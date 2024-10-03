Демидовский маршрут. Зимний тур на 2 дня

Это первый национальный туристский маршрут по Свердловской области! Мы пройдем по стопам истории горнозаводской славы Урала и богатейшей русской династии Демидовых! Узнаем что связывает Нижний Тагил с Италией, а Урал с Наполеоном, почему фасад Кафедрального собора Флоренции украшает уральское кайло и как появилась "падающая" башня! С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по данной ссылке.
5
3 отзыва
Демидовский маршрут. Зимний тур на 2 дня
Демидовский маршрут. Зимний тур на 2 дня
Демидовский маршрут. Зимний тур на 2 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Екатеринбурге. Невьянск

08:20 Сбор группы у отеля Four Elements Ekaterinburg, пр. Ленина, 9а.

08:30 Выезд в г. Невьянск.

Путевая экскурсия с посещением границы «Европа-Азия» и остановкой у обелиска на 17 км Московского тракта.

Невьянск – город, откуда началась Демидовская империя, основан по инициативе Петра I, как место для железоделательного завода.

Позже главный объект города – завод был дарован семье Демидовых.

Заводы Демидовых стали возникать по всему Уралу и в Сибири, а город в XVIII веке стал главной промышленной точкой Урала!

10:30-12:30 Обзорная экскурсия по территории музейного комплекса, непосредственно у подножия Невьянской наклонной башни Демидовых (объекты: Невьянская наклонная башня, памятник Демидову и Петру I) с рассказом об истории башни (строительство, назначение, местоположение, архитектурные особенности).

Уникальность момента – башня в строительных лесах – с рассказом об истории реставраций башни.

Экскурсия по экспозиции: История Невьянского края в XVII – XVIII вв: история Невьянского завода времен династии горнозаводчиков Никиты и Акинфия Демидовых, относящейся к первой половине XVIII века; знаменитое демидовское железо марки «Старый соболь»; Царь – домна; роль невьянского завода и первых Демидовых в становлении горнозаводской России, Российской империи.

Виртуальная (с помощью видеопанели и подготовленного видеоряда) экскурсия по башне: поэтажное назначение, патронажные легенды.

Желающие смогут выковать памятную демидовскую монету или добыть на «прииске» настоящие уральские камни-самоцветы (в теплое время года) (за доп. плату).

13:00-13:40 Обед в кафе.

13:40-15:10 Посещение музея Дом Невьянской иконы.

Знакомство с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона – Невьянской школой иконописи.

15:10 Выезд в Верхние Таволги.

Путевая экскурсия с осмотром церкви Николая Чудотворца (с. Быньги).

16:00 Экскурсия по ООО «Таволожская керамика», мастер-класс на гончарном круге под руководством опытного гончара, рассказ о декорировании керамического изделия традиционной в Демидовскую эпоху изумрудной глазурью.

18:00 Ужин кержака в кафе «Хрустальный погребок».

19:00 Выезд в г. Нижний Тагил.

20:15 Приезд в г. Нижний Тагил.

Заселение в отель Демидов Плаза 4*.

Свободное время.

Встреча в Екатеринбурге. НевьянскВстреча в Екатеринбурге. НевьянскВстреча в Екатеринбурге. Невьянск
2 день

Нижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписи

07:00-08:15 Завтрак в отеле.

08:30 Посещение АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат».

Экскурсия Традиции Демидовых – в современности»: музейный комплекс комбината, посещение с экскурсией металлургического производства комбината (домна №7, конвертерный цех либо колесобандажный цех), осмотр исторической домны №1.

Внимание:

  • ЕВРАЗ выделен в объект посещения за доп. плату;
  • возраст участников 14+;
  • подача заявки на посещение ЕВРАЗа - не позднее 7 дней до тура).

На замену для участников тура, не попавших на экскурсию в ЕВРАЗ:

Историко-технический музей «Дом Черепановых».

Это редкая возможность соприкоснуться с традициями тагильских изобретателей, на подлинных экспонатах познакомиться с их биографиями и изобретениями.

Увидеть уникальные астрономические часы Е. Г. Кузнецова, серебряную вазу – подарок изобретателю паровых машин Е. А. Черепанову от заводчиков Демидовых, велосипед XIX века и многое другое!

Особый интерес вызывают действующие модели паровозов и железной дороги, а также интерактивные выставки по истории техники.

12:10-12:50 Обед по меню металлурга в кафе города.

12:50 Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу с посещением смотровой площадки на Лисьей горе.

Демидовская дача. г. Нижний Тагил – один из крупнейших и старейших горнозаводских центров России. Именно здесь были построены самые современные в мире (с 1725-1735 гг.) по своему технологическому оснащению и мощности 4-е домны!

Производственная значимость Нижнетагильских заводов определялась прочным положением на европейском рынке его металла с маркой «Старый соболь».

Именно в городе Нижний Тагил механики Черепановы создали первый в России паровоз.

14:00-14:50 Посещение Нижнетагильского историко-краеведческого музея.

Нижнетагильский историко-краеведческий музей наглядно раскрывает историю тагильского края.

В музее представлены: собрание живописных и скульптурных портретов заводчиков Демидовых, уникальные рекламные изделия Нижнетагильских заводов XIX века.

