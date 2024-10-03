Программа тура по дням
Встреча в Екатеринбурге. Невьянск
08:20 Сбор группы у отеля Four Elements Ekaterinburg, пр. Ленина, 9а.
08:30 Выезд в г. Невьянск.
Путевая экскурсия с посещением границы «Европа-Азия» и остановкой у обелиска на 17 км Московского тракта.
Невьянск – город, откуда началась Демидовская империя, основан по инициативе Петра I, как место для железоделательного завода.
Позже главный объект города – завод был дарован семье Демидовых.
Заводы Демидовых стали возникать по всему Уралу и в Сибири, а город в XVIII веке стал главной промышленной точкой Урала!
10:30-12:30 Обзорная экскурсия по территории музейного комплекса, непосредственно у подножия Невьянской наклонной башни Демидовых (объекты: Невьянская наклонная башня, памятник Демидову и Петру I) с рассказом об истории башни (строительство, назначение, местоположение, архитектурные особенности).
Уникальность момента – башня в строительных лесах – с рассказом об истории реставраций башни.
Экскурсия по экспозиции: История Невьянского края в XVII – XVIII вв: история Невьянского завода времен династии горнозаводчиков Никиты и Акинфия Демидовых, относящейся к первой половине XVIII века; знаменитое демидовское железо марки «Старый соболь»; Царь – домна; роль невьянского завода и первых Демидовых в становлении горнозаводской России, Российской империи.
Виртуальная (с помощью видеопанели и подготовленного видеоряда) экскурсия по башне: поэтажное назначение, патронажные легенды.
Желающие смогут выковать памятную демидовскую монету или добыть на «прииске» настоящие уральские камни-самоцветы (в теплое время года) (за доп. плату).
13:00-13:40 Обед в кафе.
13:40-15:10 Посещение музея Дом Невьянской иконы.
Знакомство с необыкновенным культурологическим феноменом Уральского региона – Невьянской школой иконописи.
15:10 Выезд в Верхние Таволги.
Путевая экскурсия с осмотром церкви Николая Чудотворца (с. Быньги).
16:00 Экскурсия по ООО «Таволожская керамика», мастер-класс на гончарном круге под руководством опытного гончара, рассказ о декорировании керамического изделия традиционной в Демидовскую эпоху изумрудной глазурью.
18:00 Ужин кержака в кафе «Хрустальный погребок».
19:00 Выезд в г. Нижний Тагил.
20:15 Приезд в г. Нижний Тагил.
Заселение в отель Демидов Плаза 4*.
Свободное время.
Нижний Тагил. Мастер-класс по тагильской лаковой росписи
07:00-08:15 Завтрак в отеле.
08:30 Посещение АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат».
Экскурсия Традиции Демидовых – в современности»: музейный комплекс комбината, посещение с экскурсией металлургического производства комбината (домна №7, конвертерный цех либо колесобандажный цех), осмотр исторической домны №1.
Внимание:
- ЕВРАЗ выделен в объект посещения за доп. плату;
- возраст участников 14+;
- подача заявки на посещение ЕВРАЗа - не позднее 7 дней до тура).
На замену для участников тура, не попавших на экскурсию в ЕВРАЗ:
Историко-технический музей «Дом Черепановых».
Это редкая возможность соприкоснуться с традициями тагильских изобретателей, на подлинных экспонатах познакомиться с их биографиями и изобретениями.
Увидеть уникальные астрономические часы Е. Г. Кузнецова, серебряную вазу – подарок изобретателю паровых машин Е. А. Черепанову от заводчиков Демидовых, велосипед XIX века и многое другое!
Особый интерес вызывают действующие модели паровозов и железной дороги, а также интерактивные выставки по истории техники.
12:10-12:50 Обед по меню металлурга в кафе города.
12:50 Обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу с посещением смотровой площадки на Лисьей горе.
Демидовская дача. г. Нижний Тагил – один из крупнейших и старейших горнозаводских центров России. Именно здесь были построены самые современные в мире (с 1725-1735 гг.) по своему технологическому оснащению и мощности 4-е домны!
Производственная значимость Нижнетагильских заводов определялась прочным положением на европейском рынке его металла с маркой «Старый соболь».
Именно в городе Нижний Тагил механики Черепановы создали первый в России паровоз.
14:00-14:50 Посещение Нижнетагильского историко-краеведческого музея.
Нижнетагильский историко-краеведческий музей наглядно раскрывает историю тагильского края.
