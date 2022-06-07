08:00 и 11:10 - встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».
Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.
Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.
11:50 либо 13:50 – сбор в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени).
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 3 часа)
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.
Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М.Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.
Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М.Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.
В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.
После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.
Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.
За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.
Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.
С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».
Экскурсия заканчивается в Кремле - свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.
Завтрак в гостинице.
7:00 - сбор в холле гостиницы на экскурсию.
Экскурсия по Шереметевскому замку.
Замок Шереметева называют «жемчужиной Поволжья».
С зубчатыми башнями и цветными витражами, он похож на средневековый и привлекает своей своеобразной красотой.
Этот замок удивителен, прежде всего, своей родословной.
Его владельцами были Василий Петрович и Ольга Дмитриевна Шереметевы — потомки известного рода.
Ольга приходилась родной сестрой Михаилу Скобелеву — генералу, знаменитому герою Шипки.
Замок, возведенный по проекту немецкого архитектора Рудольфа Мюллера в стиле поздней неоготики, имеет также черты готического, восточного, романского и древнерусского стилей.
Сочетание красного и черного кирпича с белокаменными деталями просто завораживает.
Южный вход ведет в зимний сад со стеклянным куполом. Комнаты замка имели собственное назначение.
Среди них известный кабинет генерала Скобелева с богатейшей коллекцией оружия.
Интерьер другого зала, исполненного в восточном стиле, напоминал персидский.
В нем сохранились цветные мраморные колонны, привезенные из Италии, на инструктированном цветном мраморном полу — арабские росписи.
Есть также Картинная галерея, Дубовая комната. Как правило, все бывшие господские комнаты связывали между собой специальные переходы с винтовыми лестницами.
В усадьбе Шереметевых большая парковая зона, на её территории находится Михайло-Архангельский собор, который восхищает своей архитектурой и убранством.
Свободное время для питания.
Переезд в с. Владимирское.
Озеро Светлояр – это один из самых фантастических уголков Нижегородской области, памятник природы федерального значения.
Его глубина достигает 36 метров, это самое глубокое озеро Нижегородской области.
Ученые до сих пор не могут определиться с точным происхождением объекта.
Одна из легенд – это загадочное погружение града Китежа, который упорно противостоял войскам хана. Вы можете обойти озеро, загадав желание, погулять по территории или просто искупаться.
21:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.
Завтрак в гостинице.
8:00 – сбор в холле гостиницы на экскурсию.
Экскурсия по усадьбе рода Пашковых.
В нижегородском селе Ветошкино, на правобережье реки Пьяны, расположилась любимая графская резиденция графов Пашковых, одних из богатейших дворян XIX века.
Особой гордостью усадьбы был возведенный в 1868 году главный дом-замок.
В нем было 150 залов, было проведено электричество, система отопления, водопровод.
В настоящее время главный дом усадьбы Пашковых в с. Ветошкино представляет собой остов уникального строения, не имеющий прямых аналогов среди современных архитектурных памятников.
По богатству дендрологической коллекции, планировке и композиции зеленых насаждений парк представляет собой ценный памятник русского ландшафтного искусства и, безусловно, относится к лучшим объектам садово-паркового зодчества Нижегородского края середины XIX века.
Пятисотлетние дубы в парке, графский пруд, река Пьяна, руины дворца делают незабываемой каждую минуту пребывания в усадьбе рода гр. Пашковых.
Свободное время для питания.
Прибытие в усадьбу барона Жомини.
Экскурсия по поместью барона Антуана-Анри Жомини.
Прежде чем попасть в барскую усадьбу, вы посетите Этническую деревню.
Этническая деревня - это, попросту говоря, деревенская улица с несколькими деревянными домиками, стилизованными под «Шинок», «Дом пчеловода», «Дом охотника», «Дом травницы-знахарки». Вы познакомитесь с особенностями быта русских крестьян, можно прогуляться по территории, погреться на солнышке, посидеть у пруда, осмотреть почти что настоящую мельницу.
Пройдя деревню, гости попадают в усадьбу французского барона Жомини, которая является объектом исторического и культурного наследия.
В центре усадьбы стоит барский дом: никакой вычурности, дом очень простой и стильный, украшением является большой резной балкон, с которого, говорят, видно всю округу.
Вокруг дома разбит великолепный парк в 22 гектара с беседками, лавочками, усыпанными гравием дорожками.
Рядом - огромный виноградник, разбиты прекрасные яблоневые и грушевые сады, особенно прекрасные весной и осенью, старинный пруд, каньоны с перекидными мостиками и пляж, на который ведет одна из аллей парка.
Пожалуй, нигде так хорошо не отдыхается, как здесь, в старинной дворянской усадьбе, где ничто не нарушает дыхание природы и все вокруг хранит следы истории.
20:00 - ориентировочное возвращение в Нижний Новгород
Завтрак в гостинице.
Сбор в 12:50 в холле гостиницы.
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.
Большая Покровская улица – главная улица Нижнего Новгорода.
Расположена в историческом центре города.
Связывает 4 площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова.
В 2004 году улица была полностью реконструирована.
Её замостили брусчаткой, а вдоль обеих сторон установили бронзовые скульптуры.
Наиболее популярными являются скульптура «Весёлой козы» напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского.
Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.
Улица Рождественская – одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде.
Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века.
По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры.
Основная достопримечательность улицы – Рождественская церковь.
Улица Рождественская – вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.
Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.
16:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская - свободное время, до ж/д вокзала туристы добираются самостоятельно.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|гостиница
|1-номестное
|2-хместное
|3-хместное
|Ibis 3* обычные даты
|25 900
|20 500
|19 400
|Ibis 3* праздничные даты
|31 000
|24 800
|22 400
|Marriott 4* обычные даты
|31 900
|23 500
|22 200
|Marriott 4* праздничные даты
|41 500
|31 000
|29 100
Праздничными заездами являются: 11.06.22 – 13.06.22, 19.08.22 – 21.08.22.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».