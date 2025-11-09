За 4 дня Вы окунетесь неспешную атмосферу провинциальных городов с древними монастырями, храмами и домами. Насладитесь изумительными пейзажами и почувствуете умиротворение. Посетите необычные музеи и отведаете местные угощения.
Программа тура по дням
Киржач - Петушки - село Алепино
03:00-03:15 Сбор группы во Владимире (место согласовывается накануне отправления, предупредите менеджера при бронировании, если наиболее удобная точка сбора для Вас во Владимире).
07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ (время в пути около 2,5 часов – 130 км.).
Трансфер в Киржач.
Путевая информация.
Киржач – город, привлекающий несуетной провинциальной философией, в котором можно окунуться в неспешную атмосферу старинного города с древним монастырём и десятками роскошных купеческих усадеб.
Основанное в XIV веке поселение и сегодня сохранило немало красивых дореволюционных построек и изумительные пейзажные виды.
Во время обзорной экскурсии вы увидите:
- Торговые ряды XIX века;
- центр города с купеческими домами и подвалами;
- экспозицию выставки работ С. М. Прокудина-Горского;
- самый длинный деревянный мост, который внесён в Российскую книгу рекордов Гиннеса благодаря своей длине: 555 м.;
- арт-объект «Поляна утерянных букв».
Трансфер в Петушки.
Путевая информация.
13:00 Обед в кафе города.
Посещение Музея Петуха – единственного в мире музея Петуха, в котором интересно не только детям.
Во время экскурсии появится возможность:
- узнать, что было раньше: курица или яйцо, откуда взялась "куриная слепота", зачем петухам шпоры, почему петух кукарекать взлетает на забор, и как вдруг взлетает не летающая птица;
- зайти в волшебный курятник, загадать желание и покукарекать, чтобы оно быстрее исполнилось;
- найти ответ на вопрос, почему Петушки называются Петушками и почему в старину говорили "Проезжаешь Петушки – береги свои мешки";
- увидеть Петуха в различных «ипостасях»: петух-огонь, петух-зло, петух-бунтарь, хвастун, драчун, великан, многоженец, красавец… Из стекла, хрусталя, глины, дерева, металла, разноцветных ниток, лоскутков, бисера, ракушек выполнен главный герой музея.
Изделия народных промыслов: золотая хохлома, нежная сине-белая гжель, радостный городец, затейливые узоры вологодских кружев, пронзительные свистульки;
Но самое милое чудо – это маленькие цыплята, которые живут в музейном мини-курятнике.
И если повезет, то можно попасть на процесс, когда малыши вылупляются из яиц в музейном мини-инкубаторе. Это бывает 1 раз в 3 недели.
Отправление в с. Алепино (50 км).
Экскурсия в в дом-музей писателя В. А. Солоухина.
В. Солоухин – российский писатель.
Автор повести "Капля росы", романа "Мать-мачеха", сборников рассказов "Зимний день","Бедствие с голубями", стихотворных сборников "Дождь в степи","Журавлиха" и других.
Представитель "деревенской прозы", Солоухин всегда воспевал Владимирский край, родные места.
Отправление во Владимир.
Размещение в отеле «Амакс Золотое кольцо», г. Владимир (резервные отели:"Русская деревня","Князь Владимир", “Заря”).
Свободное время.
21:00 Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).
Владимир - Гаврилов Посад - Суздаль
Завтрак в ресторане отеля.
09:30Обзорная экскурсия по Владимиру с внешним осмотром белокаменных памятников XII века: Золотых ворот – символа города Владимир, Успенского собора, Дмитриевского собора.
Прогулка по ул. Георгиевская – пешеходной зоне, которая соединяет два Храма – Георгиевский и Спасский, и которая собрала немало интересных архитектурных памятников.
12:00 Отправление в Гаврилов Посад.
Путевая информация.
Обед в кафе города.
