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Экскурсии в Невьянске

Найдено 4 экскурсии в Невьянске, цены от 599 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
На машине
3 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
Невьянск, всего в часе от Екатеринбурга, раскрывает тайны Демидовых и золотых приисков. Узнайте о старообрядцах и посетите Наклонную башню
Начало: На набережной «Калейдоскоп времён»
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 6200 ₽ за всё до 5 чел.
Из Екатеринбурга - в Невьянск
На машине
6 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Екатеринбурга - в Невьянск
Посетить вотчину Демидовых с местной пизанской башней, уникальный храм в селе Быньги и дом кузнеца
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от 12 700 ₽ за всё до 4 чел.
В Сербишино и Быньги - к неизведанным святыням Урала
На машине
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
В Сербишино и Быньги - к неизведанным святыням Урала
Исследуйте аутентичные уральские селения и их святыни. Путешествие к пещере Симеона, чудотворному роднику и редким иконам оставит неизгладимые впечатления
Начало: В центре города
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 4725 ₽ за всё до 15 чел.
Невьянск - «дедушка уральских заводов»: аудиоэкскурсия в приложении
Пешая
2 часа
Аудиогид
Невьянск - «дедушка уральских заводов»: аудиоэкскурсия в приложении
Начало: Советская улица, 16
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
599 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
Очень понравилась экскурсия!!! Всем могу порекомендовать!
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Н
Из Екатеринбурга - в Невьянск
Все прошло очень хорошо. Жалко, что сама башня в лесах, но это компенсировалось экскурсией с подъёмом в самой башне. Большое
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спасибо Наталии за интересный рассказ по дороге туда и обратно (3 часа) о Екатеринбурге, его окрестностях, о знаменитых людях Екатеренбуржья и отзывах о городе известных писателей и учёных.

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Алина
Из Екатеринбурга - в Невьянск
Наталия - потрясающий рассказчик. И не только про Невьянск и Демидовых, но и про Свердловскую область, Екатеринбург, историю освоения Урала
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и Сибири, про Романовых, искусство, культуру и прочее. И как она читает стихи! Мы провели прекрасные часы в ее обществе, все было организовано отлично, очень комфортно. Рекомендую! Наталия, спасибо!

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Ю
Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
С огромным удовольствием посетили экскурсию.
Ольга очень подробно, понятно, интересно все рассказала!
Очень всем рекомендуем!!!
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Марина
Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых. Башня, плотина, карьер 🔥🔥🔥 Особенно поразил Свято-Николаевский храм. Считаю, что каждый должен познакомится с Невьянской иконой. Маршрут то, что надо. Спасибо большое!
Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых.
Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых.
Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых.
Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых.+6
Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых.
Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых.
Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых.
Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых.
Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых.
Отлично провели день в Невьянске. Прекрасный воздух, пруд, пейзажи. Ольга профессионал. Узнали много нового о Демидовых.
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Ю
В Сербишино и Быньги - к неизведанным святыням Урала
Ездили на экскурсию с детьми (10 лет), даже им было интересно. Ольга, видно, что в теме того, о чем рассказывает. Приятный голос, последовательный рассказ, рекомендую 👍
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Е
Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
Интересная и познавательная экскурсия. Спасибо Ольге:)
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S
Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
Были на экскурсии тремя поколениями: мы с мужем, ребенок и наши родители. Все в полном восторге. Чудесная экскурсия, познавательная и очень разнообразная. Было очень интересно узнать много новых фактов о родных местах. Спасибо Ольге!
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Алёна
Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
Отличная очень интересная экскурсия.
Были с двумя детьми 11 и 7 лет. Старшему прекрасно "зашел" материал. 7летке конечно было скучновато (но
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мы на нее и не ориентировались при выборе). Интересно, что погуляли не только по Невьянску, а ещё и съездили на карьер и в очень красивую церковь в соседнем селе (сами бы мы туда не забрели, а места очень красивые). В общем, спасибо Ольге за прекрасно и познавательно проведенное время!

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Элина
Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала
Очень понравилась экскурсия. Рекомендую)
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Всего 70 отзывов в Невьянске

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Ответы на вопросы от путешественников по Невьянску

Самые популярные экскурсии в Невьянске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Невьянск - столица династии Демидовых и «золотое дно» Урала;
  2. Из Екатеринбурга - в Невьянск;
  3. В Сербишино и Быньги - к неизведанным святыням Урала;
  4. Невьянск - «дедушка уральских заводов»: аудиоэкскурсия в приложении.
Сколько стоит экскурсия по Невьянску в августе 2026
Сейчас в Невьянске можно забронировать 4 экскурсии от 599 до 12 700. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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