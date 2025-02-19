А Анна

Этот необычный тур надолго останется в моём сердце!!! Это другой мир, другая природа - дикая, бескрайняя тундра! Другие люди - добрые, отзывчивые, любящие Арктику и умеющие ценить жизнь)) Оленеводы в чуме посреди бескрайней тундры и тысячи оленей. Такое не забывается)))