Преимущества этого путешествия:
Прибытие в Невинномысск.
Отъезд в посёлок Архыз, на приют «Таулу».
Ужин.
Ранний подъем.
Выход к «Ледовой ферме».
Софийские водопады (15 км).
Перевал Иркиз (Зеленый, 2900, 1А кс).
Любуемся водопадом Ак–Кайры, и красавицей горой Софией.
Ночевка на Софийских озерах (10 км).
Выход на перевал Кара-Джаш (Чёрный принц) (3000 м) 1А.
Восхищаемся панорамой Главного Кавказского хребта.
Обед у озера «на балконе».
Ужин у горной реки (15 км).
Долина реки Псыш (5 км).
Полудневка.
Выход в висячую долину реки Белая (7 км).
Водопады.
Подход к перевалу Ай-Юлю.
Перевал Ай-Юлю (Белый медведь) (2890 м) 1А.
Каскад перевальных озер.
Озеро Семицветное.
Долина реки Дукка (22 км).
Долина реки Архыз.
Лунная поляна.
Поселок Архыз (26 км).
Размещение на турбазе.
Прощальный ужин.
Завтрак.
Отъезд.
В походе продукты переносятся туристами. Вес и калорийность продуктовой раскладки рассчитываются инструктором перед походом и зависит от особенностей маршрута. Инструктор должен продумать меню на каждый день, учесть предстоящие туристам нагрузки. Продукты, которые мы берем в поход не должны быть слишком тяжелыми. При этом, походная пища должна не только компенсировать потраченную в походе энергию, еда должна быть вкусной и разнообразной.
Если группа встает рано и предстоит сложный переход, на завтрак мы готовим сладкие каши, богатые углеводами. Предлагаем чай или кофе, бутерброды с сыром или копченой колбасой.
На обеденный перекус приходится около 30% суточной нормы калорий. В обед туристам предлагаются бутерброды с колбасой, салом или консервированным мясом, сладкое: козинаки, халву, щербет. Чай.
После тяжелого дня, на ужин хорошо идут густые супы, чай и бутерброды.
Часто туристам выдается «карманное питание». Оно не отменяет завтраки, обеды или ужины, а является дополнением к ним. «Карманное питание» содержит быстрые углеводы и предназначено для того, чтобы компенсировать потери энергии на сложном маршруте и утолить голод на ходу, не дожидаясь планового приема пищи. В качестве карманного питания можно использовать энергетические батончики (протеиновые батончики или Сникерс), сосательные конфеты, орехи и сухофрукты.
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».