В музее представлены: собрание живописных и скульптурных портретов заводчиков Демидовых, уникальные рекламные изделия Нижнетагильских заводов XIX века.
15:00 -15:50 Посещение музея истории подносного промысла «Дом Худояровых».
Металлические подносы появились в начале XVIII века на металлургических заводах в городе Нижнем Тагиле, принадлежащих уральскому промышленнику А. Н. Демидову. Именно Демидовы являются зачинателями промышленного производства подносов.
16:00 -17:30 Мастер-класс по тагильской лаковой росписи с предоставлением всех материалов в Музейно-производственном комплексе «Тагильский поднос».
Металлические подносы появились в начале XVIII века в Нижнем Тагиле на металлургических заводах, принадлежащих уральскому промышленнику А. Н. Демидову.
Именно Демидовы являются зачинателями промышленного производства подносов.
17:30-18:30 Заключительное чаепитие на душистых уральских травах.
18:30 Выезд в г. Екатеринбург (в пути следования, по необходимости, санитарная остановка, просмотр фильмов).
20:40 Прибытие в г. Екатеринбург, отель Marins Park Hotel 3* (ЖД вокзал).
Трансфер в аэропорт Кольцово (за доп. плату).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле “Демидов Плаза” 4* в Нижнем-Тагиле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- от 18 050 руб. за 1 человека в 2-местном номере;
- от 20 650 руб. за 1 человека в 1-местном номере.
Скидки по экскурсионной программе для льготной категории граждан:
- пенсионеры и школьники - 450 руб.
Варианты проживания
Отель «Демидов Плаза» 4
«Демидов Плаза» находится вблизи железнодорожного и авто- вокзалов и основных культурных достопримечательностей. Из окон отеля открывается потрясающий вид на одну из основных достопримечательностей города – Лисью гору.
В отеле 127 стильных дизайнерских номеров с бесплатным доступом к Wi-Fi на всей территории отеля, во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. К Вашим услугам ресторан livе-inn room, лаундж бар и обслуживание в номерах.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт по программе
- Проживание в отеле «Демидов Плаза» (Н. Тагил) 4* (1 ночь)
- Питание: 1 завтрак (шведский стол), 2 обеда, 1 ужин и чаепитие с угощением
- Путевая экскурсия и сопровождение гидом-экскурсоводом по маршруту
- Входные билеты в музеи
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Екатеринбург и обратно
- Индивидуальные трансферы аэропорт/жд вокзал - гостиница - аэропорт/жд вокзал (от 1500 руб. за машину)
- Экскурсионное посещение металлургического комплекса ЕВРАЗ - 890 руб. /чел. (14+) или Историко-технический музей Дом Черепановых
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- взять с собой удобную обувь для пеших прогулок, теплые вещи;
- полис ОМС;
- средства на покупку сувениров и сладостей: наш край славен шишками в шоколаде, «Свердловским рыжиком», изделиями из уральских камней и минералов, и, конечно же, современным мерчем;
- при посещении экскурсии на НТМК «ЕВРАЗ» при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
- по технике безопасности запрещено посещение цеха в шортах и юбках, обязательно в брюках/джинсах и носках; тем, кто носит линзы рекомендуем, после посещения цеха сменить их на очки из за возможного попадания пыли и дискомфорта в глазах; в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС.
- при посещении церквей и храмов, женщинам необходимо иметь платок на голову, а одежда должна закрывать плечи и колени. Для мужчин не допускается посещение церквей и храмов в шортах и спортивных костюмах. В программе тура – остановка у церкви Николая Чудотворца (с. Быньги);
- номерной фонд в отелях по маршруту соответствует европейским стандартам и располагает средствами личной гигиены и феном.
- мы позаботимся о Вас и предоставим питьевую бутилированную воду на каждого и на все дни по маршруту!
Какие условия участия в экскурсии на АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»?
Экскурсионное посещение АО "ЕВРАЗ" доступно для туристов с 14 лет, в целях личной безопасности, посещение цеха запрещается лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЦНС. Заблаговременно (не позднее чем за 7 дней до тура) предоставляются данные: паспорт РФ, размер одежды/обуви туриста (для обеспечения спец. средствами защиты).
Есть ли скидки на тур?
Да, скидки предоставляются:
- пенсионерам и школьникам – 450 руб. /чел.;
При посещении музеев детям, студентам и людям пенсионного возраста необходимо иметь при себе документ, подтверждающий статус (студенческий билет, пенсионное удостоверение).
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.