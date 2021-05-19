Полезная информация о Нефтекамске
Что нужно знать о Нефтекамске: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Нефтекамске
02:1441
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Нефтекамск
|По-английски
|Neftekamsk
|Население города
|126 805 чел.
|Аэропорт
|Нефтекамск NEF (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Yekaterinburg
|Средняя высота
|108 м. от уровня моря