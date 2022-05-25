Школа №14 — бывший госпиталь. Дом боксёра Станислава Сорокина. Район «Живые и мёртвые», памятник борцам революции, могила Анатолия Климова. Старообрядческий храм пророка Захарии и великомученицы Евдокии, дом, где закончил свой земной путь фабрикант, меценат Арсений Морозов. Старинное село, где проходила Владимирка, был пороховой завод и стояли французы в 1812 г., самый старый храм, конная школа, плотина, пожарное депо XIX в., реки Васса и Клязьма, места работы художников, остатки усадьбы и парка, дома купцов, Вали Богоявленской, мечеть.
Вы познакомитесь с любопытной, культурную, духовной и исторической достопримечательность Ногинска — с Успенской церковью. Освящена она была в 1756 году и дала название селу, так с конца XVIII века село Рогожи стало именоваться Успенским. Как много веков назад, так и сейчас Успенская церковь продолжает оставаться по-домашнему уютным храмом, расположенным в отличном месте — на берегу реки Клязьма.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
На транспорте заказчика 2,5-3 часа. Пешеходный вариант — 4 часа.
Возможно посещение уникального музея пожарного дела.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Посещение музея
Обед
Пожертвования в храме
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ногинск, ул. Комсомольская, 3
Завершение: Ногинск, улица Советской Конституции, 16
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
На транспорте заказчика 2,5-3 часа. Пешеходный вариант — 4 часа.
Возможно посещение уникального музея пожарного дела
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Ногинске
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