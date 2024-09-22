Гранд тур по Нижегородской области

Большое увлекательное путешествие по Нижегородской земле, начиная с Нижнего Новгорода – древнего русского города, который поражает своей красотой и уникальной архитектурой. Затем мы отправимся в Дивеево, известное своим монастырем и
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духовной атмосферой.

Далее ваш маршрут пройдет через город Семенов, мировую столицу хохломы – удивительной русской росписи на дереве. В Семенове сможем приобрести яркие и красочные сувениры, сделанные местными мастерами.

Не пропустим посещение Городца – города мастеров, где можно увидеть уникальные русские народные промыслы и приобрести подарки для близких.

Путешествие по Нижегородской земле будет запоминающимся и насыщенным, а свободные дни сможем дополнить индивидуальными экскурсиями.

4.67
3 отзыва
Гранд тур по Нижегородской области
Гранд тур по Нижегородской области
Гранд тур по Нижегородской области
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»

08:00 и 11:10 Встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина “Роспечать”.

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.

11:50 Сбор в холле гостиницы на экскурсию (возможно изменение времени сбора на экскурсию. Время уточняется при встрече).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду “Город над Волгой и Окой” (продолжительность 4,5 часа).

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются “захватывающие дух” виды на заречную часть города.

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.

Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.

За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.

С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает “каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор”.

Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.

Монастырь был основан в 1328 году.

Богатая история ставит этот объект в число главных достопримечательностей города и страны, этот объект охраняется на федеральном уровне.

Сегодня ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты.

Колокольня монастыря – это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.

В стенах монастыря был составлен древнейший из летописных сводов Лаврентьевская летопись.

Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода).

Эта дорога примечательна по многим причинам.

Во-первых, она обладает самым большим в Европе безопорным пролётом над водной поверхностью (главным руслом Волги) – длиной около 800 метров.

Во-вторых, с самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы.

В-третьих, дорог такого масштаба в средней полосе России до этого никогда не строилось.

Экскурсия заканчивается на канатной дороге – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»
2 день

Свободный день или дополнительные индивидуальные экскурсии

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Возможен заказ индивидуальных экскурсий:

“Автомобильная столица” (экскурсия с посещением Автозаводского района и музея завода ГАЗ):

  • при группе до 3 человек = 22000 рублей;
  • при группе 4-6 человек = 24000 рублей.

“По местам Максима Горького” (экскурсия по местам, связанным с великим писателем + посещение музеев «Домик Каширина» и музея-квартиры А. М. Горького):

  • при группе до 3 человек = 22000 рублей;
  • при группе 4-6 человек = 24000 рублей.

“По храмам и монастырям” (экскурсия с посещением Благовещенского и Печерского монастырей, собора Александра Невского, Рождественской церкви):

  • при группе до 6 человек = 18000 рублей.
Свободный день или дополнительные индивидуальные экскурсииСвободный день или дополнительные индивидуальные экскурсииСвободный день или дополнительные индивидуальные экскурсииСвободный день или дополнительные индивидуальные экскурсииСвободный день или дополнительные индивидуальные экскурсииСвободный день или дополнительные индивидуальные экскурсии
3 день

Дивеево и Арзамас

Завтрак в гостинице.

08:00 Сбор в холле гостиницы “Courtyard”.

08:10 Сбор в холле гостиницы “Ибис”.

Обзорная экскурсия по Арзамасу.

Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется.

Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона “избавление от бед”.

Переезд в Дивеево.

Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.

Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.

В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.

Свободное время для подачи записок и треб.

Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.

Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице “Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших”.

Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский: “Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит! А к вашему-то подойдет, а Канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит Канавка, так прочь и уйдет. Кто Канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста ”Богородиц" прочтет, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев".

Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.

Свободное время для питания.

После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию). Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).

19:00 Ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

Дивеево и АрзамасДивеево и АрзамасДивеево и АрзамасДивеево и АрзамасДивеево и Арзамас
4 день

Свободный день или дополнительные индивидуальные экскурсии

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Возможен заказ индивидуальных экскурсий:

“Автомобильная столица” (экскурсия с посещением Автозаводского района и музея завода ГАЗ):

  • при группе до 3 человек = 22 000 рублей;
  • при группе 4-6 человек = 24 000 рублей.

