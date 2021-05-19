Полезная информация о Николаевск-на-Амуре
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Местное время в Николаевск-на-Амуре
04:3604
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Николаевск-на-Амуре
|По-английски
|Nikolayevsk-on-Amure
|Население города
|27 152 чел.
|Аэропорт
|Николаевск-на-Амуре NLI
|Часовой пояс
|Asia/Vladivostok
|Средняя высота
|40 м. от уровня моря
Где находится Николаевск-на-Амуре на карте
Николаевск-на-Амуре