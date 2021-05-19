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Полезная информация о Нерехте

Что нужно знать о Нерехте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Нерехте
00:1453
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаНерехта
По-английскиNerekhta
Население города25 352 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота93 м. от уровня моря

Где находится Нерехта на карте

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Нерехта и окрестности: дух русской самобытности
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