“По местам Максима Горького” (экскурсия по местам, связанным с великим писателем + посещение музеев “Домик Каширина” и музея-квартиры А. М. Горького):

  • при группе до 3 человек = 22 000 рублей;
  • при группе 4-6 человек = 24000 рублей.

“По храмам и монастырям” (экскурсия с посещением Благовещенского и Печерского монастырей, собора Александра Невского, Рождественской церкви):

  • при группе до 6 человек = 18 000 рублей.
Свободный день или дополнительные индивидуальные экскурсииСвободный день или дополнительные индивидуальные экскурсииСвободный день или дополнительные индивидуальные экскурсииСвободный день или дополнительные индивидуальные экскурсииСвободный день или дополнительные индивидуальные экскурсии
5 день

Одна из трех экскурсий на выбор (Гороховец / Шереметевский замок + оз. Светлояр/ Большое Болдино)

Экскурсию необходимо выбрать при бронировании тура.

  • Экскурсия “Гороховец – город-музей”

Завтрак в гостинице.

07:30 Сбор в холле гостиницы “Ибис”.

07:40 Сбор в холле гостиницы “Courtyard”.

Экскурсия в Гороховец.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Гороховцу.

Экскурсия по городу начнется с Никольского Монастыря.

Гора, на которой стоит Николо-Троицкий мужской монастырь, называется Пужаловой.

В старинном Гороховце удивительным образом сочетаются образцы гражданской архитектуры, храмового зодчества и великолепные природные ландшафты.

В городе сохранились семь из двадцати уцелевших по всей России зданий купеческих палат.

Экскурсия в Гороховецком историко-архитектурном музее.

Сам дом – это уникальный памятник архитектуры XVII столетия, удивительный образец гражданского строительства допетровской Руси.

Музейные экспонаты повествуют об укладе купеческой жизни, здесь воссозданы интерьеры того времени: хозяйские комнаты, красная палата, подклеты, гороховецкая игрушка, резные изделия, рукоделие и многое другое.

Экскурсия в палатах Царя Гороха.

Дом М. И. Шорина, известный также как “Палаты Царя Гороха” – деревянный особняк, который является представителей самых колоритных произведений гороховецкого модерна и неорусского стиля.

Архитектор придумал невероятный по форме деревянный терем, вместивший в себя сразу несколько архитектурных направлений.

Построенный в начале прошлого века, он принадлежал фабриканту и судостроителю Михаилу Ивановичу Шорину, человеку деловому и хваткому.

Сегодня в стенах дома фабриканта Шорина располагается Дом народного творчества и ремесел.

Здесь проходят выставки предметов прошлого и экспонатов декоративно-прикладного творчества, выполненные гороховецкими мастерами.

Свободное время для питания.

17:00 Ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

  • Экскурсия Шереметевский замок + оз. Светлояр.

Завтрак в гостинице.

07:00 Сбор в холле гостиницы “Ибис”.

07:10 Сбор в холле гостиницы “Courtyard”.

Экскурсия по Шереметевскому замку Замок Шереметева называют “жемчужиной Поволжья”.

С зубчатыми башнями и цветными витражами, он похож на средневековый и привлекает своей своеобразной красотой.

Этот замок удивителен, прежде всего, своей родословной.

Его владельцами были Василий Петрович и Ольга Дмитриевна Шереметевы – потомки известного рода.

Ольга приходилась родной сестрой Михаилу Скобелеву – генералу, знаменитому герою Шипки.

Замок, возведенный по проекту немецкого архитектора Рудольфа Мюллера в стиле поздней неоготики, имеет также черты готического, восточного, романского и древнерусского стилей.

Сочетание красного и черного кирпича с белокаменными деталями просто завораживает.

Южный вход ведет в зимний сад со стеклянным куполом.

Комнаты замка имели собственное назначение.

Среди них известный кабинет генерала Скобелева с богатейшей коллекцией оружия.

Интерьер другого зала, исполненного в восточном стиле, напоминал персидский.

В нем сохранились цветные мраморные колонны, привезенные из Италии, на инструктированном цветном мраморном полу – арабские росписи.

Есть также Картинная галерея, Дубовая комната.

