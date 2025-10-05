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эмоций.

Азамат отличный рассказчик, его историческое образование даёт возможность узнать множество фактов об этом удивительном крае, об обычаях и традициях народов, населяющих его, легенды и сказания, и просто весёлые истории.

Также Азамат - профессиональный водитель - пилот и с ним спокойно на горных дорогах;

Также у него с собой есть много разного снаряжения, что очень удобно.

И он всегда может предложить поехать на какие то новые, неизведанные вами места, ущелья или Озёры; перевалы или водопады, и весь этот путь будет выстроен как настоящее путешествие!

У нас была достаточно разносторонняя компания, но поездка была комфортной и веселый, потому что Азамат найдёт общий язык наверное с каждым))

Спасибо ему огромное от всех нас!

Приезжайте в Кабардино Балкарию, в этот чудесный край)