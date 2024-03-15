Голубое ожерелье Архыза

Архыз – сказочная жемчужина на лоне зеленых Кавказских гор, сверкающая своими ручьями, реками, водопадами и озерами.

Завораживает Архыз, зовет отправиться в путешествие – наверх к самой кромке альпийских лугов, где зеленая трава соседствует с белым снегом и голубым льдом, туда, где берут начало быстрые реки.
5
3 отзыва
Голубое ожерелье Архыза
Голубое ожерелье Архыза
Голубое ожерелье Архыза
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Софийские водопады
Софийские водопады
Отправимся на Ледниковую ферму к подножию Софийских ледников, где со скал мощным потоком ниспадает каскад талой ледниковой воды
Дуккинские озера
Дуккинские озера
Пройдем по живописному и насыщенному маршруту, а самые смелые искупаются в холодных водах озер
Интересные места
Интересные места
Увидим Лик Христ на горе Мацешта, Баритовый водопад, перевал Архызское седло, озеро Любви!

Программа тура по дням

1 день

Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник

Встреча туристов на железнодорожном вокзале города Невинномысска в 8:00 утра.

Трансфер в Архыз.

Экскурсия в Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник, 3 часа.

Посещение Лика Христа на горе Мацешта – Вам предстоит преодолеть 527 (пятьсот двадцать семь) ступеней нагорной лестницы и подняться до середины уступа – здесь под каменным козырьком сохранилась средневековая фреска, написанная неизвестным мастером.

Мы посетим древнее аланское городище, познакомимся с историей региона, архитектурными памятниками – старыми византийскими храмами, будем иметь возможность определить время по средневековым солнечным часам и познакомимся с воином-менгиром, охраняющим покой этого уголка Кавказа по сей день.

Приезд в поселок Архыз.

Расселение в номерах.

Свободное время.

Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедникКарачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедникКарачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник
2 день

Водопад Баритовый

Завтрак.

10:00 Выход на маршрут.

Посещение Баритового водопада и смотровой площадки «Архыз», 5 – 6 часов.

Прямо по центру поселка располагается узкая горная лощина с ручьем Баритовым.

Исток ручья – знаменитый водопад Баритовый.

Туда мы держим путь.

Тропа петляет среди пихтарника, пересекает живописные полянки, с которых то и дело открывается панорама окрестных горных вершин, спускается к ручью и наконец упирается в скальный обрыв, с которого тонкой лентой спадает водопад Баритовый.

Рассыпаясь на скалах бисером, он наполняет воздух свежестью и прохладой.

В струях водопада в солнечный день живет радуга.

Поднимаемся чуть выше водопада, то под ногами откроется панорама горного поселка Архыз и долин Кызгич, София и Речепста.

Дневная протяженность маршрута – 5,8 км.
Дневной набор высоты – 560 м.
Отметка начала маршрута – 1470 м.
Отметка середины маршрута – 2030 м.

Водопад Баритовый
3 день

Долина реки Малая Дукка

Завтрак.

9:00 Выезд на маршрут.

Экскурсия в долину реки Малая Дукка, пешая прогулка 8 – 9 часов.

У подножия хребта Аркасара притаились Дуккинские озера.

За свою живописность и насыщенность – этот маршрут излюбленный трекинг у наших туристов.

Путешествие к озерам лежит вдоль горной реки, которая, извиваясь змейкой поднимается к горным чашам – озерам.

Всего пара часов и перед нами первое озеро.

Темно-зеленая вода притягивает.

Привал.

Смельчаки отважно купаются в водоеме, даже когда ранним летом на его глади плавают белые айсберги или поздней осенью, когда по берегам водоема лежит первый снег.

Продолжаем путь.

За каменной мореной нас ждет огромный скальный цирк с изумрудно-синим озером.

Еще немного, еще чуть-чуть и мы на настоящем горном перевале – Ангелочек (2600 м, н/к).

Здесь располагается еще одна цепь небольших высокогорных озер.

Долгожданный отдых и перевальная шоколадка.