Как правило, все бывшие господские комнаты связывали между собой специальные переходы с винтовыми лестницами.

В усадьбе Шереметевых большая парковая зона, на её территории находится Михайло-Архангельский собор, который восхищает своей архитектурой и убранством.

Свободное время для питания.

Переезд в с. Владимирское, посещение озера Светлояр (в период с апреля по ноябрь).

Озеро Светлояр – это один из самых фантастических уголков Нижегородской области, памятник природы федерального значения.

Его глубина достигает 36 метров, это самое глубокое озеро Нижегородской области.

Ученые до сих пор не могут определиться с точным происхождением объекта.

Одна из легенд – это загадочное погружение града Китежа, который упорно противостоял войскам хана.

Вы можете обойти озеро, загадав желание, погулять по территории или просто искупаться.

21:00 Ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

  • “Большое Болдино – по Пушкинским местам”.

Завтрак в гостинице.

07:05 Сбор в холле гостиницы “Courtyard”.

07:15 Сбор в холле гостиницы “Ибис”.

Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А. С. Пушкина “Болдино” – одно из самых знаменитых пушкинских мест России.

В старинном селе Большое Болдино Нижегородской губернии находится родовая усадьба поэта – памятник культуры федерального значения.

Здесь сохранился подлинный господский дом, где жил поэт, приезжая в Болдино, восстановлены флигель (вотчинная контора) и хозяйственные постройки, а также усадебный парк со старинными прудами и деревьями, оставшимися с пушкинских времен.

Неторопливая прогулка по старинным паркам позволит почувствовать очарование той далёкой эпохи, прикоснуться к тайне пушкинского вдохновения.

Экспозиция дома-музея посвящена пребыванию Пушкина в Большом Болдино.

В комнатах, где останавливался поэт, воссозданы интерьеры, которые позволяют представить атмосферу его болдинского жилья.

Весь комплекс усадьбы воссоздан на основе архивных документов и данных археологических раскопок, была отреставрирована каменная церковь Успения, которая строилась еще дедом Александра Сергеевича Пушкина и была освящена в год рождения будущего поэта.

Свободное время для питания.

В окрестностях Болдина на шести глубоких оврагах находится живописная роща Лучинник.

По преданию, она была любимым местом прогулок поэта.

Вы посетите село Львовка, усадьба в котором также входит в мемориальный комплекс музея-заповедника.

Со времен ее последнего владельца, сына поэта Александра Александровича Пушкина, сохранились дом, аллеи усадебного парка, церковно-приходская школа, частично уцелевшая деревянная церковь Святого Александра Невского.

20:00 Ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

Одна из трех экскурсий на выбор (Гороховец / Шереметевский замок + оз. Светлояр/ Большое Болдино)Одна из трех экскурсий на выбор (Гороховец / Шереметевский замок + оз. Светлояр/ Большое Болдино)Одна из трех экскурсий на выбор (Гороховец / Шереметевский замок + оз. Светлояр/ Большое Болдино)Одна из трех экскурсий на выбор (Гороховец / Шереметевский замок + оз. Светлояр/ Большое Болдино)Одна из трех экскурсий на выбор (Гороховец / Шереметевский замок + оз. Светлояр/ Большое Болдино)
6 день

Семёнов - столица золотой хохломы

Завтрак в гостинице.

08:20 Сбор в холле гостиницы “Ибис”.

08:40 Сбор в холле гостиницы “Courtyard”.

Небольшой городок Семенов на Нижегородской земле знаменит на весь мир.

Его называют “столицей золотой хохломы”.

В далеком XVII веке зародилось искусство росписи по дереву, которое в течение столетий бережно передается из поколения в поколение.

Увидеть, как рождается золотая хохлома и красавица матрешка, а также самимпоучаствовать в мастер-классе по росписи, можно на предприятиях художественных промыслов “Хохломская роспись” и “Семеновская роспись”.

Обзорная экскурсия по Семенову.

Посещение памятника известного поэта Бориса Корнилова, уроженца г. Семенова.

Русской стариной веет от его тихих улочек с деревянными домами, украшенными ажурным кружевом, пропильной резьбой, затейливыми дымниками и флюгерами.

