Евгения проводит ещё 1 экскурсию

Экскурсия «Глухово - времён связующая нить» предлагает уникальную возможность узнать о старейшем текстильном предприятии, династии Морозовых и их наследии.
Вы увидите первый в мире памятник Ленину, узнаете о культурных и спортивных традициях города, а также прогуляетесь по местам съёмок известных кинофильмов. В завершение экскурсии попробуйте легендарное ногинское мороженое
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальная история города
- 🏛 Посещение памятников и усадьбы
- 🎬 Места съёмок известных фильмов
- 🍦 Легендарное ногинское мороженое
- 👨🏫 Узнайте о выдающихся горожанах
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Глуховский хлопчатобумажный комбинат
- Первый в мире памятник Ленину
- Новоткацкая фабрика
- Усадьба Морозовых
- Школа №10
Описание экскурсии
Путешествие на машине времени
Ногинск знаменит промышленным гигантом — Глуховским хлопчатобумажным комбинатом. Я расскажу об этом старейшем текстильном предприятии, династии промышленников, меценатов, старообрядцев Морозовых и их наследии на Глуховке. Вы узнаете, как отразились на облике города революционные события, увидите первый в мире памятник Ленину, услышите о боевых и трудовых подвигах глуховчан. Мы поговорим о культурных и спортивных традициях, прогуляемся по местам, где снимались известные кинофильмы. Вас удивит богородский модерн, самая красивая школа России и шедевр промышленной архитектуры — новоткацкая фабрика, а в отреставрированной усадьбе Морозовых вам откроются интересные факты об Арсении Морозове.
Я расскажу о человеке, чьё имя носит наш город, знаменитых на всю страну Героях Социалистического Труда Любови Ананьевой и Александре Свешникове, «солнечном клоуне» Олеге Попове, патриархе Пимене, футболисте Григории Федотове, легендарном матросе Железняке, оперном певце Никандре Ханаеве и его дочери. А в завершение прогулки, вдоволь насладившись живописными пейзажами, вы сможете попробовать легендарное ногинское мороженое!
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, но также может проходить на вашем автомобиле
- Экскурсия подходит для путешественников старше 14 лет; дети до 14 лет — по договоренности
- Экскурсия в дом-музей А. И. Морозова заказывается заранее и оплачивается дополнительно
- Проход на новоткацкую фабрику и в школу №10 может быть ограничен
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
В Ногинск я поехала с конкретным запросом.
Всё началось с Морозовских казарм — захотелось понять, кто, когда и зачем их строил, какая идея за этим