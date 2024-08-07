Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремль. Большая Покровская улица. Усадьба Рукавишниковых
При раннем прибытии в Нижний Новгород.
Вы можете самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.
11:00-11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале.
Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода.
Посадка в автобус.
Вещи в автобус.
11:25 Самостоятельное прибытие на пл. Ленина.
Встреча с представителем туроператора.
Посадка в автобус.
11:30 Начало экскурсионной программы.
Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.
Приглашаем Вас на экскурсию по гостеприимному Нижнему Новгороду – одному из самых древних и живописных городов России.
Вы посетите место слияния двух великих русских рек – Волги и Оки, где находится знаменитая Стрелка, и узнаете об истории города, который когда-то был столицей Нижегородско-Суздальского княжества и родиной народного ополчения 1612 года.
Нижний Новгород также славится своим купеческим прошлым, олицетворением которого считается знаменитая Нижегородская ярмарка, расположенная неподалеку.
Во время экскурсии Вы сможете оценить великолепие исторических купеческих особняков и доходных домов на улицах Рождественская и Нижневолжская набережная, увидите основные городские площади и монументы, связанные с именами К. Минина и Д. Пожарского, М. Горького и В. Чкалова.
Продолжим нашу экскурсию посещением Нижегородского Кремля.
Там Вы окунетесь в атмосферу прошлого и узнаете о возникновении древней крепости и связанных с ней мифах и легендах.
Во время путешествия по кремлю Вы увидите памятник основателям города, известный Михайло-Архангельский собор, монумент Минину и Пожарскому, кадетский корпус, здание, выполненное в форме самолета.
Кроме того, Вас поразит аллея образцов военной техники “Горьковчане – фронту”.
14:30 Обед в кафе города.
15:30 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.
Прогулка по Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде станет настоящим праздником для всех гостей города.
Эта старинная улица названа в честь Покровской церкви, когда-то находившейся на ее месте.
Она служит связующим звеном между четырьмя главными площадями города.
Также эту улицу можно считать своеобразным музеем архитектуры под открытым небом: ее облик отражает историю Нижнего Новгорода времен купечества.
На этой улице расположено великолепное здание Центрального банка, которое скорее напоминает замок.
16:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых».
Этот яркий и впечатляющий архитектурный памятник в историческом центре города был построен в XIX веке для известной купеческой семьи Рукавишниковых.
Сегодня в здании усадьбы располагается музей, который познакомит вас с историей и культурными традициями Нижнего Новгорода.
Вместе с тем, расскажет о жизни и обычаях купечества и покажет уникальные коллекции фарфора, стекла, керамики и предметов интерьера.
17:30 Завершение экскурсионной программы на площади Минина.
Трансфер до гостиницы.
Размещение.
Свободное время.
Ужин (по желанию за доп. плату 1000 рублей).
Выксунский металлургический завод
7:00 Завтрак в отеле.
7:30 Встреча в холле гостиницы.
Трансфер на пл. Ленина.
8:00 Отправление от пл. Ленина, памятник Ленину.
Ориентировочное время в пути 3,5 часа (190 км).
11:30 Прибытие в Выксу.
История Выксы берет свое начало в XVIII веке, когда братьями Иваном и Андреем Баташевыми на этой территории были основаны заводы и начата промышленная добыча железной руды.
Основание Выксунского металлургического комбинатаприходится на 1757 год, и его непрерывная работа на протяжении более 260 лет – яркий пример стабильности и надежности.
Комбинат внес свой вклад в победу над Наполеоном, выпуская пушки и снаряды.
И сегодня мастерство выксунских металлургов вызывает восхищение, как у профессионалов, так и у любителей.
Именно в Выксе были отлиты великолепные чугунные ворота для Летнего сада в Санкт-Петербурге и квадрига, украшающая Триумфальную арку в Москве.
Мастера из Выксы также создали колесницу в натуральную величину, способную к передвижению.
12:00 Обед в столовой завода (самостоятельно, средняя стоимость обеда 150-200 руб. с человека). – обед в стоимость не входит.
13:30 Экскурсия на Выксунский металлургический завод.
Этот завод – лидер в производстве труб и изготовлении железнодорожных колес.
Во время программы «Чудеса превращения стали» Вам предстоит посетить литейно-прокатный комплекс и трубопрокатный цех №3.
