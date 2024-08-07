Чудеса нижегородских промыслов

Нижегородская область издавна известна своими ремесленными традициями и промышленными предприятиями. Приглашаем Вас познакомиться с промышленными и ремесленными чудесами Нижегородской земли!
5
3 отзыва
Чудеса нижегородских промыслов
Чудеса нижегородских промыслов
Чудеса нижегородских промыслов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремль. Большая Покровская улица. Усадьба Рукавишниковых

При раннем прибытии в Нижний Новгород.

Вы можете самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.

11:00-11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале.

Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода.

Посадка в автобус.

Вещи в автобус.

11:25 Самостоятельное прибытие на пл. Ленина.

Встреча с представителем туроператора.

Посадка в автобус.

11:30 Начало экскурсионной программы.

Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.

Приглашаем Вас на экскурсию по гостеприимному Нижнему Новгороду – одному из самых древних и живописных городов России.

Вы посетите место слияния двух великих русских рек – Волги и Оки, где находится знаменитая Стрелка, и узнаете об истории города, который когда-то был столицей Нижегородско-Суздальского княжества и родиной народного ополчения 1612 года.

Нижний Новгород также славится своим купеческим прошлым, олицетворением которого считается знаменитая Нижегородская ярмарка, расположенная неподалеку.

Во время экскурсии Вы сможете оценить великолепие исторических купеческих особняков и доходных домов на улицах Рождественская и Нижневолжская набережная, увидите основные городские площади и монументы, связанные с именами К. Минина и Д. Пожарского, М. Горького и В. Чкалова.

Продолжим нашу экскурсию посещением Нижегородского Кремля.

Там Вы окунетесь в атмосферу прошлого и узнаете о возникновении древней крепости и связанных с ней мифах и легендах.

Во время путешествия по кремлю Вы увидите памятник основателям города, известный Михайло-Архангельский собор, монумент Минину и Пожарскому, кадетский корпус, здание, выполненное в форме самолета.

Кроме того, Вас поразит аллея образцов военной техники “Горьковчане – фронту”.

14:30 Обед в кафе города.

15:30 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.

Прогулка по Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде станет настоящим праздником для всех гостей города.

Эта старинная улица названа в честь Покровской церкви, когда-то находившейся на ее месте.

Она служит связующим звеном между четырьмя главными площадями города.

Также эту улицу можно считать своеобразным музеем архитектуры под открытым небом: ее облик отражает историю Нижнего Новгорода времен купечества.

На этой улице расположено великолепное здание Центрального банка, которое скорее напоминает замок.

16:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых».

Этот яркий и впечатляющий архитектурный памятник в историческом центре города был построен в XIX веке для известной купеческой семьи Рукавишниковых.

Сегодня в здании усадьбы располагается музей, который познакомит вас с историей и культурными традициями Нижнего Новгорода.

Вместе с тем, расскажет о жизни и обычаях купечества и покажет уникальные коллекции фарфора, стекла, керамики и предметов интерьера.

17:30 Завершение экскурсионной программы на площади Минина.

Трансфер до гостиницы.

Размещение.

Свободное время.

Ужин (по желанию за доп. плату 1000 рублей).

Обзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремль. Большая Покровская улица. Усадьба РукавишниковыхОбзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремль. Большая Покровская улица. Усадьба РукавишниковыхОбзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремль. Большая Покровская улица. Усадьба РукавишниковыхОбзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремль. Большая Покровская улица. Усадьба РукавишниковыхОбзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремль. Большая Покровская улица. Усадьба РукавишниковыхОбзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремль. Большая Покровская улица. Усадьба РукавишниковыхОбзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремль. Большая Покровская улица. Усадьба РукавишниковыхОбзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремль. Большая Покровская улица. Усадьба Рукавишниковых
2 день

Выксунский металлургический завод

7:00 Завтрак в отеле.

7:30 Встреча в холле гостиницы.

Трансфер на пл. Ленина.

8:00 Отправление от пл. Ленина, памятник Ленину.

Ориентировочное время в пути 3,5 часа (190 км).

11:30 Прибытие в Выксу.

История Выксы берет свое начало в XVIII веке, когда братьями Иваном и Андреем Баташевыми на этой территории были основаны заводы и начата промышленная добыча железной руды.

