Экскурсионные туры на 4 дня в Нижнем Новгороде

Найдено 10 туров в категории «4-дневные туры» в Нижнем Новгороде, цены от 21 300 ₽, скидки до 4%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По святым Нижегородским местам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
По святым Нижегородским местам
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 23 900 за человека
Нижегородское турне летом
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Нижегородское турне летом
Начало: Россия, Нижний Новгород
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от 23 900 за человека
Знакомьтесь - третья столица России
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомьтесь - третья столица России
Начало: Россия, Нижний Новгород
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 21 300 за человека
Нижегородские усадьбы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Нижегородские усадьбы
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 900 за человека
Знакомство с третьей столицей России. Осень, зима
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с третьей столицей России. Осень, зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
1 ноя в 10:00
7 ноя в 10:00
от 2200021 300 за человека
Весеннее знакомство с третьей столицей России
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весеннее знакомство с третьей столицей России
Начало: Россия, Нижний Новгород
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 21 300 за человека
Нижегородское турне. Осень и зима
🚌 На автобусе
скидка
4%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Нижегородское турне. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
2 ноя в 10:00
5 ноя в 10:00
от 2500023 900 за человека
По святым местам Нижегородским. Осень и зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
По святым местам Нижегородским. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 23 900 за человека
Нижегородское турне весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Нижегородское турне весной
Начало: Россия, Нижний Новгород
22 мар в 10:00
25 мар в 10:00
от 23 900 за человека
По святым Нижегородским местам. Весенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
По святым Нижегородским местам. Весенний тур
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 23 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Нижегородское турне весной
    Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
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  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Нижегородское турне весной
    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
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    сразу же предложили замену или разницу в стоимости вернуть. Мы выбрали замену, но не на целый день, а на вечернюю автобусную экскурсию, а целый день гуляли самостоятельно по городу и посмотрели много того, что не включено в туры. Плюс мы приехали на день раньше тура и тоже ходили самостоятельно полдня. Прилагаю фото из таких пеших прогулок. В любом случае, путешествия на 3,5 дня по Нижнему мало! поедем еще раз обязательно, ну и конечно с Большой Страной, зачем искать другие варианты. Только совет - тренируйте ноги заранее! до 8 км в день (собственных походов, не тура) очень тяжело с непривычки, поэтому не рискнули пройти по стене Кремля 2,2 км с перепадами высот. Каждый возврат в гостиницу - на такси, ноги не шли уже у старшего поколения)))

    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Нижегородское турне весной
    Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
  • Л
    Лебединский
    12 октября 2023
    По святым местам Нижегородским. Осень и зима
    Тур интересный, но мог бы быть посодержательней. В первый день экскурсия началась только с обеда. В последний день была только
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    трëхчасовая пешая экскурсия по городу. Получается, что почти целый день прошёл впустую. На вокзале никто нас не встретил, как было описано в туре. Пришлось дозваниваться до принимающей стороне. Не предусмотрено питание в обед. Самостоятельно поесть не всегда удавалось, потому что или не достаточно было времени, или заведения питания были на перерыве, да и сориентироваться в незнакомом месте было не всегда просто. Большая благодарность экскурсоводу Наталье Ивановне Кравченко: очень эрудированный человек, внимательный, благожелательный. Поездка в Муром с ней выше всяких похвал.

    Тур интересный, но мог бы быть посодержательней. В первый день экскурсия началась только с обеда. В
  • Е
    Елена
    9 октября 2023
    По святым местам Нижегородским. Осень и зима
    Оцениваю тур на четвëрку, даже на четыре с минусом. По сути программа трëх дней растянута на четыре. В первый день
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    экскурсия началась в полдень. В последний день только трëхчасовая пешая экскурсия по городу. Замечательный экскурсовод Наталья Ивановна Кравченко: знающий, любящий своë дело и туристов человек.

  • Е
    Елена
    5 сентября 2023
    По святым Нижегородским местам
    Добрый день! В целом все понравилось. Организация на высшем уровне. Все четко, во время. Очень понравилась гостиница «Кортъярд». Пожелание: пешеходную экскурсию по главным улицам делать в первый день, а не в последний (для того, чтобы лучше ориентироваться в городе).
  • О
    Оля
    2 января 2023
    Нижегородское турне. Осень и зима
    Была насыщенная экскурсионная программа. Организация понравилась. Экскурсии интересные и познавательные. Экскурсоводы отвечали на все вопросы.
  • П
    Панкратова
    17 октября 2022
    Знакомство с третьей столицей России. Осень, зима
    Добрый день. Тур в Нижний Новгород очень понравился. Много свободного времени. Единственно, экскурсий в Семенове было немного многовато. Фабрику и дом
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    Семена-лошкаря посетили с большим интересом, последняя экскурсия лично мне была в тягость. Девочка - экскурсовод очень старалась, и мне пришлось изображать интерес.

  • О
    Оксана
    4 октября 2022
    Нижегородское турне. Осень и зима
    Просто великолепная поездка. Восторг.
  • А
    Алексей
    14 августа 2022
    Нижегородское турне летом
    Всё было прекрасно.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «4-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в июне 2024
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