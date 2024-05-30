Экскурсии на автобусе в Нальчике

Найдено 20 экскурсий в категории «На автобусе» в Нальчике, цены от 750 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
221 отзыв
Популярное предложение
Восхождение на Эльбрус: групповая экскурсия из Нальчика
Покорите высоты Эльбруса с экскурсией в Приэльбрусье. Впечатляющие виды и живописные места гарантированы
Начало: Место сбора находится на пересечении двух улиц. Ул
Расписание: в среду в 7.00, в субботу/воскресенье в 9.00
Завтра в 09:00
12 июня в 07:00
1 755 за человека
Чудеса чегемских водопадов
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
166 отзывов
Чудеса Чегемских водопадов: путешествие из Нальчика
Приглашаем вас в путешествие к живописным Чегемским водопадам, где природа создала настоящее чудо
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00
11 июня в 14:00
13 июня в 14:00
1 000 за человека
Верхняя Балкария + Голубые озера
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
54 отзыва
Верхняя Балкария и Голубые озера: индивидуальная экскурсия из Нальчика
В 65 км от Нальчика вас ждут горные пейзажи Верхней Балкарии и Голубые озера. Погрузитесь в культуру и насладитесь термальными источниками
Начало: Назначает турист
Расписание: Каждый день в 9.00, 10.00, 11.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
«Язык Тролля» по-кавказски
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Экскурсия «Язык Тролля» по-кавказски: Хуламо-Безенгийское ущелье и замок Жабо
Погрузитесь в красоту Хуламо-Безенгийского ущелья, посетите Замок Жабо и восхититесь «Языком Тролля». Вас ждут уникальные пейзажи и древние села
Начало: Угол двух улиц Шогенцукова и Канукоева «Кабардинка...
Расписание: Каждую пятницу в 10.00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 250 за человека
Приэльбрусье - 3 поляны
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Восхождение на Эльбрус с экскурсией в Приэльбрусье - захватывающее приключение
Поднимитесь на высоту 3800 метров и ощутите величие Эльбруса, одного из 7 чудес России, на индивидуальной экскурсии
Начало: Назначает турист
Расписание: в любой день, в 8.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
108 отзывов
Популярное предложение
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
Начало: Ул. Канукоева, 6
Расписание: по средам и воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 12:00
2 250 за человека
Колыбель балкарского народа (Верхняя Балкария + голубое озеро)
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
84 отзыва
Колыбель балкарского народа: Верхняя Балкария и Голубое озеро
Путешествие в Верхнюю Балкарию и к Голубому озеру подарит незабываемые впечатления. Узнайте местные легенды и насладитесь живописными видами
Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал»
Расписание: четверг в 10.00
12 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1 376 за человека
Большая Цейская Подкова
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
16 отзывов
Групповая экскурсия Большая Цейская Подкова: красоты Северного Кавказа
Погрузитесь в волшебство Северного Кавказа с экскурсией Большая Цейская Подкова. Три ущелья, древние святилища и ледник ждут вас
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: по воскресеньям, в 9.00
Завтра в 09:00
23 июня в 09:00
2 250 за человека
Тайны древнего Иристона
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
58 отзывов
Тайны древнего Иристона
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: суббота в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
2 400 за человека
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
Начало: Назначает турист
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
16 890 за всё до 4 чел.
Город Грозный (Аргун, Шали)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Индивидуальная
14 часов
7 отзывов
Город Грозный (Аргун, Шали)
Начало: КБР, г. Нальчик, площадь 400-летия 1
Расписание: понедельник-воскресенье
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1630014 670 за всё до 4 чел.
Красоты Горного Домбай
🚌 На автобусе
Индивидуальная
18 часов
1 отзыв
Экскурсия в Домбай из Нальчика: Встреча с Чудесами Природы
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей и уникальной природы Домбая, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: Назначает турист
Расписание: в любой день, в 6.00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
19 000 за всё до 4 чел.
Из Нальчика в три города Чечни (Грозный, Аргун, Шали)
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Из Нальчика в три города Чечни (Грозный, Аргун, Шали)
Начало: Назначает турист
Расписание: в любой день в 9.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
43 отзыва
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: воскресеньям в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
2 880 за человека
Сказочный Домбай
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
5 отзывов
Уникальная экскурсия «Сказочный Домбай» - величие природы Кавказа
Погрузитесь в сказочный мир Домбая! Насладитесь видами Кавказского хребта, реликтовыми лесами и уникальной флорой и фауной
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: в субботу в 6.00
15 июня в 06:00
29 июня в 06:00
3 150 за человека
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике
Начало: Назначает турист
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 500 за всё до 4 чел.
Чегемские водопады в группе
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
Чегемские водопады в группе
Начало: Проспект Ленина д. 53
Расписание: Смотрите свободные даты
13 июня в 13:30
900 за человека
Обзорный тур по городу в группе
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
Обзорный тур по городу в группе
Начало: Г. Нальчик проспект Ленина д. 53
Расписание: Смотрите свободные даты
11 июня в 14:30
750 за человека
Голубые озера и Верхняя Балкария в группе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Голубые озера и Верхняя Балкария в группе
Начало: Проспект Ленина д. 53
Расписание: Согласно расписанию
12 июня в 13:30
1 200 за человека
Город Грозный (Аргун, Шали) в группе
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
Город Грозный (Аргун, Шали) в группе
Начало: Санаторий Маяк ул. канукоева 4
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 10:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Величественный город Грозный + Аргун + Шали
    Все очень хорошо. Чечня это маленькие эмираты. Очень красивый город и великолепный экскурсовод. Спасибо за впечатления.
  • Н
    Нармин
    29 мая 2024
    Чудеса чегемских водопадов
    Очень понравилось всё, и экскурсовод очень интересно рассказывал, советую!
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
    Замечательная экскурсия! Жаннет и Миша Вам отдельная благодарность за впечатления и эти эмоции,за интересное общение и терпение! Эльбрус❤️ лучше один раз увидеть!!! он создан
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    кем то СВЫШЕ! Ты в сердце и нет тебя величественнее и краше! Несмотря на дождливую погоду,мы получили много эмоций и все были довольны!!! Низкие цены,вкусная еда,яркие впечатления! Спасибо🫰 я еще вернусь!))

