Нижегородский калейдоскоп
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Программа тура по дням
Город над Волгой и Окой
08:00 и 11:10 - встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».
Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.
Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.
11:50 Сбор в холле гостиницы на экскурсию (точное время уточняется при встрече).
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа)
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.
Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.
Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.
В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.
После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.
За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.
Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.
Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.
Колокольня монастыря - это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.
В стенах монастыря был составлен древнейший из летописных сводов Лаврентьевская летопись.
Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода).
С самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы.
Экскурсия заканчивается на канатной дороге - свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.
Экскурсия в Дивеево и Арзамас
Завтрак в гостинице.
08:00 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».
08:10 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
Обзорная экскурсия по Арзамасу.
Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется.
Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед».
Переезд в Дивеево.
Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.
Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.
Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.
В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.
Свободное время для подачи записок и треб.
Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.
Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших».
Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.
Свободное время для питания.
После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).
Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).
19:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.
Главные улицы Нижнего Новгорода
Завтрак в гостинице.
12:50 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
13:00 Сбор по адресу ул. Большая Покровская, д. 52 (у скульптуры велосипедиста, для туристов из гостиницы «Courtyard»).
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.
Большая Покровская улица — главная улица Нижнего Новгорода.
Расположена в историческом центре города.
Связывает 4 площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова.
Оформилась как главная улица города к концу XVIII века.
До 1917 года считалась дворянской.
После революции улица была переименована и стала носить имя революционера Я. М. Свердлова и в народе именовалась просто «Свердловкой».
До 1980-х годов улица была проезжей и в начале 80-х её сделали пешеходной.
После распада Советского Союза улице было возвращено имя Большой Покровской.
В 2004 году улица была полностью реконструирована.
Её замостили брусчаткой, а вдоль обеих сторон установили бронзовые скульптуры.
Наиболее популярными являются скульптура «Весёлой козы» напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского.
Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.
Улица Рождественская — одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде.
Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века.
По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры.
Основная достопримечательность улицы — Рождественская церковь.
Улица Рождественская — вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.
Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.
16:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская - свободное время, до ж/д вокзала туристы добираются самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|гостиница
|1-номестное
|2-хместное
|3-хместное
|Ibis 3*
|24 000
|18 700
|17 800
|Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4*
|31 500
|25 500
|23 800
Подселения нет. Если Вы путешествуете один/одна необходимо выбрать одноместное размещение.
Варианты проживания
Отель Ibis
Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.
В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.
В ресторане Ibis Kitchen, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню. В ресторане также предлагают блюда традиционной китайской кухни. Бар Ibis Kitchen работает круглосуточно.
В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.
Отель Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.
В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* с завтраком шведский стол
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги и экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось.
Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации питания и тура в целом.
Мы надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Отдельное спасибо экскурсоводам Альбине и Владимиру.