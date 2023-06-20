Авторский тур
2 дня
Демидовский маршрут. Сокращенная программа
Россия, Свердловская область, Екатеринбург
11 мая
15 июня
6 июля
20 июля
16 650₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена20 июня 2023Очень понравилось, экскурсии, отель, гид все на высшем уровне, я ваш фанат!
- ТТатьяна13 июня 2023Всем сотрудникам, принявшим участие в организации нашего тура с 10.06.2023г. по 12.06.2023г. по г. Екатеринбургу выражаем огромную благодарность. Все очень понравилось! От работы менеджера Ксении Гришиной, которая длительное время вела с нами переписку, улаживая все нюансы по нашей заявке до организации тура в целом. Сопровождающий гид Аникина Татьяна Николаевна, грамотный и очень любящий свой город человек. Старалась, чтобы туристы увидели и узнали больше о городе и его истории. Прислушивалась к просьбам и всегда готова была помочь словом и делом. Хотелось бы отметить водителя(ей) (не знаю, менялись ли они)за очень аккуратное вождение, во все запланированные места мы прибывали вовремя. Для обедов был предоставлен очень атмосферный ресторан с вкусными обедами и замечательным обслуживанием. Однако, была и ложка дегтя: в первый день нашего тура группа вынуждена была смотреть на город через очень грязные окна автобуса, даже фотографировать не представлялось возможным. Этот факт немного подпортил впечатление.
- ЕЕлена4 мая 2023Екатеринбург советую к посещению, но надо обязательно съездить и в Невьянск
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