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что я не имела ни малейшего понятия, куда я еду (от слова совсем, кроме того, что это Нарьян-Мар и мы поплывем куда-то на катере до базы). Погрузившись в катер я спешно оформила сим-карту (eSIM) по рекомендации организаторов, чтобы была возможность хотя бы изредка сообщать о своем нахождении близким. Иначе ты оказываешься в дикой природе без связи на все время пребывания (хотя это было превосходно). По приезду на место, постепенно пришло осознание: вокруг лишь почти дикая тундра, с ее привычными обитателями, включая рыбаков да охотников (это оказались далеко не те картинки, которые остались в моем сознании из школьного курса). Мне очень повезло с погодой: в тундру пришло «Бабье лето» (что не свойственно для середины сентября данному региону все же). 3 дня там были наполнены чудесными видами рек, озер, выходом в Печорское/Баренцево море. Нам посчастливилось увидеть выброшенный на мель в 1983г. Севастополь, пройдет еще немного лет и его совсем разобьет волнами. Мы гуляли по тундре, ели безумно вкусную домашнюю привычную региону еду, собирали ягоды, пили чай, созданный, по особому рецепту и просто лежали на «вечной мерзлоте» под солнцем. Казалось, что время шло медленнее, чем ты его ощущаешь, а не наоборот, как свойственно жизни в мегаполисе! 2 из 3 ночей нам открывалась завораживающая картина Северного сияния. И не смотря на то, что оленей увидеть нам не удалось (2 дня мы гуляли в поисках их безуспешно, воля и природа берут свое, сейчас у них довольно активное время года (гон), это не могло испортить общего впечатления от этого мини-путешествия, а дало лишь повод задуматься о следующей поездке для знакомства с оленями и, вероятно, зимней тундрой! Отзыв написан с безмерной благодарностью и уважением к Фёдору и Павлу (владельцам базы Ханавеэй Ся)!