Полезная информация о Нижневартовске
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Местное время в Нижневартовске
02:1558
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Нижневартовск
|По-английски
|Nizhnevartovsk
|Население города
|244 937 чел.
|Аэропорт
|Нижневартовск NJC
|Часовой пояс
|Asia/Yekaterinburg
|Средняя высота
|50 м. от уровня моря
Где находится Нижневартовск на карте
Нижневартовск