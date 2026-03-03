Евгения проводит ещё 1 экскурсию

Ногинск - город с богатой историей, которую часто забывают даже его жители.



Экскурсия «Глухово - времён связующая нить» предлагает уникальную возможность узнать о старейшем текстильном предприятии, династии Морозовых и их наследии.



Вы увидите первый в мире памятник Ленину, узнаете о культурных и спортивных традициях города, а также прогуляетесь по местам съёмок известных кинофильмов. В завершение экскурсии попробуйте легендарное ногинское мороженое

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить Ногинск в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время года вы сможете насладиться всеми прелестями города без излишней загруженности и в тёплой атмосфере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, но возможны дожди и прохлада. Зимой экскурсия тоже доступна, однако стоит учесть, что холодная погода может ограничить комфортность прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.