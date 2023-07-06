Ингушетия — одна из самых живописных и колоритных республик Кавказа. Вы увидите необычные башенные комплексы в горах, древний храм Тхаба-Ерды и замок-крепость Гагиевых. Полюбуетесь реками, ущельями и скалами, оцените Цейламский перевал и Военно-Грузинскую дорогу. А я поделюсь интересными историческими фактами, легендами и преданиями.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Фантастическая Ингушетия

Мы проедем по живописному Ассинскому ущелью, наслаждаясь величественными скалами и бирюзовыми перекатами реки. Я покажу вам Девичью башню, замок-крепость Гагиевых и древний христианский храм Тхаба-Ерды. А также колоритные башенные поселения: Таргим, Хамхи, Эгикал, Вовнушки и Эрзи. Кроме того, мы остановимся на Цейламском перевале и насладимся видами многокилометрового Бокового хребта, отделяющего Грузию от России.

Занимательные рассказы

После перевала мы спустимся в Джейрахское ущелье, издревле называемое «Солнечной долиной». Вы увидите в нем множество боевых башен и услышите причины возникновения в горах такого количества укрепленных поселений. А еще я расскажу о том, как развивалась Ингушетия и чем живет сегодня, в чем ее культурные особенности и что характерно для менталитета ингушей.

Организационные детали