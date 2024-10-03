1 день

Встреча в Екатеринбурге. Невьянск

08:20 Сбор группы у отеля Four Elements Ekaterinburg, пр. Ленина, 9а.

08:30 Выезд в г. Невьянск.

Путевая экскурсия с посещением границы «Европа-Азия» и остановкой у обелиска на 17 км Московского тракта.

Невьянск – город, откуда началась Демидовская империя, основан по инициативе Петра I, как место для железоделательного завода.

Позже главный объект города – завод был дарован семье Демидовых.

Заводы Демидовых стали возникать по всему Уралу и в Сибири, а город в XVIII веке стал главной промышленной точкой Урала!

10:30-12:30 Обзорная экскурсия по территории музейного комплекса, непосредственно у подножия Невьянской наклонной башни Демидовых (объекты: Невьянская наклонная башня, памятник Демидову и Петру I) с рассказом об истории башни (строительство, назначение, местоположение, архитектурные особенности).

Уникальность момента – башня в строительных лесах – с рассказом об истории реставраций башни.

Экскурсия по экспозиции: История Невьянского края в XVII – XVIII вв: история Невьянского завода времен династии горнозаводчиков Никиты и Акинфия Демидовых, относящейся к первой половине XVIII века; знаменитое демидовское железо марки «Старый соболь»; Царь – домна; роль невьянского завода и первых Демидовых в становлении горнозаводской России, Российской империи.

Виртуальная (с помощью видеопанели и подготовленного видеоряда) экскурсия по башне: поэтажное назначение, патронажные легенды.

Желающие смогут выковать памятную демидовскую монету или добыть на «прииске» настоящие уральские камни-самоцветы (в теплое время года) (за доп. плату).

13:00-13:40 Обед в кафе.

13:40-15:10 Посещение музея Дом Невьянской иконы.

Знакомство с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона – Невьянской школой иконописи.

15:10 Выезд в Верхние Таволги.

Путевая экскурсия с осмотром церкви Николая Чудотворца (с. Быньги).

16:00 Экскурсия по ООО «Таволожская керамика», мастер-класс на гончарном круге под руководством опытного гончара, рассказ о декорировании керамического изделия традиционной в Демидовскую эпоху изумрудной глазурью.

18:00 Ужин кержака в кафе «Хрустальный погребок».

19:00 Выезд в г. Нижний Тагил.

20:15 Приезд в г. Нижний Тагил.

Заселение в отель Демидов Плаза 4*.

Свободное время.