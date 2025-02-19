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Туры на 3 дня в Нарьяне-Маре

Найдено 3 тура в категории «3-дневные туры» в Нарьяне-Маре, цены от 31 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
За Северный полярный круг в гости к оленеводам: этнический тур
На снегоходах
3 дня
1 отзыв
За Северный полярный круг в гости к оленеводам: этнический тур
Прокатиться на снегоходах по тундре, погрузиться в быт ненецкого народа и отведать местных блюд
Начало: Нарьян-Мар, аэропорт, утром (время зависит от рейс...
5 дек в 12:00
8 дек в 12:00
55 000 ₽ за человека
Чумовая перезагрузка в Заполярье: 3 дня в сердце тундры
На машине
3 дня
2 отзыва
Чумовая перезагрузка в Заполярье: 3 дня в сердце тундры
Познакомиться с традициями ненецкого народа, побывать в чуме и попробовать северную кухню
Начало: Нарьян-Мар, аэропорт или гостиница вашего проживан...
26 июл в 12:00
1 авг в 12:00
31 000 ₽ за человека
На юг Баренцева моря своей компанией: катание на катере, мастер-классы и деликатесы (всё включено)
На машине
На катере
4 дня
На юг Баренцева моря своей компанией: катание на катере, мастер-классы и деликатесы (всё включено)
Почувствовать себя оленеводом, пройти по Печоре, провести ночь на берегу в палатке и отведать дичи
Начало: Аэропорт Нарьян-Мара, 14:00
12 июл в 14:00
19 июл в 14:00
93 500 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    19 февраля 2025
    За Северный полярный круг в гости к оленеводам: этнический тур
    Этот необычный тур надолго останется в моём сердце!!! Это другой мир, другая природа - дикая, бескрайняя тундра! Другие люди - добрые, отзывчивые, любящие Арктику и умеющие ценить жизнь)) Оленеводы в чуме посреди бескрайней тундры и тысячи оленей. Такое не забывается)))
    Этот необычный тур надолго останется в моём сердце!!! Это другой мир, другая природа - дикая, бескрайняяЭтот необычный тур надолго останется в моём сердце!!! Это другой мир, другая природа - дикая, бескрайняяЭтот необычный тур надолго останется в моём сердце!!! Это другой мир, другая природа - дикая, бескрайняяЭтот необычный тур надолго останется в моём сердце!!! Это другой мир, другая природа - дикая, бескрайняяЭтот необычный тур надолго останется в моём сердце!!! Это другой мир, другая природа - дикая, бескрайняяЭтот необычный тур надолго останется в моём сердце!!! Это другой мир, другая природа - дикая, бескрайняяЭтот необычный тур надолго останется в моём сердце!!! Это другой мир, другая природа - дикая, бескрайняя
  • М
    Мария
    14 сентября 2024
    Чумовая перезагрузка в Заполярье: 3 дня в сердце тундры
    Хочу выразить огромную благодарность организаторам за эту удивительную возможность! Это была просто замечательная поездка, хоть и недолгая, всего 3-е суток! Стоит отметить,
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    что я не имела ни малейшего понятия, куда я еду (от слова совсем, кроме того, что это Нарьян-Мар и мы поплывем куда-то на катере до базы). Погрузившись в катер я спешно оформила сим-карту (eSIM) по рекомендации организаторов, чтобы была возможность хотя бы изредка сообщать о своем нахождении близким. Иначе ты оказываешься в дикой природе без связи на все время пребывания (хотя это было превосходно). По приезду на место, постепенно пришло осознание: вокруг лишь почти дикая тундра, с ее привычными обитателями, включая рыбаков да охотников (это оказались далеко не те картинки, которые остались в моем сознании из школьного курса). Мне очень повезло с погодой: в тундру пришло «Бабье лето» (что не свойственно для середины сентября данному региону все же). 3 дня там были наполнены чудесными видами рек, озер, выходом в Печорское/Баренцево море. Нам посчастливилось увидеть выброшенный на мель в 1983г. Севастополь, пройдет еще немного лет и его совсем разобьет волнами. Мы гуляли по тундре, ели безумно вкусную домашнюю привычную региону еду, собирали ягоды, пили чай, созданный, по особому рецепту и просто лежали на «вечной мерзлоте» под солнцем. Казалось, что время шло медленнее, чем ты его ощущаешь, а не наоборот, как свойственно жизни в мегаполисе! 2 из 3 ночей нам открывалась завораживающая картина Северного сияния. И не смотря на то, что оленей увидеть нам не удалось (2 дня мы гуляли в поисках их безуспешно, воля и природа берут свое, сейчас у них довольно активное время года (гон), это не могло испортить общего впечатления от этого мини-путешествия, а дало лишь повод задуматься о следующей поездке для знакомства с оленями и, вероятно, зимней тундрой! Отзыв написан с безмерной благодарностью и уважением к Фёдору и Павлу (владельцам базы Ханавеэй Ся)!

