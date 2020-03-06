9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Голубые озера, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день

Александр
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Александр – ваш гид
Вы прикоснетесь к невероятной природной красоте горного региона, увидите стремительные водопады, прозрачные озера и стада диких яков.

Насладитесь теплыми термальными водами, целебным нарзаном и пикником в идиллическом месте.

Я расскажу о местной жизни, национальной кухне и сделаю все, чтобы вы полюбили эти места и почувствовали себя настоящими исследователями!
От 7000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии

Что вас ожидает

Село Верхняя Балкария и красота Голубых озер
Вы посетите живописные Голубые озера карстового происхождения и впечатлитесь их кристально-чистой водой, имеющей разные оттенки в зависимости от времени года: от нежно-голубого до лазурного. Глубина самого красивого Нижнего Голубого озера превышает 350 метров и в России уступает только Байкалу. Далее вы отправитесь в село Верхняя Балкария, увидите старую часть поселения XVI-XVII веков и представите, как жили в этих условиях люди до 1942 года. А еще отведаете шедевры национальной Балкарской кухни и попробуете поймать царскую рыбу — форель.

Величие нетронутой природы в урочище Уштулу
Во второй части экскурсии вы поедете в урочище Уштулу — одно из красивейших мест Кабардино-Балкарии. Это уникальный мир дикой природы на высоте 2250 метров над уровнем моря, где цветут рододендроны и пасутся стада диких туров и яков. Вы устроите пикник, продегустируете несколько видов целебного нарзана, заглянете в охотничий домик и полюбуетесь многочисленными водопадами, берущими начало у ледников. На обратном пути мы заедем в термальные источники: теплая минеральная вода снимет усталость и подарит заряд энергии гор!

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость.

Как проходит экскурсия

  • На рамном внедорожнике Kia sorento 2008 года с уютным кожаным салоном, климат-контролем и панорамным люком
  • Мы можем начать не только в Нальчике, но и в любом городе Кавказских Минеральных Вод
  • Я готов встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Мы не будем спешить и сможем остановиться на любом участке маршрута и осмотреть все самое интересное
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Cтану вашим проводником, гидом и просто приятным собеседником. До встречи!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Было просто супер!
Огромное тебе спасибо Александр!
27 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась, рекомендую всем однозначно. Получилось ровно то, что и хотелось - неспешное путешествие в горы на целый день с заездом в ресторан, где по совету Александра попробовали очень вкусные блюда местной кухни. Очень близок подход Александра к такого рода поездкам, надеюсь что будет возможность посетить экскурсию еще раз. Спасибо огромное!
22 февраля 2020
Если Вы хотите найти место, где можно забыть о насущном, обрести спокойствие и получить новые незабываемые воспоминания, то Вам нужен именно Александр. Будучи патриотом своего дела, он поможет Вам оказаться там, где не ступала нога большинства экскурсионных туристов, подскажет, какие гастрономические изыски Вам предстоит открыть, а также какие сувениры из республики смогут Вас порадовать. Отдельное спасибо за safety first, для нас это было важно.
25 декабря 2019
Достаточно хороший подход не только к работе ,но и хорошее человеческое отношение .Еще до поездки Александр помогал в подборе мест до самой поездки,всегда был щедр на советы и рекомендации . В самом Путешествии интересно рассказывал про места ,внёс разнообразие полетами и пешим подъёмом на гору ,национальной кухней .Очень приятная компания ,незабываемые эмоции и поддержка !
6 ноября 2019
Если бы можно было поставить 10 звёзд, обязательно бы это сделала!
Отличное путешествие, нет слов! Зарядились эмоциями на долгие месяцы вперёд!
Спасибо Александру за возможность побывать в таких прекрасных местах
7 октября 2019
Ездили на экскурсию с Александром 5 октября 2019 года. Когда на сайте смотрели экскурсии, посмотрели все отзывы и решили заказать именно с Александром. Оказалось у него все расписано. Это уже о чем-то говорит... Один день у него был свободный. Нам просто повезло!!! Все было супер!!! Человек сам из тех мест, знает все о горах, озерах, водопадах. Приветливый, спокойный. Маршрут нам подобрал такой, который нам запомнится на всю жизнь. Очень все понравилось. Рекомендую всем.
3 октября 2019
Незабываемые впечатления. Всю красоту и величие гор Кавказа нужно обязательно увидеть своими глазами. Эта экскурсия для меня была открытием прекрасного.
23 сентября 2019
Нам с дочерью посчастливилось съездить с Александром на индивидуальную экскурсию. Мы наслаждались красивейшей природой, останавливались там где было интересно, видели птиц, лошадок, барашков. Смотрели на удивительную воду голубых озер, на живописные вершины гор и бурные потоки реки в ущелье, пили нарзан, пробовали барбарис. Вообщем, слова и фото не передают все наши радостные эмоции, поэтому,конечно, рекомендую эту поездку! Еще мы очень вкусно пообедали в колоритном ресторане, местная кухня- объеденье. И термальные источники, на закате- как вишенка на праздничном торте :) Сейчас мы уже дома, вдали от кавказских мест, а яркие впечатления остались с нами.
25 июля 2019
Очень богатые впечатления остались у нас от экскурсии. Александр хорошо знает места и выбрал очень живописный маршрут. Мы неспешно двигались по нему, а красоты становились все более неописуемыми. Большое спасибо за знакомство к природой и древними поселениями, а также за гастрономический ликбез по местной кухне. Выбирайте эту экскурсию и возможно она станет самым ярким впечатлением отпуска!

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