Спуск с перевала, ищем в скальных утесах причудливые каменные фигуры, созданные самой природой.

Вот стоит Олимпийский мишка с шариком, а за очередным поворотом огромный каменный ящер, окаменевший миллионы лет назад.

Под ногами у нас облака и еще одно темно-изумрудное озеро, сверху похожее на огромного варана.

Дневная протяженность маршрута – 11,3 км.
Дневной набор высоты – 710 м.
Отметка начала маршрута – 1890 м.
Отметка середины маршрута – 2600 м.

Долина реки Малая ДуккаДолина реки Малая Дукка
4 день

Архыз

День отдыха от пеших прогулок.

Наслаждаемся природой, релакс и восхищение свежим архызским воздухом.

Желающие могут отправиться на конную прогулку.

Общение с лошадью подарит Вам незабываемые эмоции, доставит много приятных минут и массу ярких воспоминаний.

В ходе путешествия инструктор научит Вас как держаться в седле и управлять лошадкой.

Вы посетите тайные Архызские тропы и восхититесь этими благородными животными.

В ходе прогулки мы обязательно устроим фотосессию на фоне Архызских пиков.

После возвращения в поселок самые отважные могут отправиться на сплав по горной реке.

Архыз
5 день

Перевал Архызское седло и озеро Любви

Завтрак.

9:00 Выход на маршрут.

Подъем на перевал Архызское седло и с посещением озера Любви, 8 – 9 часов.

Маршрут проходит на территории Тебердинского заповедника.

В ходе путешествия можно увидеть обитателей заповедной территории оленя, косулю или мишку кавказского.

Тропа бежит вдоль русла реки Речепста через широкие поляны и лиственный лес, а затем под сенью вековых пихт поднимается к перевалу Архызское седло – живописные ручьи и солнечные прогалины пересекают ленту-тропу.

За очередным поворотом нам открывается широкая седловина перевала Архызское седло (2000 м, н/к) обрамленная скальными сбросами хребта Морг-Сырты.

От сюда открывается панорама хребта Абишера-Ахуба, и в голубой дымке угадываются вершины Псебая (Краснодарский край).

В скалистых цирках прячутся горные озера.

Первое – лежит в получасе ходьбы от перевала на высоте 2347 м над уровнем моря.

По форме озеро напоминает сердечко – поэтому туристы назвали его озером Любви.

Хрустальная зеленая вода наполняет его берега, символизируя глубину и чистоту этого чувства.

Чуть ниже по склону расположено озеро Белкау-кёль, 2276 м.

В солнечную погоду его прозрачная вода отливает необыкновенным, лазурно-голубым цветом.

Дневная протяженность маршрута – 18,2 км.
Дневной набор высоты – 880 м.
Отметка начала маршрута – 1470 м.
Отметка середины маршрута – 2350 м.

Перевал Архызское седло и озеро Любви
6 день

Софийские водопады

Завтрак.

10:00 Выезд на маршрут.

Джиппинг-экскурсия в долину реки София с посещением Софийских водопадов на машинах повышенной категории УАЗ, длительность экскурсии 5 – 6 часов.

Настоящий горный джиппинг с преодолением рек, ям на грунтовой дороге и оврагов – комфортная машина доставит нас на Софийскую поляну к началу пешей тропы.

Поляну обступают горные вершины и пики.

Летом зеленая поляна цветет альпийским разнотравьем: колосятся злаки, желтеет сон-трава и лютики, белым ковром мотает головой ветреница.

А горные вершины покрыты белыми шапками – зима никак не хочет отступать.

Осенью поляна утопает в золоте берез и синеве воды Софии, а склоны гор покрыты тонкой паутиной первого снега.

Широкой тропой мы отправимся на Ледниковую ферму к подножию Софийских ледников, где со скал мощным потоком (в теплое время года) ниспадает каскад талой ледниковой воды – Софийские водопады.

Софийские ледники расположены на склонах одноименной горы – София, высота главной вершины – 3637 м.

