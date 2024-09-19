Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
Открыть исторический город знаменитых заводчиков и узнать, как добыча металла повлияла на его жизнь
Всего в часе езды от Екатеринбурга и Нижнего Тагила притаился скромный Невьянск, а между тем, это один из старейших городов Урала! Вы проследите его историю от завода Демидова, металлургического короля региона, до судьбоносного открытия золотых месторождений, услышите легенды знаменитой Наклонной башни, а еще навестите старообрядцев и познакомитесь с их культурой.
История о тех, кто сделал Урал железным хребтом Российской империи
Происхождение Невьянска связано с временами, предшествовавшими тому, как здесь обнаружили месторождение ценного металла. Вы узнаете о петровской эпохе и создании завода, положившего начало будущему городу. Я расскажу о знаменитой династии Демидовых и его основателе, получившем в начале 18 века Невьянский чугуно- и железоплавильный завод в личную собственность. Поговорим об искусных умельцах, создававших железо превосходного качества, известного на весь мир под маркой «Старый соболь». Заглянем в гости к старообрядцам и посмотрим на их быт, познакомимся с их культурой и обычаями.
Невьянск и роковой металл
Особое внимание уделим той части жизни города, которая связана с добычей золота, стартовавшей 19 веке и ведущейся по сей день. Вы посетите выработанный карьер на окраине Невьянска, где открываются впечатляющие пейзажи окрестностей. Осмотрите особняки золотодобытчиков, среди которых было немало старообрядцев, Быньговский храм Св. Николая, где каждая икона покрыта тонким слоем сусального золота и выполнена в технике невьянской иконописной школы, а также Невьянский пруд, со дна которого получили много россыпного золота. По пути мы зайдем в гости к старообрядцам, которые до сих пор свято чтут традиции своих предков.
Организационные детали
Транспортные расходы не включены в стоимость экскурсии. Поездка может быть организована на вашем авто или на арендованном автомобиле. Точную стоимость уточняйте, пожалуйста, при бронировании (она зависит от количества человек в группе и сезона).
Посещение комплекса Невьянской башни оплачивается отдельно: 500 руб. взрослый билет, 250 руб. льготный; экскурсию в башне проводит местный экскурсовод в составе сборной группы, экскурсия длится 1,5 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Невьянске
Провела экскурсии для 498 туристов
Меня зовут Ольга. Я более 10 лет работаю экскурсоводом, имею высшее историческое образование. Я организую экскурсии во многие города Уральского региона. Невьянск — мой родной город, я искренне люблю свой читать дальше
маленький провинциальный городок с трехвековой историей и желаю поделиться этой любовью с туристами. Мои экскурсии эмоционально окрашены, наполнены стихами, песнями, легендами и загадками, для более полного погружения в историю города, я использую местный фольклор.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
вероника
19 сен 2024
Ольга- большая молодец: чувствуется работа профессионального гида!!!!
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Козловцева
8 сен 2024
Все прошло отлично. Гид Ольга - просто золото. Спасибо!
О
Ольга
7 сен 2024
Очень познавательная экскурсия и для детей и взрослых! Все в восторге! Вернулись бы сюда снова и посоветовали знакомым. Экскурсовод Ольга-Профессионал своего дела!!!
А
Анна
24 авг 2024
Огромное спасибо Ольге за экскурсию. Ольга - талантливый экскурсовод, с ней очень интересно и детям, и взрослым. На этой экскурсии мы узнали про историю города Невьянска, про династию Демидовых и про староверов уральских, побывали в селе Быньги в древнем храме, заехали в гончарную лавку Масликова. У нас остались самые теплые впечатления от поездки в Невьянск и от общения с Ольгой.
С
Светлана
24 авг 2024
Великолепная экскурсия, гид Оля рассказывает очень много и интересно. Чувствуется дешевность и любовь к родному краю. Город Невьянск небольшой, но с богатой историей. На все вопросы мы получили ответы. Большое спасибо, мы отлично провели день
Е
Елена
26 июл 2024
Ольга, спасибо огромное! Нам очень понравилось!!! Отдельное спасибо за то, что вы отправили нас в башню! Иначе знакомство с Невьянском не было бы полным)))
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Дмитрий
24 июл 2024
Спасибо огромное Ольге! Очень разносторонне, много интересных фактов легенд и пр. Религия, история, технологии. Становление Урала и замечательного города Невьянск! Рекомендуем!
В
Вера
19 июл 2024
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод встретила у вокзала на автомобиле. Вся поездка была комфортной. Ольга не только прекрасно владеет материалом, но и очень интересно и структурировано рассказывает. Захотелось продолжить изучать эту тему, настолько было интересно. Рекомендую эту экскурсию и экскурсовода!
Елена
6 июл 2024
Спасибо огромное Ольге за блестяще организованную экскурсию!!! Ольга замечательный рассказчик, отлично знающий историю своего края! Грамотная речь, чётко спланированная экскурсия, вся информация доступно и ясно излагается! Оля ответила не все интересующие читать дальше
нас дополнительные вопросы! Где-то прошлись, где-то посидели, где-то посмотрели, где-то послушали! 3,5 часа пролетели на одном дыхании, экскурсия совершенно не утомляет! Содержательно, интересно, разнообразно! Если хотите не просто увидеть Невьянскую башню, а узнать как на Урале зарождалась горнозаводская промышленность, услышать рассказ о старообраядцах, посмотреть на уникальные Невьянские иконы и узнать, чем они особенны, то однозначно рекомендую эту экскурсию!!!
Е
Елена
17 июн 2024
Ольга, замечательный экскурсовод, любящая свой город! Очень интересно рассказала про Невьянск, про окрестности, показала такие места, куда самостоятельно бы мы точно не попали. Мы увидели и узнали много нового и интересного благодаря ее экскурсии. Спасибо большое!!!
Г
Галина
3 июн 2024
Экскурсия динамичная, разнообразная и очень интересная. Ольга - замечательный экскурсовод, влюбленный в свой город! Четыре часа пролетели, как одно мгновение, настолько увлекательно Ольга рассказывает, а маленькая группа располагает к живому общению. Гостеприимный город Невьянск с богатой историей и не менее примечательные окрестности. Рекомендуется к посещению.
Е
Елена
2 июн 2024
Очень хорошая познавательная экскурсия. Ольга-интересный рассказчик, обладающий обширными знаниями и любящий свой город. Рекомендую
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Elena
15 мая 2024
Замечательный гид! Самые позитивные эмоции у всей нашей компании!
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Михаил
8 апр 2024
Были с детьми 29.03.2024г. Экскурсия понравилась. Экскурсовод Ольга - молодец! Невьянск отличный город. Рекомендую.
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Светлана
5 апр 2024
Спасибо Ольге за экскурсию! С огромной любовью она рассказывает о своем городе, о храме в Быньгах с его уникальными иконами. На все вопросы мы получили ответы. Очень информативно, душевно, интересно!