Небольшой старинный городок Гаврилов Посад расположился по берегам реки Ирмес и среди живописных полей Ополья.
Его почти 600-летняя история хранит немало занимательных фактов, некоторые из которых связаны с Иваном Грозным, а также с царственными особами дома Романовых.
Наше путешествие ведёт нас в бывший Дворцовый конезавод, где в настоящее время гостеприимно распахнул свои двери музей Российских национальных напитков.
Затем хранитель музея проведёт нас по необычной экспозиции, которая познакомит с историей алкогольных и безалкогольных напитков на Руси, старинными способами их приготовления, посудой, предназначенной для хранения и другой атрибутикой, так или иначе связанной с этими напитками, а также расскажет о постое здесь 10-го гусарского Ингерманландского полка и истории выведения новой породы – Владимирского тяжеловоза.
*Дополнительно (по желанию) познавательная программа «Хмельное знакомство» – дегустация пяти традиционных русских алкогольных напитков (мёд ставленый, настойка, наливка, ратафия, дистиллят) в сопровождении не менее оригинальных закусок, меню которых меняется в зависимости от сезона (огурчики с медком, хлебцы домашние, яблоки моченые, чипсы гречишные, фермерский паштет из утки) – Бронирование и оплата при покупке тура (гарантируем проведение дегустации при наборе минимального количество желающих от 5 чел.)! Возможно приобрести у гида на маршруте при наличии свободных мест.
Переезд в Суздаль.
Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром главных достопримечательностей древнего города: Суздальский Кремль, Торговая площадь, Ризоположенский монастырь XIII века с Преподобенской колокольней, Покровский монастырь XIV века.
Свободное время для самостоятельной прогулки по Суздалю.
Возвращение во Владимир.
Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами). Свободное время.
Нижний Новгород - усадьба Рукавишниковых
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:00 Отправление в Нижний Новгород (время в пути около 3,5 часов – 240 км).
13:00. Обед в кафе города.
Экскурсия по Нижнему Новгороду с осмотром исторического центра города, посещением Ильинской и Рождественской церквей, осмотром памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестницы.
Посещение Нижегородского Кремля – памятника архитектуры начала XVI века, с осмотром территории, Михайло-Архангельского собора. Экскурсия в музей-усадьбу купца Рукавишникова – самый крупный музей области, летопись которого начинается с конца XIX века.
Сейчас в музее представлено более 300 тыс. предметов – памятников культуры, в том числе коллекции фарфора, мебели, графики, тканей, изделий из металла.
Свободное время в центре города.
Размещение в отеле «Волна», г. Нижний Новгород – 1 ночь (Резервные отели:"Маринс парк отель","Гранд отель Ока","Заречная","Славянка").
Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).
Свободное время.
За дополнительную плату возможна организация экскурсии Ночной Мистический Нижний Новгород.
Гороховец - Муром
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
08:30 Отправление в Гороховец.
Путевая информация (время в пути около 1,5 часа – 80 км).
Обзорная экскурсия по Гороховцу.
Гороховец – ровесник Москвы.
Считается, что город был основан Юрием Долгоруким и был укрепленным форпостом на юго-восточных границах Ростово-Суздальского княжества.
Первое упоминание в летописях относится к 1239 году, когда татары сожгли Гороховец.
В начале 15 века город вошел в состав Московского княжества.
Расцвет Гороховца приходится на на 17 век – город лежал на пути в Нижний Новгород, где проходила знаменитая ярмарка.
В это время, благодаря стараниям местных купцов в городе появляются каменные церкви, монастыри и роскошные палаты.
Многие гражданские постройки сохранились и по сей день.
11:30 Отправление в Муром (время в пути около 1,5 часа – 90 км).
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Мурому.
Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи Петра и Февроньи – покровителей любви и брака.
Спасо-Преображенский монастырь: чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница».