    Хочу выразить огромную благодарность организаторам за эту удивительную возможность!Хочу выразить огромную благодарность организаторам за эту удивительную возможность!Хочу выразить огромную благодарность организаторам за эту удивительную возможность!Хочу выразить огромную благодарность организаторам за эту удивительную возможность!Хочу выразить огромную благодарность организаторам за эту удивительную возможность!Хочу выразить огромную благодарность организаторам за эту удивительную возможность!Хочу выразить огромную благодарность организаторам за эту удивительную возможность!Хочу выразить огромную благодарность организаторам за эту удивительную возможность!Хочу выразить огромную благодарность организаторам за эту удивительную возможность!Хочу выразить огромную благодарность организаторам за эту удивительную возможность!
  • Е
    Елена
    14 сентября 2024
    Чумовая перезагрузка в Заполярье: 3 дня в сердце тундры
    Север встретил нас необычайно тепло:солнечной погодой, штилем, буйством красок(никогда бы не подумала, что в тундре может быть ярко), обилием ягод,
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    разнообразием животных и рыб, там обитающих, необъятностью простов- вот поистине Север не крайний, а бескрайний. Но самое удивительное, Это Люди, встретившиеся нам. Таких открытых, улыбчивых лиц я давно не встречала. Огромное спасибо Фёдору и Павлу за гостеприимство, интесные рассказы, радушие,вкусную еду. Очень надеюсь, что смогу побывать у них в гостях зимой и увидеть другую красоту этой земли

    Север встретил нас необычайно тепло:солнечной погодой, штилем, буйством красок(никогда бы не подумала, что в тундре можетСевер встретил нас необычайно тепло:солнечной погодой, штилем, буйством красок(никогда бы не подумала, что в тундре можетСевер встретил нас необычайно тепло:солнечной погодой, штилем, буйством красок(никогда бы не подумала, что в тундре можетСевер встретил нас необычайно тепло:солнечной погодой, штилем, буйством красок(никогда бы не подумала, что в тундре можетСевер встретил нас необычайно тепло:солнечной погодой, штилем, буйством красок(никогда бы не подумала, что в тундре можетСевер встретил нас необычайно тепло:солнечной погодой, штилем, буйством красок(никогда бы не подумала, что в тундре можетСевер встретил нас необычайно тепло:солнечной погодой, штилем, буйством красок(никогда бы не подумала, что в тундре можетСевер встретил нас необычайно тепло:солнечной погодой, штилем, буйством красок(никогда бы не подумала, что в тундре может

Ответы на вопросы от путешественников по Нарьяну-Мару в категории «3-дневные туры»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. За Северный полярный круг в гости к оленеводам: этнический тур
  2. Чумовая перезагрузка в Заполярье: 3 дня в сердце тундры
  3. На юг Баренцева моря своей компанией: катание на катере, мастер-классы и деликатесы (всё включено)
Сколько стоит тур в Нарьяне-Маре в июле 2025
Сейчас в Нарьяне-Маре в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 31 000 до 93 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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