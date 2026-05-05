читать дальше уменьшить

мы на нее и не ориентировались при выборе). Интересно, что погуляли не только по Невьянску, а ещё и съездили на карьер и в очень красивую церковь в соседнем селе (сами бы мы туда не забрели, а места очень красивые). В общем, спасибо Ольге за прекрасно и познавательно проведенное время!