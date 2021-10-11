Отзыв на: Голубые озера Кабардино-Балкарии M Margarita 5 Это было волшебно! Горы, голубые озера и термальные источники - все было прекрасно. Огромная благодарность Борису за это, все было безумно интересно. Я поменяла своё представление об этом регионе. Очень интересный рассказ, комфортная поездка и максимальная забота.

Отзыв на: Горная Ингушетия — страна башен и легенд С Светлана 5 Очень интересная и познавательная экскурсия, жаль, что такой короткий день! Большое спасибо.

Отзыв на: Горная Ингушетия — страна башен и легенд М Марина 5 Экскурсия по горной Ингушетии с Багауддином была самой впечатляющей частью нашего почти недельного отпуска во Владикавказе. Представьте себе панорамы, от которых захватывает дух, красивейшие дороги, и рядом с вами человек, который знает об этих местах все и любит их. Это было и профессионально и очень искренне. Продуманный маршрут, систематизированная информация, великолепная организация, и множество штрихов и бытовых эпизодов, от которых становилось радостно на сердце. Багауддин был как дирижёр, благодаря которому для нас все сложилось в симфонию! Большое спасибо!

Отзыв на: Горная Ингушетия — страна башен и легенд М Михаил 5 Экскурсия великолепна! Борис, проводивший ее, - замечательный человек и очень интересный собеседник. Маршрут поездки продуман до мелочей, и позволил максимально познавательно ознакомиться с горной Ингушетией. В общем, никаких отрицательных эмоций путешествие не принесло. Огромное спасибо!