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Полезная информация о Николаевск-на-Амуре

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Местное время в Николаевск-на-Амуре
04:3604
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаНиколаевск-на-Амуре
По-английскиNikolayevsk-on-Amure
Население города27 152 чел.
АэропортНиколаевск-на-Амуре NLI
Часовой поясAsia/Vladivostok
Средняя высота40 м. от уровня моря

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