Все экскурсии в Невьянске
Доступно 3 экскурсии 🚌 в Невьянске на 2021 год, 13 ⭐ отзывов, цены от 1650₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-15 чел.
Невьянск — столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
Открыть исторический город знаменитых заводчиков и узнать, как добыча металла повлияла на его жизнь
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
1 650₽
за 1-15 чел.
В Сербишино и Быньги — к неизведанным святыням Урала
Отдохнуть душой в настоящей уральской глубинке и послушать удивительные истории о праведнике Симеоне
Индивидуальная экскурсия
6ч
9 100₽
за 1-4 чел.
Из Екатеринбурга — в Невьянск
Посетить вотчину Демидовых с местной пизанской башней, уникальный храм в селе Быньги и дом кузнеца
Последние отзывы «Экскурсии Невьянска»
- ААлександр6 сентября 2021Через Трипстер заказывали экскурсии несколько раз и всегда удачно. Не исключение и вчерашняя экскурсия по Невьянску с Ольгой. Во-первых, что хочется отметить грамотная речь экскурсовода, темп экскурсии был спокойным, информационно-насыщенным. Необычным и интересным оказался золотоносный карьер вблизи города Невьянск с каким-то космическим рельефом. А сама башня, музей и Спасо-Преображенский Собор, оказались тем чудом, ради которого можно было преодолеть 400 км на машине. Хочется порекомендовать соотечественникам побольше путешествовать по родной стране, в ней есть, что посмотреть и чем удивиться!
- ВВасилий23 августа 2021Спасибо Ольге за прекрасную, интересную и насыщенную экскурсию. Ольга большой профессионал и трепетно относится к родному краю, ее любовь к истории, культуре, традициям передаётся и сразу находит отклик.
- Отзыв на: Из Екатеринбурга — в НевьянскИИрина31 марта 2021Экскурсовод выше всяких похвал, спасибо большое! Транпортировка супер комфортная. Тематика из трёх два объекта положительно, один не содержателен более менее подготовленному человеку. А вообще, все не зря!
- Отзыв на: Из Екатеринбурга — в НевьянскННаталья27 марта 2021Нам все очень понравилось! Наталья замечательный гид, настоящий профессионал своего дела.