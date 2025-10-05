Пещеры, каньоны, водопады — казалось бы, типичный набор для здешних маршрутов. Но Тызыльское ущелье вас удивит.
Весь покрытый зеленью, наш Гранд-Каньон — настоящий затерянный мир, и не только из-за труднодоступности. Итак, друзья, добро пожаловать в неизведанную Кабардино-Балкарию!
Весь покрытый зеленью, наш Гранд-Каньон — настоящий затерянный мир, и не только из-за труднодоступности. Итак, друзья, добро пожаловать в неизведанную Кабардино-Балкарию!
Описание экскурсии
Другая реальность
Оказавшись во владениях Тызыльского ущелья, вы, вероятно, почувствуете, что вас отбросило на несколько тысячелетий назад. Здесь почти ничего не напоминает о современной цивилизации, а окружающие ландшафты можно рассматривать бесконечно долго — настолько они завораживают своей первозданной красотой. Исследуя ущелье, вы узнаете, что удалось выяснить археологам о местных пещерах и могильниках. Самые смелые смогут пройти по Чертову мостику, расположенному на головокружительной высоте. Также вы рассмотрите вблизи чудесные Тызыльские водопады.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер, кофе/чай и печенье. Отдельно оплачивается питание в кафе по пути (опционально)
- В горах почти всегда прохладно, возьмите с собой теплые вещи и уточните прогноз погоды у гида
- Поездку для вас проведу я или другой член нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 687 туристов
Профессионально влюбляю в горы! Азамат — ваш амур по горным маршрутам:) Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моим хобби, также люблю фотографировать и снимать видео. Организую индивидуальные,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Азамат был для нас проводником в нашем путешествии по Чегемскому ущелью и окрестностям. Поездка проходила на внедорожнике. Сам Азамат вежливый и энергичный человек, с первых минут общения становится понятно, что
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Азамат- прекрасный и замечательный гид, тут и покажет красоту региона и расскажет историю, и подход индивидуально-дружественный. Безумно приятный в общении. Все прошло отлично, рекомендую от души! Влюбил в водопады, ранее была к ним равнодушна,а тут прям любовь открылась. Один день чтобы посмотреть КБР, конечно, мало, и несмотря на непогоду все посмотрели. Прям 10 из 10.
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Никогда бы не подумала,что поездка с гидом может быть такой потрясающей. Мне всегда казалось, что катают на отвали,грубо говоря-привезли,показали,увезли,денег заработали Но,этот чудесный человек на столько обожает то,что он делает и
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Приветствую всех путешественников и хочу оставить отзыв о поездке по красивейшим ущельям Кабардино-Балкарии с гидом и проводником Азаматом.
Было настолько увлекательно, живописно, потрясающе красиво, что мы вечером возвращались полные самых положительных
Было настолько увлекательно, живописно, потрясающе красиво, что мы вечером возвращались полные самых положительных
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Е
В полном восторге от проведенного времени! Азамат учел наши предпочтения и провез по тем местам, от которых мы остались в полном восторге! Я не вспомню уже всех локаций, но каждая из них осталась в моем сердце! Отличный гид- историк, прекрасный водитель и очень комфортный человек. Если Нальчик, то только с Азаматом!
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Добрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашей прекрасной Кабардино-Балкарии! Мы получили колосальный заряд энергии, массу положительных эмоций и потрясающие рассказы нашего гида! Спасибо, Азамат!!!
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