Белоснежные пики Софии обязательно заставят Вас взять в руки фототехнику и запечатлеть эту красоту на память.

Дневная протяженность пешего маршрута – 5,5 км.
Дневной набор высоты – 250 м.
Отметка начала маршрута – 2050 м.
Отметка середины маршрута – 2300 м.

Софийские водопадыСофийские водопадыСофийские водопады
7 день

Спящее озеро

Освобождение номеров – сдаем вещи в камеру хранения.

9:00 Выход на маршрут.

Пешая прогулка к Спящему озеру в долину реки Кызгыч, длительность экскурсии 5 – 6 часов.

Среди соснового леса мы отправляемся в путешествие по Тебердинскому заповеднику.

Природа этого местечка потрясает уникальностью.

Порой кажется, что ты попал в мир Колхиды: папоротники, высокие травы и заросли черники кавказской.

А рядом рябины и березы – природная эклектика.

Буйство красок, ароматов и вкусов: черника, земляника, малина, рябина и брусника.

Спящее озеро встречает зеленой осокой и камышом.

Ученые называют его возраст равным 10-12 тысяч лет.

Много тысяч лет назад горные ручьи наполняли бассейн озера, но затем приток воды иссяк и озеро обмелело, заснуло, заросло.

Но ученые верят – когда-нибудь озеро проснется и наполнится бирюзовой водой.

За озером дорога приводит на вершину крутого холма – здесь встречаются следы пребывания зубров и оленей, а также открывается великолепная панорама на долину реки Кызгыч.

Много лет назад это местечко было шумным караванным путем, а сейчас – край реликтовой, не тронутой человеком природы.

Окончание программы 16:00-18:00.

Дневная протяженность маршрута – 4,5 км.
Дневной набор высоты – 60 м.
Отметка начала маршрута – 14700 м.
Отметка середины маршрута – 1530 м.

Спящее озеро

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме или пансионате.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от состава группы и категории размещения:

  • Гостевой дом «Эдельвейс» или аналогичный:
    • 1-3 человека – 60 00 руб., минимум 2 путевки;
    • от 4 человек – 42 500 руб.
  • Пансионат «Энергетик»:
    • 1-3 человека – 69 000 руб. , минимум 2 путевки;
    • от 4 человек – 52 500 руб.

Варианты проживания

Пансионат «Энергетик»

6 ночей

Отель «Энергетик» расположен в городе Архыз. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

В каждом номере установлен телевизор. В номерах есть собственная ванная комната с ванной.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

В отеле можно поиграть в настольный теннис.

Пансионат «Энергетик»Пансионат «Энергетик»Пансионат «Энергетик»Пансионат «Энергетик»

Гостевой дом «Эдельвейс»

6 ночей

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд на микроавтобусе по маршруту
  • Проезд в ущелья на горном транспорте (УАЗик)
  • Проживание в гостевом доме или пансионате в пос. Архыз. Двух-, трех-, четырехместные номера. Удобства на этаже, Wi-Fi
  • Питание: завтраки 2-7 день программы, обед - сухой паек в горах во время радиальных маршрутов (день 2-7)
  • Экологические сборы в Тебердинском государственном природном биосферном заповеднике
  • Услуги инструктора-проводника
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Невинномысска и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Трансферы вне программы
  • Экологические сборы и т. д
Место начала и завершения?
г. Невинномысск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка;
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • спортивный костюм;
  • горные ботинки, кроссовки;
  • перчатки теплые,
  • лыжная шапочка, кепка;
  • рюкзак 20 – 40 литров;
  • «сидушка»;
  • накидка от дождя для себя и для рюкзака;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • свеча;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос или фляга для воды, не менее 0,5 л.;
  • индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как добраться к началу маршрута?

Начало тура – железнодорожный вокзал г. Невинномысска (расположен в центре города) – Ставропольский край, г. Невинномысск, Станционный переулок, 3.

