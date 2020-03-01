Выбирайте и другие экскурсии в Невьянске

Что вас ожидает

История о тех, кто сделал Урал железным хребтом Российской империи

Происхождение Невьянска связано с временами, предшествовавшими тому, как здесь обнаружили месторождение ценного металла. Вы узнаете о петровской эпохе и создании завода, положившего начало будущему городу. Я расскажу о знаменитой династии Демидовых и его основателе, получившем в начале 18 века Невьянский чугуно- и железоплавильный завод в личную собственность. Поговорим об искусных умельцах, создававших железо превосходного качества, известного на весь мир под маркой «Старый соболь». С горы Лебяжка вы окинете взглядом окрестности, увидите памятник основателям Невьянска и, конечно, в программе будет Наклонная башня — легендарная достопримечательность Свердловской области и всего региона, овеянная мистическими предположениями и разными догадками.

Невьянск и роковой металл

Особое внимание уделим той части жизни города, которая связана с добычей золота, стартовавшей 19 веке и ведущейся по сей день. Вы посетите выработанный карьер на окраине Невьянска, где открываются впечатляющие пейзажи окрестностей. Осмотрите особняки золотодобытчиков, Быньговский храм Св. Николая, где каждая икона покрыта тонким слоем сусального золота и выполнена в технике невьянской иконописной школы, а также Невьянский пруд, со дна которого получили много россыпного золота. По пути я расскажу о множестве городских легенд и преданий, связанных с золотом, а также о том, как отрасль повлияла на формирование местного фольклора и социальную сторону жизни горожан.