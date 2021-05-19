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Полезная информация о Нижневартовске

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Местное время в Нижневартовске
02:1558
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаНижневартовск
По-английскиNizhnevartovsk
Население города244 937 чел.
АэропортНижневартовск NJC
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота50 м. от уровня моря

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