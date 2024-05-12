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Авторский тур
6 дней
Очарование Нижегородского края
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 39 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Большое путешествие по Земле Нижегородской
Начало: Россия, Нижний Новгород
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 39 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Большое зимнее путешествие по Земле Нижегородской
Начало: Россия, Нижний Новгород
1 окт в 10:00
8 окт в 10:00
от 39 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимнее очарование Нижегородского края
Начало: Россия, Нижний Новгород
2 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 34 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина12 мая 2024Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
- ООльга8 мая 2024Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
- ООльга8 мая 2024Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
- УУсачева9 апреля 2024Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
- ДДарина13 марта 2024Все хорошо организовано, спасибо Светлане.
- ТТатьяна31 января 2024Большое весеннее путешествие по Земле НижегородскойПроизошло небольшое недоразумение с трансфером, но организаторы быстро все исправили, молодцы! Пожелание- для приезжающих рано организовать заселение, а то приходится в холле сидеть и ждать до обеда. (После поезда очень тяжело) В остальном все замечательно. Спасибо за отлично проведенное время.
- ЕЕлена17 января 2024Добрый день! В целом поездка прошла на позитиве, но есть некоторые моменты, которыми я хотела бы поделиться. Это касается, в основном,
- ЕЕлена10 ноября 2023Большое путешествие по Земле Нижегородской на ноябрьские праздникиГород Нижний Новгород -очень красивый, любоваться им не устанешь. Обзорная экскурсия по городу 4,5 час. Это очень мало. Перед выходом
- ААлина10 ноября 2023Большое путешествие по Земле Нижегородской на ноябрьские праздникиСпасибо большое за поездку, очень красивый город. Постараюсь еще приехать
- ВВладимир6 ноября 2023Большое путешествие по Земле Нижегородской на ноябрьские праздникиБыли на экскурсии по Нижнему Новгороду и его окрестностям - Городец, Дивеево, Арзамас (монастыри и старинные места). Всё неплохо и интересно. Лично
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «6-дневные туры»
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