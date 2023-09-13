Вас ждет насыщенная программа – автобусные и пешеходные прогулки по городу, свободное время для личного досуга, святые места в Дивеево, Семенов и Городец, посетим фабрику «Хохломская Роспись», музей народного быта «Дом Семена Ложкаря».
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Городец - древнейший город земли Нижегородской
Самостоятельное прибытие в гостиницу или к иному месту сбора:
08:20 Сбор в холле гостиницы «Ибис»
08:40 Сбор в холле гостиницы «Courtyard»
08:50 Сбор на пл. Ленина, напротив памятника Ленину
Экскурсия в Городец.
Экскурсия начинается с посещения древнейшего памятника русского оборонного зодчества XII века – земляных валов.
Этот памятник был сохранён по указанию Екатерины II с помощью высадки на них субтропических сосен, которые обладают мощной корневой системой.
Во время обзорной экскурсии по Городцу вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.
Посещение территории Феодоровского монастыря.
Феодоровский монастырь – мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери.
В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.
Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, познакомитесь с его историей и традициями.
Экскурсия в музейно-туристическом комплексе «Город Мастеров».
Музейно-туристический комплекс «Город Мастеров» открыл свои двери в январе 2010 года.
В ходе экскурсии вы познакомитесь с различными промыслами Нижегородской области: произведениями древней русской живописи, изделиями городецкой росписи, золотной вышивкой, вышивкой в стиле гипюр, резьбой по дереву, гончарными изделиями и жбанниковской свистулькой.
Особая ценность архитектурных сооружений в том, что они представляют историю «глухой» домовой резьбы во всем ее богатстве и красоте, с присущей городецким мастерам-резчикам манере.
Экскурсия в музее «Терем русского самовара».
Основу коллекции составило собрание самоваров Николая Полякова.
В настоящее время в экспозиции музея более 1000 экспонатов (453 самовара и другие чайные предметы).
Самый большой в коллекции самовар – на 53 литра, а самый маленький – на 75 грамм.
Свободное время для питания.
17:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.
Экскурсия в Дивеево и Арзамас
Завтрак в гостинице.
08:00 Сбор в холле гостиницы «Courtyard»
08:10 Сбор в холле гостиницы «Ибис»
Обзорная экскурсия по Арзамасу.
Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется.
Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед».
Переезд в Дивеево.
Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.
Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.
Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.
В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.
Свободное время для подачи записок и треб.
Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.
Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших».
Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.
Свободное время для питания.
После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).
Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).
19:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.
Главные улицы Нижнего Новгорода
Завтрак в гостинице.
12:50 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
13:00 Сбор по адресу ул. Большая Покровская, д. 52 (у скульптуры велосипедиста, для туристов из гостиницы «Courtyard»).
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.
Большая Покровская улица – главная улица Нижнего Новгорода.
Расположена в историческом центре города.
Связывает 4 площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова.
В 2004 году улица была полностью реконструирована.
Её замостили брусчаткой, а вдоль обеих сторон установили бронзовые скульптуры.
Наиболее популярными являются скульптура «Весёлой козы» напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского.
Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.
Улица Рождественская – одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде.
Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века.
По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры.
Основная достопримечательность улицы – Рождественская церковь.
Улица Рождественская – вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.
Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.
16:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская.
Свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.
Город над Волгой и Окой
Завтрак в гостинице
11:45 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
11:55 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа).
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.
Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.
Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.
В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.
После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.
Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.
За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.
Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.
С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».
Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.
Монастырь был основан в 1328 году.
Сегодня ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты.
Колокольня монастыря - это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.
В стенах монастыря был составлен древнейший из летописных сводов Лаврентьевская летопись.
Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода).
Эта дорога обладает самым большим в Европе безопорным пролётом над водной поверхностью (главным руслом Волги) - длиной около 800 метров.
А с самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы.
Экскурсия заканчивается на канатной дороге – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.
Шереметевский замок
Завтрак в гостинице.
07:00 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
07:10 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».
Экскурсия в Шереметевский замок.
Замок Шереметева называют «жемчужиной Поволжья».
С зубчатыми башнями и цветными витражами, он похож на средневековый и привлекает своей своеобразной красотой.
Этот замок удивителен, прежде всего, своей родословной.
