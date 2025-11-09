1 день

Киржач - Петушки - село Алепино

03:00-03:15 Сбор группы во Владимире (место согласовывается накануне отправления, предупредите менеджера при бронировании, если наиболее удобная точка сбора для Вас во Владимире).

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ (время в пути около 2,5 часов – 130 км.).

Трансфер в Киржач.

Путевая информация.

Киржач – город, привлекающий несуетной провинциальной философией, в котором можно окунуться в неспешную атмосферу старинного города с древним монастырём и десятками роскошных купеческих усадеб.

Основанное в XIV веке поселение и сегодня сохранило немало красивых дореволюционных построек и изумительные пейзажные виды.

Во время обзорной экскурсии вы увидите:

Торговые ряды XIX века;

центр города с купеческими домами и подвалами;

экспозицию выставки работ С. М. Прокудина-Горского;

самый длинный деревянный мост, который внесён в Российскую книгу рекордов Гиннеса благодаря своей длине: 555 м.;

арт-объект «Поляна утерянных букв».

Трансфер в Петушки.

Путевая информация.

13:00 Обед в кафе города.

Посещение Музея Петуха – единственного в мире музея Петуха, в котором интересно не только детям.

Во время экскурсии появится возможность:

узнать, что было раньше: курица или яйцо, откуда взялась "куриная слепота", зачем петухам шпоры, почему петух кукарекать взлетает на забор, и как вдруг взлетает не летающая птица;

зайти в волшебный курятник, загадать желание и покукарекать, чтобы оно быстрее исполнилось;

найти ответ на вопрос, почему Петушки называются Петушками и почему в старину говорили "Проезжаешь Петушки – береги свои мешки";

увидеть Петуха в различных «ипостасях»: петух-огонь, петух-зло, петух-бунтарь, хвастун, драчун, великан, многоженец, красавец… Из стекла, хрусталя, глины, дерева, металла, разноцветных ниток, лоскутков, бисера, ракушек выполнен главный герой музея.

Изделия народных промыслов: золотая хохлома, нежная сине-белая гжель, радостный городец, затейливые узоры вологодских кружев, пронзительные свистульки;

Но самое милое чудо – это маленькие цыплята, которые живут в музейном мини-курятнике.

И если повезет, то можно попасть на процесс, когда малыши вылупляются из яиц в музейном мини-инкубаторе. Это бывает 1 раз в 3 недели.

Отправление в с. Алепино (50 км).

Экскурсия в в дом-музей писателя В. А. Солоухина.

В. Солоухин – российский писатель.

Автор повести "Капля росы", романа "Мать-мачеха", сборников рассказов "Зимний день","Бедствие с голубями", стихотворных сборников "Дождь в степи","Журавлиха" и других.

Представитель "деревенской прозы", Солоухин всегда воспевал Владимирский край, родные места.

Отправление во Владимир.

Размещение в отеле «Амакс Золотое кольцо», г. Владимир (резервные отели:"Русская деревня","Князь Владимир", “Заря”).

Свободное время.

21:00 Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).

