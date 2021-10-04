Отзыв на: От села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсия М Маргарита 5 Отличная экскурсия, знания истории, своего города великолепные, экскурсия прошла на одном дыхании, получили много впечатлений

Отзыв на: Глухово — времён связующая нить N Natalia 5 Огромная благодарность Евгении за уникальную экскурсию. Мы-то думали, ну, что может быть интересного в Глухово. как оказалось, и интересно, и познавательно, и увлекательно! Богатый на историю край, вернее, окраина Ногинска. Впечатлены и поражены. Евгения и прекрасный рассказчик, и обаятельная дама, и с первых секунд встречи мы поняли, насколько нам повезло, что приехали в это место, хотя, и сомневались, ехать ли, брать ли экскурсию по городу. ЕХАТЬ! БРАТЬ! и радоваться, что наше Подмосковье богато своей историей, и замечательные люди там жили, живут, и, надеемся, будут продолжать традиции. Евгения, Вам низкий поклон за любовь к своей профессии, к городу. Надеемся на еще экскурсию с Вами уже по самому Ногинску. Группа друзей 40-65 лет.

Отзыв на: Глухово — времён связующая нить Я Яна 5 Евгения — профессиональный гид, показала всё самое интересное, заразила интересом к городу, дала ценные рекомендации, была отзывчивой, когда пришлось перенести дату экскурсии. Рекомендую! Богородский модерн покорил.

Отзыв на: Глухово — времён связующая нить М Марина 5 Огромное спасибо Евгении за экскурсию! Прекрасное изложение темы, интересные места, чудесная прогулка по Глухово.

Отзыв на: От села Рогожи до Ногинска — обзорная экскурсия Ю Юлия 5 01.05.2021 посетили обзорную экскурсию по Ногинску с гидом Евгенией. Евгения - прекрасно подготовленный экскурсовод, готовый рассказывать о городе часами. Экскурсия была в основном пешеходной, благо погода нас не подвела. Однако, и небольшое путешествие на авто мы совершили. Особенно понравилось, что у Евгении были подготовлены вспомогательные материалы к экскурсионному маршруту: дореволюционные фотографии города и фотопортреты знаменитых людей Ногинска. Благодаря Евгении мы замечательно провели день в Ногинске и узнали много новой информации. Большое спасибо!