Полезная информация о Нижегородской области
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Местное время в Нижегородской области
13:4220
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Нижегородская область
|По-английски
|Nizhny Novgorod Oblast
|Население города
|3 310 597 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow