Полезная информация о Нерехте
Что нужно знать о Нерехте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Нерехте
00:1453
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Нерехта
|По-английски
|Nerekhta
|Население города
|25 352 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|93 м. от уровня моря
Где находится Нерехта на карте
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