🚌 На автобусе Групповая 11 часов 221 отзыв Популярное предложение Восхождение на Эльбрус: групповая экскурсия из Нальчика Покорите высоты Эльбруса с экскурсией в Приэльбрусье. Впечатляющие виды и живописные места гарантированы Начало: Место сбора находится на пересечении двух улиц. Ул Расписание: в среду в 7.00, в субботу/воскресенье в 9.00 1 755 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 166 отзывов Чудеса Чегемских водопадов: путешествие из Нальчика Приглашаем вас в путешествие к живописным Чегемским водопадам, где природа создала настоящее чудо Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка» Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00 1 000 ₽ за человека

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🚌 На автобусе Групповая 8 часов 4 отзыва Экскурсия «Язык Тролля» по-кавказски: Хуламо-Безенгийское ущелье и замок Жабо Погрузитесь в красоту Хуламо-Безенгийского ущелья, посетите Замок Жабо и восхититесь «Языком Тролля». Вас ждут уникальные пейзажи и древние села Начало: Угол двух улиц Шогенцукова и Канукоева «Кабардинка... Расписание: Каждую пятницу в 10.00 2 250 ₽ за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов 34 отзыва Восхождение на Эльбрус с экскурсией в Приэльбрусье - захватывающее приключение Поднимитесь на высоту 3800 метров и ощутите величие Эльбруса, одного из 7 чудес России, на индивидуальной экскурсии Начало: Назначает турист Расписание: в любой день, в 8.00 от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 108 отзывов Популярное предложение Величественный город Грозный + Аргун + Шали Начало: Ул. Канукоева, 6 Расписание: по средам и воскресеньям в 09:00 2 250 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 84 отзыва Колыбель балкарского народа: Верхняя Балкария и Голубое озеро Путешествие в Верхнюю Балкарию и к Голубому озеру подарит незабываемые впечатления. Узнайте местные легенды и насладитесь живописными видами Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал» Расписание: четверг в 10.00 1 376 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 16 отзывов Групповая экскурсия Большая Цейская Подкова: красоты Северного Кавказа Погрузитесь в волшебство Северного Кавказа с экскурсией Большая Цейская Подкова. Три ущелья, древние святилища и ледник ждут вас Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка» Расписание: по воскресеньям, в 9.00 2 250 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 58 отзывов Тайны древнего Иристона Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка» Расписание: суббота в 07:00 2 400 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов 13 отзывов Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады Начало: Назначает турист Расписание: Ежедневно в 9.00 16 890 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе 10% скидка Индивидуальная 14 часов 7 отзывов Город Грозный (Аргун, Шали) Начало: КБР, г. Нальчик, площадь 400-летия 1 Расписание: понедельник-воскресенье 16300 14 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 18 часов 1 отзыв Экскурсия в Домбай из Нальчика: Встреча с Чудесами Природы Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей и уникальной природы Домбая, где каждый уголок хранит свои тайны Начало: Назначает турист Расписание: в любой день, в 6.00 19 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов 10 отзывов Из Нальчика в три города Чечни (Грозный, Аргун, Шали) Начало: Назначает турист Расписание: в любой день в 9.00 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 43 отзыва Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка» Расписание: воскресеньям в 07:00 2 880 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 18 часов 5 отзывов Уникальная экскурсия «Сказочный Домбай» - величие природы Кавказа Погрузитесь в сказочный мир Домбая! Насладитесь видами Кавказского хребта, реликтовыми лесами и уникальной флорой и фауной Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка» Расписание: в субботу в 6.00 3 150 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов 3 отзыва К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике Начало: Назначает турист Расписание: Ежедневно в 07:00 23 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6.5 часов Чегемские водопады в группе Начало: Проспект Ленина д. 53 Расписание: Смотрите свободные даты 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 4.5 часа Обзорный тур по городу в группе Начало: Г. Нальчик проспект Ленина д. 53 Расписание: Смотрите свободные даты 750 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов Голубые озера и Верхняя Балкария в группе Начало: Проспект Ленина д. 53 Расписание: Согласно расписанию 1 200 ₽ за человека