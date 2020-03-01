Выбирайте и другие экскурсии в Невьянске

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  3. Невьянск — столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала

Открыть исторический город знаменитых заводчиков и узнать, как добыча металла повлияла на его жизнь

Ольга
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Ольга – ваш гид
Всего в часе езды от Екатеринбурга и Нижнего Тагила притаился скромный Невьянск, а между тем, это один из старейших городов Урала! Вы проследите его историю от завода Демидова, металлургического короля региона, до судьбоносного открытия золотых месторождений, услышите легенды знаменитой Наклонной башни и познакомитесь с необычным местным фольклором.
1800 ₽
1260 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Наклонной башни Демидовых
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Невьянск — столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
Невьянск — столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала

Что вас ожидает

История о тех, кто сделал Урал железным хребтом Российской империи
Происхождение Невьянска связано с временами, предшествовавшими тому, как здесь обнаружили месторождение ценного металла. Вы узнаете о петровской эпохе и создании завода, положившего начало будущему городу. Я расскажу о знаменитой династии Демидовых и его основателе, получившем в начале 18 века Невьянский чугуно- и железоплавильный завод в личную собственность. Поговорим об искусных умельцах, создававших железо превосходного качества, известного на весь мир под маркой «Старый соболь». С горы Лебяжка вы окинете взглядом окрестности, увидите памятник основателям Невьянска и, конечно, в программе будет Наклонная башня — легендарная достопримечательность Свердловской области и всего региона, овеянная мистическими предположениями и разными догадками.

Невьянск и роковой металл
Особое внимание уделим той части жизни города, которая связана с добычей золота, стартовавшей 19 веке и ведущейся по сей день. Вы посетите выработанный карьер на окраине Невьянска, где открываются впечатляющие пейзажи окрестностей. Осмотрите особняки золотодобытчиков, Быньговский храм Св. Николая, где каждая икона покрыта тонким слоем сусального золота и выполнена в технике невьянской иконописной школы, а также Невьянский пруд, со дна которого получили много россыпного золота. По пути я расскажу о множестве городских легенд и преданий, связанных с золотом, а также о том, как отрасль повлияла на формирование местного фольклора и социальную сторону жизни горожан.

Организационные детали

Транспортные расходы не включены в стоимость экскурсии. Поездка может быть организована на вашем авто или на арендованном автомобиле. Точную стоимость уточняйте, пожалуйста, при бронировании (она зависит от количества человек в группе и сезона).

Невьянск — столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
Невьянск — столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
Невьянск — столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
Невьянск — столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
Невьянск — столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
Невьянск — столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
Невьянск — столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
Невьянск — столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
Невьянск — столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
Невьянск — столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Наклонной башни Демидовых.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Я более 10 лет работаю экскурсоводом, имею высшее историческое образование. Я организую экскурсии во многие города Уральского региона. Невьянск — мой родной город, я искренне люблю свой маленький провинциальный городок с трехвековой историей и желаю поделиться этой любовью с туристами. Мои экскурсии эмоционально окрашены, наполнены стихами, песнями, легендами и загадками, для более полного погружения в историю города, я использую местный фольклор.
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