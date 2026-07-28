Ольга проводит ещё 1 экскурсию

В Сербишино и Быньги - к неизведанным святыням Урала
Исследуйте аутентичные уральские селения и их святыни. Путешествие к пещере Симеона, чудотворному роднику и редким иконам оставит неизгладимые впечатления
В путешествии по таежным тропам Невьянска откроются уникальные святыни Урала. В Сербишино вы увидите пещеру отшельника Симеона и родник, где он черпал воду. В Быньги познакомитесь с редкими иконами Невьянского письма. Пейзажи нетронутой природы и висячий мост через Нейву добавят особую атмосферу.
Это идеальная возможность погрузиться в духовную историю региона и насладиться красотой уральской глубинки
Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время маршруты по тайге особенно живописны, а природные объекты предстают во всей красе. Путешествие станет незабываемым благодаря комфортным условиям и возможности насладиться красотой Урала.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Свято-Троицкая церковь
Свято-Введенский Симеоновский скит
Свято-Николаевский храм
Описание экскурсии
Знаковый храм в Невьянске
Первый объект нашего маршрута — Свято-Троицкая церковь в Невьянске, которую называли то «Царская», то «Красная». Именно в этом храме хранятся личные вещи иеромонаха Симеона: портрет, написанный сестрами Введенского женского монастыря, его икона, а также верижный нательный крест.
Симеоновский Афон и Голгофа в Сербишино
Выехав из Невьянска, вы отправитесь по живописной дороге в старинную деревню Сербишино. По пути узнаете о жизни Симеона, его путешествии на Афон, долгих годах отшельничества в Сербишино и чудесах, за которыми к нему стали рекой стекаться люди с окрестных сел. По таежным тропам я проведу вас к роднику, где иеромонах брал воду, и покажу место, где находилась пещера Симеона. Также вы увидите гору, где он установил поклонный крест. И прогуляетесь по территории Свято-Введенского Симеоновского скита, где сейчас живет несколько подвижников.
Храм в селе Быньги
Затем вы познакомитесь с местной жемчужиной церковного искусства — Свято-Николаевским храмом в селе Быньги. Я расскажу, почему эта церковь стала знаковой для отца Симеона, и обращу ваше внимание на редчайшие иконы Невьянского письма и резные позолоченные иконостасы.
Природа уральской глубинки
Кроме святых мест, вы откроете сказочные виды, которые фотографировать — одно удовольствие. В программе будет и висячий мост через Нейву, и великолепные панорамы сосновой рощи, и просто красивые пейзажи нетронутой природы.
Организационные детали
Транспортные расходы не включены в стоимость экскурсии. Поездка может быть организована на вашем или арендованном автомобиле.
Экскурсия начинается в Невьянске. Расстояние до Сербишино — 20 км.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Невьянске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провела экскурсии для 664 туристов
Меня зовут Ольга. Я более 10 лет работаю экскурсоводом, имею высшее историческое образование. Я организую экскурсии во многие города Уральского региона. Невьянск — мой родной город, я искренне люблю свой читать дальшеуменьшить
маленький провинциальный городок с трехвековой историей и желаю поделиться этой любовью с туристами. Мои экскурсии эмоционально окрашены, наполнены стихами, песнями, легендами и загадками, для более полного погружения в историю города, я использую местный фольклор.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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марита
Большое спасибо Ольге за интересную экскурсию, чувствуется, что она любит свою малую родину, открыла для нас новую святыню Урала, село Сербишино. Рекомендую к посещению
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Ю
Юлия
Были на замечательной экскурсии с Ольгой. Сначала был рассказ про сам Невьянск, потом поездка в два села - Быньги и Сербишино. Очень интересные рассказы как про один храм и его старообрядческие иконы, так и про второй монастырь. А какая там чудесная природа! Такая тишина, такая свежесть! Очень познавательно! Такие прекрасные места есть у нас на Урале
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Ю
Юлия
Ездили на экскурсию с детьми (10 лет), даже им было интересно. Ольга, видно, что в теме того, о чем рассказывает. Приятный голос, последовательный рассказ, рекомендую 👍
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