Приехав в столицу Золотой Хохломы вы попадёте в музей народного быта “Дом Семена Ложкаря”.

Это большой деревенский дом, где в тёплой русской избе, наполненной запахом свежеиспеченного хлеба и ароматного кваса, обогревшись у русской печки, вы проникнетесь чувством старины и воочию увидите предметы крестьянского быта.

Заботливая хозяйка Семёновна расскажет о правилах и порядках уклада русской семьи, секретах домашнего уюта, покажет и научит работать забытыми предметами далекой старины: вальком, рубелем, ухватом и коромыслом.

Посещение фабрики “Хохломская Роспись”.

Хохлома, как и в далекие времена, дарит радость каждому, кто возьмет изделие в руки, сохраняя дыхание леса и речки, тепло рук мастеров, создавших эти удивительные вещи.

А как рождается удивительное искусство – пламенная хохлома, сверкающая золотом да киноварью, вы узнаете, посетив предприятие.

Приоткроете волшебную тайну уникальной технологии “получения золота из серебра”, подивитесь мастерству росписи да резьбы.

Экскурсия в музейно-туристический центр “Золотая Хохлома”, где собрано все хохломское великолепие с XIX века.

Увидеть, как рождается золотая хохлома и красавица матрешка, а также самим поучаствовать в мастер-классе по росписи, можно на предприятиях художественных промыслов “Хохломская роспись” и “Семеновская роспись”.

Свободное время для питания.

17:00 Ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

Семёнов - столица золотой хохломыСемёнов - столица золотой хохломыСемёнов - столица золотой хохломыСемёнов - столица золотой хохломыСемёнов - столица золотой хохломы
7 день

Свободный день или дополнительные индивидуальные экскурсии

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Возможен заказ индивидуальных экскурсий:

“Автомобильная столица” (экскурсия с посещением Автозаводского района и музея завода ГАЗ):

  • при группе до 3 человек = 22 000 рублей;
  • при группе 4-6 человек = 24000 рублей.

“По местам Максима Горького” (экскурсия по местам, связанным с великим писателем + посещение музеев “Домик Каширина” и музея-квартиры А. М. Горького):

  • при группе до 3 человек = 22 000 рублей;
  • при группе 4-6 человек = 24 000 рублей.

“По храмам и монастырям” (экскурсия с посещением Благовещенского и Печерского монастырей, собора Александра Невского, Рождественской церкви):

  • при группе до 6 человек = 18000 рублей.
Свободный день или дополнительные индивидуальные экскурсииСвободный день или дополнительные индивидуальные экскурсииСвободный день или дополнительные индивидуальные экскурсииСвободный день или дополнительные индивидуальные экскурсииСвободный день или дополнительные индивидуальные экскурсииСвободный день или дополнительные индивидуальные экскурсииСвободный день или дополнительные индивидуальные экскурсии
8 день

Экскурсия по Нижнему Новгороду «Главные улицы Нижнего Новгорода»

Завтрак в гостинице.

12:50 Сбор в холле гостиницы “Ибис”.

13:00 Сбор по адресу ул. Большая Покровская, д. 52 (у скульптуры велосипедиста, для туристов из гостиницы "Courtyard").

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.

Большая Покровская улица – главная улица Нижнего Новгорода.

Расположена в историческом центре города.

Связывает 4 площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова.

Оформилась как главная улица города к концу XVIII века.

До 1917 года считалась дворянской.

После революции улица была переименована и стала носить имя революционера Я. М. Свердлова и в народе именовалась просто "Свердловкой".

До 1980-х годов улица была проезжей и в начале 80-х её сделали пешеходной.

После распада Советского Союза улице было возвращено имя Большой Покровской.

В 2004 году улица была полностью реконструирована.

Её замостили брусчаткой, а вдоль обеих сторон установили бронзовые скульптуры.

Наиболее популярными являются скульптура “Весёлой козы” напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского.

Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.

Улица Рождественская – одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде.

Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века.

По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры.

Основная достопримечательность улицы – Рождественская церковь.

Улица Рождественская – вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.

Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.

