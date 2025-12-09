Предлагаем вам провести два замечательных дня в Карачаево-Черкесской республике. В ламповом формате мини-группы мы посетим одни из самых знаковых мест Кавказа, которые привлекают туристов своей историей и неповторимой природой. Этот край знаменит подвигами предков, традициями, богатой культурой, гостеприимством и самыми лучшими видами на знаменитый Кавказский хребет.

Домбай — жемчужина Кавказа и Карачаево-Черкесии

Домбай — самый популярный бренд Кавказа. Все слышали это название. Эта мекка альпинистов, горнолыжников и обычных туристов всегда привлекала своей красотой, монументальностью и природным разнообразием. Вы увидите самое тёплое озеро Тебердинского заповедника и одну из самых чистых рек в России. Мы поднимемся по канатной дороге гондольного и кресельного типа на гору Мусса-Ачитара — это великолепная возможность взглянуть на удивительные по своей красоте пейзажи с высоты птичьего полета.

Горная страна Архыз

Начнём с потрясающих видов перевала Гумбаши, полюбуемся долинами реки Кубань, доедем до Аланского городища, где на месте исчезнувшей столицы - города Магас — сохранились средневековые храмы, а на другом берегу реки скрывается наскальная икона, открытая всего несколько лет назад. Мы обязательно поднимемся по канатной дороге, чтобы полюбоваться красотами Архыза с высоты. Ну а если вам захочется не только природных и исторических, но и космических достопримечательностей, то при благоприятной погоде, по согласованию с гидом, вы сможете посетить крупнейшую обсерваторию РАН и узнать всё о внутренней кухне астрофизиков. Важная информация: Возьмите с собой удобную одежду, нескользящую обувь, солнцезащитные очки; паспорт, свидетельство о рождении (для детей). Забираем из городов КМВ — Минеральные воды, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск. Тур подойдёт для людей с любой физической подготовкой, в том числе детям от 5 лет. Длительные пешие переходы и треккинги не предусмотрены. Прогулки проходят в близости с автомобилем, в комфортном темпе. Маршрут тура может быть пройден в обратном порядке, начиная с Домбая, затем Архыз. При вашем желании, по согласованию с гидом и группой возможно разнообразить тур конной прогулкой, сплавом на рафтинге, поездкой на квадроциклах или другими активностями. Маршрут может быть изменён гидом при форс-мажоре, неблагоприятных погодных условиях или по другим причинам.