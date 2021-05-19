Всё о Нефтекамске

Полезная информация о Нефтекамске

Что нужно знать о Нефтекамске: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Нефтекамске
02:1441
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаНефтекамск
По-английскиNeftekamsk
Население города126 805 чел.
АэропортНефтекамск NEF (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота108 м. от уровня моря

Где находится Нефтекамск на карте