Благовещенский монастырь: икона преподобного Илии Муромца с частицей мощей, икона Иверской Божией Матери, икона Знамения Божией Матери, икона Николая Чудотворца.
В Окском парке Вы увидите памятник Илье Муромцу – одна из самых заметных достопримечательностей Мурома.
17:30 Отправление в Москву (время в пути около 4 часов – 330 км).
22:30 Ориентировочное прибытие в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа питания, руб:
|Размещение
|HB (завтрак, обед)
|FB (завтрак, обед, ужин)
|Двухместное
|25 900
|28 900
- доплата за одноместное размещение – 7 900 рублей;
- скидка для взрослого на дополнительном месте – 500 рублей (3 человека в номере);
- скидка для ребенка до 13,99 лет на основном / дополнительном месте – 0 / 2000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Волна» 4
Гостиница "Волна" является крупнейшей гостиницей Нижнего Новгорода, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру. Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием, актуальностью и высоким качеством обслуживания, в их числе: депозитная ячейка на рецепции, тренажерный зал, парковка, камера хранения багажа, бесплатный доступ в интернет.
Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В номерах созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Каждый из них оснащен современной мебелью и необходимой техникой.
Гостиница «Маринс парк отель»
Конгресс-отель Маринс Парк Отель Нижний Новгород («Marins Park Hotel Nizhny Novgorod») находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.
Гостиница «Гранд отель Ока»
Гранд Отель «Ока Бизнес» находится в центральной части Нижнего Новгорода. Этот гостиничный комплекс отличается первоклассным уровнем обслуживания и развитой инфраструктурой. Здесь вы найдёте всё необходимое для максимально комфортного отдыха и деловой поездки, а так же организации свадеб и банкетов.
На выбор гостям предоставляется несколько вариантов размещения в одном из 65 уютных номеров, дизайнерское оформление и удобство которых обеспечивается современной техникой и мебелью европейского производства. К услугам постояльцев один из крупнейших развлекательных центров «Capital Club», объединяющий в себе боулинг, бильярд и спорт-бар, а оставаться в форме даже во время командировки поможет фитнес-клуб, включающий бассейн и тренажёрный зал, саун-клуб, салон красоты и SPA.
Гостиница «Заречная»
Гостиница «Заречная» расположена в Ленинском районе Нижнего Новгорода, на центральном проспекте Ленина. Наглядно увидеть местоположение отеля можно, отобразив его на карте.
Номерной фонд составляют 90 номеров различного уровня комфортности.
Гостиница «Славянка»
Гостиница "Славянка" привлекает своих посетителей удобным местом расположения. Хорошая транспортная развязка позволит легко и быстро добраться в историческую часть города - Кремль.
Среди дополнительных услуг гостиница предоставляет 5 номеров саун, турецкий хаммам, бильярд, русскую баню на дровах, бесплатный Wi-Fi и охраняемую парковку для Вашего автомобиля.
Гостиница «Амакс Золотое кольцо» 3
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» находится во Владимире на ул. Чайковского. Здание отвечает современным требованиям уюта, комфорта и сервиса. Объект заслужил высокий рейтинг у туристов.
На территории располагается боулинг с несколькими дорожками и лаунджем. Все желающие могут поиграть в русский или американский бильярд. За отдельную плату можно посетить сауну «Эдем» с парной, комнатой отдыха с ЖК-телевизором, небольшим бассейном, джакузи, санузлом, караоке.
Из стандартных удобств предлагается Wi-Fi, платный трансфер, частная парковка, библиотека. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации всегда готовы ответить на интересующие вопросы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе (выбранному типу/ тарифу тура)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Программа «Хмельное знакомство» (минимальное количество 5 чел.) 1200 руб
- Выбор места в автобусе 1600 руб
- Ночной Мистический Нижний Новгород (взрослый/ребенок до 13,99 лет) 1000 руб. /800 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как распределяются места в автобусе?
Для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает Туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий.
Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает Туроператор.