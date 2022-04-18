Что вас ожидает

Другая реальность

Оказавшись во владениях Тызыльского ущелья, вы, вероятно, почувствуете, что вас отбросило на несколько тысячелетий назад. Здесь почти ничего не напоминает о современной цивилизации, а окружающие ландшафты можно рассматривать бесконечно долго — настолько они завораживают своей первозданной красотой. Исследуя ущелье, вы узнаете, что удалось выяснить археологам о местных пещерах и могильниках. Самые смелые смогут пройти по Чертову мостику, расположенному на головокружительной высоте. Также вы рассмотрите вблизи чудесные Тызыльские водопады.

Другие реальности?

И конечно, мы поговорим об аномалиях и легендах, которые придали этому месту особый статус. Чьи останки обнаружили в одной из пещер? Почему многие уверены, что портал в иные миры нужно искать именно здесь? Кто же все-таки разводит в скалах костры, а потом исчезает бесследно? Об этом и не только — в нашем авантюрном приключении.

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