Его владельцами были Василий Петрович и Ольга Дмитриевна Шереметевы — потомки известного рода.
Ольга приходилась родной сестрой Михаилу Скобелеву — генералу, знаменитому герою Шипки.
Замок, возведенный по проекту немецкого архитектора Рудольфа Мюллера в стиле поздней неоготики, имеет также черты готического, восточного, романского и древнерусского стилей.
Сочетание красного и черного кирпича с белокаменными деталями просто завораживает.
Южный вход ведет в зимний сад со стеклянным куполом.
Комнаты замка имели собственное назначение.
Среди них известный кабинет генерала Скобелева с богатейшей коллекцией оружия.
Интерьер другого зала, исполненного в восточном стиле, напоминал персидский.
В нем сохранились цветные мраморные колонны, привезенные из Италии, на инструктированном цветном мраморном полу — арабские росписи.
Есть также Картинная галерея, Дубовая комната.
Как правило, все бывшие господские комнаты связывали между собой специальные переходы с винтовыми лестницами.
В усадьбе Шереметевых большая парковая зона, на её территории находится Михайло-Архангельский собор, который восхищает своей архитектурой и убранством.
Свободное время для питания.
20:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.
Семёнов - столица золотой хохломы
Завтрак в гостинице.
08:20 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
08:40 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».
(сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал).
Экскурсия в Семёнов.
Небольшой городок Семенов на Нижегородской земле знаменит на весь мир.
Его называют «столицей золотой хохломы».
В далеком XVII веке зародилось искусство росписи по дереву, которое в течение столетий бережно передается из поколения в поколение.
Увидеть, как рождается золотая хохлома и красавица матрешка, а также самим поучаствовать в мастер - классе по росписи, можно на предприятиях художественных промыслов «Хохломская роспись» и «Семеновская роспись».
Обзорная экскурсия по Семенову.
Посещение памятника известного поэта Бориса Корнилова, уроженца г. Семенова.
Русской стариной веет от его тихих улочек с деревянными домами, украшенными ажурным кружевом, пропильной резьбой, затейливыми дымниками и флюгерами.
Приехав в столицу Золотой Хохломы вы попадёте в Музей народного быта «Дом Семена Ложкаря».
Это большой деревенский дом, где в тёплой русской избе, наполненной запахом свежеиспеченного хлеба и ароматного кваса, обогревшись у русской печки, вы проникнетесь чувством старины и воочию увидите предметы крестьянского быта.
Заботливая хозяйка Семёновна расскажет о правилах и порядках уклада русской семьи, секретах домашнего уюта, покажет и научит работать забытыми предметами далекой старины: вальком, рубелем, ухватом и коромыслом.
Посещение фабрики «Хохломская Роспись»
Хохлома, как и в далекие времена, дарит радость каждому, кто возьмет изделие в руки, сохраняя дыхание леса и речки, тепло рук мастеров, создавших эти удивительные вещи.
А как рождается удивительное искусство - пламенная хохлома, сверкающая золотом да киноварью, вы узнаете, посетив предприятие.
Приоткроете волшебную тайну уникальной технологии «получения золота из серебра», подивитесь мастерству росписи да резьбы.
Экскурсия в музейно-туристический центр «Золотая Хохлома», где собрано все хохломское великолепие с XIX века.
Увидеть, как рождается золотая хохлома и красавица матрешка, а также самим поучаствовать в мастер - классе по росписи, можно на предприятиях художественных промыслов «Хохломская роспись» и «Семеновская роспись».
Свободное время для питания.
17:00 – туристы прибывают на Московский вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|гостиница
|1-номестное
|2-хместное
|3-хместное
|Ibis 3*
|55 000
|42 000
|39 300
|Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4*
|72 500
|57 500
|52 500
Варианты проживания
Отель «Ibis» 3
Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.
В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.
В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр»
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.
В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* с завтраком шведский стол
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги и экскурсии
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Нижний Новгород
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Экскурсоводу из музея самоваров отдельная благодарность и восхищение.
Пожелания: Персонал гостиницы "Ибис" вежливый, но было бы здорово убирать номер, хотя-бы раз в два дня.
В целом организацией поездки и ее наполнениям мы с сестрой довольны. Спасибо.