Основание Выксунского металлургического комбинатаприходится на 1757 год, и его непрерывная работа на протяжении более 260 лет – яркий пример стабильности и надежности.

Комбинат внес свой вклад в победу над Наполеоном, выпуская пушки и снаряды.

И сегодня мастерство выксунских металлургов вызывает восхищение, как у профессионалов, так и у любителей.

Именно в Выксе были отлиты великолепные чугунные ворота для Летнего сада в Санкт-Петербурге и квадрига, украшающая Триумфальную арку в Москве.

Мастера из Выксы также создали колесницу в натуральную величину, способную к передвижению.

12:00 Обед в столовой завода (самостоятельно, средняя стоимость обеда 150-200 руб. с человека). – обед в стоимость не входит.

13:30 Экскурсия на Выксунский металлургический завод.

Этот завод – лидер в производстве труб и изготовлении железнодорожных колес.

Во время программы «Чудеса превращения стали» Вам предстоит посетить литейно-прокатный комплекс и трубопрокатный цех №3.

Вы станете свидетелями процесса плавки металла на современном производстве, превращения жидкого металла в раскаленные листы, которые впоследствии сворачиваются в рулоны, толщиной всего в миллиметр.

Готовую продукцию отправляют в трубопрокатный цех, где на ее основе изготавливают нефтегазопроводные и другие виды труб, в том числе те, что использовались при строительстве российских стадионов к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

У Вас будет возможность понаблюдать за работой современных металлургических профессий и задать интересующие вопросы.

Кроме того, Вы сделайте яркие фотографии, которые останутся на память.

В качестве сувенира от завода Вы получите уникальные подарки, которые получают все туристы после экскурсии.

А еще на территории предприятия Вы найдете арт-объекты, включая самую большую настенную роспись в Европе площадью более 10 000 квадратных метров.

Мы заботимся о безопасности каждого нашего туриста и страхуем его.

Перед началом экскурсии выдаем всем специальную экипировку.

Уровень шума на производстве не помешает Вам услышать все объяснения экскурсовода – для туристов предусмотрены наушники.

Также за каждой группой закреплен медицинский работник.

16:30 Отправление в Нижний Новгород.

Ориентировочное время в пути 3 часа (190 км).

19:30-20:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород в гостиницу.

Ужин (по желанию за доп. плату 1000 рублей).

Выксунский металлургический заводВыксунский металлургический заводВыксунский металлургический завод
3 день

Богородск. Павлово. Казаково

7:00 Завтрак в отеле.

7:30 Встреча в холле гостиницы.

Трансфер на пл. Ленина.

8:00 Отправление от пл. Ленина, памятник Ленину.

Переезд в Богородск (43 км).

Ориентировочное время в пути 1 час.

Богородск – прекрасный и уютный город в Нижегородской области, история которого началась в 1570 году с постройки часовни в честь Рождества Богородицы.

Прославился Богородск благодаря гончарному и кожевенному промыслам.

Город известен своим производством игрушек, сувениров, а также богатым культурным наследием.

9:00 Обзорная экскурсия по городу с посещением Успенской церкви.

В рамках тура Вы посетите уникальный музей керамики, где сможете познакомиться с разнообразными изделиями из глины – от небольших скульптур до высокохудожественных произведений с использованием кристаллической глазури.

Во время экскурсии туристы смогут наблюдать за процессом обжига керамических изделий, а также принять участие в мастер-классе по созданию керамического изделия на гончарном круге.

10:30 Переезд в Павлово (35 км.).

Ориентировочное время в пути 1 час.

По дороге обзорная экскурсия о городе Ворсма.

Название города Ворсма, по одной из версий, имеет финно-угорское происхождение и связано с названием реки Воросьма, на которой он расположен.

Согласно другой версии, если перевести название города с языка древних народов, проживавших на этой территории, то “ВА” означает “вода”, “РЯС” – “украшение”, “МА” – “земля”.

Таким образом, название “Ворсма” (“ВА-РЯСь-МА”) можно перевести как “земля, украшенная водой”.

На правом берегу Оки, на высоком берегу, расположен старинный город Павлово, известный как «столица металлургии России» и «родина слесарного дела».

11:30 Обзорная экскурсия по городу Павлово.

История Павлово начинается в глубокой древности и тесно переплетается с историей России.

Первые упоминания о городе относятся к середине XVI века.