Вы станете свидетелями процесса плавки металла на современном производстве, превращения жидкого металла в раскаленные листы, которые впоследствии сворачиваются в рулоны, толщиной всего в миллиметр.
Готовую продукцию отправляют в трубопрокатный цех, где на ее основе изготавливают нефтегазопроводные и другие виды труб, в том числе те, что использовались при строительстве российских стадионов к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
У Вас будет возможность понаблюдать за работой современных металлургических профессий и задать интересующие вопросы.
Кроме того, Вы сделайте яркие фотографии, которые останутся на память.
В качестве сувенира от завода Вы получите уникальные подарки, которые получают все туристы после экскурсии.
А еще на территории предприятия Вы найдете арт-объекты, включая самую большую настенную роспись в Европе площадью более 10 000 квадратных метров.
Мы заботимся о безопасности каждого нашего туриста и страхуем его.
Перед началом экскурсии выдаем всем специальную экипировку.
Уровень шума на производстве не помешает Вам услышать все объяснения экскурсовода – для туристов предусмотрены наушники.
Также за каждой группой закреплен медицинский работник.
16:30 Отправление в Нижний Новгород.
Ориентировочное время в пути 3 часа (190 км).
19:30-20:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород в гостиницу.
Ужин (по желанию за доп. плату 1000 рублей).
Богородск. Павлово. Казаково
7:00 Завтрак в отеле.
7:30 Встреча в холле гостиницы.
Трансфер на пл. Ленина.
8:00 Отправление от пл. Ленина, памятник Ленину.
Переезд в Богородск (43 км).
Ориентировочное время в пути 1 час.
Богородск – прекрасный и уютный город в Нижегородской области, история которого началась в 1570 году с постройки часовни в честь Рождества Богородицы.
Прославился Богородск благодаря гончарному и кожевенному промыслам.
Город известен своим производством игрушек, сувениров, а также богатым культурным наследием.
9:00 Обзорная экскурсия по городу с посещением Успенской церкви.
В рамках тура Вы посетите уникальный музей керамики, где сможете познакомиться с разнообразными изделиями из глины – от небольших скульптур до высокохудожественных произведений с использованием кристаллической глазури.
Во время экскурсии туристы смогут наблюдать за процессом обжига керамических изделий, а также принять участие в мастер-классе по созданию керамического изделия на гончарном круге.
10:30 Переезд в Павлово (35 км.).
Ориентировочное время в пути 1 час.
По дороге обзорная экскурсия о городе Ворсма.
Название города Ворсма, по одной из версий, имеет финно-угорское происхождение и связано с названием реки Воросьма, на которой он расположен.
Согласно другой версии, если перевести название города с языка древних народов, проживавших на этой территории, то “ВА” означает “вода”, “РЯС” – “украшение”, “МА” – “земля”.
Таким образом, название “Ворсма” (“ВА-РЯСь-МА”) можно перевести как “земля, украшенная водой”.
На правом берегу Оки, на высоком берегу, расположен старинный город Павлово, известный как «столица металлургии России» и «родина слесарного дела».
11:30 Обзорная экскурсия по городу Павлово.
История Павлово начинается в глубокой древности и тесно переплетается с историей России.
Первые упоминания о городе относятся к середине XVI века.
В XIX веке Павлово стало известно своими слесарными промыслами.
В XVII веке основными занятиями жителей Павлова были изготовление оружия и замков.
Благодаря живописным пейзажам и уникальному архитектурному ансамблю, Павлово издавна считается одним из красивейших городов Нижегородской области.
Еще одной особенностью Павлово является выращивание комнатных лимонов.
Если вы окажетесь здесь в марте, то сможете стать свидетелем знаменитых гусиных боев.
12:30 Обед в кафе Павлова.
13:30 Посещение Павловского исторического музея.
Музей расположен в уникальном здании со сложной архитектурой.
Фасад здания отличается пластичностью и разнообразием: кирпичная отделка сочетается с элементами из белого камня, а металлические элементы (решетки, ограждения) гармонично дополняют общий вид.
Внутри музея Вы сможете насладиться великолепным интерьером: мраморными подоконниками, декоративными печами; каждый зал имеет свою уникальную лепнину и наборный паркет.
Стоит отметить, что во многих странах Европы существуют известные места, связанные с развитием металлообрабатывающих ремесел.
