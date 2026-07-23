Индивидуальная
до 3 чел.
От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
Погрузиться в историю города, прогуливаясь старинными улочками, и узнать о Богородском модерне
Начало: у памятника В.П. Ногину
Завтра в 10:30
11 авг в 11:00
от 4500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Глухово - времён связующая нить
Погрузитесь в историю Ногинска, исследуя старинный микрорайон Глухово. Узнайте о промышленниках Морозовых, революционных событиях и знаменитых горожанах
Начало: Школа №1
Сегодня в 10:30
Завтра в 15:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
Погрузиться в атмосферу купеческой России - через историю старинного города, его улицы и легенды
10 авг в 14:30
11 авг в 14:00
от 5200 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
От села Рогожи до Ногинска
Начало: Памятник В.П. Ногину на вокзале
5000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Глухово - времён связующая нить
Начало: Г. Ногинск, ул. Краснослободская д. 5
Расписание: По договоренности
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
4500 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Легенды и были Богородского края
Начало: Ногинск, улица Советской Конституции, 16
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Обелиск памяти: Ногинск - город воинской доблести
Начало: Памятник В.П. Ногину, Ногинск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
К
Марианна прекрасный рассказчик, отличный экскурсовод и очень легкий собеседник, время пролетело незаметно). Узнали много нового о Ногинске, где вроде бы
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В
история от древних времен до революции, упор на психологию, традиции и человеческие взаимоотношения! Было любопытно!
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Евгения - просто очаравательна, глубоко погружена в тему и бесконечно влюблена в свой город. Экскурсия просто захватила, почти 4 часа
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Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
В Ногинск я поехала с конкретным запросом.
Всё началось с Морозовских казарм — захотелось понять,
В Ногинск я поехала с конкретным запросом.
Всё началось с Морозовских казарм — захотелось понять,
+4
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О
Евгения Кудрявцева - это находка для любителей истории!!
Получили огромное удовольствие от экскурсии, теперь мы иначе смотрим на город. Спасибо большое!!
Получили огромное удовольствие от экскурсии, теперь мы иначе смотрим на город. Спасибо большое!!
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Е
Евгения прекрасный и крайне увлеченный темой рассказчик. Три часа экскурсии пролетели на одном дыхании. Не думала, что в этой части
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К
Прекрасный город, прекрасный экскурсовод, всё понравилось
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А
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места города и подробно рассказала о любопытных фактах. Рекомендуем к посещению.
+6
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Экскурсия нам очень понравилась! Мы заранее созвонились с Марианной, она всё подробно объяснила, после отвечала на вопросы в мессенджере. Весь
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А
Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими знаниями истории города, увлекательными
+1
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Всего 63 отзыва в Ногинске
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Ответы на вопросы от путешественников по Ногинску
Самые популярные экскурсии в Ногинске
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Сколько стоит экскурсия по Ногинску в августе 2026
Сейчас в Ногинске можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3500 до 6000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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