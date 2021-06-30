Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

Что вас ожидает

Кусочек Норвегии в Кабардино-Балкарии

Каменный выступ на горе Скьеггедаль — одно из самых зрелищных мест северной страны. Но похожую красоту можно увидеть не только там. В окрестностях Нальчика вы посетите живописное место, которое местные прозвали Языком Тролля или Дракона. Здесь вы и проведете большую часть времени. Оцените самобытность природы и, если повезет с погодой, рассмотрите Безенгийский ледник и основные пятитысячники.

Замки, озера, источники

🏘 В путешествии вы также познакомитесь с зодчеством местных архитекторов, увидите старинное селение 12-13 в. и Замок людоеда, где услышите печальную историю девушки Жабо.

🏞 Поразитесь красоте и глубине дивного голубого озера Церик-Кёль, расположенного на высоте 869 метров.

🥘 В старом селении Кюннюм вы пообедаете и сможете покататься на высокогорных качелях.

⛲ Затем я отвезу вас на термальные источники Аушигер, или кавказский Баден-Баден, где вы сможете отдохнуть после насыщенного дня.

🏰 И завершит программу Шато Эркен — рыцарский замок с готическими башнями, массивными воротами, винными погребами и озером с лебедями. Там же вам предложат продегустировать 40 сортов вина.

Организационные детали