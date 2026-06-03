9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я расскажу о местной жизни, национальной кухне и сделаю все, чтобы вы полюбили эти места и почувствовали себя настоящими исследователями!
Описание экскурсии
Село Верхняя Балкария и красота Голубых озёр
Вы посетите живописные Голубые озера карстового происхождения и впечатлитесь их кристально-чистой водой, имеющей разные оттенки в зависимости от времени года: от нежно-голубого до лазурного. Глубина самого красивого Нижнего Голубого озера превышает 350 метров и в России уступает только Байкалу. Далее вы отправитесь в село Верхняя Балкария, увидите старую часть поселения XVI-XVII веков и представите, как жили в этих условиях люди до 1942 года. А ещё отведаете шедевры национальной Балкарской кухни и попробуете поймать царскую рыбу — форель.
Величие нетронутой природы в урочище Уштулу
Во второй части экскурсии вы поедете в урочище Уштулу — одно из красивейших мест Кабардино-Балкарии. Это уникальный мир дикой природы на высоте 2250 метров над уровнем моря, где цветут рододендроны и пасутся стада диких туров и яков. Вы устроите пикник, продегустируете несколько видов целебного нарзана, заглянете в охотничий домик и полюбуетесь многочисленными водопадами, берущими начало у ледников. На обратном пути мы заедем в термальные источники: тёплая минеральная вода снимет усталость и подарит заряд энергии гор!
Организационные детали
Еда и напитки не включены в стоимость.
Как проходит экскурсия
- На рамном внедорожнике Kia Sorento 2008 года с уютным кожаным салоном, климат-контролем и панорамным люком
- Мы можем начать не только в Нальчике, но и в любом городе Кавказских Минеральных Вод
- Я готов встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале
- Мы не будем спешить и сможем остановиться на любом участке маршрута и осмотреть все самое интересное
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Что хочется сказать: что хочется вернуться и заночевать в компании Александра под звездами.)))
Сложно формулировать, когда все твои мысли остались у подножия русской