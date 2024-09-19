Всего в часе езды от Екатеринбурга и Нижнего Тагила притаился скромный Невьянск, а между тем, это один из старейших городов Урала! Вы проследите его историю от завода Демидова, металлургического короля региона, до судьбоносного открытия золотых месторождений, услышите легенды знаменитой Наклонной башни, а еще навестите старообрядцев и познакомитесь с их культурой.

Описание экскурсии

История о тех, кто сделал Урал железным хребтом Российской империи

Происхождение Невьянска связано с временами, предшествовавшими тому, как здесь обнаружили месторождение ценного металла. Вы узнаете о петровской эпохе и создании завода, положившего начало будущему городу. Я расскажу о знаменитой династии Демидовых и его основателе, получившем в начале 18 века Невьянский чугуно- и железоплавильный завод в личную собственность. Поговорим об искусных умельцах, создававших железо превосходного качества, известного на весь мир под маркой «Старый соболь». Заглянем в гости к старообрядцам и посмотрим на их быт, познакомимся с их культурой и обычаями.

Невьянск и роковой металл

Особое внимание уделим той части жизни города, которая связана с добычей золота, стартовавшей 19 веке и ведущейся по сей день. Вы посетите выработанный карьер на окраине Невьянска, где открываются впечатляющие пейзажи окрестностей. Осмотрите особняки золотодобытчиков, среди которых было немало старообрядцев, Быньговский храм Св. Николая, где каждая икона покрыта тонким слоем сусального золота и выполнена в технике невьянской иконописной школы, а также Невьянский пруд, со дна которого получили много россыпного золота. По пути мы зайдем в гости к старообрядцам, которые до сих пор свято чтут традиции своих предков.

Организационные детали