  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Чудеса чегемских водопадов
    Экскурсия была хорошая, всё понравилось. Экскурсовод Ирина очень заботилась о группе. Большие водопады пока с малым количеством воды, но видимо сезон такой сейчас. На самих водопадах хотелось бы побыть подольше, но в целом всё хорошо. Довезли аккуратно и быстро
  • О
    Олег
    27 мая 2024
    Величественный город Грозный + Аргун + Шали
    Все было хорошо!!!
  • Р
    Рональд
    25 мая 2024
    Верхняя Балкария + Голубые озера
    Отличный гид, очень комфортная поездка, обширные знания региона! Нам очень понравилось, обязательно вернемся ещё!
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Колыбель балкарского народа (Верхняя Балкария + голубое озеро)
    Поездка была организована прекрасно (экскурсовод Людмила, водитель Сергей), посетили все запланированные места. Очень понравилось, как Людмила вела экскурсию - очень
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    красивый язык, интересно, эмоционально. Имеет обширный кругозор, любит свой народ и землю, было очень приятно общаться. Сергей также отличный водитель, поддерживал общее настроение и виртуозно вел автобус по сложной дороге. Вернулись точно вовремя, что также очень ценно и не часто бывает.

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
    Увидели все, что было запланировано. Погода помогла оценить красоту Приэльбрусья. Понравилось, что водитель и экскурсовод были спокойными и доброжелательными. Не понравилась организация и необязательные задержки по маршруту, в итоге - позднее возвращение в 19:40 вместо 18 ч.
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Верхняя Балкария + Голубые озера
    Экскурсия понравилась. Гид Ислам - прекрасный и внимательный водитель, приятный собеседник. Посетили Голубое озеро, Вернхнюю Балкарию, термальный источник, останавливались в красивых местах по дороге, чтобы сделать фото. Обязательно закажите хычины с мясом и айран на обед.
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Чудеса чегемских водопадов
    Красота неописуемая, вся мощь гор!!! Очень хороший экскурсовод)

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «На автобусе»

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  1. На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
  2. Чудеса чегемских водопадов
  3. Верхняя Балкария + Голубые озера
  4. «Язык Тролля» по-кавказски
  5. Приэльбрусье - 3 поляны
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
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