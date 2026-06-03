9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Джип-путешествие по самым живописным местам Кабардино-Балкарии

Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
Вы прикоснётесь к невероятной природной красоте горного региона, увидите стремительные водопады, прозрачные озера и стада диких яков. Насладитесь тёплыми термальными водами, целебным нарзаном и пикником в идиллическом месте.

Я расскажу о местной жизни, национальной кухне и сделаю все, чтобы вы полюбили эти места и почувствовали себя настоящими исследователями!
5
73 отзыва
Джип-путешествие по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Джип-путешествие по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Джип-путешествие по самым живописным местам Кабардино-Балкарии

Описание экскурсии

Село Верхняя Балкария и красота Голубых озёр

Вы посетите живописные Голубые озера карстового происхождения и впечатлитесь их кристально-чистой водой, имеющей разные оттенки в зависимости от времени года: от нежно-голубого до лазурного. Глубина самого красивого Нижнего Голубого озера превышает 350 метров и в России уступает только Байкалу. Далее вы отправитесь в село Верхняя Балкария, увидите старую часть поселения XVI-XVII веков и представите, как жили в этих условиях люди до 1942 года. А ещё отведаете шедевры национальной Балкарской кухни и попробуете поймать царскую рыбу — форель.

Величие нетронутой природы в урочище Уштулу

Во второй части экскурсии вы поедете в урочище Уштулу — одно из красивейших мест Кабардино-Балкарии. Это уникальный мир дикой природы на высоте 2250 метров над уровнем моря, где цветут рододендроны и пасутся стада диких туров и яков. Вы устроите пикник, продегустируете несколько видов целебного нарзана, заглянете в охотничий домик и полюбуетесь многочисленными водопадами, берущими начало у ледников. На обратном пути мы заедем в термальные источники: тёплая минеральная вода снимет усталость и подарит заряд энергии гор!

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость.

Как проходит экскурсия

  • На рамном внедорожнике Kia Sorento 2008 года с уютным кожаным салоном, климат-контролем и панорамным люком
  • Мы можем начать не только в Нальчике, но и в любом городе Кавказских Минеральных Вод
  • Я готов встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Мы не будем спешить и сможем остановиться на любом участке маршрута и осмотреть все самое интересное
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1108 туристов
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше
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жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Я и мои коллеги станут вашими проводниками, гидами и просто приятными собеседниками. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
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3
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Людмила
Заказали у Александра две обзорные однодневные поездки по Кабардино-Балкарии.
Что хочется сказать: что хочется вернуться и заночевать в компании Александра под звездами.)))
Сложно формулировать, когда все твои мысли остались у подножия русской
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К-2. Но я теперь точно знаю, в чьи заботливые руки можно сдать своих еще не бывавших в этих местах друзей, чтобы они в полном объёме познали кабардинские и балкарские ущелья, кухню, гостеприимство и бренды)))) для которых придется покупать дополнительную сумку, чтобы увезти это все домой.
Все гиды разные, даже если они показывают одно и тоже.
Александр - это гид, которому всегда и везде есть что показать, рассказать и дать попробовать, но… Он всегда оставит вам возможность составить собственное впечатление о том, что будет вас окружать, восхищать, потрясать до немоты, до распахнутых глаз.

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О
Прекрасная поездка. Наш гид отличный собеседник. Все пожелания по маршруту были учтены. Спасибо! Обязательно вернемся ещё!
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И
Спасибо большое за экскурсию! Получили массу новых впечатлений.
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М
Впервые приехали в КБР, при этом еще и в зимний период, когда краски гор не такие уж яркие и впечатления еще надо поискать. Гидом выбрала Александра и не пожалела! Он
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не только составил маршрут, провез, рассказал и показал, но и помог с вопросами «где выбрать…», «куда заехать самим…», для тех, кто впервые в городе или регионе, это крайне важно. И для меня тоже) Потому Александр не просто гид для экскурсии, а проводник в городе, регионе, культуре и жизни того места, куда вы приехали и культуру которого вы решили узнать! Всем рекомендую!

