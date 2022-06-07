Нижегородские усадьбы

Пожалуй, нигде так хорошо не отдыхается, как здесь, в старинных дворянских усадьбах, где ничто не нарушает дыхание

4.4
3 отзыва
Пожалуй, нигде так хорошо не отдыхается, как здесь, в старинных дворянских усадьбах, где ничто не нарушает дыхание природы и все вокруг хранит следы истории. Прогуляемся по главным улицам Нижнего Новгорода. Вас ждет экскурсия по поместью барона Антуана-Анри Жомини и по усадьбе рода Пашковых. Посмотрим замок Шереметева, который называют «жемчужиной Поволжья».

С зубчатыми башнями и цветными витражами, он похож на средневековый и привлекает своей своеобразной красотой.

Отправимся на озеро Светлояр – это один из самых фантастических уголков Нижегородской области и памятник природы федерального значения.
Нижегородские усадьбы
Нижегородские усадьбы
Нижегородские усадьбы
Нижегородские усадьбы
Нижегородские усадьбы
Нижегородские усадьбы
Нижегородские усадьбы
Нижегородские усадьбы
Нижегородские усадьбы
Нижегородские усадьбы
Нижегородские усадьбы
Нижегородские усадьбы
Нижегородские усадьбы
Нижегородские усадьбы
Нижегородские усадьбы
Нижегородские усадьбы
Нижегородские усадьбы
Нижегородские усадьбы
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Программа тура по дням

1 день

Город над Волгой и Окой

08:00 и 11:10 - встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.

11:50 либо 13:50 – сбор в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 3 часа)

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад. 

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М.Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М.Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города. 

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии  вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю. 

Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города. 

За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки. 

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина. 

С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».

Экскурсия заканчивается в Кремле - свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Город над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и Окой
2 день

Шереметевский замок и озеро Светлояр

Завтрак в гостинице.

7:00  - сбор в холле гостиницы на экскурсию.

Экскурсия по Шереметевскому замку.

Замок Шереметева называют «жемчужиной Поволжья». 

С зубчатыми башнями и цветными витражами, он похож на средневековый и привлекает своей своеобразной красотой. 

Этот замок удивителен, прежде всего, своей родословной. 

Его владельцами были Василий Петрович и Ольга Дмитриевна Шереметевы — потомки известного рода. 

Ольга приходилась родной сестрой Михаилу Скобелеву — генералу, знаменитому герою Шипки. 

Замок, возведенный по проекту немецкого архитектора Рудольфа Мюллера в стиле поздней неоготики, имеет также черты готического, восточного, романского и древнерусского стилей. 

Сочетание красного и черного кирпича с белокаменными деталями просто завораживает. 

Южный вход ведет в зимний сад со стеклянным куполом. Комнаты замка имели собственное назначение. 

Среди них известный кабинет генерала Скобелева с богатейшей коллекцией оружия. 

Интерьер другого зала, исполненного в восточном стиле, напоминал персидский. 

В нем сохранились цветные мраморные колонны, привезенные из Италии, на инструктированном цветном мраморном полу — арабские росписи. 

Есть также Картинная галерея, Дубовая комната. Как правило, все бывшие господские комнаты связывали между собой специальные переходы с винтовыми лестницами. 

В усадьбе Шереметевых большая парковая зона, на её территории находится Михайло-Архангельский собор, который восхищает своей архитектурой и убранством.

Свободное время для питания.

Переезд в с. Владимирское.

Озеро Светлояр – это один из самых фантастических уголков Нижегородской области, памятник природы федерального значения. 

Его глубина достигает 36 метров, это самое глубокое озеро Нижегородской области. 

Ученые до сих пор не могут определиться с точным происхождением объекта. 

Одна из легенд – это загадочное погружение града Китежа, который упорно противостоял войскам хана. Вы можете обойти озеро, загадав желание, погулять по территории или просто искупаться. 

21:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

Шереметевский замок и озеро СветлоярШереметевский замок и озеро СветлоярШереметевский замок и озеро Светлояр
3 день

Усадьбы Пашковых и Жомини

Завтрак в гостинице.

8:00 – сбор в холле гостиницы  на экскурсию.

Экскурсия по усадьбе рода Пашковых.

В нижегородском селе Ветошкино, на правобережье реки Пьяны, расположилась любимая графская резиденция графов Пашковых, одних из богатейших дворян XIX века. 

Особой гордостью усадьбы был возведенный в 1868 году главный дом-замок. 

В нем было 150 залов, было проведено электричество, система отопления, водопровод. 