В XIX веке Павлово стало известно своими слесарными промыслами.

В XVII веке основными занятиями жителей Павлова были изготовление оружия и замков.

Благодаря живописным пейзажам и уникальному архитектурному ансамблю, Павлово издавна считается одним из красивейших городов Нижегородской области.

Еще одной особенностью Павлово является выращивание комнатных лимонов.

Если вы окажетесь здесь в марте, то сможете стать свидетелем знаменитых гусиных боев.

12:30 Обед в кафе Павлова.

13:30 Посещение Павловского исторического музея.

Музей расположен в уникальном здании со сложной архитектурой.

Фасад здания отличается пластичностью и разнообразием: кирпичная отделка сочетается с элементами из белого камня, а металлические элементы (решетки, ограждения) гармонично дополняют общий вид.

Внутри музея Вы сможете насладиться великолепным интерьером: мраморными подоконниками, декоративными печами; каждый зал имеет свою уникальную лепнину и наборный паркет.

Стоит отметить, что во многих странах Европы существуют известные места, связанные с развитием металлообрабатывающих ремесел.

Например, в Германии – Золинген, в Англии – Шеффилд.

Павлово-на-Оке занимает особое место среди этих исторических центров металлообработки.

14:20 Переезд в Казаково.

Ориентировочное время в пути: 40 минут (38 км).

15:00 Экскурсия по предприятию "Казаковская филигрань".

Один из старейших видов искусства обработки металла – это скань, также известная как филигрань, являющаяся разновидностью ювелирного искусства.

Название филигрань произошло от итальянского слова filigrana, которое, в свою очередь, происходит от латинского выражения filum (нить) и granum (зерно), что означает «нитка с зерном».

Узор создается не только с помощью скрученной проволоки, но также с использованием крошечных металлических шариков.

В России скань известна с давних времен, а филигранные изделия можно найти еще в раскопках древних курганов IX века.

Современное декоративно-прикладное искусство продолжает и развивает богатые традиции прошлого.

16:00-18:00 Переезд в Нижний Новгород на ж/д вокзал.

Богородск. Павлово. КазаковоБогородск. Павлово. КазаковоБогородск. Павлово. КазаковоБогородск. Павлово. Казаково

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаЦена
Ибис 3* / Ботаника лофт 3* / отель Нижний 3* или аналогичная (2-местный с удобствами) 19 500
Ибис 3* / Ботаника лофт 3* / отель Нижний 3* или аналогичная (1-местный с удобствами)
24 000
Ибис 3*, Ботаника лофт 3*, Парус 3* (3-местный с удобствами - 3-местный номер с 3-мя раздельными кроватями или номер повышенной категории с отдельным спальным местом по запросу)19 500
Маринс Парк отель 4* / Кортьярд 4* / Азимут 4* или аналогичная (2-местный с удобствами)22 500
Маринс Парк отель 4* / Кортьярд 4* / Азимут 4* или аналогичная (1-местный с удобствами)
27 000
Маринс Парк отель 4*, Азимут 4*, Кортьярд 4* (3-местный с удобствами - номер повышенной категории с отдельным спальным местом по запросу)
22 500

Варианты проживания

Гостиница Ибис 3

2 ночи

Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.

Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.

Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».

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Гостиница Ботаника лофт 3

2 ночи

Современный отель «Ботаника Лофт» расположилась в Нижнем Новгороде. Недалеко находится железнодорожный вокзал и станция метро Московская. К услугам гостей бесплатная парковка и трансфер от/до аэропорта.

К размещению подготовлены номера разного уровня комфорта и вместимости. В каждом обустроена новая мебель и необходимая техника. Для удобства гостей все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой.

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Гостиница Парус 3

2 ночи

Отель «Парус» располагается в центральной части Нижнего Новгорода, в окружении основных достопримечательностей. Имеет ряд преимуществ: удачное местонахождение, качественное обслуживание, лояльные цены. Сотрудники работают круглосуточно и всегда готовы помочь.

В номерном фонде собраны уютные и стильные номера, выдержанные в единой цветовой гамме. В каждой комнате есть удобное спальное место, эргономичная мебель и современная техника. В ванной есть средства личной гигиены и комплект полотенец.

