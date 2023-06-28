База отдыха «Речной бриз» расположен в селе Архыз, в 300 метрах от центра Архыза и в 7,9 км от реки Псыш. К услугам гостей принадлежности для барбекю и бесплатная частная парковка. Гости могут забронировать семейные номера и отдохнуть на террасе. Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут готовить еду на свой вкус на общей кухне. Персонал организует трансфер от/до аэропорта.

В числе удобств номеров — собственная ванная комната. В некоторых номерах имеется балкон, из других открывается вид на реку.

Поселок Верхний Архыз находится в 10 км от гостевого дома, а поселок Нижний Архыз — в 27 км. Расстояние от гостевого дома «База отдыха Речной бриз» до международного аэропорта Сочи (Адлер) составляет 529 км.