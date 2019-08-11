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Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики

Борис
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Борис – ваш гид
Поездка в горную Ингушетию — тот случай, когда дух захватывает не просто от красоты природы, но от ее гармонии с рукотворными постройками.

За день вы проедете по Военно-Грузинской дороге, через узкие ущелья и перевалы, надышитесь кристальным воздухом и откроете старинные легенды.

Главным акцентом станут знаменитые башни — я расскажу об их истории и значении, поделюсь преданиями древнего народа галгаев.

Водопады, «замки» и много-много гор — вы познаете богатство Ингушетии.
7800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд

Что вас ожидает

Горные башни — символ края
Путешествие начнется в Джейрахском ущелье, которое заслуженно называют Солнечной долиной, — уже здесь вы увидите многочисленные ингушские башни и посетите боевую башню рода Цуровых. Я расскажу вам, зачем возводили эти монументальные объекты, как выбирали идеальное место и с какими трудностями сталкивались великие строители прошлого. Вы встретите крупнейшие башенные комплексы в двух местах:

  • В Таргимской котловине побываете в трех ансамблях башен, названных в честь трех братьев — Эгикале, Хамхи и Таргиме. Здесь мы поговорим о жизни, ремеслах, культуре и традициях ингушей со времен Средневековья до середины 20 века.
  • Замковый комплекс Вовнушки покорит вас видами башен, которые будто вырастают из скал ущелья реки Гулой-хи. Это место стало финалистом конкурса «Семь рукотворных чудес России» — я открою вам легенды Вовнушек и объясню, в чем их уникальность.

Кроме того, по дороге мы заедем в Тхаба-Ерды — один из древнейших христианских храмов в России и загадочное место, где вы узнаете о культах древних жителей Ингушетии.

Незабываемые пейзажи Кавказа
Весь путь украсят потрясающие горные панорамы. Вы проедете через Дарьяльское ущелье, по Военно-Грузинской дороге и через реку Терек. С высоты Цей-Лоамского горного перевала вам откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека, а священная гора Цей-Лоам погрузит в таинственную атмосферу — она часто окутана туманом. На перевале вы попьете серебряную родниковую воду и попробуете традиционные ингушские лепешки «чапильг». По лесным тропам мы прогуляемся до двух водопадов — Ляжгинского и в величественном Ассинском каньоне. А еще мы проедем через самое высокогорное поселение Ингушетии, где живет 122-летний старец!

Организационные детали

  • Экскурсия может начаться в Назрани, Магасе или Владикавказе. Траспортные расходы включены в стоимость.
  • Обед оплачивается дополнительно.
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Горная Ингушетия — страна башен и легенд

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Борис
Борис
Меня зовут Багауддин (друзья из разных регионов называют меня Борисом), мне 46 лет. С 2013 года я занимаюсь проведением экскурсий и туров по Горной Ингушетии. Это музей-заповедник под открытым небом, притом до конца еще не изведанный и не изученный. До сих пор ученые (историки, археологи, биологи и др.) делают открытия при изучении древних памятников, флоры и фауны. Мне есть что показать и рассказать вам об этом сказочном месте.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 августа 2019
Огромное спасибо Борису за экскурсию!
Это был наш первый день на Кавказе, и мы договорились с Борисом о встрече прямо у дверей аэропорта. Маршрут экскурсии был очень насыщенным и продуманным: и исторически ценные места, и природные. В середине маршрута Борис устроил нам пикник, где угостил вкуснейшей домашней едой и горным чаем. А прямо к закату отвез на горный перевал - невероятная красота еще и в свете заходящего солнца. Мы очень много узнали от Бориса о традициях и обычаях местного края, о жизни людей. Борису удалось как-то целиком погрузить нас в другой мир и другую культуру.
Помимо этого, мы думали останавливаться на ночь в городе, но Борис порекомендовал нам отличный отель прямо в горах, за что ему отдельное спасибо.

Борис проводит ещё 2 экскурсии

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