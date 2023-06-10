2 день

Гусь Железный, Касимов и Муром. Переезд в Нижний Новгород

Завтрак.

Переезд в Гусь-Железный.

Фото-стоп у Троицкого собора.

Переезд в Касимов.

Между Москвой и Рязанью, уже много веков стоит город, который сначала назывался Городцом Мещерским, позднее — Новым Низовым городом, еще позже Ханкирмэн – и это все Касимов.

Такое количество имен говорит только об одном: у этого маленького города богатейшая и интереснейшая история.

Экскурсионная программа: величественные торговые ряды XIX века, Петровская застава, купеческие особняки, храмы города: Вознесенский собор, Благовещенская, Успенская, Троицкая церкви.

Памятники татарской архитектуры – мечеть с минаретом XV-XIX веков, Текие – мавзолей Шах-Али-Хана XVI века.

Поднявшись на минарет, высота которого 22 метра, Вы сможете полюбоваться панорамой города с высоты птичьего полета.

Переезд в Муром — родину богатыря Ильи Муромца.

Город воспет в преданиях и легендах, называется не иначе как славный и считается одним из самых древних городов в России.

Обед.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением Окского парка и действующих монастырей.

Троицкий женский монастырь, где хранятся мощи Петра и Февронии Муромских, в честь которых отмечается «День семьи, любви и верности».

Осмотр Спасо-Преображенского мужского монастыря – древнейшей обители Святой православной Руси.

Старше его только Киево-Печерская лавра!

Переезд в Нижний Новгород.

На следующий год после удачного похода на волжских булгар князь Юрий Всеволодович приказал поставить город в устье Оки: «решился укрепить за Русью важное место».

В летописях говорится, что повелел он основать «нов город». В 1341 году город был назначен столицей самостоятельного Суздальско-Нижегородского княжества.

Позже Нижний Новгород играл роль сторожевого поста, имел свое постоянное войско и именно здесь собирались русские воины перед походами на Казанское ханство.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.