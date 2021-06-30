Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

Джип-тур на «Язык Тролля»

Открыть норвежские пейзажи и кавказский Баден-Баден, Замок людоеда, Шато Эркен и озеро Церик-Кёль!

5
2 отзыва
Вы проведете день в окружении фантастических видов Кабардино-Балкарии.

Побываете на выступе, напоминающем знаменитую достопримечательность Скандинавии.

Рассмотрите Безенгийский ледник и пики пятитысячников.

Познакомитесь с архитектурой сел 12-13 вв.

Откроете тайну сказочного озера.

Посетите термальные источники и продегустируете вино в рыцарском замке с лебедями.
Джип-тур на «Язык Тролля»
Джип-тур на «Язык Тролля»
Джип-тур на «Язык Тролля»
Джип-тур на «Язык Тролля»
Джип-тур на «Язык Тролля»
Джип-тур на «Язык Тролля»
Джип-тур на «Язык Тролля»
Джип-тур на «Язык Тролля»
Джип-тур на «Язык Тролля»
Джип-тур на «Язык Тролля»

Что вас ожидает

Кусочек Норвегии в Кабардино-Балкарии

Каменный выступ на горе Скьеггедаль — одно из самых зрелищных мест северной страны. Но похожую красоту можно увидеть не только там. В окрестностях Нальчика вы посетите живописное место, которое местные прозвали Языком Тролля или Дракона. Здесь вы и проведете большую часть времени. Оцените самобытность природы и, если повезет с погодой, рассмотрите Безенгийский ледник и основные пятитысячники.

Замки, озера, источники

🏘 В путешествии вы также познакомитесь с зодчеством местных архитекторов, увидите старинное селение 12-13 в. и Замок людоеда, где услышите печальную историю девушки Жабо.
🏞 Поразитесь красоте и глубине дивного голубого озера Церик-Кёль, расположенного на высоте 869 метров.
🥘 В старом селении Кюннюм вы пообедаете и сможете покататься на высокогорных качелях.
⛲ Затем я отвезу вас на термальные источники Аушигер, или кавказский Баден-Баден, где вы сможете отдохнуть после насыщенного дня.
🏰 И завершит программу Шато Эркен — рыцарский замок с готическими башнями, массивными воротами, винными погребами и озером с лебедями. Там же вам предложат продегустировать 40 сортов вина.

Организационные детали

  • Еда и напитки, кроме кофе, чая и печенья, не включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Азамат
Азамат
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда состоит из знающих и любящих свое дело профессионалов. Приглашаем посетить на комфортабельных и подготовленных джипах малоизвестные места Северного Кавказа, которые запомнятся вам на всю жизнь!
Задать вопрос

2 настоящих отзыва от туристов

Е
30 июня 2021
Хотим выразить огромную благодарность Азамату, за великолепную экскурсию, всё прошло замечательно! Спасибо что показали нам такие прекрасные и невероятные места!
А
28 июня 2021
Впервые были в КБР и заказали экскурсию в горы))) так как хотелось отдохнуть, то решили взять отдельный тур и не пожалели. Ребята показали потрясающие виды, помогли сделать отличные фото, реагировали на все наши пожелания, были очень внимательны и ненавязчивы. Нам с сестрой очень понравилось. Если хотите увидеть настоящие горы, и просто отдохнуть, попробовать аутентичную кухню и не только (мы вот грелись в термальных источниках), то обязательно берите этот тур. Азамат отличный собеседник и любит то чем он занимается, а это важно))) клинтоориентированность 💯 процентов. ! Спасибо за прекрасный день и массу хороших впечатлений)))

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

🎩Индивидуальные🚗На машине🏡Выездные🛣ДжиппингГоры🗽Достопримечательности#Голубые озера

Еще несколько похожих предложений в Нальчике

Замок на воде Шато-Эркен
4.9
15
900
за 1 чел.
Часто заказывают
Замок на воде Шато-Эркен
Хотите моментально переместиться в Италию или Францию
среда 14:00
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 000
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
В этом путешествии вас ждут величественные водопады, живописные ущелья, средневековые некрополи и горные...
Ежедневно в 09:00
На джипе к озеру Гижгит и перевалу Актопрак
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-4 чел.
На джипе к озеру Гижгит и перевалу Актопрак
Увидеть озеро Гижгит, прогуляться по Чегемскому ущелью и посетить «Город Мертвых»!
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Индивидуальная экскурсия
5
24
13 800
за 1-4 чел.
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Голубые озера, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
Тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию, на Голубые озера
Индивидуальная экскурсия
5
6
12ч
12 000
за 1-4 чел.
Тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию, на Голубые озера
Эксурсия по самым красивым местам Верхней Балкарии
ежедневно
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
10ч
7 900
за 1 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Подняться к вершинам Северного Кавказа, посетить Чегемкие водопады и увидеть замок Шато-Эркен
ежедневно в 08:30
Индивидуальная экскурсия на Голубые озера
Индивидуальная экскурсия
5
14
4ч 30м
4 200
за 1-6 чел.
Индивидуальная экскурсия на Голубые озера
Основными природными достопримечательностями Черекского ущелья являются, конечно же, Голубые озера
Смотрите свободные даты
Перевал Школьный и Голубое озеро
Индивидуальная экскурсия
4.8
6
11ч
14 000
за 1-4 чел.
Перевал Школьный и Голубое озеро
Отпавляйтесь на один из самых высокогорных автомобильных перевалов в России и на Кавказе в том числе!...
Смотрите свободные даты
Голубые озера и Верхняя Балкария
Индивидуальная экскурсия
4.9
25
5 400
за 1-6 чел.
Очень популярно сейчас
Голубые озера и Верхняя Балкария
На этой экскурсии вы побываете в самых живописных местах Кабардино-Балкарии
Смотрите свободные даты
Озеро Гийбашкель
Индивидуальная экскурсия
12ч
15 000
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Озеро Гийбашкель
ежедневно, с середины мая по ноябрь, зимой маршрут непроходим
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Индивидуальная экскурсия
5
3
13 800
за 1-4 чел.
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Посетить Кавказские Гималаи и узнать о традициях и культуре балкарского народа
Путешествие по Приэльбрусью
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
11 900
за 1-4 чел.
Путешествие по Приэльбрусью
Отправиться к могучему Эльбрусу и озеру Гижгит, увидеть город-призрак и совершить легкий трекинг

Азамат проводит ещё 2 экскурсии

Джип-тур на плато Бермамыт
Индивидуальная экскурсия
5
13
14 000
за 1-4 чел.
Джип-тур на плато Бермамыт
Насладиться фантастическими видами Эльбруса, посетить долину нарзанов и узнать о местных традициях
Джип-тур на плато Канжол
Индивидуальная экскурсия
4.3
6
10ч
12 000
за 1-4 чел.
Джип-тур на плато Канжол
Рассмотреть с высоты седой Эльбрус, услышать легенды Тызыльского ущелья и увидеть озеро Гижгит
У нас ещё много экскурсий 😎 в Нальчике. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нальчике
🇷🇺