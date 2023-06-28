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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Прогулка на водопад Барритовый, подъём на гору «Сторожевая башня»
Около 06:00 встреча туристов в Невинномысске, переезд в Архыз.
Размещение на турбазе.
Обед в кафе — самостоятельно.
Прогулка на водопад Барритовый, подъём на гору «Сторожевая башня» (4 часа).
Ужин.
Перевал Софийское седло, Софийские водопады
Завтрак.
Переезд на Ледяную ферму (автомобиль УАЗ).
Альпийские луга, потрясающие виды на окружающие горы.
Прогулка на перевал Софийское седло, Софийские водопады.
Обед — перекус.
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Сплав по реке Большой Зеленчук
Завтрак.
Сплав по реке Большой Зеленчук.
Шиверы выше моста (2-3 часа).
Обед на турбазе.
Свободное время.
Возможна организация конной прогулки по окрестностям Архыза (за дополнительную плату).
Ужин.
Поездка на поляну «Романтик»
Завтрак.
Поездка на поляну «Романтик».
Прогулка на Турьи озёра или восхождение на гору Смирнова (2519 м).
Обед — перекус.
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Сплав по реке Большой Зеленчук
Завтрак.
Сплав по реке Большой Зеленчук, многочисленные шиверы, «Взрывные пороги», «Пушка-порог».
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Ледяная ферма. Прогулка на Софийские озёра
Завтрак.
Переезд на Ледяную ферму (автомобиль УАЗ).
Прогулка на Софийские озёра.
Обед — перекус.
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Поездка в Нижний Архыз. Отъезд
Завтрак.
Свободное время, рынок, сувениры.
11:00 Вещи берем в автобус.
Поездка в Нижний Архыз.
Посещение Старо-Архызского городища.
Храмы Х века.
Поездка на горячие источники в термопарк Отрадное.
Прибытие в Невинномысск примерно в 19:00.
Ночь в автобусе.
Прибытие в Воронеж примерно в 07:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе в 2,3-местных номерах с удобствами.
Доплата за одноместное размещение уточняется перед заездом у администрации турбазы, зависит от дней недели и сезонности (уточняйте при бронировании).
Варианты проживания
Речной бриз
База отдыха «Речной бриз» расположен в селе Архыз, в 300 метрах от центра Архыза и в 7,9 км от реки Псыш. К услугам гостей принадлежности для барбекю и бесплатная частная парковка. Гости могут забронировать семейные номера и отдохнуть на террасе. Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут готовить еду на свой вкус на общей кухне. Персонал организует трансфер от/до аэропорта.
В числе удобств номеров — собственная ванная комната. В некоторых номерах имеется балкон, из других открывается вид на реку.
Поселок Верхний Архыз находится в 10 км от гостевого дома, а поселок Нижний Архыз — в 27 км. Расстояние от гостевого дома «База отдыха Речной бриз» до международного аэропорта Сочи (Адлер) составляет 529 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд Воронеж - Архыз - Воронеж, сопровождение автобусом по маршруту
- Проживание на турбазе (2, 3-местные номера с удобствами)
- Питание (с ужина первого дня)
- Поездки на внедорожниках (УАЗ) на Софийские водопады
- Средства сплава, средства страховки на воде
- Посещение Старо-Архызского городища
- Работа инструкторов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Воронеж или до г. Невинномысск (при желании самостоятельно добираться до места встречи) и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Аренда треккинговых палок, брызгозащитного костюма, неопреновой обуви, снаряжения
- Конная прогулка - 1 200 руб. /час
- Билеты на подъемник - от 800 руб
- Посещение термопарка - 400 руб
- Самостоятельные посещения кафе
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личное снаряжение для экскурсии и походно-экскурсионной программы:
- удобные ботинки (лучше треккинговые ботинки), летом — кроссовки;
- тапочки для гостиницы, турбазы;
- удобная, не стесняющая движения одежда (исходя из условий и температурного режима путешествия);
- непромокаемая куртка от дождя;
- свитер или кофта из флиса (полара);
- головной убор (шапка, шляпа или бандана);
- несколько комплектов белья, плавки (купальный костюм);
- несколько пар носков;
- предметы личной гигиены;
- небольшой рюкзак для прогулок и экскурсий;
- небольшая личная аптечка;
- крем от солнца;
- треккинговые палки.
Для сплава:
- неопреновые носки или боты.
- неопреновый или брызгозащитный костюм.
- возможно сочетание: низ неопрен, верх брызгозащитная куртка.
Где место сбора группы?
- г. Воронеж (ул. Моисеева, д. 45а) накануне начала тура (01.06 и 21.09) в 19:00.
- ж/д вокзал г. Невинномысск — утром 1го дня тура (02.06 и 22.09) в 06:00.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
- за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
- оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?
Да, допустим вес 80 – 100 кг.