15:00 -15:50 Посещение музея истории подносного промысла «Дом Худояровых».

Металлические подносы появились в начале XVIII века на металлургических заводах в городе Нижнем Тагиле, принадлежащих уральскому промышленнику А. Н. Демидову. Именно Демидовы являются зачинателями промышленного производства подносов.

16:00 -17:30 Мастер-класс по тагильской лаковой росписи с предоставлением всех материалов в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос».

Металлические подносы появились в начале XVIII века в Нижнем Тагиле на металлургических заводах, принадлежащих уральскому промышленнику А. Н. Демидову.

Именно Демидовы являются зачинателями промышленного производства подносов.

17:30-18:30 Заключительное чаепитие на душистых уральских травах.

18:30 Выезд в г. Екатеринбург (в пути следования, по необходимости, санитарная остановка, просмотр фильмов).

20:40 Прибытие в г. Екатеринбург, отель Marins Park Hotel 3* (ЖД вокзал).

Трансфер в аэропорт Кольцово (за доп. плату).

Нижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписиНижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписиНижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписиНижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписи

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле “Демидов Плаза” 4* в Нижнем-Тагиле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • от 18 050 руб. за 1 человека в 2-местном номере;
  • от 20 650 руб. за 1 человека в 1-местном номере.

Скидки по экскурсионной программе для льготной категории граждан:

  • пенсионеры и школьники - 450 руб.

Варианты проживания

Отель «Демидов Плаза» 4

1 ночь

«Демидов Плаза» находится вблизи железнодорожного и авто- вокзалов и основных культурных достопримечательностей. Из окон отеля открывается потрясающий вид на одну из основных достопримечательностей города – Лисью гору.

В отеле 127 стильных дизайнерских номеров с бесплатным доступом к Wi-Fi на всей территории отеля, во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. К Вашим услугам ресторан livе-inn room, лаундж бар и обслуживание в номерах.

Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4Отель «Демидов Плаза» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт по программе
  • Проживание в отеле «Демидов Плаза» (Н. Тагил) 4* (1 ночь)
  • Питание: 1 завтрак (шведский стол), 2 обеда, 1 ужин и чаепитие с угощением
  • Путевая экскурсия и сопровождение гидом-экскурсоводом по маршруту
  • Входные билеты в музеи
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
  • Индивидуальные трансферы аэропорт/жд вокзал - гостиница - аэропорт/жд вокзал (от 1500 руб. за машину)
  • Экскурсионное посещение металлургического комплекса ЕВРАЗ - 890 руб. /чел. (14+) или Историко-технический музей Дом Черепановых
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Свердловская область, Екатеринбург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • взять с собой удобную обувь для пеших прогулок, теплые вещи;
  • полис ОМС;
  • средства на покупку сувениров и сладостей: наш край славен шишками в шоколаде, «Свердловским рыжиком», изделиями из уральских камней и минералов, и, конечно же, современным мерчем;
  • при посещении экскурсии на НТМК «ЕВРАЗ» при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
  • по технике безопасности запрещено посещение цеха в шортах и юбках, обязательно в брюках/джинсах и носках; тем, кто носит линзы рекомендуем, после посещения цеха сменить их на очки из за возможного попадания пыли и дискомфорта в глазах; в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС.
  • при посещении церквей и храмов, женщинам необходимо иметь платок на голову, а одежда должна закрывать плечи и колени. Для мужчин не допускается посещение церквей и храмов в шортах и спортивных костюмах. В программе тура – остановка у церкви Николая Чудотворца (с. Быньги);
  • номерной фонд в отелях по маршруту соответствует европейским стандартам и располагает средствами личной гигиены и феном.
  • мы позаботимся о Вас и предоставим питьевую бутилированную воду на каждого и на все дни по маршруту!
Какие условия участия в экскурсии на АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»?

Экскурсионное посещение АО "ЕВРАЗ" доступно для туристов с 14 лет, в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС. Заблаговременно (не позднее чем за 7 дней до тура) предоставляются данные: паспорт РФ, размер одежды/обуви туриста (для обеспечения спец. средствами защиты).

Есть ли скидки на тур?

Да, скидки предоставляются:

  • пенсионерам и школьникам – 450 руб. /чел.;

При посещении музеев детям, студентам и людям пенсионного возраста необходимо иметь при себе документ, подтверждающий статус (студенческий билет, пенсионное удостоверение).

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
3 окт 2024
Очень хорошие впечатления об организаторе и программе. За три дня расширили свои знания о промышленной, старообрядческой и промысловой истории Урала на 300%. Маршрут составлен так, чтобы погрузить и в историю
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династии Демидовых и их вклада в промышленность России, и в современность. Посещение Евраза не забудется, и вишенка на торте - возвращение к обиходу полузабытых ремесел - ежедневные мастер-классы в артелях местных художественных промыслов. Экскурсоводы прекрасны, гостиницы тоже.

О
30 июл 2024
Организаторы тура "Большая Страна" и принимающая сторона - профессионалы своего дела. Мы общались в Телеграм и по электронной почте. На все вопросы были даны разъяснения. Тур прошёл в соответствии с заявленной программой.
а
15 мая 2024
Очень хороший гид от принимающей стороны. Спасибо.

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