А Александр 5

Через Трипстер заказывали экскурсии несколько раз и всегда удачно. Не исключение и вчерашняя экскурсия по Невьянску с Ольгой. Во-первых, что хочется отметить грамотная речь экскурсовода, темп экскурсии был спокойным, информационно-насыщенным. Необычным и интересным оказался золотоносный карьер вблизи города Невьянск с каким-то космическим рельефом. А сама башня, музей и Спасо-Преображенский Собор, оказались тем чудом, ради которого можно было преодолеть 400 км на машине. Хочется порекомендовать соотечественникам побольше путешествовать по родной стране, в ней есть, что посмотреть и чем удивиться!