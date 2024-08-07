1 день

Обзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремль. Большая Покровская улица. Усадьба Рукавишниковых

При раннем прибытии в Нижний Новгород.

Вы можете самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.

11:00-11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале.

Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода.

Посадка в автобус.

Вещи в автобус.

11:25 Самостоятельное прибытие на пл. Ленина.

Встреча с представителем туроператора.

Посадка в автобус.

11:30 Начало экскурсионной программы.

Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.

Приглашаем Вас на экскурсию по гостеприимному Нижнему Новгороду – одному из самых древних и живописных городов России.

Вы посетите место слияния двух великих русских рек – Волги и Оки, где находится знаменитая Стрелка, и узнаете об истории города, который когда-то был столицей Нижегородско-Суздальского княжества и родиной народного ополчения 1612 года.

Нижний Новгород также славится своим купеческим прошлым, олицетворением которого считается знаменитая Нижегородская ярмарка, расположенная неподалеку.

Во время экскурсии Вы сможете оценить великолепие исторических купеческих особняков и доходных домов на улицах Рождественская и Нижневолжская набережная, увидите основные городские площади и монументы, связанные с именами К. Минина и Д. Пожарского, М. Горького и В. Чкалова.

Продолжим нашу экскурсию посещением Нижегородского Кремля.

Там Вы окунетесь в атмосферу прошлого и узнаете о возникновении древней крепости и связанных с ней мифах и легендах.

Во время путешествия по кремлю Вы увидите памятник основателям города, известный Михайло-Архангельский собор, монумент Минину и Пожарскому, кадетский корпус, здание, выполненное в форме самолета.

Кроме того, Вас поразит аллея образцов военной техники “Горьковчане – фронту”.

14:30 Обед в кафе города.

15:30 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.

Прогулка по Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде станет настоящим праздником для всех гостей города.

Эта старинная улица названа в честь Покровской церкви, когда-то находившейся на ее месте.

Она служит связующим звеном между четырьмя главными площадями города.

Также эту улицу можно считать своеобразным музеем архитектуры под открытым небом: ее облик отражает историю Нижнего Новгорода времен купечества.

На этой улице расположено великолепное здание Центрального банка, которое скорее напоминает замок.

16:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых».

Этот яркий и впечатляющий архитектурный памятник в историческом центре города был построен в XIX веке для известной купеческой семьи Рукавишниковых.

Сегодня в здании усадьбы располагается музей, который познакомит вас с историей и культурными традициями Нижнего Новгорода.

Вместе с тем, расскажет о жизни и обычаях купечества и покажет уникальные коллекции фарфора, стекла, керамики и предметов интерьера.

17:30 Завершение экскурсионной программы на площади Минина.

Трансфер до гостиницы.

Размещение.

Свободное время.

Ужин (по желанию за доп. плату 1000 рублей).