Средневековая башенная архитектура, величественные горные пейзажи и древняя история края за 1 день
Ингушетия — одна из самых живописных и колоритных республик Кавказа. Вы увидите необычные башенные комплексы в горах, древний храм Тхаба-Ерды и замок-крепость Гагиевых. Полюбуетесь реками, ущельями и скалами, оцените Цейламский перевал и Военно-Грузинскую дорогу. А я поделюсь интересными историческими фактами, легендами и преданиями.
Мы проедем по живописному Ассинскому ущелью, наслаждаясь величественными скалами и бирюзовыми перекатами реки. Я покажу вам Девичью башню, замок-крепость Гагиевых и древний христианский храм Тхаба-Ерды. А также колоритные башенные поселения: Таргим, Хамхи, Эгикал, Вовнушки и Эрзи. Кроме того, мы остановимся на Цейламском перевале и насладимся видами многокилометрового Бокового хребта, отделяющего Грузию от России.
Занимательные рассказы
После перевала мы спустимся в Джейрахское ущелье, издревле называемое «Солнечной долиной». Вы увидите в нем множество боевых башен и услышите причины возникновения в горах такого количества укрепленных поселений. А еще я расскажу о том, как развивалась Ингушетия и чем живет сегодня, в чем ее культурные особенности и что характерно для менталитета ингушей.
Организационные детали
Отдельно оплачивается въезд в природный заповедник Эрзи — 150 руб.
Еда и напитки не включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы Асса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамзан — ваш гид в Назрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 356 туристов
Меня зовут Рамзан, я филолог, литератор, член Союза писателей России. Интересуюсь природой, историей и этнографией Кавказа. С радостью покажу вам местные достопримечательности и расскажу о них любопытные факты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
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3
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2
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1
–
А
Албакова
Хочется выразить сердечную благодарность экскурсоводу Рамазану за проведенное вместе путешествие в Горную Ингушетию. Восемь часов пролетели совершенно незаметно, живая тропа, подъем к водопаду, башенный комплекс "Вовнушки", невероятно красивые смотровые площадки: читать дальшеуменьшить
все это лишь часть огромной экскурсии. Экскурсовод очень приятный, рассказывает просто и интересно, откликается на любые вопросы и просьбы, есть возможность остановиться у заинтересовавшего вида и сделать фотографию, видео на память. Очень переживали за количество времени, которое заявлено на экскурсии, кажется, что 8 часов на машине - очень долго, однако, частые остановки, пешие прогулки, обед в одной из беседок на смотровой площадке и кофе в исполнении Рамазана заставили забыть о идущем времени и не было даже ощущения долгой езды. Спасибо большое! Горная Ингушетия - то место, куда хочется вернуться, тем более, когда тебя сопровождает такая замечательная компания!
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Х
Хяди
Эта поездка в горную Ингушетию останется в моем сердце на всю жизнь. Понравилось все, в первую очередь, наш замечательный гид- Рамазан. С душой рассказал нам про историю родовых башен, святилищ и не только. Дорога была легкая, даже не заметили как добрались и приехали обратно. Спасибо за эту возможность!
+1
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И
Ирина
24 марта мы посетили с Рамзаном в горную Ингушетию. Нам очень понравился тур. Мы увидели потрясающие пейзажи в этой горной части республики, узнали, почему строились родовые башни, увидели много башенных читать дальшеуменьшить
комплексов, разбросанных в горах. Рамзан - историк, хорошо владеет информацией, ответил на все наши вопросы. И конечно, Цей-Лоамский перевал оставил у нас неизгладимое впечатление. Красота неописуемая. Мы приехали из Крыма, где тоже горы, и горы очень разные. Думали, что горами нас не удивить. Но панорама на перевале никого не оставит равнодушным. Очень благодарны Рамзану за экскурсионный день, проведенный в горной Ингушетии.
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Д
Денис
Я не ожидал от этой поездки ничего, а получил буквально всё! Абсолютная красота республики дополняется яркими и живыми рассказами гида. Гида Рамзана я бы назвал ещё одной достопримечательностью Ингушетии. Такого тщательного и читать дальшеуменьшить
интересного рассказа о своей родине я не слышал ни от одного гида и с уверенностью могу сказать что Рамзан задаёт настоящий стандарт для всех представителей своей профессии. Любого гида я теперь буду сравнивать с ним. Тур рекомендуется всем кто не уверен ехать ли ему в Ингушетию. Это место потрясающей красоты природы, невероятного разнообразия исторических локаций и уникальной архитектуры. Я остался в полном восторге! Рекомендую всем и каждому!
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И
Инга
Огромное спасибо Рамзану за интересную экскурсию! Человек знает буквально всё о своей Родине, терпеливо отвечает на любые вопросы. Всем рекомендую!
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надежда
Рамазан просто удивительный гид! Незабываемая экскурсия! Комфортно, приятно, очень познавательно. Спасибо много раз за наше путешествие!!!!
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