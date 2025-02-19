За Северный полярный круг в гости к оленеводам: этнический тур
Прокатиться на снегоходах по тундре, погрузиться в быт ненецкого народа и отведать местных блюд
Начало: Нарьян-Мар, аэропорт, утром (время зависит от рейс...
5 дек в 12:00
8 дек в 12:00
55 000 ₽ за человека
Чумовая перезагрузка в Заполярье: 3 дня в сердце тундры
Познакомиться с традициями ненецкого народа, побывать в чуме и попробовать северную кухню
Начало: Нарьян-Мар, аэропорт или гостиница вашего проживан...
26 июл в 12:00
1 авг в 12:00
31 000 ₽ за человека
На юг Баренцева моря своей компанией: катание на катере, мастер-классы и деликатесы (всё включено)
Почувствовать себя оленеводом, пройти по Печоре, провести ночь на берегу в палатке и отведать дичи
Начало: Аэропорт Нарьян-Мара, 14:00
12 июл в 14:00
19 июл в 14:00
93 500 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна19 февраля 2025Этот необычный тур надолго останется в моём сердце!!! Это другой мир, другая природа - дикая, бескрайняя тундра! Другие люди - добрые, отзывчивые, любящие Арктику и умеющие ценить жизнь)) Оленеводы в чуме посреди бескрайней тундры и тысячи оленей. Такое не забывается)))
- ММария14 сентября 2024Хочу выразить огромную благодарность организаторам за эту удивительную возможность! Это была просто замечательная поездка, хоть и недолгая, всего 3-е суток! Стоит отметить,
- ЕЕлена14 сентября 2024Север встретил нас необычайно тепло:солнечной погодой, штилем, буйством красок(никогда бы не подумала, что в тундре может быть ярко), обилием ягод,
Ответы на вопросы от путешественников по Нарьяну-Мару в категории «3-дневные туры»
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