В настоящее время главный дом усадьбы Пашковых в с. Ветошкино представляет собой остов уникального строения, не имеющий прямых аналогов среди современных архитектурных памятников. 

По богатству дендрологической коллекции, планировке и композиции зеленых насаждений парк представляет собой ценный памятник русского ландшафтного искусства и, безусловно, относится к лучшим объектам садово-паркового зодчества Нижегородского края середины XIX века. 

Пятисотлетние дубы в парке, графский пруд, река Пьяна, руины дворца делают незабываемой каждую минуту пребывания в усадьбе рода гр. Пашковых.

Свободное время для питания.

Прибытие в усадьбу барона Жомини.

Экскурсия по поместью барона Антуана-Анри Жомини.

Прежде чем попасть в барскую усадьбу, вы посетите Этническую деревню

Этническая деревня - это, попросту говоря, деревенская улица с несколькими деревянными домиками, стилизованными под «Шинок», «Дом пчеловода», «Дом охотника», «Дом травницы-знахарки». Вы познакомитесь с особенностями быта русских крестьян, можно прогуляться по территории, погреться на солнышке, посидеть у пруда, осмотреть почти что настоящую мельницу. 

Пройдя деревню, гости попадают в усадьбу французского барона Жомини, которая является объектом исторического и культурного наследия. 

В центре усадьбы стоит барский дом: никакой вычурности, дом очень простой и стильный, украшением является большой резной балкон, с которого, говорят, видно всю округу. 

Вокруг дома разбит великолепный парк в 22 гектара с беседками, лавочками, усыпанными гравием дорожками. 

Рядом - огромный виноградник, разбиты прекрасные яблоневые и грушевые сады, особенно прекрасные весной и осенью, старинный пруд, каньоны с перекидными мостиками и пляж, на который ведет одна из аллей парка. 

Пожалуй, нигде так хорошо не отдыхается, как здесь, в старинной дворянской усадьбе, где ничто не нарушает дыхание природы и все вокруг хранит следы истории.

20:00 - ориентировочное возвращение в Нижний Новгород 

Усадьбы Пашковых и ЖоминиУсадьбы Пашковых и ЖоминиУсадьбы Пашковых и Жомини
4 день

Главные улицы Нижнего Новгорода

Завтрак в гостинице.

Сбор в 12:50 в холле гостиницы.

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.

Большая Покровская улица – главная улица Нижнего Новгорода.

Расположена в историческом центре города.

Связывает 4 площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова.

В 2004 году улица была полностью реконструирована.

Её замостили брусчаткой, а вдоль обеих сторон установили бронзовые скульптуры.

Наиболее популярными являются скульптура «Весёлой козы» напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского.

Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.

Улица Рождественская – одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде.

Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века.

По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры.

Основная достопримечательность улицы – Рождественская церковь.

Улица Рождественская – вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.

Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.

16:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская - свободное время, до ж/д вокзала туристы добираются самостоятельно. 

Главные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего Новгорода

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

гостиница1-номестное2-хместное3-хместное
Ibis 3* обычные даты25 90020 50019 400
Ibis 3* праздничные даты31 00024 80022 400
Marriott 4* обычные даты31 90023 50022 200
Marriott 4* праздничные даты41 50031 00029 100

Праздничными заездами являются: 11.06.22 – 13.06.22, 19.08.22 – 21.08.22.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Marriott 4* с завтраком шведский стол
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
П
7 июня 2022
Тур очень понравился. Единственное, что немного подпортило отдых - поломка автобуса при поездке в Дивеево (вместо 19ч. вернулись в гостиницу в 22.15). И как пожелание организаторам: экскурсоводы замечательные, очень интересно рассказывающие, много знающие, но при таких больших сборных группах для проведения экскурсий на улице нужен микрофон.
Все остальное - проживание, питание, экскурсии. на высоком уровне. Спасибо за отдых!
М
5 апр 2022
Организация на высшем уровне. Сначала обсудили по телефону все моменты путешествия. Затем вся информация по туру и оплате своевременно поступала на электронную почту. Проблем с оплатой и получением кэшбэка не было. В ходе отдыха никаких проблем не возникало. Все экскурсии организованы. Строго по времени отправление автобусов. Нам все очень понравилось!
М
10 янв 2022
Организаторам спасибо, все прошло хорошо. Единственное, обзорная экскурсия собрала более 30 человек в один автобус, многовато. Во второй день две очень яркие Экскурсии в музей кукол и на фабрику елочных игрушек. Третий день совсем пустой. Только обзорная по 2 улицам.

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