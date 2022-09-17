Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

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Джип-приключение на Язык Тролля

Открыть норвежские пейзажи и кавказский Баден-Баден, Замок людоеда и озеро Церик-Кёль
Вы проведёте день в окружении фантастических видов Кабардино-Балкарии. Побываете на выступе, напоминающем знаменитую достопримечательность Скандинавии. Рассмотрите Безенгийский ледник и пики пятитысячников. Познакомитесь с архитектурой сёл 12-13 вв. Откроете тайну сказочного озера. Посетите термальные источники и продегустируете вино в рыцарском замке с лебедями.
5
47 отзывов
Джип-приключение на Язык Тролля
Джип-приключение на Язык Тролля
Джип-приключение на Язык Тролля

Описание экскурсии

Кусочек Норвегии в Кабардино-Балкарии

Каменный выступ на горе Скьеггедаль — одно из самых зрелищных мест северной страны. Но похожую красоту можно увидеть не только там. В окрестностях Нальчика вы посетите живописное место, которое местные прозвали Языком Тролля или Дракона. Здесь вы и проведете большую часть времени. Оцените самобытность природы и, если повезет с погодой, рассмотрите Безенгийский ледник и основные пятитысячники.

Замки, озера, источники

  • В путешествии вы также познакомитесь с зодчеством местных архитекторов, увидите старинное селение 12-13 в. и Замок людоеда
  • Поразитесь красоте и глубине дивного голубого озера Церик-Кёль, расположенного на высоте 869 метров
  • В старом селении Кюннюм вы пообедаете и сможете покататься на высокогорных качелях
  • Затем я отвезу вас на термальные источники Аушигер, или кавказский Баден-Баден, где вы сможете отдохнуть после насыщенного дня

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка на джипах без исторической информации
  • Еда и напитки, кроме кофе, чая и печенья, не включены в стоимость
  • Поездку для вас проведу я или другой человек из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат
Азамат — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 687 туристов
Профессионально влюбляю в горы! Азамат — ваш амур по горным маршрутам:) Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моим хобби, также люблю фотографировать и снимать видео. Организую индивидуальные,
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групповые поездки по Северному Кавказу. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, карабкаясь по крутым горным дорогам и форсируя горные реки; надышитесь горным воздухом; ощутите вкус кристальной родниковой воды и запечатлеете панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. Побываете там, куда не может добраться обычный автомобиль или туристический автобус. А ещё сможете насладиться купанием в термальных источниках.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
3
2
1
И
Это было впечатляющее и яркое путешествие!
Накануне нашей поездки в Нальчике весь день шел ливень, на следующий день в городе и округе тоже по всем прогнозам должен был быть дождь. Но
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мы решили рискнуть и не прогадали! На протяжении всего маршрута нам сопутствовала хорошая погода, тучи рассасывались, как по волшебству)
Весь маршрут великолепен, он сочетает в себе чудные локации для фото, историю, драйв и экстрим, захватывающие виды! Азамат - прекрасный гид и водитель! Ему быстро доверяешься и просто получаешь кайф от поездки. Он чувствует туриста, понимает, какие локации кому более интересны, что можно посмотреть быстро, а на каких задержаться. А какие у него получаются фото и видео!:)
Жемчужина маршрута - это, несомненно, Язык Тролля - место для срыва башки и взрыва эмоций, преодоления себя и ярких фото в качестве награды! Фантастические пейзажи, вкусные хычины как бонус)
Благодаря поддержке и направлению Азамата, все девушки нашей группы встали на Язык, хотя и сомневались сначала.
Благодарим Азамата за калейдоскоп эмоций! Обязательно приедем еще!
Азамат, влюбить нас в горы у тебя получилось:)

Это было впечатляющее и яркое путешествие!
Это было впечатляющее и яркое путешествие!
Это было впечатляющее и яркое путешествие!
Это было впечатляющее и яркое путешествие!
Это было впечатляющее и яркое путешествие!
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Евгений
Для меня высшая оценка любого события - это желание вернуться вновь… Так вот, экскурсия с Азаматом - это тот случай, когда знаешь, что хочется повторить этот удивительный опыт знакомства с
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восхитительными горами с компании с очень надёжным, приятным, душевным, общительным человеком. А локаций для новых знакомств с этой неповторимой красотой, поверьте хватит на любой вкус и желание.
Организация на высшем уровне. Отличная, надёжная машина, продуманный маршрут, очень внимательное отношение и забота.
А главное - общение. Азамат ответит на все вопросы, и расскажет столько незабываемых историй, из которых хочется сложить книгу.
Эти 9 часов однозначно входят в лучшее время на что можно использовать время этой жизни.

Для меня высшая оценка любого события - это желание вернуться вновь… Так вот, экскурсия с Азаматом
Для меня высшая оценка любого события - это желание вернуться вновь… Так вот, экскурсия с Азаматом
Для меня высшая оценка любого события - это желание вернуться вновь… Так вот, экскурсия с Азаматом
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П
Приехали в Нальчик из Москвы на выходные с целью посетить живописные горные места. Выбор пал на эту экскурсию. Остались очень довольны маршрутом, транспортом и гидом. Быстро нашли общий язык, было очень комфортно. Виды потрясающие, сами бы в эти места не забрались. Что также важно - вкусно пообедали в рекомендованном нам кафе с видом на горы. Рекомендую!
Приехали в Нальчик из Москвы на выходные с целью посетить живописные горные места. Выбор пал на
Приехали в Нальчик из Москвы на выходные с целью посетить живописные горные места. Выбор пал на
Приехали в Нальчик из Москвы на выходные с целью посетить живописные горные места. Выбор пал на
Приехали в Нальчик из Москвы на выходные с целью посетить живописные горные места. Выбор пал на
Приехали в Нальчик из Москвы на выходные с целью посетить живописные горные места. Выбор пал на
Приехали в Нальчик из Москвы на выходные с целью посетить живописные горные места. Выбор пал на
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Иван
Азамат, спасибо огромное за ваш маршрут!!!!
Очень сильно понравилось!
Буду однозначно рекомендовать вас своим друзьям и знакомым!
Нереальные эмоции получили!
Всё было чётко и во время! Спасибо большое!!!!
Азамат, спасибо огромное за ваш маршрут!!!!
Азамат, спасибо огромное за ваш маршрут!!!!
Азамат, спасибо огромное за ваш маршрут!!!!
Азамат, спасибо огромное за ваш маршрут!!!!
Азамат, спасибо огромное за ваш маршрут!!!!
Азамат, спасибо огромное за ваш маршрут!!!!
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Наталья
Азамат молодец. Влюблён в свой край. Интересный собеседник. Аккуратный и внимательный.
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А
Азамат - человек влюблённый в КБР, настоящий знаток региона, прекрасный рассказчик. Целый день пролетел на одном дыхании. Было очень интересно, познавательно, красочно и разнообразно! По пути маршрута увидели и узнали
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массу всего. Останавливались на обед и перекус в атмосферных местечках, где было прям вкусно! Дикая земляника… мммм!!! В общем, море впечатлений и без моря!;))) Спасибо, Азамат! Такие экскурсии остаются в памяти надолго! А сделанные фото и видео будут хорошим дополнением!))

Азамат - человек влюблённый в КБР, настоящий знаток региона, прекрасный рассказчик. Целый день пролетел на одном
Азамат - человек влюблённый в КБР, настоящий знаток региона, прекрасный рассказчик. Целый день пролетел на одном
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