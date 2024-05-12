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Авторский тур
4 дня
По святым Нижегородским местам
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 23 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Нижегородское турне летом
Начало: Россия, Нижний Новгород
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от 23 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомьтесь - третья столица России
Начало: Россия, Нижний Новгород
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 21 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Нижегородские усадьбы
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 900₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
Знакомство с третьей столицей России. Осень, зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
1 ноя в 10:00
7 ноя в 10:00
от 2200021 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Весеннее знакомство с третьей столицей России
Начало: Россия, Нижний Новгород
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 21 300₽ за человека
скидка
4%
Авторский тур
4 дня
Нижегородское турне. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
2 ноя в 10:00
5 ноя в 10:00
от 2500023 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По святым местам Нижегородским. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 23 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Нижегородское турне весной
Начало: Россия, Нижний Новгород
22 мар в 10:00
25 мар в 10:00
от 23 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По святым Нижегородским местам. Весенний тур
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 23 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина12 мая 2024Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
- ООльга8 мая 2024Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
- ООльга8 мая 2024Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
- ЛЛебединский12 октября 2023Тур интересный, но мог бы быть посодержательней. В первый день экскурсия началась только с обеда. В последний день была только
- ЕЕлена9 октября 2023Оцениваю тур на четвëрку, даже на четыре с минусом. По сути программа трëх дней растянута на четыре. В первый день
- ЕЕлена5 сентября 2023Добрый день! В целом все понравилось. Организация на высшем уровне. Все четко, во время. Очень понравилась гостиница «Кортъярд». Пожелание: пешеходную экскурсию по главным улицам делать в первый день, а не в последний (для того, чтобы лучше ориентироваться в городе).
- ООля2 января 2023Была насыщенная экскурсионная программа. Организация понравилась. Экскурсии интересные и познавательные. Экскурсоводы отвечали на все вопросы.
- ППанкратова17 октября 2022Добрый день. Тур в Нижний Новгород очень понравился. Много свободного времени. Единственно, экскурсий в Семенове было немного многовато. Фабрику и дом
- ООксана4 октября 2022Просто великолепная поездка. Восторг.
- ААлексей14 августа 2022Всё было прекрасно.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «4-дневные туры»
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