  1. Самолётом – через аэропорты Ставрополь или Минеральные Воды.
  2. По железной дороге – до станции Невинномысск.
  3. Рейсовым автобусом Москва – Ставрополь, отправка осуществляется ежедневно в 17:00, 19:00 и 21:00 от станции метро «Красногвардейская». Время в пути около 22 часов.
Групповое снаряжение
  • основные верёвки;
  • средства связи;
  • газовые баллоны;
  • горелки;
  • групповая мед. аптечка;
  • посуда для приготовления пищи, и т. д.

Групповое снаряжение турист носит сам.

Требования к участникам тура
  • Для участия в туре допускаются туристы в любой физической форме, необходимо отсутствие медицинских противопоказаний к занятию горным туризмом;
  • Численность группы от 4-х до 12-ти человек для группового тура и от 1 человека для индивидуальной программы (выкупается 2 путевки);
  • Минимальный возраст участников 6 лет;
  • На маршрут допускаются дети младше 14 лет только в сопровождении взрослых. Для участников младше 18 лет требуется нотариальная доверенность от родителей на имя инструктора туристической фирмы.
Можно ли в тур с собакой?

Необходимо соблюдать некоторые условия, для участия в туре с питомцем:

1. Участник берёт свою палатку и питание на своего питомца;

2. За животное несёт ответственность хозяин, собака должна быть дрессирована и при встречах с дикими животными выполнять беспрекословно команды хозяина;

3. Требуется доплата за трансфер животного.