Например, в Германии – Золинген, в Англии – Шеффилд.
Павлово-на-Оке занимает особое место среди этих исторических центров металлообработки.
14:20 Переезд в Казаково.
Ориентировочное время в пути: 40 минут (38 км).
15:00 Экскурсия по предприятию "Казаковская филигрань".
Один из старейших видов искусства обработки металла – это скань, также известная как филигрань, являющаяся разновидностью ювелирного искусства.
Название филигрань произошло от итальянского слова filigrana, которое, в свою очередь, происходит от латинского выражения filum (нить) и granum (зерно), что означает «нитка с зерном».
Узор создается не только с помощью скрученной проволоки, но также с использованием крошечных металлических шариков.
В России скань известна с давних времен, а филигранные изделия можно найти еще в раскопках древних курганов IX века.
Современное декоративно-прикладное искусство продолжает и развивает богатые традиции прошлого.
16:00-18:00 Переезд в Нижний Новгород на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Цена
|Ибис 3* / Ботаника лофт 3* / отель Нижний 3* или аналогичная (2-местный с удобствами)
|19 500
Ибис 3* / Ботаника лофт 3* / отель Нижний 3* или аналогичная (1-местный с удобствами)
|24 000
|Ибис 3*, Ботаника лофт 3*, Парус 3* (3-местный с удобствами - 3-местный номер с 3-мя раздельными кроватями или номер повышенной категории с отдельным спальным местом по запросу)
|19 500
|Маринс Парк отель 4* / Кортьярд 4* / Азимут 4* или аналогичная (2-местный с удобствами)
|22 500
Маринс Парк отель 4* / Кортьярд 4* / Азимут 4* или аналогичная (1-местный с удобствами)
|27 000
Маринс Парк отель 4*, Азимут 4*, Кортьярд 4* (3-местный с удобствами - номер повышенной категории с отдельным спальным местом по запросу)
|22 500
Варианты проживания
Гостиница Ибис 3
Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.
Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.
Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».
Гостиница Ботаника лофт 3
Современный отель «Ботаника Лофт» расположилась в Нижнем Новгороде. Недалеко находится железнодорожный вокзал и станция метро Московская. К услугам гостей бесплатная парковка и трансфер от/до аэропорта.
К размещению подготовлены номера разного уровня комфорта и вместимости. В каждом обустроена новая мебель и необходимая техника. Для удобства гостей все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой.
Гостиница Парус 3
Отель «Парус» располагается в центральной части Нижнего Новгорода, в окружении основных достопримечательностей. Имеет ряд преимуществ: удачное местонахождение, качественное обслуживание, лояльные цены. Сотрудники работают круглосуточно и всегда готовы помочь.
В номерном фонде собраны уютные и стильные номера, выдержанные в единой цветовой гамме. В каждой комнате есть удобное спальное место, эргономичная мебель и современная техника. В ванной есть средства личной гигиены и комплект полотенец.
При гостинице есть ресторан Бермудский треугольник, где можно заказать вкусные и сытные блюда. Также по утрам сервируются горячие завтраки. Есть бар с большим выбором напитков.
Маринс Парк отель 4
«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.
Гостиница Кортьярд 4
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити центр» находится в одноименном городе. Гостям доступен широкий спектр услуг.
Для проживания предоставляются номера, выполненные в различных категориях. Комнаты выдержаны в европейском сдержанном стиле и приятной цветовой гамме, каждая из которых обставлена необходимым набором мебели и техники.
Гостиница Азимут 4
«АЗИМУТ Отель Нижний Новгород» расположен в центре Нижнего Новгорода. В числе удобств Wi-Fi, паркинг, вызов такси, прачечная и гладильные принадлежности, библиотека. На территории оборудован фитнес-центр. Имеется сувенирный магазин. В каждом номере установлена мебель и удобные кровати с ортопедическим матрасом, имеется телевизор, кондиционер, телефон. На первом этаже располагается SMART Living Lobby, где ежедневно сервируется завтрак «Шведский стол».
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе на минивене/микроавтобусе/ автобусе тур. класса в зависимости от кол-ва человек
- Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтрак в первый день, обед во второй день, ужины (1000 руб.)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
- если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
- 3-5 человек – минивен;
- 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
- группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.