Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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В Сербишино и Быньги — к неизведанным святыням Урала

Отдохнуть душой в настоящей уральской глубинке и послушать удивительные истории о праведнике Симеоне

Ольга
Ольга – Гид из Невьянска
В аутентичных селениях неподалеку от Невьянска вы пройдете красивыми 🤩 таежными тропами к святым местам, связанным с жизнью и подвижничеством отца Симеона.

Я проведу вас к горе, где находилась пещера для уединения, чудотворному лесному роднику и уютному скиту.

Вы познакомитесь с редкими иконами Невьянского письма и откроете пейзажи нетронутой уральской природы.
Задать вопросОбычно отвечает за 15 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 1 650 ₽ за экскурсию

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В Сербишино и Быньги — к неизведанным святыням Урала
В Сербишино и Быньги — к неизведанным святыням Урала

Что вас ожидает

Симеоновский Афон и Голгофа в Сербишино
Выехав из Невьянска, вы отправитесь по живописной дороге в старинную деревню Сербишино. По пути узнаете о жизни Симеона, его путешествии на Афон, долгих годах отшельничества в Сербишино и чудесах, за которыми к нему стали рекой стекаться люди с окрестных сел. По таежным тропам я проведу вас к роднику, где иеромонах брал воду, и покажу место, где находилась пещера Симеона. Также вы увидите гору, где он установил поклонный крест. И прогуляетесь 👣 по территории Свято-Введенского Симеоновского скита, где сейчас живет несколько подвижников.

Храм в селе Быньги
Затем вы познакомитесь с местной жемчужиной церковного искусства — Свято-Николаевским храмом в селе Быньги. Я расскажу, почему эта церковь ⛪ стала знаковой для отца Симеона, и обращу ваше внимание на редчайшие иконы Невьянского письма и резные позолоченные иконостасы.

Природа уральской глубинки
Кроме святых мест, вы откроете сказочные виды, которые фотографировать — одно удовольствие. В программе будет и висячий мост через Нейву, и великолепные панорамы сосновой рощи, и просто красивые 🤩 пейзажи нетронутой природы.

Организационные детали

  • Транспортные расходы не включены в стоимость экскурсии 🧭. Поездка может быть организована на вашем или арендованном автомобиле 🚘.
  • Экскурсия начинается в Невьянске. Расстояние до Сербишино — 20 км.
Начало и место завершения
🚩 в центре города
В Сербишино и Быньги — к неизведанным святыням Урала
В Сербишино и Быньги — к неизведанным святыням Урала
В Сербишино и Быньги — к неизведанным святыням Урала
В Сербишино и Быньги — к неизведанным святыням Урала
В Сербишино и Быньги — к неизведанным святыням Урала
В Сербишино и Быньги — к неизведанным святыням Урала
В Сербишино и Быньги — к неизведанным святыням Урала
В Сербишино и Быньги — к неизведанным святыням Урала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Я более 10 лет работаю экскурсоводом, имею высшее историческое образование. Я организую экскурсии во многие города Уральского региона. Невьянск — мой родной город, я искренне люблю свой маленький провинциальный городок с трехвековой историей и желаю поделиться этой любовью с туристами. Мои экскурсии эмоционально окрашены, наполнены стихами, песнями, легендами и загадками, для более полного погружения в историю города, я использую местный фольклор.
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