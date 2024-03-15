Завораживает Архыз, зовет отправиться в путешествие – наверх к самой кромке альпийских лугов, где зеленая трава соседствует с белым снегом и голубым льдом, туда, где берут начало быстрые реки.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник
Встреча туристов на железнодорожном вокзале города Невинномысска в 8:00 утра.
Трансфер в Архыз.
Экскурсия в Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник, 3 часа.
Посещение Лика Христа на горе Мацешта – Вам предстоит преодолеть 527 (пятьсот двадцать семь) ступеней нагорной лестницы и подняться до середины уступа – здесь под каменным козырьком сохранилась средневековая фреска, написанная неизвестным мастером.
Мы посетим древнее аланское городище, познакомимся с историей региона, архитектурными памятниками – старыми византийскими храмами, будем иметь возможность определить время по средневековым солнечным часам и познакомимся с воином-менгиром, охраняющим покой этого уголка Кавказа по сей день.
Приезд в поселок Архыз.
Расселение в номерах.
Свободное время.
Водопад Баритовый
Завтрак.
10:00 Выход на маршрут.
Посещение Баритового водопада и смотровой площадки «Архыз», 5 – 6 часов.
Прямо по центру поселка располагается узкая горная лощина с ручьем Баритовым.
Исток ручья – знаменитый водопад Баритовый.
Туда мы держим путь.
Тропа петляет среди пихтарника, пересекает живописные полянки, с которых то и дело открывается панорама окрестных горных вершин, спускается к ручью и наконец упирается в скальный обрыв, с которого тонкой лентой спадает водопад Баритовый.
Рассыпаясь на скалах бисером, он наполняет воздух свежестью и прохладой.
В струях водопада в солнечный день живет радуга.
Поднимаемся чуть выше водопада, то под ногами откроется панорама горного поселка Архыз и долин Кызгич, София и Речепста.
Дневная протяженность маршрута – 5,8 км.
Дневной набор высоты – 560 м.
Отметка начала маршрута – 1470 м.
Отметка середины маршрута – 2030 м.
Долина реки Малая Дукка
Завтрак.
9:00 Выезд на маршрут.
Экскурсия в долину реки Малая Дукка, пешая прогулка 8 – 9 часов.
У подножия хребта Аркасара притаились Дуккинские озера.
За свою живописность и насыщенность – этот маршрут излюбленный трекинг у наших туристов.
Путешествие к озерам лежит вдоль горной реки, которая, извиваясь змейкой поднимается к горным чашам – озерам.
Всего пара часов и перед нами первое озеро.
Темно-зеленая вода притягивает.
Привал.
Смельчаки отважно купаются в водоеме, даже когда ранним летом на его глади плавают белые айсберги или поздней осенью, когда по берегам водоема лежит первый снег.
Продолжаем путь.
За каменной мореной нас ждет огромный скальный цирк с изумрудно-синим озером.
Еще немного, еще чуть-чуть и мы на настоящем горном перевале – Ангелочек (2600 м, н/к).
Здесь располагается еще одна цепь небольших высокогорных озер.
Долгожданный отдых и перевальная шоколадка.
Спуск с перевала, ищем в скальных утесах причудливые каменные фигуры, созданные самой природой.
Вот стоит Олимпийский мишка с шариком, а за очередным поворотом огромный каменный ящер, окаменевший миллионы лет назад.
Под ногами у нас облака и еще одно темно-изумрудное озеро, сверху похожее на огромного варана.
Дневная протяженность маршрута – 11,3 км.
Дневной набор высоты – 710 м.
Отметка начала маршрута – 1890 м.
Отметка середины маршрута – 2600 м.
Архыз
День отдыха от пеших прогулок.
Наслаждаемся природой, релакс и восхищение свежим архызским воздухом.
Желающие могут отправиться на конную прогулку.
Общение с лошадью подарит Вам незабываемые эмоции, доставит много приятных минут и массу ярких воспоминаний.
В ходе путешествия инструктор научит Вас как держаться в седле и управлять лошадкой.
Вы посетите тайные Архызские тропы и восхититесь этими благородными животными.
