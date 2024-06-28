Чумовая перезагрузка в Заполярье: 3 дня в сердце тундры
Авторский тур в Нарьяне-Маре

Познакомиться с традициями ненецкого народа, побывать в чуме и попробовать северную кухню

Всего 2,5 часа полёта из Москвы, и вы — за полярным кругом.

Там, где можно почувствовать связь с нетронутой арктической природой и проникнуться самобытной культурой кочевников.

Приглашаем полюбоваться бескрайним Севером, погулять в местах обитания лис и песцов и познакомиться с жизнью оленеводов.

Мы побываем в местах силы и увидим магические предметы и фигуры, попробуем поймать щуку и покормим оленей.

Вы попаритесь в баньке и примерите на себя роль местных жителей: научитесь заготавливать дрова и кидать тынзей, разделывать рыбу и готовить силки на куропатку. А в меню — национальные блюда: суп и жаркое из оленины, уха и овощи, выращенные здесь же.
Чумовая перезагрузка в Заполярье: 3 дня в сердце тундры
Чумовая перезагрузка в Заполярье: 3 дня в сердце тундры
Чумовая перезагрузка в Заполярье: 3 дня в сердце тундры
Ближайшие даты:
28
июн
12
июл
19
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет28 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. На туристической базе в доме с удобствами, оформленном по северном мотивам. Есть туалет, кухня и общая гостиная. Спальни на 1-4 человек. При желании можно пожить в национальном жилище — чуме.

Питание. Включено трёхразовое питание по меню. Также можно делать заказ, который вам приготовят по возможности и наличию.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Нарьян-Мару, путь до базы отдыха, знакомство с северным укладом жизни

Встречаемся и на микроавтобусе или машине проедем по Нарьян-Мару и немного прогуляемся, чтобы познакомиться со столицей и единственным городом Ненецкого автономного округа. По желанию можем посетить ресторан, кафе или столовую (за доплату).

Затем отправимся на лодочный причал, откуда на катере или лодке помчим в сторону базы отдыха, по пути останавливаясь в интересных местах. Вы узнаете про местные деревни и их жителей, оборонительный форт у посёлка Куя, в 17-м веке защищавший край от шведов. Услышите рассказ о происхождении названия Филькин остров, Поповской сопке, покинутых селениях и другом.

По прибытии вас ждёт приветственный ужин. Также дойдём до чума на территории базы, где вы посмотрите на северных оленей и познакомитесь с бытом и легендами ненецкого народа.

Прогулка по Нарьян-Мару, путь до базы отдыха, знакомство с северным укладом жизниПрогулка по Нарьян-Мару, путь до базы отдыха, знакомство с северным укладом жизниПрогулка по Нарьян-Мару, путь до базы отдыха, знакомство с северным укладом жизниПрогулка по Нарьян-Мару, путь до базы отдыха, знакомство с северным укладом жизниПрогулка по Нарьян-Мару, путь до базы отдыха, знакомство с северным укладом жизниПрогулка по Нарьян-Мару, путь до базы отдыха, знакомство с северным укладом жизниПрогулка по Нарьян-Мару, путь до базы отдыха, знакомство с северным укладом жизниПрогулка по Нарьян-Мару, путь до базы отдыха, знакомство с северным укладом жизниПрогулка по Нарьян-Мару, путь до базы отдыха, знакомство с северным укладом жизни
2 день

Треккинг по местам силы, участие в мастер-классах

Сегодня с 07:00-08:00 вас уже будет ждать завтрак. В меню: чай или кофе, вырезка из северного оленя, рыба, яйца, каша, кондитерские изделия и другие продукты, выращенные или пойманные в радиусе 100 километров от базы.

Подкрепившись, отправимся гулять по тундре (6-7 км). Проверим пасущихся оленей, половим щук в озере, отыщем песцовую и лисью норы. Вы увидите тундровый водопад. Посмотрите на жертвенный каменный стол и деревянную фигурку идола Пожеланий, узнаете историю его появления и загадаете заветное желание. К обеду вернёмся на базу. Вы попробуете суп из оленины или уху из северной рыбы. На второе — гарнир, оленье жаркое, салат из помидоров или огурцов, выращенных на базе или в Нарьян-Маре. Затем будет 1-2 часа на отдых.

А после вы поучаствуете в увлекательных мастер-классах и проверите, какой из вас получился бы оленевод:
будем заготавливать дрова, учиться кидать тынзей — аркан для ловли оленей — и разделывать рыбу, готовить силки на куропатку и национальные блюда. Вечером вас ждёт русская банька и ужин: гарнир, котлеты из оленины или рыбы, маринованные огурцы и помидоры, салат.

Треккинг по местам силы, участие в мастер-классахТреккинг по местам силы, участие в мастер-классахТреккинг по местам силы, участие в мастер-классахТреккинг по местам силы, участие в мастер-классахТреккинг по местам силы, участие в мастер-классахТреккинг по местам силы, участие в мастер-классахТреккинг по местам силы, участие в мастер-классахТреккинг по местам силы, участие в мастер-классахТреккинг по местам силы, участие в мастер-классахТреккинг по местам силы, участие в мастер-классахТреккинг по местам силы, участие в мастер-классахТреккинг по местам силы, участие в мастер-классахТреккинг по местам силы, участие в мастер-классах
3 день

Возвращение в Нарьян-Мар, трансфер в аэропорт

После завтрака выезжаем обратно в Нарьян-Мар. Проедем в аэропорт через магазины и сувенирные лавки, чтобы вы при желании могли купить гостинцы и памятные вещицы.

Возвращение в Нарьян-Мар, трансфер в аэропортВозвращение в Нарьян-Мар, трансфер в аэропортВозвращение в Нарьян-Мар, трансфер в аэропорт

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Оформление пропусков
  • Встреча на машине в аэропорту, доставка до базы и обратно
  • Экскурсии по программе
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Прокат инвентаря
  • Русская баня
  • Мастер-классы
  • Сопровождение
  • Скидка детям 5-12 лет - 30%
Что не входит в цену
  • Перелёт до г. Нарьян-Мар и обратно
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нарьян-Мар, аэропорт или гостиница вашего проживания, время - по договорённости
Завершение: Нарьян-Мар, аэропорт или гостиница вашего проживания, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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