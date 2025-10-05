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Джип-путешествие в мистическое Тызыльское ущелье

Отправиться на поиски неизведанного в одно из самых таинственных мест на Кавказе
Пещеры, каньоны, водопады — казалось бы, типичный набор для здешних маршрутов. Но Тызыльское ущелье вас удивит.

Весь покрытый зеленью, наш Гранд-Каньон — настоящий затерянный мир, и не только из-за труднодоступности. Итак, друзья, добро пожаловать в неизведанную Кабардино-Балкарию!
5
11 отзывов
Джип-путешествие в мистическое Тызыльское ущелье
Джип-путешествие в мистическое Тызыльское ущелье
Джип-путешествие в мистическое Тызыльское ущелье

Описание экскурсии

Другая реальность

Оказавшись во владениях Тызыльского ущелья, вы, вероятно, почувствуете, что вас отбросило на несколько тысячелетий назад. Здесь почти ничего не напоминает о современной цивилизации, а окружающие ландшафты можно рассматривать бесконечно долго — настолько они завораживают своей первозданной красотой. Исследуя ущелье, вы узнаете, что удалось выяснить археологам о местных пещерах и могильниках. Самые смелые смогут пройти по Чертову мостику, расположенному на головокружительной высоте. Также вы рассмотрите вблизи чудесные Тызыльские водопады.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер, кофе/чай и печенье. Отдельно оплачивается питание в кафе по пути (опционально)
  • В горах почти всегда прохладно, возьмите с собой теплые вещи и уточните прогноз погоды у гида
  • Поездку для вас проведу я или другой член нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат
Азамат — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 687 туристов
Профессионально влюбляю в горы! Азамат — ваш амур по горным маршрутам:) Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моим хобби, также люблю фотографировать и снимать видео. Организую индивидуальные,
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групповые поездки по Северному Кавказу. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, карабкаясь по крутым горным дорогам и форсируя горные реки; надышитесь горным воздухом; ощутите вкус кристальной родниковой воды и запечатлеете панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. Побываете там, куда не может добраться обычный автомобиль или туристический автобус. А ещё сможете насладиться купанием в термальных источниках.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Азамат был для нас проводником в нашем путешествии по Чегемскому ущелью и окрестностям. Поездка проходила на внедорожнике. Сам Азамат вежливый и энергичный человек, с первых минут общения становится понятно, что
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он и в свободное время не сидит на месте. Азамат может рассказать множество интересных историй о своих порой экстремальных приключениях в горах. Но это не все, он хорошо осведомлен и по части истории этого потрясающего края, так что поездка с этим гидом однозначно не будет скучной.

Азамат был для нас проводником в нашем путешествии по Чегемскому ущелью и окрестностям. Поездка проходила на
Азамат был для нас проводником в нашем путешествии по Чегемскому ущелью и окрестностям. Поездка проходила на
Азамат был для нас проводником в нашем путешествии по Чегемскому ущелью и окрестностям. Поездка проходила на
Азамат был для нас проводником в нашем путешествии по Чегемскому ущелью и окрестностям. Поездка проходила на
Азамат был для нас проводником в нашем путешествии по Чегемскому ущелью и окрестностям. Поездка проходила на
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Татьяна
Азамат- прекрасный и замечательный гид, тут и покажет красоту региона и расскажет историю, и подход индивидуально-дружественный. Безумно приятный в общении. Все прошло отлично, рекомендую от души! Влюбил в водопады, ранее была к ним равнодушна,а тут прям любовь открылась. Один день чтобы посмотреть КБР, конечно, мало, и несмотря на непогоду все посмотрели. Прям 10 из 10.
Азамат- прекрасный и замечательный гид, тут и покажет красоту региона и расскажет историю, и подход индивидуально-дружественный.
Азамат- прекрасный и замечательный гид, тут и покажет красоту региона и расскажет историю, и подход индивидуально-дружественный.
Азамат- прекрасный и замечательный гид, тут и покажет красоту региона и расскажет историю, и подход индивидуально-дружественный.
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Мария
Никогда бы не подумала,что поездка с гидом может быть такой потрясающей. Мне всегда казалось, что катают на отвали,грубо говоря-привезли,показали,увезли,денег заработали Но,этот чудесный человек на столько обожает то,что он делает и
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рассказывает с горящими глазами историю о жизни в КБР,народах и нациях проживающих,так же знает историю,что однозначно было его огромным преимуществом среди других гидов. Слушать такого человека одно удовольствие,никаких выдуманных историй,только факты-это бомба!
Такие локации жирные,до головокружения и трясущихся ног от силы,мощи и красоты мест,в которых мы были Рекомендую съездить с Азаматом хотя бы раз и вы сами все увидите воочию,оцените масштаб и ни за что не останетесь равнодушными. Это те эмоции,которые останутся с вами на всю жизнь,поэтому надо правильно выбирать людей,которые их вам смогут подарить У нас восторг 🤩

