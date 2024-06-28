Познакомиться с традициями ненецкого народа, побывать в чуме и попробовать северную кухню
Там, где можно почувствовать связь с нетронутой арктической природой и проникнуться самобытной культурой кочевников.
Приглашаем полюбоваться бескрайним Севером, погулять в местах обитания лис и песцов и познакомиться с жизнью оленеводов.
Мы побываем в местах силы и увидим магические предметы и фигуры, попробуем поймать щуку и покормим оленей.
Вы попаритесь в баньке и примерите на себя роль местных жителей: научитесь заготавливать дрова и кидать тынзей, разделывать рыбу и готовить силки на куропатку. А в меню — национальные блюда: суп и жаркое из оленины, уха и овощи, выращенные здесь же.
июн
июл
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|28 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. На туристической базе в доме с удобствами, оформленном по северном мотивам. Есть туалет, кухня и общая гостиная. Спальни на 1-4 человек. При желании можно пожить в национальном жилище — чуме.
Питание. Включено трёхразовое питание по меню. Также можно делать заказ, который вам приготовят по возможности и наличию.
Программа тура по дням
Прогулка по Нарьян-Мару, путь до базы отдыха, знакомство с северным укладом жизни
Встречаемся и на микроавтобусе или машине проедем по Нарьян-Мару и немного прогуляемся, чтобы познакомиться со столицей и единственным городом Ненецкого автономного округа. По желанию можем посетить ресторан, кафе или столовую (за доплату).
Затем отправимся на лодочный причал, откуда на катере или лодке помчим в сторону базы отдыха, по пути останавливаясь в интересных местах. Вы узнаете про местные деревни и их жителей, оборонительный форт у посёлка Куя, в 17-м веке защищавший край от шведов. Услышите рассказ о происхождении названия Филькин остров, Поповской сопке, покинутых селениях и другом.
По прибытии вас ждёт приветственный ужин. Также дойдём до чума на территории базы, где вы посмотрите на северных оленей и познакомитесь с бытом и легендами ненецкого народа.
Треккинг по местам силы, участие в мастер-классах
Сегодня с 07:00-08:00 вас уже будет ждать завтрак. В меню: чай или кофе, вырезка из северного оленя, рыба, яйца, каша, кондитерские изделия и другие продукты, выращенные или пойманные в радиусе 100 километров от базы.
Подкрепившись, отправимся гулять по тундре (6-7 км). Проверим пасущихся оленей, половим щук в озере, отыщем песцовую и лисью норы. Вы увидите тундровый водопад. Посмотрите на жертвенный каменный стол и деревянную фигурку идола Пожеланий, узнаете историю его появления и загадаете заветное желание. К обеду вернёмся на базу. Вы попробуете суп из оленины или уху из северной рыбы. На второе — гарнир, оленье жаркое, салат из помидоров или огурцов, выращенных на базе или в Нарьян-Маре. Затем будет 1-2 часа на отдых.
А после вы поучаствуете в увлекательных мастер-классах и проверите, какой из вас получился бы оленевод:
будем заготавливать дрова, учиться кидать тынзей — аркан для ловли оленей — и разделывать рыбу, готовить силки на куропатку и национальные блюда. Вечером вас ждёт русская банька и ужин: гарнир, котлеты из оленины или рыбы, маринованные огурцы и помидоры, салат.
Возвращение в Нарьян-Мар, трансфер в аэропорт
После завтрака выезжаем обратно в Нарьян-Мар. Проедем в аэропорт через магазины и сувенирные лавки, чтобы вы при желании могли купить гостинцы и памятные вещицы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Оформление пропусков
- Встреча на машине в аэропорту, доставка до базы и обратно
- Экскурсии по программе
- Проживание
- 3-разовое питание
- Прокат инвентаря
- Русская баня
- Мастер-классы
- Сопровождение
- Скидка детям 5-12 лет - 30%
Что не входит в цену
- Перелёт до г. Нарьян-Мар и обратно
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты