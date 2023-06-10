Древняя Русь
Маршрут путешествия: Коломна – Рязань – Гусь-Железный –Касимов – Муром –Нижний Новгород – Гороховец – Владимир–Боголюбово – Суздаль.
Вы побываете в самых загадочных городах русской глубинки, неспешно прогуляетесь по живописным местам, восхититесь белоснежными церквями и звоном колоколов.
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Встреча в Москве. Коломна и Рязань
07:45Сбор группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Древняя Русь»).
Отправление в Коломну.
С момента основания и до советских времен Коломна, благодаря своему расположению на пересечении двух рек – Москвы и Оки, считалась стратегически важным военным и торговым поселением.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по старой части города.
Коломенский кремль – главный архитектурный ансамбль города, сохранивший стены и башни XVI века.
Это одна из самых мощных и больших крепостей России.
На территории кремля находится несколько улиц, 2 монастыря, музеи.
Все постройки отреставрированы и создают ощущение полного погружения в атмосферу XIX века.
Обед.
Переезд в Рязань.
Экскурсионная программа: обзорная по городу с посещением Рязанского кремля – древней крепости и одной из основных достопримечательностей города.
Представляет собой музей под открытым небом со старинными храмами и княжеским двором.
Успенский собор, крепостные валы, Архангельский собор, дворец Олега.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Гусь Железный, Касимов и Муром. Переезд в Нижний Новгород
Завтрак.
Переезд в Гусь-Железный.
Фото-стоп у Троицкого собора.
Переезд в Касимов.
Между Москвой и Рязанью, уже много веков стоит город, который сначала назывался Городцом Мещерским, позднее — Новым Низовым городом, еще позже Ханкирмэн – и это все Касимов.
Такое количество имен говорит только об одном: у этого маленького города богатейшая и интереснейшая история.
Экскурсионная программа: величественные торговые ряды XIX века, Петровская застава, купеческие особняки, храмы города: Вознесенский собор, Благовещенская, Успенская, Троицкая церкви.
Памятники татарской архитектуры – мечеть с минаретом XV-XIX веков, Текие – мавзолей Шах-Али-Хана XVI века.
Поднявшись на минарет, высота которого 22 метра, Вы сможете полюбоваться панорамой города с высоты птичьего полета.
Переезд в Муром — родину богатыря Ильи Муромца.
Город воспет в преданиях и легендах, называется не иначе как славный и считается одним из самых древних городов в России.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением Окского парка и действующих монастырей.
Троицкий женский монастырь, где хранятся мощи Петра и Февронии Муромских, в честь которых отмечается «День семьи, любви и верности».
Осмотр Спасо-Преображенского мужского монастыря – древнейшей обители Святой православной Руси.
Старше его только Киево-Печерская лавра!
Переезд в Нижний Новгород.
На следующий год после удачного похода на волжских булгар князь Юрий Всеволодович приказал поставить город в устье Оки: «решился укрепить за Русью важное место».
В летописях говорится, что повелел он основать «нов город». В 1341 году город был назначен столицей самостоятельного Суздальско-Нижегородского княжества.
Позже Нижний Новгород играл роль сторожевого поста, имел свое постоянное войско и именно здесь собирались русские воины перед походами на Казанское ханство.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Нижний Новгород и Гороховец. Переезд во Владимир
Завтрак.
Экскурсионная программа по Нижнему Новгороду: обзорная экскурсия по городу с осмотром кремля – построенный в 1515 году, он считался одним из самых совершенных сооружений русского военно-фортификационного зодчества.
Чкаловская лестница – основной архитектурный шедевр Нижнего Новгорода.
Она насчитывает 560 ступеней, каскад лестницы выполнен в виде двух огромных колец, а разница в уровнях подъема почти в три раза выше, чем у знаменитой Потемкинской лестницы в Одессе.
Рождественская (Строгановская) церковь, Благовещенский монастырь.
Прогулка по Большой Покровской улице.
Переезд в Гороховец – город, в котором прекрасно сохранились многие храмы и монастыри XVII-XVIII веков.
Но главным является то, что этот город – кладезь старинных гражданских построек: палаты купцов XVII века, избы простых жителей посада, украшенные изразцами и резьбой.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная по городу, ансамбль города-музея гражданского зодчества, русский модерн.
Фото-стоп на Лысой горе.
С высоты 100 метров над Клязьмой вы увидите восхитительный природный пейзаж – бескрайний, похожий на тайгу лес, гладь извилистой реки, широко, настежь открытую ветру равнину, луга и озёра.
Переезд во Владимир – один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.
Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.
В 1157 году Андрей Боголюбский перенес столицу Ростово-Суздальского княжества из Суздаля во Владимир.
После смерти отца – Юрия Долгорукого, он не едет княжить в Киев, а делает Владимир столицей Руси.
В 13 веке город был захвачен и разорен войсками хана Батыя.
От этого потрясения город так и не оправился и уже в 14-м веке уступил Москве статус столицы.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Боголюбово и Владимир
Завтрак.
Переезд в Боголюбово.
Боголюбово впервые упоминается в летописях в 1158 г.
Основал поселок для своей резиденции Андрей Боголюбский.
