Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

Вы проведёте день в окружении фантастических видов Кабардино-Балкарии. Побываете на выступе, напоминающем знаменитую достопримечательность Скандинавии. Рассмотрите Безенгийский ледник и пики пятитысячников. Познакомитесь с архитектурой сёл 12-13 вв. Откроете тайну сказочного озера. Посетите термальные источники и продегустируете вино в рыцарском замке с лебедями.
Описание экскурсии
Кусочек Норвегии в Кабардино-Балкарии
Каменный выступ на горе Скьеггедаль — одно из самых зрелищных мест северной страны. Но похожую красоту можно увидеть не только там. В окрестностях Нальчика вы посетите живописное место, которое местные прозвали Языком Тролля или Дракона. Здесь вы и проведете большую часть времени. Оцените самобытность природы и, если повезет с погодой, рассмотрите Безенгийский ледник и основные пятитысячники.
Замки, озера, источники
- В путешествии вы также познакомитесь с зодчеством местных архитекторов, увидите старинное селение 12-13 в. и Замок людоеда
- Поразитесь красоте и глубине дивного голубого озера Церик-Кёль, расположенного на высоте 869 метров
- В старом селении Кюннюм вы пообедаете и сможете покататься на высокогорных качелях
- Затем я отвезу вас на термальные источники Аушигер, или кавказский Баден-Баден, где вы сможете отдохнуть после насыщенного дня
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка на джипах без исторической информации
- Еда и напитки, кроме кофе, чая и печенья, не включены в стоимость
- Поездку для вас проведу я или другой человек из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 687 туристов
Профессионально влюбляю в горы! Азамат — ваш амур по горным маршрутам:) Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моим хобби, также люблю фотографировать и снимать видео. Организую индивидуальные,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Это было впечатляющее и яркое путешествие!
Накануне нашей поездки в Нальчике весь день шел ливень, на следующий день в городе и округе тоже по всем прогнозам должен был быть дождь. Но
Накануне нашей поездки в Нальчике весь день шел ливень, на следующий день в городе и округе тоже по всем прогнозам должен был быть дождь. Но
Вам был полезен этот отзыв?
Для меня высшая оценка любого события - это желание вернуться вновь… Так вот, экскурсия с Азаматом - это тот случай, когда знаешь, что хочется повторить этот удивительный опыт знакомства с
Вам был полезен этот отзыв?
П
Приехали в Нальчик из Москвы на выходные с целью посетить живописные горные места. Выбор пал на эту экскурсию. Остались очень довольны маршрутом, транспортом и гидом. Быстро нашли общий язык, было очень комфортно. Виды потрясающие, сами бы в эти места не забрались. Что также важно - вкусно пообедали в рекомендованном нам кафе с видом на горы. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Азамат, спасибо огромное за ваш маршрут!!!!
Очень сильно понравилось!
Буду однозначно рекомендовать вас своим друзьям и знакомым!
Нереальные эмоции получили!
Всё было чётко и во время! Спасибо большое!!!!
Очень сильно понравилось!
Буду однозначно рекомендовать вас своим друзьям и знакомым!
Нереальные эмоции получили!
Всё было чётко и во время! Спасибо большое!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Азамат молодец. Влюблён в свой край. Интересный собеседник. Аккуратный и внимательный.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Азамат - человек влюблённый в КБР, настоящий знаток региона, прекрасный рассказчик. Целый день пролетел на одном дыхании. Было очень интересно, познавательно, красочно и разнообразно! По пути маршрута увидели и узнали
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии на «Джип-приключение на Язык Тролля»
Мини-группа
до 6 чел.
Язык Тролля, замок Жабо-Кала и водопад Тыжынты - из Нальчика
Путешествие туда, где кончается земля - и начинаются легенды
Начало: У курортного зала «Кабардинка»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
15 авг в 12:00
3450 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 6 чел.
Из Нальчика в Хуламо-Безенгийское ущелье и к Языку Тролля
Сделать фото над пропастью, осмотреть руины замка и узнать историю горных селений
Начало: У курортного зала
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 12:00
15 авг в 12:00
16 авг в 12:00
3690 ₽
4100 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Куда поехать из Нальчика: Язык Тролля и Верхняя Балкария
Голубые озёра, древние аулы, Черекское ущелье и виды на Кавказский хребет
Начало: На проспекте Шогенцукова
Расписание: ежедневно в 09:00
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
7500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В Безенгийское ущелье - к Языку Тролля (из Нальчика)
Замок 12 века, водопад из скалы и виды на пятитысячники Кавказа. А ещё вкусный кофе из турки
Начало: У места вашего проживания в Нальчике
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
от 14 900 ₽ за экскурсию