Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

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мы решили рискнуть и не прогадали! На протяжении всего маршрута нам сопутствовала хорошая погода, тучи рассасывались, как по волшебству)

Весь маршрут великолепен, он сочетает в себе чудные локации для фото, историю, драйв и экстрим, захватывающие виды! Азамат - прекрасный гид и водитель! Ему быстро доверяешься и просто получаешь кайф от поездки. Он чувствует туриста, понимает, какие локации кому более интересны, что можно посмотреть быстро, а на каких задержаться. А какие у него получаются фото и видео!:)

Жемчужина маршрута - это, несомненно, Язык Тролля - место для срыва башки и взрыва эмоций, преодоления себя и ярких фото в качестве награды! Фантастические пейзажи, вкусные хычины как бонус)

Благодаря поддержке и направлению Азамата, все девушки нашей группы встали на Язык, хотя и сомневались сначала.

Благодарим Азамата за калейдоскоп эмоций! Обязательно приедем еще!

Азамат, влюбить нас в горы у тебя получилось:)