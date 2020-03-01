Евгения проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Путешествие на машине времени

Ногинск знаменит промышленным гигантом — Глуховским хлопчатобумажным комбинатом. Я расскажу об этом старейшем текстильном предприятии, династии промышленников, меценатов, старообрядцев Морозовых и их наследии на Глуховке. Вы узнаете, как отразились на облике города революционные события, увидите первый в мире памятник Ленину, услышите о боевых и трудовых подвигах глуховчан. Мы поговорим о культурных и спортивных традициях, прогуляемся по местам, где снимались известные кинофильмы. Вас удивит богородский модерн, самая красивая школа России и шедевр промышленной архитектуры — новоткацкая фабрика, а в отреставрированной усадьбе Морозовых вам откроются интересные факты об Арсении Морозове.

Я расскажу о человеке, чьё имя носит наш город, знаменитых на всю страну Героях Социалистического Труда Любови Ананьевой и Александре Свешникове, «солнечном клоуне» Олеге Попове, патриархе Пимене, футболисте Григории Федотове, легендарном матросе Железняке, оперном певце Никандре Ханаеве и его дочери. А в завершение прогулки, вдоволь насладившись живописными пейзажами, вы сможете попробовать легендарное ногинское мороженое!