Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Симеоновский Афон и Голгофа в Сербишино

Выехав из Невьянска, вы отправитесь по живописной дороге в старинную деревню Сербишино. По пути узнаете о жизни Симеона, его путешествии на Афон, долгих годах отшельничества в Сербишино и чудесах, за которыми к нему стали рекой стекаться люди с окрестных сел. По таежным тропам я проведу вас к роднику, где иеромонах брал воду, и покажу место, где находилась пещера Симеона. Также вы увидите гору, где он установил поклонный крест. И прогуляетесь 👣 по территории Свято-Введенского Симеоновского скита, где сейчас живет несколько подвижников.

Храм в селе Быньги

Затем вы познакомитесь с местной жемчужиной церковного искусства — Свято-Николаевским храмом в селе Быньги. Я расскажу, почему эта церковь ⛪ стала знаковой для отца Симеона, и обращу ваше внимание на редчайшие иконы Невьянского письма и резные позолоченные иконостасы.

Природа уральской глубинки

Кроме святых мест, вы откроете сказочные виды, которые фотографировать — одно удовольствие. В программе будет и висячий мост через Нейву, и великолепные панорамы сосновой рощи, и просто красивые 🤩 пейзажи нетронутой природы.

Организационные детали