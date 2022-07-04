1 день

Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»

Встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать» (8:00 – при прибытии с петербургского направления, 11:10 – при прибытии с московского направления).

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения (самостоятельное заселение после 14:00).

Сбор в 11:50 либо в 13:50 в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени).

Автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду (3 часа).

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.

Кремль Нижнего Новгорода был одним из самых совершенных фортификационных сооружений того времени и является одним из важнейших элементов в обороне государства.

За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.

Уникальное военно-инженерное сооружение начала xvi в.

И в настоящее время сохраняет образ средневековой крепости.

В настоящее время кремль является административным и культурным центром города.

С Волги ансамбль нижегородского кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».

Экскурсия заканчивается в Кремле – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.