4. Собака проживает во дворе.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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1
В
15 мар 2024
Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.
Отдыхали вдвоём с ребёнком (14 лет).
Последний раз посещала Сочи до олимпиады 2014.
На шикарной инфраструктуре города и море положительных
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эмоций от того же кормления чаек (узнала, что летом они на лету булочки ловить не будут) останавливаться не буду. Постараюсь сделать отзыв максимально полезным для туристов.
Итак, путевку по программе покупали через ООО «Большая Страна».
Билеты на ж/д приобретали самостоятельно.
Можно сэкономить и проработать этот же маршрут самостоятельно) Но! Не стоит забывать, что:
- отпуск бывает не так часто, как бы хотелось (и не всегда хочется заморачиваться);
- стоит позаботиться о бронировании номеров заранее, особенно в летний период.
Проживание в рамках предложенной программы было выбрано в отеле «Гринн Хоста» 3 *.
Сразу обращу внимание, что отель находится на вокзале именно в шаговой доступности. Прям 2 минуты пешком, не на машине.
Считаю, что нужно это оговорить в программе, что поможет сэкономить туристам 252 рубля на такси)) и уж точно не стоит предлагать платный трансфер вокзал-гостиница!
Про отель можно почитать на официальном сайте. Расположение замечательное: море, рынок, кафешки - все рядом.
Мы были не в сезон. Бассейн есть маленький, но есть)
Номер был нас на 3 этаже (сначала 326, потом 319).
Замена номера осуществлена в связи с поломкой душа сразу.
Полотенца меняли каждый день, постельное белье 1 раз в 3 дня.
Фен слабенький, но сушит))
Кулер в другой стороне этажа у нас был, но милая девушка горничная нам сразу принесла 5 литров воды в номер (что несомненно удобно).
Отмечу, что в отеле к открытию сезона, начались ремонтные работы (замена ламината).
Нам не удобств при отдыхе не доставляли (т. к. мы были постоянно на экскурсиях).
Звукоизоляцию плохая (ощутили в первый день), но нам повезло соседние номера освободились и было тихо.
Вид из окна, либо на бассейн, либо на соседнее здание (ничего примечательного).
Завтраки нам не понравились, но тут дело вкуса.
Если приходить к 8.00 еда тёплая, если ближе к 9.30 все холодное.
По ассортименту стандарт: яйца варенные, нарезка (сыр, колбаса, ветчина), апельсины и яблоки, был омлет или запеканка творожная, встречалась гречка с сосисками, рис с рыбой тушенной, были мясные биточки (не понравились совсем), какая-то каша, хлопья, капуста с сосисками. В разные дни по разному.
Ассортимент вроде и ок для 3*, но приготовлено не вкусно (это наше мнение).
Было бы здорово, если бы:
все было тёплое;
были бы блинчики, оладики, сырники (вкусные).
Соответственно обеды и ужины мы в кафе отеля не брали.
Где было вкусно?
Заведение «Лось Лосось». У них классная солянка, пицца очень хорошая, паста с мидиями, салатики, лимонады и коктейли. Обслуживание тоже понравилось.
Ещё понравился ресторан «Удача плюс». Тут по-дороже, но оно того стоит.
Шикарная кастрюля с мидиями и сыром (их там реально много и вдвоём можно наесться). Взрослый комплект от шеф-повара). Брали разное горячее, коктейли, вкусно все. Забирали, что не доедали на завтрак))
А ещё ларёчек с кофе рекомендую (возле остановки «Аквамарин». Не далеко от «Лось-лосось». Там очень душевный мальчик работает и девочка тоже милая (очень дельные советы по отдыху дают: куда сходить, как доехать и что посетить). Кофе и горячий шоколад брали у них, отличный. Где-то ещё даже не пробовали, т. к. кадры решают все))
Что рекомендовала бы отелю: -включите стоимость тапок (50 р) в цену номера. И пусть тапочки мирно ожидают в номере своих постояльцев. А то смешно и неудобно получается, поднявшись в номер на 3 этаж с чемоданами без лифта бежать на 1 этаж покупать тапочки (их в номер не приносят);
-освежитель воздуха в туалет я попросила (оказалось не предусмотрен). Почему? Предоставляйте по запросу хотя бы.
Это же мелочи, но они нужны для комфорта.
И запаситесь халатами. Почему человек проживая в «стандарте» не может взять в аренду за доп. плату халат?
Теперь про саму экскурсионную программу.
Здесь нам повезло.
По факту у нас были индивидуальные экскурсии на кроссовере с шикарным специалистом и владелицей тур-фирмы (принимающая сторона) Анной.
Время выезда согласовывалось заранее, маршрут также корректировался по нашему желанию.
Получали много интересной и познавательной информации и фактов каждый день.
Эмоции самые положительные.
Вместе с тем, сама программа, которую я приобретала, нуждается в корректировки.
Поясню по дням.
1 день- все соответствует заявленному;
2 день - гора Ахун закрыта на реконструкцию. Главная достопримечательность на этой горе - отлично сделанный туалет)
Есть колесо обозрения, но в туманную погоду вида нет.
Понравилась Мацестинская долина, источник, водопады на реке Змейка и пикник, организованный Анной)
3 день - здесь какая-то неразбериха вышла.
Мне, как туристу, хочется ясности и понимания за что я плачу, и что я покупаю.
Наше пребывание совпало с ВМФ 2024 - грандиозное событие!
Сразу отмечу, что в Олимпийский парк мы с Анной попали 08.03 (посещение было ограничено с 28.02 по 07.03). Изначально обсудили возможность переноса.
