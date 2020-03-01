Евгения проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Глухово — времён связующая нить

Прогуляться по старинному району Ногинска и познакомиться с его историей, культурой и героями

Евгения
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Евгения – ваш гид
Ногинск — небольшой городок в Подмосковье.

Даже коренные жители со временем забывают его историю.

Но — поверьте — она достойна быть увековеченной! Вы исследуете старинный микрорайон города и увидите важные памятники прошлого, узнаете о выдающихся горожанах и попробуете легендарное ногинское мороженое.
От 3400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Встреча — площадь Ленина
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Глухово — времён связующая нить
Глухово — времён связующая нить

Что вас ожидает

Путешествие на машине времени
Ногинск знаменит промышленным гигантом — Глуховским хлопчатобумажным комбинатом. Я расскажу об этом старейшем текстильном предприятии, династии промышленников, меценатов, старообрядцев Морозовых и их наследии на Глуховке. Вы узнаете, как отразились на облике города революционные события, увидите первый в мире памятник Ленину, услышите о боевых и трудовых подвигах глуховчан. Мы поговорим о культурных и спортивных традициях, прогуляемся по местам, где снимались известные кинофильмы. Вас удивит богородский модерн, самая красивая школа России и шедевр промышленной архитектуры — новоткацкая фабрика, а в отреставрированной усадьбе Морозовых вам откроются интересные факты об Арсении Морозове.

Я расскажу о человеке, чьё имя носит наш город, знаменитых на всю страну Героях Социалистического Труда Любови Ананьевой и Александре Свешникове, «солнечном клоуне» Олеге Попове, патриархе Пимене, футболисте Григории Федотове, легендарном матросе Железняке, оперном певце Никандре Ханаеве и его дочери. А в завершение прогулки, вдоволь насладившись живописными пейзажами, вы сможете попробовать легендарное ногинское мороженое!

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но также может проходить на вашем автомобиле
  • Экскурсия в дом-музей А.И. Морозова заказывается заранее и оплачивается дополнительно
  • Проход на новоткацкую фабрику и в школу №10 может быть ограничен
Глухово — времён связующая нить
Глухово — времён связующая нить
Глухово — времён связующая нить
Глухово — времён связующая нить
Глухово — времён связующая нить
Глухово — времён связующая нить
Глухово — времён связующая нить
Глухово — времён связующая нить
Глухово — времён связующая нить
Глухово — времён связующая нить
Глухово — времён связующая нить
Глухово — времён связующая нить
Глухово — времён связующая нить
Глухово — времён связующая нить

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — площадь Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Меня зовут Евгения. Я родилась и всю жизнь живу в Ногинске, как и мои родители. Так случилось благодаря А. И. Морозову: он пригласил в Богородск моего прапрадеда как хорошего специалиста. Я занимаюсь туристско-краеведческой работой с учащимися. Мои воспитанники начинают с походов по родному краю и заканчивают многодневными пешими и водными путешествиями по России, во время которых собирают краеведческий материал. В соавторстве с коллегами я написала несколько книг об истории города и династии Морозовых, справочное пособие по краеведению, помогала в создании путеводителя по Ногинску и разработала несколько буклетов. Я хочу сохранить 650-летнюю историю малой родины и рассказать о ней гостям.
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Евгения проводит ещё 1 экскурсию

От села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсияОт села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсияОт села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсия
300 за человека
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2 отзыва
Погрузиться в историю города, прогуливаясь старинными улочками, и узнать о Богородском модерне
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