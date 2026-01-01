Мои заказы

Выездные туры из Невинномысска

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Невинномысске, цены от 70 000 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Активный отдых в Домбае
На автобусе
7 дней
-
4%
1 отзыв
Активный отдых в Домбае
Начало: Г. Невинномысск
21 июн в 10:00
28 июн в 10:00
87 600 ₽91 000 ₽ за человека
Снегоступинг на Кавказе
Пешая
На снегоступах
6 дней
Снегоступинг на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Невинномысск
2 мар в 10:00
30 мар в 10:00
от 70 000 ₽ за человека
Голубое ожерелье Архыза
Пешая
Джиппинг
Джип-туры
7 дней
-
7%
Голубое ожерелье Архыза
Начало: Г. Невинномысск
14 июн в 10:00
21 июн в 10:00
от 78 700 ₽85 000 ₽ за человека

