Все экскурсии в Ногинске
Доступно 7 экскурсий 🚌 в Ногинске на 2021 год, 12 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1-15 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1-20 чел.
Обелиск памяти: Ногинск - город воинской доблести
Тематическая экскурсия, посвящённая событиям и героям Великой Отечественной войны в Ногинске
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 500₽
за 1-3 чел.
От села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсия
Погрузиться в историю города, прогуливаясь старинными улочками, и узнать о Богородском модерне
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1-25 чел.
Старинный Успенск
Экскурсия по старинному микрорайону Ногинска с посещением самой старой каменной постройки - Церкви Успения...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 400₽
за 1-10 чел.
Глухово — времён связующая нить
Прогуляться по старинному району Ногинска и познакомиться с его историей, культурой и героями
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 000₽
за 1-20 чел.
Легенды и были Богородского края
Во время экскурсии вас ждут история и легенды, Богородские святыни, места киносъёмок
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1-15 чел.
Глухово - времён связующая нить
Вы исследуете старинный микрорайон города и увидите памятники прошлого, узнаете о выдающихся горожанах,...
По договоренности
Последние отзывы «Экскурсии Ногинска»
- ММаргарита4 октября 2021Отличная экскурсия, знания истории, своего города великолепные, экскурсия прошла на одном дыхании, получили много впечатлений
- NNatalia6 сентября 2021Огромная благодарность Евгении за уникальную экскурсию. Мы-то думали, ну, что может быть интересного в Глухово. как оказалось, и интересно, и познавательно, и увлекательно! Богатый на историю край, вернее, окраина Ногинска. Впечатлены и поражены. Евгения и прекрасный рассказчик, и обаятельная дама, и с первых секунд встречи мы поняли, насколько нам повезло, что приехали в это место, хотя, и сомневались, ехать ли, брать ли экскурсию по городу. ЕХАТЬ! БРАТЬ! и радоваться, что наше Подмосковье богато своей историей, и замечательные люди там жили, живут, и, надеемся, будут продолжать традиции. Евгения, Вам низкий поклон за любовь к своей профессии, к городу. Надеемся на еще экскурсию с Вами уже по самому Ногинску. Группа друзей 40-65 лет.
- ЯЯна11 июля 2021Евгения — профессиональный гид, показала всё самое интересное, заразила интересом к городу, дала ценные рекомендации, была отзывчивой, когда пришлось перенести дату экскурсии. Рекомендую! Богородский модерн покорил.
- ММарина17 мая 2021Огромное спасибо Евгении за экскурсию! Прекрасное изложение темы, интересные места, чудесная прогулка по Глухово.
- ЮЮлия13 мая 202101.05.2021 посетили обзорную экскурсию по Ногинску с гидом Евгенией. Евгения - прекрасно подготовленный экскурсовод, готовый рассказывать о городе часами. Экскурсия была в основном пешеходной, благо погода нас не подвела. Однако, и небольшое путешествие на авто мы совершили. Особенно понравилось, что у Евгении были подготовлены вспомогательные материалы к экскурсионному маршруту: дореволюционные фотографии города и фотопортреты знаменитых людей Ногинска. Благодаря Евгении мы замечательно провели день в Ногинске и узнали много новой информации. Большое спасибо!
- ММарина9 января 2021Спасибо Жене за экскурсию! С нами ходил сын 10 лет. Я просила Женю провести экскурсию учитывая возраст ребёнка. Материал был подан очень интересно, познавательно, доступно. Вечером сын в разговоре с бабушкой и дедушкой рассказал им много про историю Ногинска, про его жителей, про героев. На все наши с мужем Вопросы, мы получили полные и интересные ответы! Женя, кладезь знаний!!!! Очень приятно было познакомиться с таким профессионалом!!!!