В ходе прогулки мы обязательно устроим фотосессию на фоне Архызских пиков.
После возвращения в поселок самые отважные могут отправиться на сплав по горной реке.
Перевал Архызское седло и озеро Любви
Завтрак.
9:00 Выход на маршрут.
Подъем на перевал Архызское седло и с посещением озера Любви, 8 – 9 часов.
Маршрут проходит на территории Тебердинского заповедника.
В ходе путешествия можно увидеть обитателей заповедной территории оленя, косулю или мишку кавказского.
Тропа бежит вдоль русла реки Речепста через широкие поляны и лиственный лес, а затем под сенью вековых пихт поднимается к перевалу Архызское седло – живописные ручьи и солнечные прогалины пересекают ленту-тропу.
За очередным поворотом нам открывается широкая седловина перевала Архызское седло (2000 м, н/к) обрамленная скальными сбросами хребта Морг-Сырты.
От сюда открывается панорама хребта Абишера-Ахуба, и в голубой дымке угадываются вершины Псебая (Краснодарский край).
В скалистых цирках прячутся горные озера.
Первое – лежит в получасе ходьбы от перевала на высоте 2347 м над уровнем моря.
По форме озеро напоминает сердечко – поэтому туристы назвали его озером Любви.
Хрустальная зеленая вода наполняет его берега, символизируя глубину и чистоту этого чувства.
Чуть ниже по склону расположено озеро Белкау-кёль, 2276 м.
В солнечную погоду его прозрачная вода отливает необыкновенным, лазурно-голубым цветом.
Дневная протяженность маршрута – 18,2 км.
Дневной набор высоты – 880 м.
Отметка начала маршрута – 1470 м.
Отметка середины маршрута – 2350 м.
Софийские водопады
Завтрак.
10:00 Выезд на маршрут.
Джиппинг-экскурсия в долину реки София с посещением Софийских водопадов на машинах повышенной категории УАЗ, длительность экскурсии 5 – 6 часов.
Настоящий горный джиппинг с преодолением рек, ям на грунтовой дороге и оврагов – комфортная машина доставит нас на Софийскую поляну к началу пешей тропы.
Поляну обступают горные вершины и пики.
Летом зеленая поляна цветет альпийским разнотравьем: колосятся злаки, желтеет сон-трава и лютики, белым ковром мотает головой ветреница.
А горные вершины покрыты белыми шапками – зима никак не хочет отступать.
Осенью поляна утопает в золоте берез и синеве воды Софии, а склоны гор покрыты тонкой паутиной первого снега.
Широкой тропой мы отправимся на Ледниковую ферму к подножию Софийских ледников, где со скал мощным потоком (в теплое время года) ниспадает каскад талой ледниковой воды – Софийские водопады.
Софийские ледники расположены на склонах одноименной горы – София, высота главной вершины – 3637 м.
Белоснежные пики Софии обязательно заставят Вас взять в руки фототехнику и запечатлеть эту красоту на память.
Дневная протяженность пешего маршрута – 5,5 км.
Дневной набор высоты – 250 м.
Отметка начала маршрута – 2050 м.
Отметка середины маршрута – 2300 м.
Спящее озеро
Освобождение номеров – сдаем вещи в камеру хранения.
9:00 Выход на маршрут.
Пешая прогулка к Спящему озеру в долину реки Кызгыч, длительность экскурсии 5 – 6 часов.
Среди соснового леса мы отправляемся в путешествие по Тебердинскому заповеднику.
Природа этого местечка потрясает уникальностью.
Порой кажется, что ты попал в мир Колхиды: папоротники, высокие травы и заросли черники кавказской.
А рядом рябины и березы – природная эклектика.
Буйство красок, ароматов и вкусов: черника, земляника, малина, рябина и брусника.
Спящее озеро встречает зеленой осокой и камышом.
Ученые называют его возраст равным 10-12 тысяч лет.
Много тысяч лет назад горные ручьи наполняли бассейн озера, но затем приток воды иссяк и озеро обмелело, заснуло, заросло.
Но ученые верят – когда-нибудь озеро проснется и наполнится бирюзовой водой.
