1 день

Нижний Новгород

Самостоятельное прибытие в Нижний Новгород.

Если приезжаете в Нижний Новгород рано, можно самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:00 на железнодорожный вокзал или к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.

Рекомендуем Вам поезда с прибытием в Нижний Новгород до 11:10.

11:00-11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале.

Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода. Посадка в автобус. Вещи в автобус.

Заселение после экскурсионной программы (возможно раннее заселение за доп. плату).

11:25 Самостоятельное прибытие на пл. Ленина.

11:30 Выезд на экскурсионную программу.

В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов.

Вы увидите место, где сливаются две великих реки – Волга и Ока.

Место слияния называется Стрелкой.

Нижний Новгород известен как столица Нижегородско – Суздальского княжества, родина народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка.

Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор Александра Невского.

В экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. Минина и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову.

Далее мы отправимся на территорию Нижегородского кремля.

Пешеходная экскурсия по Нижегородскому Кремлю познакомит вас с легендарной каменной крепостью, построенной на Дятловых горах.

Вы узнаете историю строительства Кремля, тайны Тайницкой башни и историю любви, связанную с приездом А. Дюма.

Во время экскурсии вы прогуляетесь по всей внутренней территории Нижегородского Кремля, увидите панораму стрелки Волги и Оки, выставку военной техники и многое другое.

14:30 Обед в кафе города.

Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.

Большая Покровская — одна из старейших улиц Нижнего Новгорода, которая получила своё название в честь церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

Она соединяет четыре главные площади города: площадь Минина и Пожарского, Театральную площадь, площадь Горького и площадь Лядова.

Эта улица может считаться музеем под открытым небом, так как её архитектура отражает историю торгового Нижнего Новгорода.

16:30 Посещение музея “Усадьба Рукавишниковых”.

Экскурсия в усадьбу Рукавишниковых предлагает познакомиться с историей одного из самых известных и богатых купеческих родов города.

Экскурсия проходит по двум этажам особняка, где представлены исторические выставки и коллекции Нижегородского музея-заповедника.

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей семьи Рукавишниковых, увидите интерьеры особняка и услышите рассказ опытного экскурсовода.

На первом этаже расположены библиотека, рабочий кабинет и комнаты старого дома.

На втором этаже находятся столовая, спальня хозяйки, парадная анфилада гостиных и бальный зал.

17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.

Посадка в автобус.

Трансфер в гостиницу.

Самостоятельное заселение.