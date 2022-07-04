Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде

Увлекательное путешествие в Нижний Новгород на Новогодние праздники

4.7
3 отзыва
Увлекательное путешествие в Нижний Новгород на Новогодние праздники.

Вы увидите основные достопримечательности города на Волге и Оке, а также посетите все самые интересные места региона.
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Ближайшие даты:
30
дек

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • впечатляющие Волжские просторы – в Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, побываем на смотровых площадках, откуда открываются прекрасные и «захватывающие дух» виды;
  • святые места – посетим Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, Троицкий собор, пройдем по Святой Канавке Богородицы, далее нас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды и купание в источнике по желанию;
  • знаменитый город музеев Городец – познакомимся с различными промыслами Нижегородской области: произведениями древней русской живописи, изделиями городецкой росписи, золотной вышивкой, вышивкой в стиле гипюр, резьбой по дереву, гончарными изделиями и жбанниковской свистулькой, а также посетим уникальный музей Самоваров и полюбуемся на древнейший памятник русского зодчества – земляные валы.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»

Встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать» (8:00 – при прибытии с петербургского направления, 11:10 – при прибытии с московского направления).

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения (самостоятельное заселение после 14:00).

Сбор в 11:50 либо в 13:50 в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени).

Автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду (3 часа).

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.

Кремль Нижнего Новгорода был одним из самых совершенных фортификационных сооружений того времени и является одним из важнейших элементов в обороне государства.

За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.

Уникальное военно-инженерное сооружение начала xvi в.

И в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости.

В настоящее время кремль является административным и культурным центром города.

С Волги ансамбль нижегородского кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».

Экскурсия заканчивается в Кремле – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

2 день

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду «Главные улицы Нижнего Новгорода»

Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.

Сбор в 12:50 в холле гостиницы.

В ходе экскурсии Вы побываете в разных частях исторического центра Нижнего Новгорода и прогуляетесь по знаменитым улицам.

Улица Большая Покровская – одна из старейших пешеходных улиц города.

Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей.

Вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.

Улица Рождественская – одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде.

Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века.

По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры.

Улица Рождественская — вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода, вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.

Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.

16:00 Экскурсия заканчивается на ул. Рождественская – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

3 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

4 день

Дивеево и Арзамас

Завтрак в гостинице.

Экскурсия в Дивеево и Арзамас.

Сбор в 8:00 в холле гостиницы на экскурсию.

Обзорная экскурсия по Арзамасу.

Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется.

Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед».

Переезд в Дивеево.

Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.

Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.

В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.

Свободное время для подачи записок и треб.

Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.

Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших».

Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский: «Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит!

А к вашему-то подойдет, а Канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит Канавка, так прочь и уйдет.

Кто Канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».

Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.

После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).

Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).

19:00 Возвращение в Нижний Новгород.

5 день

Городец - древнейший город земли Нижегородской

Завтрак в гостинице.

Экскурсия в Городец.

Сбор в 8:30 в холле гостиницы (сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал).

Экскурсия начинается с посещения древнейшего памятника русского оборонного зодчества XII века – земляных валов.

Этот памятник был сохранён по указанию Екатерины II с помощью высадки на них субтропических сосен, которые обладают мощной корневой системой.

Во время обзорной экскурсии по Городцу вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.

Феодоровский монастырь.

Феодоровский монастырь – мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери.

В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.

Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, узнавая необычную и насыщенную историю этого места из рассказа экскурсовода.

14 ноября 1263 года в стенах монастыря скончался Александр Невский, приняв в Городце монашеский постриг и схиму.

В начале XVII века Феодоровская икона Божьей Матери стала патрональной святыней царствующего дома Романовых.

Музей Город Мастеров.

Город мастеров – это комплекс деревянных сооружений, посвященный истории деревянного зодчества Нижегородской области периода XVI-XIX веков.

В этом комплексе представлены разом и роскошный княжеский терем, и деревянные дома зажиточных купцов, и скромные крестьянские избы.

Вы осмотрите экспозиции и мастерские, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района.

Музей Терема Русского самовара.

Музей Самоваров – уникальное собрание, самая большая коллекция самоваров в России.

Музей самоваров открылся в Городце в 2008 году в доме купца Гришаева.

Экспозиция насчитывает более 1000 самоваров.

Свободное время.

17:00 Прибытие на Московский вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Размещение/стоимостьОдноместный номерДвухместный номерТрехместный номер
Ibis39 00029 90027 800
Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр53 00035 50033 000

Варианты проживания

Отель Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр

4 ночи

Отель «Courtyard by Marriott Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.

В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.

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Отель Ibis

4 ночи

Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.

В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.

В ресторане Ibis Kitchen, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню. В ресторане также предлагают блюда традиционной китайской кухни. Бар Ibis Kitchen работает круглосуточно.

В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.

Отель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель Ibis

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* с завтраком шведский стол
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
  • Дополнительные услуги
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
4 июля 2022
Все организовано без нареканий, поездка понравилась
П
7 июня 2022
Тур очень понравился. Единственное, что немного подпортило отдых - поломка автобуса при поездке в Дивеево (вместо 19ч. вернулись в гостиницу в 22.15). И как пожелание организаторам: экскурсоводы замечательные, очень интересно рассказывающие, много знающие, но при таких больших сборных группах для проведения экскурсий на улице нужен микрофон.
Все остальное - проживание, питание, экскурсии. на высоком уровне. Спасибо за отдых!
М
5 апр 2022
Организация на высшем уровне. Сначала обсудили по телефону все моменты путешествия. Затем вся информация по туру и оплате своевременно поступала на электронную почту. Проблем с оплатой и получением кэшбэка не было. В ходе отдыха никаких проблем не возникало. Все экскурсии организованы. Строго по времени отправление автобусов. Нам все очень понравилось!

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