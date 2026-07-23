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Экскурсии в Ногинске

Найдено 7 экскурсий в Ногинске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
Погрузиться в историю города, прогуливаясь старинными улочками, и узнать о Богородском модерне
Начало: у памятника В.П. Ногину
Завтра в 10:30
11 авг в 11:00
от 4500 ₽ за всё до 3 чел.
Глухово - времён связующая нить
Пешая
3 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Глухово - времён связующая нить
Погрузитесь в историю Ногинска, исследуя старинный микрорайон Глухово. Узнайте о промышленниках Морозовых, революционных событиях и знаменитых горожанах
Начало: Школа №1
Сегодня в 10:30
Завтра в 15:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
Погрузиться в атмосферу купеческой России - через историю старинного города, его улицы и легенды
10 авг в 14:30
11 авг в 14:00
от 5200 ₽ за всё до 7 чел.
От села Рогожи до Ногинска
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
От села Рогожи до Ногинска
Начало: Памятник В.П. Ногину на вокзале
5000 ₽ за всё до 15 чел.
Глухово - времён связующая нить
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 20 чел.
Глухово - времён связующая нить
Начало: Г. Ногинск, ул. Краснослободская д. 5
Расписание: По договоренности
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
4500 ₽ за всё до 20 чел.
Легенды и были Богородского края
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 20 чел.
Легенды и были Богородского края
Начало: Ногинск, улица Советской Конституции, 16
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 20 чел.
Обелиск памяти: Ногинск - город воинской доблести
3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Обелиск памяти: Ногинск - город воинской доблести
Начало: Памятник В.П. Ногину, Ногинск
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

К
Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
Марианна прекрасный рассказчик, отличный экскурсовод и очень легкий собеседник, время пролетело незаметно). Узнали много нового о Ногинске, где вроде бы
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бываешь постоянно, но главного глазами не увидишь) Побывали в необычных местах и услышали много интересных историй. Спасибо большое, было очень познавательно!

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В
Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
история от древних времен до революции, упор на психологию, традиции и человеческие взаимоотношения! Было любопытно!
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Евгения
Глухово - времён связующая нить
Евгения - просто очаравательна, глубоко погружена в тему и бесконечно влюблена в свой город. Экскурсия просто захватила, почти 4 часа
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пролетело незаметно, нашли ответы на все свои вопросы и даже больше. очень прониклись историей Глухово и семьи Морозовых. С таким вдохновением, энергией и любовью всё это нам рассказывала Евгения. Честно говоря, я не представляла, где там ходить 4 часа и была настроена настороженно, но осталась в полном восторге. Столько фактов, моментов, нюансов. Благодарим Евгению от души! И, конечно же, рекомендую

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Полина
Глухово - времён связующая нить
Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
В Ногинск я поехала с конкретным запросом.
Всё началось с Морозовских казарм — захотелось понять,
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кто, когда и зачем их строил, какая идея за этим стояла. Информации в интернете было недостаточно, хотелось глубины. Поэтому искала человека, который знает историю Богородска и династии Морозовых не понаслышке.

Евгения стала именно таким проводником.

Это не была экскурсия в классическом смысле — скорее живой разговор с человеком, который горит темой. Евгения не просто выдавала факты, она погружала в контекст, в детали, в смыслы. Мы говорили и о Морозовых, и об истории места, и о том, как всё это переплетается. Информации было много, но она не перегружала — наоборот, захватывало то, с какой любовью и знанием дела человек делится.

Отдельно ценно, что Евгения написала книгу о Морозовых — сейчас читаю и чувствую ту же глубину и уважение к материалу.

Для меня это было попадание 10 из 10. Именно такой встречи я и ждала.

Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
Были на экскурсии у Евгении месяц назад.+4
Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
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О
От села Рогожи до Ногинска
Евгения Кудрявцева - это находка для любителей истории!!
Получили огромное удовольствие от экскурсии, теперь мы иначе смотрим на город. Спасибо большое!!
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Е
Глухово - времён связующая нить
Евгения прекрасный и крайне увлеченный темой рассказчик. Три часа экскурсии пролетели на одном дыхании. Не думала, что в этой части
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Ногинска столько всего интересного. С удовольствием приеду еще раз. Уже потом, перед возвращением домой купила в сувенирном магазине книгу, которая Евгения составила о Морозовых. Сейчас читаю))

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К
Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
Прекрасный город, прекрасный экскурсовод, всё понравилось
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А
Глухово - времён связующая нить
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места города и подробно рассказала о любопытных фактах. Рекомендуем к посещению.
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места+6
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
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Андрей
Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
Экскурсия нам очень понравилась! Мы заранее созвонились с Марианной, она всё подробно объяснила, после отвечала на вопросы в мессенджере. Весь
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маршрут был продуманным и насыщенным — нам показали не только основные достопримечательности, но и те уголки, мимо которых обычно проходишь, не догадываясь об их истории (а мы живём в Ногинске уже несколько лет). Особенно приятно, что использовались радиогиды — слышимость была хорошей, не нужно было толпиться вокруг экскурсовода, такое в небольших городах нечасто встречается. Понравилась сама манера рассказа: с любовью к городу, с чувством и знанием дела. Марианна не просто пересказывала даты, а помогала увидеть живую историю — объясняла, почему какие-то здания перестраивались, чем отличаются эпохи и стили, показывала старые фото, даже прочитала стихи (мы не знали, что патриархи бывают поэтами) и включала старую аудиозапись старообрядческого хора. В целом остались отличные впечатления, несмотря на переменчивую погоду — познавательно, душевно и с вниманием к деталям. Спасибо за чудесную прогулку!

Экскурсия нам очень понравилась! Мы заранее созвонились с Марианной, она всё подробно объяснила, после отвечала на
Экскурсия нам очень понравилась! Мы заранее созвонились с Марианной, она всё подробно объяснила, после отвечала на
Экскурсия нам очень понравилась! Мы заранее созвонились с Марианной, она всё подробно объяснила, после отвечала на
Экскурсия нам очень понравилась! Мы заранее созвонились с Марианной, она всё подробно объяснила, после отвечала на
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А
Глухово - времён связующая нить
Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими знаниями истории города, увлекательными
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рассказами о жизни местных жителей и значимых событиях прошлого. Благодаря ей мы смогли погрузиться в атмосферу Ногинска, ощутив дух времени и места. Мы остались в полном восторге от общения с таким профессионалом и получили массу удовольствия от прогулки.

Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими
Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими
Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими
Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими+1
Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими
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Всего 63 отзыва в Ногинске

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Ответы на вопросы от путешественников по Ногинску

Самые популярные экскурсии в Ногинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия;
  2. Глухово - времён связующая нить;
  3. Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии;
  4. От села Рогожи до Ногинска;
  5. Глухово - времён связующая нить.
Сколько стоит экскурсия по Ногинску в августе 2026
Сейчас в Ногинске можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3500 до 6000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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