При гостинице есть ресторан Бермудский треугольник, где можно заказать вкусные и сытные блюда. Также по утрам сервируются горячие завтраки. Есть бар с большим выбором напитков.

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Маринс Парк отель 4

2 ночи

«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.

Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.

Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4

Гостиница Кортьярд 4

2 ночи

Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити центр» находится в одноименном городе. Гостям доступен широкий спектр услуг.

Для проживания предоставляются номера, выполненные в различных категориях. Комнаты выдержаны в европейском сдержанном стиле и приятной цветовой гамме, каждая из которых обставлена необходимым набором мебели и техники.

Гостиница Кортьярд 4Гостиница Кортьярд 4Гостиница Кортьярд 4Гостиница Кортьярд 4Гостиница Кортьярд 4Гостиница Кортьярд 4Гостиница Кортьярд 4

Гостиница Азимут 4

2 ночи

«АЗИМУТ Отель Нижний Новгород» расположен в центре Нижнего Новгорода. В числе удобств Wi-Fi, паркинг, вызов такси, прачечная и гладильные принадлежности, библиотека. На территории оборудован фитнес-центр. Имеется сувенирный магазин. В каждом номере установлена мебель и удобные кровати с ортопедическим матрасом, имеется телевизор, кондиционер, телефон. На первом этаже располагается SMART Living Lobby, где ежедневно сервируется завтрак «Шведский стол».

Гостиница Азимут 4Гостиница Азимут 4Гостиница Азимут 4Гостиница Азимут 4Гостиница Азимут 4Гостиница Азимут 4Гостиница Азимут 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе на минивене/микроавтобусе/ автобусе тур. класса в зависимости от кол-ва человек
  • Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
  • Питание, не указанное в программе: завтрак в первый день, обед во второй день, ужины (1000 руб.)
Место начала и завершения?
Нижний Новгород
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем будем передвигаться?
Тип транспорта зависит от количества человек в группе:
  • если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
  • 3-5 человек – минивен;
  • 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
  • группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.
Все автобусы и автомобили оснащены кондиционерами. Большие автобусы: ютонг, кинг лонг, зонг тонг, мерседес.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
7 авг 2024
Абсолютно никаких нареканий! Все расписание было выдержано. Никаких проблем с бронью гостиницы - вас там ждут. В первый день экскурсии был организован обед - тоже все отлично. Атмосферное заведение, где
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при желании можно пропустить бокальчик пенного перед прогулкой по Покровке и визитом в усадьбу Рукавишникова. Из пожеланий - разве что включить в прайс (а может уже и есть) индивидуальный трансфер от оз. Светлояр в город. Наш поезд отправлялся в 19.15, а дорожная ситуация на въезде в город из-за ремонта моста оставляет желать лучшего. А так, мы самостоятельно заказали трансфер и заблаговременно прибыли точно к своему рейсу. Спасибо огромное за доставленные впечатления!

Абсолютно никаких нареканий! Все расписание было выдержано. Никаких проблем с бронью гостиницы - вас там ждут.Абсолютно никаких нареканий! Все расписание было выдержано. Никаких проблем с бронью гостиницы - вас там ждут.Абсолютно никаких нареканий! Все расписание было выдержано. Никаких проблем с бронью гостиницы - вас там ждут.Абсолютно никаких нареканий! Все расписание было выдержано. Никаких проблем с бронью гостиницы - вас там ждут.Абсолютно никаких нареканий! Все расписание было выдержано. Никаких проблем с бронью гостиницы - вас там ждут.Абсолютно никаких нареканий! Все расписание было выдержано. Никаких проблем с бронью гостиницы - вас там ждут.Абсолютно никаких нареканий! Все расписание было выдержано. Никаких проблем с бронью гостиницы - вас там ждут.Абсолютно никаких нареканий! Все расписание было выдержано. Никаких проблем с бронью гостиницы - вас там ждут.
И
23 июл 2024
В целом организация тура на высоте. Прекрасные водители (им отдельное спасибо), организаторы, гостиницы. Все четко, быстро.
М
16 июл 2024
Организация на высшем уровне, все четко, во время. Информативность отличная, никаких накладок. Спасибо! Отдых удался на все 100!!!
Организация на высшем уровне, все четко, во время. Информативность отличная, никаких накладок. Спасибо! Отдых удался на все 100!!!

Тур входит в следующие категории Нижнего Новгорода

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры

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