Авторские туры на 6 дней в Нижний Новгород

Найдено 4 тура в категории «6-дневные туры» в Нижнем Новгороде, цены от 34 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Очарование Нижегородского края
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Очарование Нижегородского края
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 39 300 за человека
Большое путешествие по Земле Нижегородской
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Большое путешествие по Земле Нижегородской
Начало: Россия, Нижний Новгород
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 39 300 за человека
Большое зимнее путешествие по Земле Нижегородской
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Большое зимнее путешествие по Земле Нижегородской
Начало: Россия, Нижний Новгород
1 окт в 10:00
8 окт в 10:00
от 39 300 за человека
Зимнее очарование Нижегородского края
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимнее очарование Нижегородского края
Начало: Россия, Нижний Новгород
2 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 34 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Большое зимнее путешествие по Земле Нижегородской
    Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
    Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Большое зимнее путешествие по Земле Нижегородской
    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
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    сразу же предложили замену или разницу в стоимости вернуть. Мы выбрали замену, но не на целый день, а на вечернюю автобусную экскурсию, а целый день гуляли самостоятельно по городу и посмотрели много того, что не включено в туры. Плюс мы приехали на день раньше тура и тоже ходили самостоятельно полдня. Прилагаю фото из таких пеших прогулок. В любом случае, путешествия на 3,5 дня по Нижнему мало! поедем еще раз обязательно, ну и конечно с Большой Страной, зачем искать другие варианты. Только совет - тренируйте ноги заранее! до 8 км в день (собственных походов, не тура) очень тяжело с непривычки, поэтому не рискнули пройти по стене Кремля 2,2 км с перепадами высот. Каждый возврат в гостиницу - на такси, ноги не шли уже у старшего поколения)))

    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Большое зимнее путешествие по Земле Нижегородской
    Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
  • У
    Усачева
    9 апреля 2024
    Большое путешествие по Земле Нижегородской
    Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
  • Д
    Дарина
    13 марта 2024
    Большое путешествие по Земле Нижегородской
    Все хорошо организовано, спасибо Светлане.
  • Т
    Татьяна
    31 января 2024
    Большое весеннее путешествие по Земле Нижегородской
    Произошло небольшое недоразумение с трансфером, но организаторы быстро все исправили, молодцы! Пожелание- для приезжающих рано организовать заселение, а то приходится в холле сидеть и ждать до обеда. (После поезда очень тяжело) В остальном все замечательно. Спасибо за отлично проведенное время.
    Произошло небольшое недоразумение с трансфером, но организаторы быстро все исправили, молодцы! Пожелание- для приезжающих рано организоватьПроизошло небольшое недоразумение с трансфером, но организаторы быстро все исправили, молодцы! Пожелание- для приезжающих рано организоватьПроизошло небольшое недоразумение с трансфером, но организаторы быстро все исправили, молодцы! Пожелание- для приезжающих рано организовать
  • Е
    Елена
    17 января 2024
    Зимнее очарование Нижегородского края
    Добрый день! В целом поездка прошла на позитиве, но есть некоторые моменты, которыми я хотела бы поделиться. Это касается, в основном,
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    принимающей стороны, потому как по описанию экскурсий этого предположить было нельзя. Можно начать прямо с первого дня, со встречи на вокзале в 11 часов утра. Нас загрузили в автобус, мы заехали в свой отель (Ибис), сдали вещи в камеру хранения и отправились на обзорную экскурсию по городу. Все хорошо, все красиво, хоть и очень холодно. НО…. За ВЕСЬ день (в гостиницу нас привезли вечером) нам не дали даже пол-часа, чтобы перекусить. Я так понимаю, что это предусмотрено не было. А с нами были двое мужчин, которые выехали из дома в 5 утра, в поезде выпили чай с бутербродом и до вечера оставались голодными. И ситуация эта повторилась на всех других экскурсиях. В Городце нам посоветовали кафе, в котором было спец. обслуживание (ждали другую группу, которая ЗАРАНЕЕ договорилась об обеде для своих людей). Сами побежали, что-то нашли, перекусили. В Семенове не пошли в дом ложкаря, зашли в магазин, что-то купили, перекусили. И так далее. В Дивеево уже, наученные горьким опытом, взяли бутерброды с собой. Съели их в монастырской трапезной, запив прекрасным чаем. Подвожу итог. Мы люди очень позитивные, и нам этим настроение не испортили. Можно было бы об этом и не писать, НО хочется пожелать принимающей стороне дальнейшего процветания и побольше заботы о людях, которые будут приезжать в славный город Нижний Новгород! Можно ведь составить экскурсию так, чтобы питание получал не только мозг, но и тело? Претензий к экскурсоводам НИКАКИХ! Очень грамотные, знающие и эрудированные люди! Мы получили огромное удовольствие, слушая их. Гостиница Ибис, хоть и трешка, тоже оставила приятное впечатление. У нас плохо работал кондиционер. Сказали на ресепшен, тут же пришел мастер, все починил. Словом, одну звезду сняла за отсутствие возможности питания в течение экскурсий.

  • Е
    Елена
    10 ноября 2023
    Большое путешествие по Земле Нижегородской на ноябрьские праздники
    Город Нижний Новгород -очень красивый, любоваться им не устанешь. Обзорная экскурсия по городу 4,5 час. Это очень мало. Перед выходом
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    из автобуса экскурсовод обозначает время во-сколько вернуться в автобус. Туристы спешат бегом пробежать по маршруту. Пожелание, расширить эту экскурсию и по времени и по маршруту, включить в экскурсию обед. В нашем случае (нач. экск. в 12-00) обед прошел в ужин. Экскурсия в Городец: дали свободное время 1,5 часа, потратили его в поисках, где перекусить. Экскурсовод нам рекомендовал 2 заведения, но одно из них оказалось закрыто на "спецобслуживание", из другого просто выбежали -"кухонные запахи" висят в воздухе.

  • А
    Алина
    10 ноября 2023
    Большое путешествие по Земле Нижегородской на ноябрьские праздники
    Спасибо большое за поездку, очень красивый город. Постараюсь еще приехать
    Спасибо большое за поездку, очень красивый город. Постараюсь еще приехатьСпасибо большое за поездку, очень красивый город. Постараюсь еще приехатьСпасибо большое за поездку, очень красивый город. Постараюсь еще приехать
  • В
    Владимир
    6 ноября 2023
    Большое путешествие по Земле Нижегородской на ноябрьские праздники
    Были на экскурсии по Нижнему Новгороду и его окрестностям - Городец, Дивеево, Арзамас (монастыри и старинные места). Всё неплохо и интересно. Лично
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    мне не понравилось следующее: - канатная дорога штука прикольная, но стекла кабинок очень грязные. Поэтому любовались грязными нижегородскими закатами)) - расстояние между сиденьями в автобусе маловато для моего роста (187 см), хотя в один день был автобус с увеличенным промежутком между креслами - маловато времени чтобы обследовать очередное место(кроме Дивеево. В Арзамасе полчаса-час, и потому почти всегда бегом) - основной рассказ экскурсовода - в автобусе, а на месте только небольшие вводные. Хотя в самих монастырях видели другие, более детальные экскурсии. Но наверно, зоны ответственности у местных и приезжих поделены. В остальном, отмечу пунктуальность, готовность помочь. Посетить Нижний с этой компанией стоит!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «6-дневные туры»

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  2. Рождественская улица
  3. Большая Покровская улица
  4. Усадьба Рукавишниковых
  5. Нижегородская канатная дорога
  6. Серафимо-Дивеевский монастырь
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "6-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 34 300 до 39 300. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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