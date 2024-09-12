Программа тура по дням
Нижний Новгород
Самостоятельное прибытие в Нижний Новгород.
Если приезжаете в Нижний Новгород рано, можно самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:00 на железнодорожный вокзал или к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.
Рекомендуем Вам поезда с прибытием в Нижний Новгород до 11:10.
11:00-11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале.
Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода. Посадка в автобус. Вещи в автобус.
Заселение после экскурсионной программы (возможно раннее заселение за доп. плату).
11:25 Самостоятельное прибытие на пл. Ленина.
11:30 Выезд на экскурсионную программу.
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов.
Вы увидите место, где сливаются две великих реки – Волга и Ока.
Место слияния называется Стрелкой.
Нижний Новгород известен как столица Нижегородско – Суздальского княжества, родина народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка.
Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор Александра Невского.
В экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. Минина и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову.
Далее мы отправимся на территорию Нижегородского кремля.
Пешеходная экскурсия по Нижегородскому Кремлю познакомит вас с легендарной каменной крепостью, построенной на Дятловых горах.
Вы узнаете историю строительства Кремля, тайны Тайницкой башни и историю любви, связанную с приездом А. Дюма.
Во время экскурсии вы прогуляетесь по всей внутренней территории Нижегородского Кремля, увидите панораму стрелки Волги и Оки, выставку военной техники и многое другое.
14:30 Обед в кафе города.
Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.
Большая Покровская — одна из старейших улиц Нижнего Новгорода, которая получила своё название в честь церкви Покрова Пресвятой Богородицы.
Она соединяет четыре главные площади города: площадь Минина и Пожарского, Театральную площадь, площадь Горького и площадь Лядова.
Эта улица может считаться музеем под открытым небом, так как её архитектура отражает историю торгового Нижнего Новгорода.
16:30 Посещение музея “Усадьба Рукавишниковых”.
Экскурсия в усадьбу Рукавишниковых предлагает познакомиться с историей одного из самых известных и богатых купеческих родов города.
Экскурсия проходит по двум этажам особняка, где представлены исторические выставки и коллекции Нижегородского музея-заповедника.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей семьи Рукавишниковых, увидите интерьеры особняка и услышите рассказ опытного экскурсовода.
На первом этаже расположены библиотека, рабочий кабинет и комнаты старого дома.
На втором этаже находятся столовая, спальня хозяйки, парадная анфилада гостиных и бальный зал.
17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.
Посадка в автобус.
Трансфер в гостиницу.
Самостоятельное заселение.
Большое Болдино
Завтрак в гостинице.
Встреча в фойе гостиниц с представителем туроператора: 06:50 Ибис 3*, 07:00 Кортьярд 4*.
07:15-07:30 Посадка на пл. Ленина (для проживающих в гостинице Маринс Парк отель 4*).
07:30 Выезд из Нижнего Новгорода.
Отправление от пл. Ленина, памятник Ленину. Ориентировочное время в пути 4,5 часа (260 км).
Заезд в деревню Львовка, которая находится в десяти километрах от Большого Болдино (30 минут).
Прогулка по усадебному парку.
Львовка очаровывает своей умиротворяющей атмосферой, приглашая к неспешным прогулкам и размышлениям.
Здесь, вдали от городской суеты, царит всеобъемлющее уединение, позволяющее погрузиться в мир творчества великого поэта.
Спустя столетие после трагической гибели Пушкина на Черной речке Львовка перешла во владение его старшего сына, Александра Александровича, который был всеобщим любимцем.
Имение стало для него тихой гаванью, где он мог найти утешение и вдохновение.
Посещение музея по Повестям Белкина.
В живописном селении Львовка, в некогда величественном барском доме, ныне размещается музей, посвященный знаменитым "Повестям Белкина".
Эти повести, созданные гениальным пером Александра Сергеевича Пушкина, изначально были опубликованы под псевдонимом покойного Ивана Петровича Белкина.
Переезд в Б. Болдино.
Обзорная экскурсия с осмотром основных достопримечательностей.
12:30 Посещение музея-заповедника А. С. Пушкина.
Село Большое Болдино – старинная вотчина рода Пушкиных.
Усадьба Пушкина в Болдино.
Усадьба в Болдино является одним из самых значимых мест, связанных с жизнью и творчеством Александра Сергеевича Пушкина.
Здесь поэт провел три осени: в 1830, 1833 и 1834 годах.
