Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье

Отправиться на поиски неизведанного в одно из самых таинственных мест на Кавказе

Индивидуальная
Пещеры, каньоны, водопады — казалось бы, типичный набор для здешних маршрутов.

Но Тызыльское ущелье вас удивит.

Весь покрытый зеленью, наш Гранд-Каньон — настоящий затерянный мир, и не только из-за труднодоступности.

Здесь говорят о джиннах, танцующих у костра, странных находках и загадочных историях… Итак, друзья, добро пожаловать в неизведанную Кабардино-Балкарию!
Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Другая реальность

Оказавшись во владениях Тызыльского ущелья, вы, вероятно, почувствуете, что вас отбросило на несколько тысячелетий назад. Здесь почти ничего не напоминает о современной цивилизации, а окружающие ландшафты можно рассматривать бесконечно долго — настолько они завораживают своей первозданной красотой. Исследуя ущелье, вы узнаете, что удалось выяснить археологам о местных пещерах и могильниках. Самые смелые смогут пройти по Чертову мостику, расположенному на головокружительной высоте. Также вы рассмотрите вблизи чудесные Тызыльские водопады.

Другие реальности?

И конечно, мы поговорим об аномалиях и легендах, которые придали этому месту особый статус. Чьи останки обнаружили в одной из пещер? Почему многие уверены, что портал в иные миры нужно искать именно здесь? Кто же все-таки разводит в скалах костры, а потом исчезает бесследно? Об этом и не только — в нашем авантюрном приключении.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер, кофе/чай и печенье. Отдельно оплачивается питание в кафе по пути (опционально).
  • В горах почти всегда прохладно, возьмите с собой теплые вещи и уточните прогноз погоды у гида
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в месте вашего проживания в Нальчике
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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