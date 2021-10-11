Все экскурсии в Назрани
Доступно 3 экскурсии 🚌 в Назрани на 2021 год, 11 ⭐ отзывов, цены от 5200₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
8ч
8 450₽
за 1-3 чел.
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
Индивидуальная экскурсия
8ч
10 400₽
за 1-4 чел.
Голубые озера Кабардино-Балкарии
Вдохновляющая поездка из Ингушетии к знаменитым карстовым озерам и термальным источникам
Индивидуальная экскурсия
5ч
5 200₽
за 1-4 чел.
Добро пожаловать в Ингушетию!
Посетить старинную Назрань и современную столицу республики Магас на обзорной экскурсии
Последние отзывы «Экскурсии Назрани»
- Отзыв на: Голубые озера Кабардино-БалкарииMMargarita11 октября 2021Это было волшебно! Горы, голубые озера и термальные источники - все было прекрасно. Огромная благодарность Борису за это, все было безумно интересно. Я поменяла своё представление об этом регионе. Очень интересный рассказ, комфортная поездка и максимальная забота.
- ССветлана5 сентября 2021Очень интересная и познавательная экскурсия, жаль, что такой короткий день! Большое спасибо.
- ММарина23 июля 2021Экскурсия по горной Ингушетии с Багауддином была самой впечатляющей частью нашего почти недельного отпуска во Владикавказе. Представьте себе панорамы, от которых захватывает дух, красивейшие дороги, и рядом с вами человек, который знает об этих местах все и любит их. Это было и профессионально и очень искренне. Продуманный маршрут, систематизированная информация, великолепная организация, и множество штрихов и бытовых эпизодов, от которых становилось радостно на сердце. Багауддин был как дирижёр, благодаря которому для нас все сложилось в симфонию! Большое спасибо!
- ММихаил19 июня 2021Экскурсия великолепна! Борис, проводивший ее, - замечательный человек и очень интересный собеседник. Маршрут поездки продуман до мелочей, и позволил максимально познавательно ознакомиться с горной Ингушетией. В общем, никаких отрицательных эмоций путешествие не принесло. Огромное спасибо!
- Отзыв на: Добро пожаловать в Ингушетию!ООлег10 июня 2021Багауддин замечательный гид, который обладает огромным багажом знаний. Экскурсия не только открывает Ингушетию, но погружает в историю и культуру республики. Наша поездка длилась более пяти часов, но пролетела незаметно. Мы, люди связанные, с искусством, были в восторге, когда Багауддин организовал нам (в рамках этой экскурсии) теплую встречу с представителями ансамбля народного танца Ингушетия. Мы очень благодарны и всем рекомендуем этого прекрасного человека и профессионала своего дела.