Но! О таких вещах нужно предупреждать туристов при продаже путевки! Нас могли туда и не пустить!
Про парк расскажу чуть позже.
Про экскурсию на Красную поляну.
На кануне нам в мессенджер была сброшена квитанция выданная ООО «Анастасия» в наименовании услуги указана «Роза Хутор». Также выданы по 600 рублей на человека, как я поняла на оплату комплексного обеда.
В составе группы нас повезли на экскурсию. Экскурсовод-водитель мужчина, не пояснил, что мы подниматься на подъёмниках будем на курорте «Красная поляна», а не на «Роза Хутор».
Предварительно мы не посетили:
-водопад «Девичьи слёзы»;
-пасеку (была просто дегустация мёда возле кафе, где мы питались), но посетили какую-то эко-ферму, на которой производят косметику;
-дольменный комплекс.
Но не посещение этих объектов меня не сильно расстроило, хотя я за них и заплатила!
Очень хотелось увидеть заявленную в программе Олимпийскую деревню, понять что же такое и где она Олимпийская набережная, и почему же мы поднялись в итоге на «Красную поляну», а не на «Розу Хутор».
Про обеды отдельная история.
Комплексные обеды на маршруте не предусмотрены. Питание по меню. По ценам, которые указаны в меню (при наличии 600 р. на человека) возможно купить только первое блюдо, но ни как не заявленный обед.
Фото меню, кафе, чека (с указанием потраченной по итогу суммы) готова предоставить в подтверждение.
И странно для меня ещё то, что экскурсовод не знает стоимость скипассов (хотел, чтобы я за ребёнка 14 лет, платила, как за взрослого, хотя везде указано, что скидки распространяются до 14 лет включительно).
С Анной связалась для уточнения вопроса, почему меня привезли не туда, куда продали путевку.
Пояснили, что изменения маршрута произведено из-за форс-мажора (каких-то соревнований).
Отмечу, что соревнования, если таковые имели место быть (не проверяла) не являются форс-мажором, и господа, а как насчёт того, чтобы предупредить туристов?!
Вопросы только по этому дню, проведённому без Анны.
Отмечу, уж не знаю планировалось или нет, после нашего с Анной разговора нашу группу повезли в Роза Долину.
Но сфотографироваться возле Олимпийских колец горной Олимпийской деревни и увидеть аллею флагов, о которых я сейчас узнаю из интернета, нам так и не довелось.
Хотя самые большие ожидания были как-раз от этой экскурсии.
Думаю, что стоит подумать о возможности пересчета конкретно этого экскурсионного дня, т. к. заявленное и полученное не соответствует.
А главной целью, я так думаю, для любого тур-оператора является довольный турист)
4 день - свободный.
Посетили Skypark (остались очень довольны), так что рекомендуем для посещения.
Туристам также можно предлагать транспорт (мы пользовались услугами сторонней компании, с которой работает отель).
5 день - парк «Южные ворота» понравился.
Красивые растения и интересная подача материала. Сделали много фотографий к весеннему празднику.
На обед было блюдо под названием «сувлаки» и чай.
По вкусу нормально, но мне сочности не хватило)
После обеда отправились на прогулку по Тисосамшитовой роще.
Все очень достойно и познавательно. Единственное в летний период, по-моему мнению, будет перебор с посещением экосистем в один день).
Развалины старой Генуэстской крепости не видели, но если честно, нам они уже и не нужны были. И без того программа на день очень насыщенная.
5 - день.
Посещение храмов.
Здесь отдельное спасибо Анне за гибкость и ориентированность на туриста.
Мы оговорили какие храмы хотим посетить, получили разноплановую информацию (и по архитектуре, и сказания…).
Вкусно покушали хинкали и хачапури, попили чай.
И апофеозом экскурсии стало посещение Олимпийского парка, который открыли для посещения 08.03.
Для меня это самые яркие впечатления - прикоснуться к такому масштабному событию, как Всемирный фестиваль молодежи 2024!
Увидеть, пусть хоть уже в стадии разбора, павильоны участников, различные инсталляции, в т. ч. павильон свой любимой Белгородской области)
Я бы экскурсию в Олимпийский парк вынесла в отдельный день программы (прогулка по набережной, рассказы про олимпийскую деревню, посещение Сочи-парка, фонтаны (я так поняла есть какое-то шоу))
А так микс храмы - Олимпийский парк получился очень даже ничего))
Подводя итог, отмечу, что программа «Сочинский эксклюзив» мне понравилась. Что нуждается в доработке также отметила.
Как и везде кадры решают все!
Нам повезло и с индивидуальными экскурсиями, и с профессиональным гидом.
Поэтому «Сочинский эксклюзив», действительно стал для меня эксклюзивом!

Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Валерия!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

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А
15 ноя 2023
С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями. С технической стороны организация была если не безупречной, то близкой к тому.
С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями.С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями.
Н
17 окт 2023
Никогда не видел такое огромное количество документации для клиента, очень внимательно отнеслись к организации похода и сопровождали на всём протяжении.
Никогда не видел такое огромное количество документации для клиента, очень внимательно отнеслись к организации похода и

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