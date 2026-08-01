Индивидуальная
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Добро пожаловать в Ингушетию
Посетить старинную Назрань и современную столицу республики Магас на обзорной экскурсии
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
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Горная Ингушетия - страна башен и легенд
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
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Из Назрани - в Горную Ингушетию
Средневековая башенная архитектура, величественные горные пейзажи и древняя история края за 1 день
Начало: У гостиницы Асса
11 авг в 09:00
16 авг в 09:00
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Вдохновляющая поездка из Ингушетии к знаменитым карстовым озерам и термальным источникам
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Ответы на вопросы от путешественников по Назрани
Самые популярные экскурсии в Назрани
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Что посмотреть в Назрани
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
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