За озером дорога приводит на вершину крутого холма – здесь встречаются следы пребывания зубров и оленей, а также открывается великолепная панорама на долину реки Кызгыч.
Много лет назад это местечко было шумным караванным путем, а сейчас – край реликтовой, не тронутой человеком природы.
Окончание программы 16:00-18:00.
Дневная протяженность маршрута – 4,5 км.
Дневной набор высоты – 60 м.
Отметка начала маршрута – 14700 м.
Отметка середины маршрута – 1530 м.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме или пансионате.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от состава группы и категории размещения:
- Гостевой дом «Эдельвейс» или аналогичный:
- 1-3 человека – 60 00 руб., минимум 2 путевки;
- от 4 человек – 42 500 руб.
- Пансионат «Энергетик»:
- 1-3 человека – 69 000 руб. , минимум 2 путевки;
- от 4 человек – 52 500 руб.
Варианты проживания
Пансионат «Энергетик»
Отель «Энергетик» расположен в городе Архыз. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
В каждом номере установлен телевизор. В номерах есть собственная ванная комната с ванной.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
В отеле можно поиграть в настольный теннис.
Гостевой дом «Эдельвейс»
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на микроавтобусе по маршруту
- Проезд в ущелья на горном транспорте (УАЗик)
- Проживание в гостевом доме или пансионате в пос. Архыз. Двух-, трех-, четырехместные номера. Удобства на этаже, Wi-Fi
- Питание: завтраки 2-7 день программы, обед - сухой паек в горах во время радиальных маршрутов (день 2-7)
- Экологические сборы в Тебердинском государственном природном биосферном заповеднике
- Услуги инструктора-проводника
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Невинномысска и обратно
- Дополнительные экскурсии
- Питание, не указанное в программе тура
- Трансферы вне программы
- Экологические сборы и т. д
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплая куртка;
- непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
- спортивный костюм;
- горные ботинки, кроссовки;
- перчатки теплые,
- лыжная шапочка, кепка;
- рюкзак 20 – 40 литров;
- «сидушка»;
- накидка от дождя для себя и для рюкзака;
- солнцезащитные очки и крем;
- фонарь налобный (батарейки запасные);
- свеча;
- кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
- термос или фляга для воды, не менее 0,5 л.;
- индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как добраться к началу маршрута?
Начало тура – железнодорожный вокзал г. Невинномысска (расположен в центре города) – Ставропольский край, г. Невинномысск, Станционный переулок, 3.
- Самолётом – через аэропорты Ставрополь или Минеральные Воды.
- По железной дороге – до станции Невинномысск.
- Рейсовым автобусом Москва – Ставрополь, отправка осуществляется ежедневно в 17:00, 19:00 и 21:00 от станции метро «Красногвардейская». Время в пути около 22 часов.
Групповое снаряжение
- основные верёвки;
- средства связи;
- газовые баллоны;
- горелки;
- групповая мед. аптечка;
- посуда для приготовления пищи, и т. д.
Групповое снаряжение турист носит сам.
Требования к участникам тура
- Для участия в туре допускаются туристы в любой физической форме, необходимо отсутствие медицинских противопоказаний к занятию горным туризмом;
- Численность группы от 4-х до 12-ти человек для группового тура и от 1 человека для индивидуальной программы (выкупается 2 путевки);
- Минимальный возраст участников 6 лет;
- На маршрут допускаются дети младше 14 лет только в сопровождении взрослых. Для участников младше 18 лет требуется нотариальная доверенность от родителей на имя инструктора туристической фирмы.
Можно ли в тур с собакой?
Необходимо соблюдать некоторые условия, для участия в туре с питомцем:
1. Участник берёт свою палатку и питание на своего питомца;
2. За животное несёт ответственность хозяин, собака должна быть дрессирована и при встречах с дикими животными выполнять беспрекословно команды хозяина;
3. Требуется доплата за трансфер животного.
4. Собака проживает во дворе.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отдыхали вдвоём с ребёнком (14 лет).
Последний раз посещала Сочи до олимпиады 2014.
На шикарной инфраструктуре города и море положительных
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!