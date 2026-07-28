Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время маршруты по тайге особенно живописны, а природные объекты предстают во всей красе. Путешествие станет незабываемым благодаря комфортным условиям и возможности насладиться красотой Урала.

В путешествии по таежным тропам Невьянска откроются уникальные святыни Урала. В Сербишино вы увидите пещеру отшельника Симеона и родник, где он черпал воду. В Быньги познакомитесь с редкими иконами Невьянского письма. Пейзажи нетронутой природы и висячий мост через Нейву добавят особую атмосферу. Это идеальная возможность погрузиться в духовную историю региона и насладиться красотой уральской глубинки

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Знаковый храм в Невьянске

Первый объект нашего маршрута — Свято-Троицкая церковь в Невьянске, которую называли то «Царская», то «Красная». Именно в этом храме хранятся личные вещи иеромонаха Симеона: портрет, написанный сестрами Введенского женского монастыря, его икона, а также верижный нательный крест.

Симеоновский Афон и Голгофа в Сербишино

Выехав из Невьянска, вы отправитесь по живописной дороге в старинную деревню Сербишино. По пути узнаете о жизни Симеона, его путешествии на Афон, долгих годах отшельничества в Сербишино и чудесах, за которыми к нему стали рекой стекаться люди с окрестных сел. По таежным тропам я проведу вас к роднику, где иеромонах брал воду, и покажу место, где находилась пещера Симеона. Также вы увидите гору, где он установил поклонный крест. И прогуляетесь по территории Свято-Введенского Симеоновского скита, где сейчас живет несколько подвижников.

Храм в селе Быньги

Затем вы познакомитесь с местной жемчужиной церковного искусства — Свято-Николаевским храмом в селе Быньги. Я расскажу, почему эта церковь стала знаковой для отца Симеона, и обращу ваше внимание на редчайшие иконы Невьянского письма и резные позолоченные иконостасы.

Природа уральской глубинки

Кроме святых мест, вы откроете сказочные виды, которые фотографировать — одно удовольствие. В программе будет и висячий мост через Нейву, и великолепные панорамы сосновой рощи, и просто красивые пейзажи нетронутой природы.

Организационные детали