Никогда бы не подумала,что поездка с гидом может быть такой потрясающей. Мне всегда казалось, что катают
Никогда бы не подумала,что поездка с гидом может быть такой потрясающей. Мне всегда казалось, что катают
Никогда бы не подумала,что поездка с гидом может быть такой потрясающей. Мне всегда казалось, что катают
Никогда бы не подумала,что поездка с гидом может быть такой потрясающей. Мне всегда казалось, что катают
Никогда бы не подумала,что поездка с гидом может быть такой потрясающей. Мне всегда казалось, что катают
Никогда бы не подумала,что поездка с гидом может быть такой потрясающей. Мне всегда казалось, что катают
Никогда бы не подумала,что поездка с гидом может быть такой потрясающей. Мне всегда казалось, что катают
Никогда бы не подумала,что поездка с гидом может быть такой потрясающей. Мне всегда казалось, что катают
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Татьяна
Приветствую всех путешественников и хочу оставить отзыв о поездке по красивейшим ущельям Кабардино-Балкарии с гидом и проводником Азаматом.
Было настолько увлекательно, живописно, потрясающе красиво, что мы вечером возвращались полные самых положительных
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эмоций.
Азамат отличный рассказчик, его историческое образование даёт возможность узнать множество фактов об этом удивительном крае, об обычаях и традициях народов, населяющих его, легенды и сказания, и просто весёлые истории.
Также Азамат - профессиональный водитель - пилот и с ним спокойно на горных дорогах;
Также у него с собой есть много разного снаряжения, что очень удобно.
И он всегда может предложить поехать на какие то новые, неизведанные вами места, ущелья или Озёры; перевалы или водопады, и весь этот путь будет выстроен как настоящее путешествие!
У нас была достаточно разносторонняя компания, но поездка была комфортной и веселый, потому что Азамат найдёт общий язык наверное с каждым))
Спасибо ему огромное от всех нас!
Приезжайте в Кабардино Балкарию, в этот чудесный край)

Приветствую всех путешественников и хочу оставить отзыв о поездке по красивейшим ущельям Кабардино-Балкарии с гидом и проводником Азаматом.
Приветствую всех путешественников и хочу оставить отзыв о поездке по красивейшим ущельям Кабардино-Балкарии с гидом и проводником Азаматом.
Приветствую всех путешественников и хочу оставить отзыв о поездке по красивейшим ущельям Кабардино-Балкарии с гидом и проводником Азаматом.
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Е
В полном восторге от проведенного времени! Азамат учел наши предпочтения и провез по тем местам, от которых мы остались в полном восторге! Я не вспомню уже всех локаций, но каждая из них осталась в моем сердце! Отличный гид- историк, прекрасный водитель и очень комфортный человек. Если Нальчик, то только с Азаматом!
В полном восторге от проведенного времени! Азамат учел наши предпочтения и провез по тем местам, от
В полном восторге от проведенного времени! Азамат учел наши предпочтения и провез по тем местам, от
В полном восторге от проведенного времени! Азамат учел наши предпочтения и провез по тем местам, от
В полном восторге от проведенного времени! Азамат учел наши предпочтения и провез по тем местам, от
В полном восторге от проведенного времени! Азамат учел наши предпочтения и провез по тем местам, от
В полном восторге от проведенного времени! Азамат учел наши предпочтения и провез по тем местам, от
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Марина
Добрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашей прекрасной Кабардино-Балкарии! Мы получили колосальный заряд энергии, массу положительных эмоций и потрясающие рассказы нашего гида! Спасибо, Азамат!!!
Добрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашей
Добрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашей
Добрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашей
Добрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашей
Добрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашей
Добрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашей
Добрый день! Хочу от всей души поблагодарить гида Азамата, за приятное путешествие по горным ущельям нашей
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