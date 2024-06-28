Встречаемся и на микроавтобусе или машине проедем по Нарьян-Мару и немного прогуляемся, чтобы познакомиться со столицей и единственным городом Ненецкого автономного округа. По желанию можем посетить ресторан, кафе или столовую (за доплату).

Затем отправимся на лодочный причал, откуда на катере или лодке помчим в сторону базы отдыха, по пути останавливаясь в интересных местах. Вы узнаете про местные деревни и их жителей, оборонительный форт у посёлка Куя, в 17-м веке защищавший край от шведов. Услышите рассказ о происхождении названия Филькин остров, Поповской сопке, покинутых селениях и другом.

По прибытии вас ждёт приветственный ужин. Также дойдём до чума на территории базы, где вы посмотрите на северных оленей и познакомитесь с бытом и легендами ненецкого народа.