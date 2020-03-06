9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Село Верхняя Балкария и красота Голубых озер

Вы посетите живописные Голубые озера карстового происхождения и впечатлитесь их кристально-чистой водой, имеющей разные оттенки в зависимости от времени года: от нежно-голубого до лазурного. Глубина самого красивого Нижнего Голубого озера превышает 350 метров и в России уступает только Байкалу. Далее вы отправитесь в село Верхняя Балкария, увидите старую часть поселения XVI-XVII веков и представите, как жили в этих условиях люди до 1942 года. А еще отведаете шедевры национальной Балкарской кухни и попробуете поймать царскую рыбу — форель.

Величие нетронутой природы в урочище Уштулу

Во второй части экскурсии вы поедете в урочище Уштулу — одно из красивейших мест Кабардино-Балкарии. Это уникальный мир дикой природы на высоте 2250 метров над уровнем моря, где цветут рододендроны и пасутся стада диких туров и яков. Вы устроите пикник, продегустируете несколько видов целебного нарзана, заглянете в охотничий домик и полюбуетесь многочисленными водопадами, берущими начало у ледников. На обратном пути мы заедем в термальные источники: теплая минеральная вода снимет усталость и подарит заряд энергии гор!