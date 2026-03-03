Евгения проводит ещё 1 экскурсию

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Глухово - времён связующая нить

Погрузитесь в историю Ногинска, исследуя старинный микрорайон Глухово. Узнайте о промышленниках Морозовых, революционных событиях и знаменитых горожанах
Ногинск - город с богатой историей, которую часто забывают даже его жители.

Экскурсия «Глухово - времён связующая нить» предлагает уникальную возможность узнать о старейшем текстильном предприятии, династии Морозовых и их наследии.

Вы увидите первый в мире памятник Ленину, узнаете о культурных и спортивных традициях города, а также прогуляетесь по местам съёмок известных кинофильмов. В завершение экскурсии попробуйте легендарное ногинское мороженое
5
24 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная история города
  • 🏛 Посещение памятников и усадьбы
  • 🎬 Места съёмок известных фильмов
  • 🍦 Легендарное ногинское мороженое
  • 👨‍🏫 Узнайте о выдающихся горожанах

Лучшее время для посещения

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Лучше всего посетить Ногинск в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время года вы сможете насладиться всеми прелестями города без излишней загруженности и в тёплой атмосфере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, но возможны дожди и прохлада. Зимой экскурсия тоже доступна, однако стоит учесть, что холодная погода может ограничить комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Глухово - времён связующая нить
Глухово - времён связующая нить
Глухово - времён связующая нить

Что можно увидеть

  • Глуховский хлопчатобумажный комбинат
  • Первый в мире памятник Ленину
  • Новоткацкая фабрика
  • Усадьба Морозовых
  • Школа №10

Описание экскурсии

Путешествие на машине времени

Ногинск знаменит промышленным гигантом — Глуховским хлопчатобумажным комбинатом. Я расскажу об этом старейшем текстильном предприятии, династии промышленников, меценатов, старообрядцев Морозовых и их наследии на Глуховке. Вы узнаете, как отразились на облике города революционные события, увидите первый в мире памятник Ленину, услышите о боевых и трудовых подвигах глуховчан. Мы поговорим о культурных и спортивных традициях, прогуляемся по местам, где снимались известные кинофильмы. Вас удивит богородский модерн, самая красивая школа России и шедевр промышленной архитектуры — новоткацкая фабрика, а в отреставрированной усадьбе Морозовых вам откроются интересные факты об Арсении Морозове.

Я расскажу о человеке, чьё имя носит наш город, знаменитых на всю страну Героях Социалистического Труда Любови Ананьевой и Александре Свешникове, «солнечном клоуне» Олеге Попове, патриархе Пимене, футболисте Григории Федотове, легендарном матросе Железняке, оперном певце Никандре Ханаеве и его дочери. А в завершение прогулки, вдоволь насладившись живописными пейзажами, вы сможете попробовать легендарное ногинское мороженое!

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но также может проходить на вашем автомобиле
  • Экскурсия подходит для путешественников старше 14 лет; дети до 14 лет — по договоренности
  • Экскурсия в дом-музей А. И. Морозова заказывается заранее и оплачивается дополнительно
  • Проход на новоткацкую фабрику и в школу №10 может быть ограничен

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Школа №1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Ногинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 494 туристов
Меня зовут Евгения. Я родилась и всю жизнь живу в Ногинске, как и мои родители. Так случилось благодаря А. И. Морозову: он пригласил в Богородск моего прапрадеда как хорошего специалиста.
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Я занимаюсь туристско-краеведческой работой с учащимися. Мои воспитанники начинают с походов по родному краю и заканчивают многодневными пешими и водными путешествиями по России, во время которых собирают краеведческий материал. В соавторстве с коллегами я написала несколько книг об истории города и династии Морозовых, справочное пособие по краеведению, помогала в создании путеводителя по Ногинску и разработала несколько буклетов. Я хочу сохранить 650-летнюю историю малой родины и рассказать о ней гостям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
1
3
2
1
Полина
Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
В Ногинск я поехала с конкретным запросом.
Всё началось с Морозовских казарм — захотелось понять, кто, когда и зачем их строил, какая идея за этим
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стояла. Информации в интернете было недостаточно, хотелось глубины. Поэтому искала человека, который знает историю Богородска и династии Морозовых не понаслышке.

Евгения стала именно таким проводником.

Это не была экскурсия в классическом смысле — скорее живой разговор с человеком, который горит темой. Евгения не просто выдавала факты, она погружала в контекст, в детали, в смыслы. Мы говорили и о Морозовых, и об истории места, и о том, как всё это переплетается. Информации было много, но она не перегружала — наоборот, захватывало то, с какой любовью и знанием дела человек делится.

Отдельно ценно, что Евгения написала книгу о Морозовых — сейчас читаю и чувствую ту же глубину и уважение к материалу.

Для меня это было попадание 10 из 10. Именно такой встречи я и ждала.

Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
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Евгения
Евгения - просто очаравательна, глубоко погружена в тему и бесконечно влюблена в свой город. Экскурсия просто захватила, почти 4 часа пролетело незаметно, нашли ответы на все свои вопросы и даже
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больше. очень прониклись историей Глухово и семьи Морозовых. С таким вдохновением, энергией и любовью всё это нам рассказывала Евгения. Честно говоря, я не представляла, где там ходить 4 часа и была настроена настороженно, но осталась в полном восторге. Столько фактов, моментов, нюансов. Благодарим Евгению от души! И, конечно же, рекомендую

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А
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места города и подробно рассказала о любопытных фактах. Рекомендуем к посещению.
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места+2
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
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А
Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими знаниями истории города, увлекательными рассказами о жизни местных жителей и значимых событиях прошлого. Благодаря ей мы смогли погрузиться в атмосферу Ногинска, ощутив дух времени и места. Мы остались в полном восторге от общения с таким профессионалом и получили массу удовольствия от прогулки.
Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими
Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими
Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими
Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими
Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими
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Е
Евгения прекрасный и крайне увлеченный темой рассказчик. Три часа экскурсии пролетели на одном дыхании. Не думала, что в этой части Ногинска столько всего интересного. С удовольствием приеду еще раз. Уже потом, перед возвращением домой купила в сувенирном магазине книгу, которая Евгения составила о Морозовых. Сейчас читаю))
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Л
Большое спасибо гиду Евгении за интересную экскурсию по Глухово. Жителям Ногинска просто повезло, что рядом с ними живёт человек, обладающий обширными знаниями о своём крае, который с такой любовью делится ими с нами. Три часа пешей экскурсии пролетели как одно мгновенье. Рекомендую всем эту экскурсию.
Большое спасибо гиду Евгении за интересную экскурсию по Глухово. Жителям Ногинска просто повезло, что рядом с
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