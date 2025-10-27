Нижний Тагил — город заводов, легенд и открытий.
Вы прогуляетесь по набережной «Тагильская лагуна», рассмотрите в бинокль Демидову дачу и подниметесь на древний потухший вулкан.
В игровой форме узнаете, как Тагил стал промышленным центром, и поможете Хранителю природы вернуть камни-артефакты.
Вы прогуляетесь по набережной «Тагильская лагуна», рассмотрите в бинокль Демидову дачу и подниметесь на древний потухший вулкан.
В игровой форме узнаете, как Тагил стал промышленным центром, и поможете Хранителю природы вернуть камни-артефакты.
Описание квеста
На потухшем вулкане обитает загадочный Хранитель — страж природы, который не даёт вулкану пробудиться и сеять беды. Он удерживал покой горы, вставляя в её разломы древние камни-артефакты. Но после землетрясения равновесие нарушилось: камни потерялись в окрестностях горы. Чтобы вулкан не пробудился, смелым и находчивым нужно найти артефакты и помочь Хранителю вернуть их на место.
Во время квеста вы разгадаете шифры и древние загадки, а ещё узнаете:
- почему Нижний Тагил стал центром промышленности и как в «брутальном» городе появились расписные подносы
- как безродный кузнец сумел стать промышленным гением и сколотить состояние
- какие тагильские словечки значат совсем не то, что кажется
- откуда пошло выражение «железная воля»
- почему именно здесь появился первый в России паровоз и первый трамвай на Урале
- что входило в «Тагильский устав»
- как экзотические животные и рыбы могли поселиться в промышленных зданиях
- какую всемирно известную картину нашли на чердаке старого дома
Организационные детали
- Рекомендуем квест семьям с детьми 6–13 лет
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваша команда гидов в Нижнем Тагиле
Провели экскурсии для 7535 туристов
Музыкант и искусствовед. Интересуюсь символикой и историей тайных обществ. Я и мои коллеги-гиды любим свой город и с радостью поделимся знаниями о нём:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
27 окт 2025
Большое спасибо экскурсоводу Светлане за проведенную для нас экскурсию! Ей удалось невозможное - заинтересовать наших детей, которые остались в диком восторге от нашего мероприятия.
Похожие экскурсии из Нижнего Тагила
Индивидуальная
до 5 чел.
Нижний Тагил: раскалённое сердце Урала
Исследовать один из старейших уральских городов, где зарождалась металлургия
Начало: У краеведческого музея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На поиски платины из Нижнего Тагила
Проехать по самобытным поселкам, полюбоваться пейзажами и открыть историю платины на Урале
Начало: Около ТЦ КИТ
14 дек в 09:00
20 дек в 09:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.