Существует легенда, по которой именно в этом месте князю было явление Богородицы, которая приказала основать монастырь и город.
Экскурсионная программа: Великокняжеская резиденция Андрея Боголюбского, архитектурный ансамбль Боголюбского монастыря.
Прогулка к храму Покрова на Нерли (в зависимости от погодных условий).
Возвращение во Владимир.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади, Успенский собор, Дмитриевский собор – уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.
Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.
Прогулка по Пешеходной улице.
Возвращение в гостиницу. По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Суздаль. Возвращение в Москву
Завтрак.
Выезжаем на экскурсию в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.
Интересно, что при этом в Суздале нет ни одного промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом.
Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, архитектура величественного Суздальского кремля, строительство которого начато еще в X веке, потрясающий Рождественский собор.
Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году, спасо–Преображенский собор с фресками Гурия Никитина.
Архитектура Покровского монастыря – монастырь находится на берегу живописной реки Каменки и был местом ссылки опальных русских цариц и представительниц знатных родов.
Возвращение во Владимир.
Обед.
Фольклорная программа(на группу от 35 чел.)
Отправление в Москву.
Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в городах по пути следования.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Даты заезда/Размещение
|2-местное (Стандарт)
|1-местное (Стандарт)
24.06, 08.07, 22.07, 05.08, 19.08, 09.09
|25 990
|30 990
|10.06*
|26 990
|33 990
Дети до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 1600 руб.
Дети до 14 лет на основном месте – скидка 250 руб.
По желанию возможна доплата за ужины (бронируется заранее) – 2 800 руб.
Возможно размещение "женское подселение"(при наличии). Не является гарантией.
Варианты проживания
Отель «Форум» 4*, г. Рязань
Этот 4-звездочный отель расположен в тихом месте в городе Рязань. К услугам гостей стильный спа-салон, средиземноморская и русская кухня, а также звукоизолированные номера. Площадь Ленина и Рязанский Кремль находятся всего в 5 минутах езды.
Классические номера и люксы конгресс-отеля "Форум" оснащены гостиным уголком, а также кондиционером и телевизором с плоским экраном. Помимо этого, предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В спа-салоне конгресс-отеля можно расслабиться в сауне и массажном кабинете или позаниматься в тренажерном зале. Кроме того, вы можете поиграть в бильярд. По утрам для гостей накрывается разнообразный завтрак "шведский стол".
«Азимут Отель Нижний Новгород» 4
В этом отеле с видом на реку Ока допускается размещение с домашними животными. Отель расположен в Нижнем Новгороде. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, кафе и номера, оборудованные кондиционером..
В отеле «Азимут Нижний Новгород» предлагают размещение в различных номерах, люксах и апартаментах с красивыми коврами и классической мебелью. Собственная ванная комната в каждом номере укомплектована феном. Из некоторых номеров открывается живописный вид на реку.
По утрам в кафе отеля «Азимут» сервируют сытный завтрак «шведский стол». Гостям предоставляются бесплатные газеты. Всего в 5 минутах ходьбы работают рестораны, в которых подают традиционные блюда русской и европейской кухни.
Отель АМАКС «Золотое кольцо» 3*, г. Владимир
Этот крупнейший отель города занимает 15-этажное здание во Владимире. В его номерах работает бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан традиционной русской кухни, современный спа-центр и бассейн.
Все номера отеля «AMAКС Золотое кольцо» оформлены в классическом индивидуальном стиле и оснащены телевизором с кабельными каналами. В некоторых из них установлен мини-бар и предоставляются халаты. Из ряда номеров можно выйти на балкон с видом на город.
Каждое утро в отеле «AMAКС Золотое кольцо» сервируют сытный завтрак «шведский стол». В числе удобств отеля «AMAКС» комната для игр с бильярдными столами, а также боулинг и сауна. Гости могут воспользоваться банкоматом и посетить сувенирный магазин.
Гостиница «Заря» 3*, г. Владимир
Гостиница «Заря» находится в городе Владимире, в 12 минутах ходьбы от Золотых ворот. В здании работает ресторан. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
В некоторых номерах отеля «Заря» имеется гостиная зона. В каждом номере есть собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. К услугам гостей телевизор с кабельными каналами.
В гостинице «Заря» есть парикмахерская. Можно оформить напрокат автомобиль. В пределах 5 минут ходьбы открыты различные кафе.
ГРК «Русская Деревня» 3*, г. Владимир
Загородный отель расположен всего в 5 км от центра города Владимира. К услугам гостей сауна с крытым бассейном, бильярд, помещения для совещаний, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Просто оформленные номера отеля «Русская Деревня» оснащены холодильником. В числе удобств собственная ванная комната.
В распоряжении гостей 2 ресторана. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в стандартных номерах
- Питание по программе (4 завтрака, 5 обедов)
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Ужины (бронируются за доп. плату заранее – 2800 руб. /чел.)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Москва
- Правила бронирования тура
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2-х занятых одиночных мест - третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для 2-х туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом – одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
- Может ли измениться программа?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные.
- Есть ли скидки на тур?
Да, скидка предоставляется:
- детям до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 1600 руб. /чел. ;
- детям до 14 лет на основном месте – скидка 250 руб. /чел.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.