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М
Саша - отличный гид и собеседник! День прошел на лету, масса положительных эмоций и впечатлений! Прекрасные, сводящие с ума, пейзажи, скрытые фототочки, интересный многогранный диалог на протяжении всего дня. От
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Александра вы узнаете не только многое о тех краях, где побываете, и о их жителях, традициях, кухне и т. п., но также о тех местах, которые можно и нужно посетить в другое ваше свободное время, также о тех, которые посещать необязательно, Александр расскажет, что и где стоит попробовать их местной кухни, и многое, многое другое. Во время тура вас не будут "затаскивать" в кафе/рестораны/магазины с целью наживы гида, наоборот, Саша приведет вас именно туда, где будет то, что вы больше нигде не попробуете, и заплатите вы за это сущие копейки. В немногочисленных сувенирных лавках, которые вы в любом случае посетите во время тура, продавцы уже сделают вам скидку благодаря тому, что вас привез Александр. Наш тур проходил в параллели с туром, который вела супруга Александра, Анна. Периодически мы пересекались на маршруте с ней и с ее группой. И ее мы однозначно рекомендуем! Замечательная семейная пара, которая вдохновилась красотами и традициями своего края, ребята полюбили это, получают от своей работы истинное удовольствие и, поверьте, делятся этим всем со своими гостями от души. Однозначно брать этот тур! Не пугайтесь брать с собой детей, с нами были наши детки, 7 и 11 лет. Они остались полны положительных впечатлений от увиденного и услышанного в течение этого дня!
P.S: купание в термальном источнике в самом конце маршрута и бутылочка легкого Нальчикского пива по пути обратно домой под занавес уходящего дня - это нечто!

Саша - отличный гид и собеседник! День прошел на лету, масса положительных эмоций и впечатлений! Прекрасные,
Саша - отличный гид и собеседник! День прошел на лету, масса положительных эмоций и впечатлений! Прекрасные,
Саша - отличный гид и собеседник! День прошел на лету, масса положительных эмоций и впечатлений! Прекрасные,
Саша - отличный гид и собеседник! День прошел на лету, масса положительных эмоций и впечатлений! Прекрасные,
Саша - отличный гид и собеседник! День прошел на лету, масса положительных эмоций и впечатлений! Прекрасные,
Саша - отличный гид и собеседник! День прошел на лету, масса положительных эмоций и впечатлений! Прекрасные,
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Татьяна
С трипстером столкнулась впервые. Сразу скажу, что организовано отлично. Ездили с Александром. Связь с гидом предоставлена, на все вопросы ответил. Никаких сбоев не было. Гид на экскурсию забирал с адреса
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и вернул домой. В горах самое главное безопасность. - с этим всё норм. Всю дорогу рассказывал интересные факты из географии и истории. Я в горах впервые и поэтому испытала бешеный восторг!!! Мы были в таких местах, про которые многие и мечтать не могут. Под наш интерес скорректировал маршрут. Всё дело в проходимости танка и опытности водителя, знании дорог. Познакомил с национальной кухней. Я в жизни ничего вкуснее не ела. Александру спасибо огромное! Завтра мы с ним едем в другое место и уже строю планы на следующий год! .

С трипстером столкнулась впервые. Сразу скажу, что организовано отлично. Ездили с Александром. Связь с гидом предоставлена,
С трипстером столкнулась впервые. Сразу скажу, что организовано отлично. Ездили с Александром. Связь с гидом предоставлена,
С трипстером столкнулась впервые. Сразу скажу, что организовано отлично. Ездили с Александром. Связь с гидом предоставлена,
С трипстером столкнулась впервые. Сразу скажу, что организовано отлично. Ездили с Александром. Связь с гидом предоставлена,
С трипстером столкнулась впервые. Сразу скажу, что организовано отлично. Ездили с Александром. Связь с гидом предоставлена,
С трипстером столкнулась впервые. Сразу скажу, что организовано отлично. Ездили с Александром. Связь с гидом предоставлена,
С трипстером столкнулась впервые. Сразу скажу, что организовано отлично. Ездили с Александром. Связь с гидом предоставлена,
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