В усадьбе сохранился подлинный дом XIX века, где размещается литературно-мемориальная экспозиция "Пушкин в Болдино".
Воссоздана обстановка комнат, которые занимал поэт.
Здесь можно увидеть его рабочий стол, кресло, книги и другие личные вещи.
Вотчинная контора.
В 1974 году была отреставрирована вотчинная контора, в жилой половине которой останавливался Пушкин во время своего последнего приезда в Болдино в 1834 году.
Усадебный комплекс.
В 1980-1990-х годах был полностью воссоздан усадебный комплекс.
На прежних местах вновь появились барская кухня, баня, людская, конюшня с каретником и амбар.
Вокруг усадьбы разбит усадебный парк XIX века.
Здесь можно увидеть вековые липы, дубы и клены, а также пруд, который упоминается в произведениях Пушкина.
Усадьба Пушкина в Болдино является важным культурным и историческим памятником.
Она дает возможность посетителям окунуться в атмосферу, в которой жил и творил великий русский поэт.
Музей пушкинских сказок – уникальный культурный объект, посвященный творчеству великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Здесь можно увидеть оригинальные иллюстрации к сказкам.
В Болдино восстановлена каменная церковь Успения ХVIII века, построенная ещё дедом поэта и освящённая в год его рождения.
Обед в кафе города (входит в стоимость).
В живописных окрестностях села, всего в 3 км к юго-востоку, раскинулась очаровательная роща Лучинник.
Ее изумрудная крона отчетливо видна с окраины населенного пункта, приглашая путников погрузиться в ее чарующую атмосферу.
Для великого поэта, который часто совершал конные прогулки по этим местам, Лучинник был любимым убежищем.
Здесь, под сенью раскидистых деревьев, он находил вдохновение и уединение.
Рощу окружают бескрайние поляны, покрытые густым ковром зеленой травы, которая сохраняет свою сочность до поздней осени.
С опушки спускается крутая тропинка, ведущая к древнему роднику.
Его чистые воды, сохранившиеся с давних времен, утоляют жажду и навевают мысли о прошлом.
Лучинник – это не просто роща, а место, где природа и история переплетаются, создавая уникальную и вдохновляющую атмосферу.
Здесь можно ощутить дух великого поэта, который когда-то бродил по этим тропинкам, и найти собственное вдохновение в этом живописном уголке.
16:00 Отправление в Н. Новгород.
20:00 – 21:00 Ориентировочное прибытие в Н. Новгород.
Трансфер в гостиницу.
Городец
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Вещи в автобус (если Вы убываете значительно позже возвращения с экскурсии, вещи можно оставить в камере хранения гостиницы бесплатно).
Встреча с представителем туроператора в холле гостиниц: 08:20 Ибис 3*, 08:30 Кортьярд 4*.
Трансфер на пл. Ленина.
08:45-09:00 Посадка на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс Парк отель 4*).
09:00 Отправление от пл. Ленина.
Переезд в Городец. Ориентировочно 1 час пути (53 км.)
10:00 Прибытие в Городец.
Обзорная экскурсия по исторической части Городца.
Вы пройдете по центральным улицам этого яркого сказочного городка с его неповторимыми каменными купеческими домами и деревянными избами с затейливой резьбой, ставнями и наличниками.
Вы увидите памятник Александру Невскому на набережной, охватите взором Волжские просторы с высокого берега.
Прогуляетесь по лестнице вниз к роскошному Городу мастеров.
Посещение Феодоровского монастыря.
Федоровский монастырь – мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери.
В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.
Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, узнавая необычную и насыщенную историю этого места из рассказа экскурсовода.
Можно зайти в Федоровский собор (по желанию).
Посещение музея "Терем русского самовара".
Музей находится в усадьбе Гришаева.
Издавна самовар был одним из символов домашнего уюта и достатка.
Самовар всегда занимал почетное место в доме, был своеобразным оберегом.
Несмотря на то, что в XVIII-XIX веках самовар стоил в среднем 25 рублей (для сравнения: корову можно было купить за 1 рубль), его стремилась иметь каждая семья.
Самовары передавались по наследству.
Возникали целые школы по изготовлению самоваров.
В настоящее время в экспозиции музея более 500 самоваров, а также другие чайные предметы.
Обед в кафе города (входит в стоимость).
Посещение музея деревянного зодчества "Город мастеров".
Городецкий Город мастеров – это комплекс деревянных сооружений, посвященный истории деревянного зодчества Нижегородской области периода XVI-XIX веков.