16:00 Экскурсия заканчивается на ул. Рождественская – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Экскурсия по Нижнему Новгороду «Главные улицы Нижнего Новгорода»Экскурсия по Нижнему Новгороду «Главные улицы Нижнего Новгорода»Экскурсия по Нижнему Новгороду «Главные улицы Нижнего Новгорода»Экскурсия по Нижнему Новгороду «Главные улицы Нижнего Новгорода»Экскурсия по Нижнему Новгороду «Главные улицы Нижнего Новгорода»Экскурсия по Нижнему Новгороду «Главные улицы Нижнего Новгорода»Экскурсия по Нижнему Новгороду «Главные улицы Нижнего Новгорода»Экскурсия по Нижнему Новгороду «Главные улицы Нижнего Новгорода»
9 день

Городец - древнейший город земли Нижегородской

Завтрак в гостинице.

08:20 Сбор в холле гостиницы “Ибис”.

08:40 Сбор в холле гостиницы “Courtyard”.

Сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал.

Экскурсия в Городец.

Экскурсия начинается с посещения древнейшего памятника русского оборонного зодчества XII века – земляных валов.

Этот памятник был сохранён по указанию Екатерины II с помощью высадки на них субтропических сосен, которые обладают мощной корневой системой.

Во время обзорной экскурсии по Городцу вы побываете в так называемом “музейном квартале” Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.

Посещение территории Феодоровского монастыря.

Феодоровский монастырь – мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери.

В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.

Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, познакомитесь с его историей и традициями.

Экскурсия в музейно-туристическом комплексе “Город Мастеров”.

Музейно-туристический комплекс “Город Мастеров” открыл свои двери в январе 2010 года.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с различными промыслами Нижегородской области: произведениями древней русской живописи, изделиями городецкой росписи, золотной вышивкой, вышивкой в стиле гипюр, резьбой по дереву, гончарными изделиями и жбанниковской свистулькой.

Особая ценность архитектурных сооружений в том, что они представляют историю “глухой” домовой резьбы во всем ее богатстве и красоте, с присущей городецким мастерам-резчикам манере.

Экскурсия в музее “Терем русского самовара”.

Музей открылся в 2008 году.

Основу коллекции составило собрание самоваров Николая Полякова.

В настоящее время в экспозиции музея более 1000 экспонатов (453 самовара и другие чайные предметы).

Самый большой в коллекции самовар – на 53 литра, а самый маленький – на 75 грамм.

Свободное время для питания.

17:00 Ориентировочное возвращение в Нижний Новгород, на ж/д вокзал.

Городец - древнейший город земли НижегородскойГородец - древнейший город земли НижегородскойГородец - древнейший город земли НижегородскойГородец - древнейший город земли Нижегородской

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

гостиница1-номестное2-хместное3-хместное
Ibis 3*77 50059 00055 300
Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4*99 50078 50072 000

Подселения нет. Если Вы путешествуете один/одна необходимо выбрать одноместное размещение.

Варианты проживания

Отель Ibis

8 ночей

Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.

В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.

В ресторане Ibis Kitchen, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню. В ресторане также предлагают блюда традиционной китайской кухни. Бар Ibis Kitchen работает круглосуточно.

В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.

Отель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель Ibis

Отель Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр

8 ночей

Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.

В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* с завтраком шведский стол
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Г
22 сен 2024
Замечания по туру: отсутствует возможность нормально пообедать на экскурсиях (только перекус доступен- пирожки, чай, кофе). Все кафе закрыты на спецобслуживание - для туристов других туроператоров!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Галина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в
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регионе для улучшения качества организации питания в туре. Проведем работу.

Мы надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

О
17 сен 2024
Что касается организатора, то все понравилось. Гостиница была забронирована и оплачена своевременно, ничего доплачивать не пришлось. Организация самих экскурсий тоже очень хороша. Заранее позвонят, чтобы уточнить место, откуда заберут на автобусе.
Все понравилось, нареканий нет.
Спасибо за прекрасно проведенные выходные!
Б
10 сен 2024
Поездка понравилась, организация тура была на высоком уровне, гостиница соответствовала нашим ожиданиям. Экскурсии были проведены по программе. Так как 3 сентября была гроза, канатную дорогу закрыли, поэтому организаторы оперативно заменили прогулку на канатной дороге экскурсией в музей.

Тур входит в следующие категории Нижнего Новгорода

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