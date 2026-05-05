Индивидуальная
до 5 чел.
Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
Невьянск, всего в часе от Екатеринбурга, раскрывает тайны Демидовых и золотых приисков. Узнайте о старообрядцах и посетите Наклонную башню
Начало: На набережной «Калейдоскоп времён»
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 6200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Екатеринбурга - в Невьянск
Посетить вотчину Демидовых с местной пизанской башней, уникальный храм в селе Быньги и дом кузнеца
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от 12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
В Сербишино и Быньги - к неизведанным святыням Урала
Исследуйте аутентичные уральские селения и их святыни. Путешествие к пещере Симеона, чудотворному роднику и редким иконам оставит неизгладимые впечатления
Начало: В центре города
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 4725 ₽ за всё до 15 чел.
Аудиогид
Невьянск - «дедушка уральских заводов»: аудиоэкскурсия в приложении
Начало: Советская улица, 16
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
599 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Очень понравилась экскурсия!!! Всем могу порекомендовать!
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Н
Все прошло очень хорошо. Жалко, что сама башня в лесах, но это компенсировалось экскурсией с подъёмом в самой башне. Большое
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Наталия - потрясающий рассказчик. И не только про Невьянск и Демидовых, но и про Свердловскую область, Екатеринбург, историю освоения Урала
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Ю
С огромным удовольствием посетили экскурсию.
Ольга очень подробно, понятно, интересно все рассказала!
Очень всем рекомендуем!!!
Ольга очень подробно, понятно, интересно все рассказала!
Очень всем рекомендуем!!!
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Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых. Башня, плотина, карьер 🔥🔥🔥 Особенно поразил Свято-Николаевский храм. Считаю, что каждый должен познакомится с Невьянской иконой. Маршрут то, что надо. Спасибо большое!
+6
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Ю
Ездили на экскурсию с детьми (10 лет), даже им было интересно. Ольга, видно, что в теме того, о чем рассказывает. Приятный голос, последовательный рассказ, рекомендую 👍
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Е
Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо Ольге:)
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S
Были на экскурсии тремя поколениями: мы с мужем, ребенок и наши родители. Все в полном восторге. Чудесная экскурсия, познавательная и очень разнообразная. Было очень интересно узнать много новых фактов о родных местах. Спасибо Ольге!
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Отличная очень интересная экскурсия.
Были с двумя детьми 11 и 7 лет. Старшему прекрасно "зашел" материал. 7летке конечно было скучновато (но
Были с двумя детьми 11 и 7 лет. Старшему прекрасно "зашел" материал. 7летке конечно было скучновато (но
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Очень понравилась экскурсия. Рекомендую)
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Всего 70 отзывов в Невьянске
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Ответы на вопросы от путешественников по Невьянску
Самые популярные экскурсии в Невьянске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Невьянску в августе 2026
Сейчас в Невьянске можно забронировать 4 экскурсии от 599 до 12 700. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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