В этом комплексе представлены разом и роскошный княжеский терем, и деревянные дома зажиточных купцов, и скромные крестьянские избы.
Вы осмотрите экспозиции и мастерские, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района.
18:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород, трансфер до ж/д вокзала.
Окончание экскурсионной программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Цена
доп.
сутки с
человека
Ибис 3* / Ботаника лофт 3* / отель Нижний 3*
или аналогичная (2-местный с уд-ми)
|23 100
|4 000
Ибис 3* / Ботаника лофт 3* / отель Нижний 3*
или аналогичная (1-местный с уд-ми)
|27 900
|6 000
Ибис 3*, Ботаника лофт 3*, Нижний 3* (3-местный с уд-ми -
с 3-мя раздельными кроватями или номер повыш. категории
с отдельным спальным местом по запросу)
|22 200
|3 000
Маринс Парк отель 4* / Кортьярд 4* / Азимут 4*
или аналогичная (2-местный с уд-ми)
|26 700
|6 000
Маринс Парк отель 4* / Кортьярд 4* / Азимут 4*
или аналогичная (1-местный с уд-ми)
|32 100
|8 000
Маринс Парк отель 4*, Азимут 4*, Кортьярд 4*
(3-местный с уд-ми - номер повыш. категории
с отдельным спальным местом по запросу)
|25 200
|4 000
Варианты проживания
Гостиница Ибис 3
Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.
Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.
Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».
Гостиница Ботаника лофт 3
Современный отель «Ботаника Лофт» расположилась в Нижнем Новгороде. Недалеко находится железнодорожный вокзал и станция метро Московская. К услугам гостей бесплатная парковка и трансфер от/до аэропорта.
К размещению подготовлены номера разного уровня комфорта и вместимости. В каждом обустроена новая мебель и необходимая техника. Для удобства гостей все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой.
Гостиница Нижний 3
Отель «Нижний Канавинская» расположен рядом с «Московским» ж/д вокзалом и Цирком, в 0,2 км от станции метро «Московская».
К размещению представлены комфортные номера с кондиционером, плазменным телевизором, скоростным Wi-Fi и ванной комнатой с душем, феном и косметическими средствами.
В номерах установлен холодильник, чайник и питьевая вода. В некоторых номера имеется кухонная зона с варочной панелью. Вкусно и сытно поесть гости могу в кафе русской кухни «Чугунок»
Маринс Парк отель 4
«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.
Гостиница Кортьярд 4
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити центр» находится в одноименном городе. Гостям доступен широкий спектр услуг.
Для проживания предоставляются номера, выполненные в различных категориях. Комнаты выдержаны в европейском сдержанном стиле и приятной цветовой гамме, каждая из которых обставлена необходимым набором мебели и техники.
Гостиница Азимут 4
«АЗИМУТ Отель Нижний Новгород» расположен в центре Нижнего Новгорода. В числе удобств Wi-Fi, паркинг, вызов такси, прачечная и гладильные принадлежности, библиотека. На территории оборудован фитнес-центр. Имеется сувенирный магазин. В каждом номере установлена мебель и удобные кровати с ортопедическим матрасом, имеется телевизор, кондиционер, телефон. На первом этаже располагается SMART Living Lobby, где ежедневно сервируется завтрак «Шведский стол».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на автобусе туристического класса
- Проживание в гостинице выбранной категории 2 ночи
- Питание: 2 завтрака (в гостинице), 3 обеда (в кафе города)
- Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
- Посещение Усадьбы Рукавишниковых
- Посещение музея-заповедника А.С. Пушкина (Усадьбы Пушкина, Дома Пушкина, усадебного парка, музея пушкинских сказок, рощи Лучинник)
- Посещение музея по повестям Белкина
- Посещение музея деревянного зодчества Город Мастеров
- Посещение музея Терем Русского самовара
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтрак в первый день, ужины
- Личные расходы
- Посещение объектов, не заявленных в программе
- Доп. сутки проживания до или после тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
- если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
- 3-5 человек – минивен;
- 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
- группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.
Какие организационные детали?
- смс-информирование осуществляется в мессенджере WatsApp за 1-2 дня до начала тура, если у Вас нет данного мессенджера, просим указать альтернативные способы информирования
- в автобусе предварительное распределение мест
- в случае опоздания ко времени встречи в гостинице более, чем на 5 минут, туристы добираются к месту посадки на пл. Ленина самостоятельно