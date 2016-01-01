Еще несколько необычных экскурсий в Невьянске

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Из Екатеринбурга — в Невьянск

Посетить вотчину Демидовых с местной пизанской башней, уникальный храм в селе Быньги и дом кузнеца

Наталия
Наталия – Гид из Невьянска
Кем были Демидовы и как они возглавили горное царство? Какие таинственные и трагические события помнит наклонная Невьянская башня? Чем примечательно внутреннее убранство храма Николая Чудотворца? Вы не только увидите знаменитые памятники прошлого, но и познакомитесь с историей 📖 старинного Невьянска.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 600 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Из Екатеринбурга — в Невьянск
Из Екатеринбурга — в Невьянск

Что вас ожидает

Невьянская башня
Я расскажу, как Демидовы стали знаменитыми на всю страну заводчиками, и приоткрою секреты Невьянской наклонной башни. Что скрывается за неприступными стенами, которые помнят былой блеск столицы ⭐️ горного царства Демидовых? Мы вспомним старинные легенды и поговорим об удивительных английских часах, купленных за пять тысяч рублей золотом.

Храм Николая Чудотворца
Далее отправимся в старинное село Быньги. Здесь вас ждет еще одно уникальное сооружение — храм Николая Чудотворца. Архитектура и внутреннее убранство храма являет собой синтез двух стилей: барокко и классицизма. На колокольне сохранились куранты с тремя циферблатами, которые напомнят вам уже виденный часовой механизм. Я покажу знаменитые иконы невьянского письма и деревянные резные позолоченные иконостасы, а после вы сможете зажечь свечу у храмовых святынь.

Дом кузнеца
В завершение мы заглянем в гости к кузнецу Кириллову в его сказочный терем в селе Кунара. Самобытный дом, украшенный пестрыми орнаментами, фольклорной и советской символикой, а также знакомыми крылатыми фразами, — ярчайший образец наивного искусства.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная, расстояние от Екатеринбурга до Невьянска — 80 км, время в пути в одну сторону — около 1. 5 часов
  • Стоимость входных билетов в Невьянскую наклонную башню оплачивается отдельно — 400 руб. /чел.
Из Екатеринбурга — в Невьянск
Из Екатеринбурга — в Невьянск
Из Екатеринбурга — в Невьянск
Из Екатеринбурга — в Невьянск
Из Екатеринбурга — в Невьянск
Из Екатеринбурга — в Невьянск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
Здравствуйте! Меня зовут Наталия, я коренная свердловчанка. Очень люблю родной город и готова рассказывать о нем бесконечно. Работаю профессиональным гидом с 2016 года и с большой радостью делюсь с путешественниками своими знаниями и эмоциями. Надеюсь на скорую встречу!
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