Найдено 4 экскурсии в Назрани , цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине 5 часов 7 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Добро пожаловать в Ингушетию Посетить старинную Назрань и современную столицу республики Магас на обзорной экскурсии от 8000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 8 часов 43 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Горная Ингушетия - страна башен и легенд Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики от 13 400 ₽ за всё до 3 чел. На машине 8 часов 6 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Из Назрани - в Горную Ингушетию Средневековая башенная архитектура, величественные горные пейзажи и древняя история края за 1 день Начало: У гостиницы Асса от 13 200 ₽ за всё до 4 чел. На машине 8 часов 5 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Голубые озера Кабардино-Балкарии Вдохновляющая поездка из Ингушетии к знаменитым карстовым озерам и термальным источникам от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

Откройте для себя Назрань вместе с нами! Приезжайте в Назрань в компании школьников, семьи или взрослых и получите незабываемые впечатления от посещения музеев и экскурсий по городу. Цены начинаются от 8000₽ за день