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От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия

Погрузиться в историю города, прогуливаясь старинными улочками, и узнать о Богородском модерне
Пробовали ли вы знаменитое ногинское мороженое? Знаете, как связаны с нашим городом «Девочка с персиками» и патриарх Пимен? А почему Ногинск есть на советских и немецких планах Второй Мировой войны? Об этом и многом другом вы услышите на прогулке по городу с коренной ногинчанкой.
4.9
28 отзывов
От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия

Описание экскурсии

Ворота города

Мы встретимся у памятника Виктору Павловичу Ногину, имя которого носит город. Из сквера открывается отличный вид на ворота города и здание железнодорожного вокзала. Я расскажу о его истории и известной династии Морозовых, а также объясню, как он связан с нынешним министром иностранных дел. Далее, прогуливаясь по историческому центру, вы увидите памятный знак у Ногинского военкомата, откуда уже в первый день войны горожане добровольно уходили на фронт.

Ямская слобода и местные шедверы

Оказавшись на площади Бугрова, вы сразу заметите здание Краеведческого музея, где порой можно увидеть шедевры Айвазовского, Левитана и Рокотова. Музей можно посетить до или после нашей экскурсии. Я расскажу о традициях, обычаях и культуре региона, местных особенностях и легендах. А после покажу символ города — Богоявленский собор — и Тихвинскую церковь, за стенами которой хранится фаянсовый иконостас.

Народные герои

В завершение прогулки мы подойдем к драматическому театру и поговорим о выдающихся артистах Ногинска, полюбуемся архитектурой старинной школы им. В. Г. Короленко, которая раньше была классической женской гимназией, и остановимся на площади Победы у Мемориала Славы. Обойдя исторический центр, мы вернемся к привокзальному скверу, по пути осмотрев еще несколько знаковых памятников.

Организационные детали

  • Возможен расширенный вариант обзорной экскурсии на личном транспорте туриста с посещением других объектов
  • Просьба связаться с гидом перед бронированием для уточнения даты и времени экскурсии
  • Экскурсия подходит для путешественников старше 14 лет; дети до 14 лет — по договоренности

Что входит в стоимость, а что – нет

  • Билеты в Краеведческий музей (посещение по желанию) оплачиваются отдельно — 150 ₽/взрослый, 100 ₽/детский
  • Обед не предусмотрен

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника В.П. Ногину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Ногинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 494 туристов
Меня зовут Евгения. Я родилась и всю жизнь живу в Ногинске, как и мои родители. Так случилось благодаря А. И. Морозову: он пригласил в Богородск моего прапрадеда как хорошего специалиста.
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Я занимаюсь туристско-краеведческой работой с учащимися. Мои воспитанники начинают с походов по родному краю и заканчивают многодневными пешими и водными путешествиями по России, во время которых собирают краеведческий материал. В соавторстве с коллегами я написала несколько книг об истории города и династии Морозовых, справочное пособие по краеведению, помогала в создании путеводителя по Ногинску и разработала несколько буклетов. Я хочу сохранить 650-летнюю историю малой родины и рассказать о ней гостям.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
2
1
1
Я
Были приятно удивлены сколько интересного кроется в этом, казалось, непопулярном месте. Восприятие Ногинска перевернулось с ног на голову:) Спасибо за столь интересную и познавательную прогулку!
Были приятно удивлены сколько интересного кроется в этом, казалось, непопулярном месте. Восприятие Ногинска перевернулось с ног
Были приятно удивлены сколько интересного кроется в этом, казалось, непопулярном месте. Восприятие Ногинска перевернулось с ног
Были приятно удивлены сколько интересного кроется в этом, казалось, непопулярном месте. Восприятие Ногинска перевернулось с ног
Были приятно удивлены сколько интересного кроется в этом, казалось, непопулярном месте. Восприятие Ногинска перевернулось с ног
Были приятно удивлены сколько интересного кроется в этом, казалось, непопулярном месте. Восприятие Ногинска перевернулось с ног
Были приятно удивлены сколько интересного кроется в этом, казалось, непопулярном месте. Восприятие Ногинска перевернулось с ног
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Ирина
Гулять по городу с Евгенией было очень интересно. Сразу видно, что это неравнодушный человек и специалист, влюбленный в Ногинск. Интересные факты, городские легенды, прекрасные и логично подобранные локации, эмоциональный и передающий энергетику рассказа экскурсовод. Евгения, вы топ!
Гулять по городу с Евгенией было очень интересно. Сразу видно, что это неравнодушный человек и специалист,
Гулять по городу с Евгенией было очень интересно. Сразу видно, что это неравнодушный человек и специалист,
Гулять по городу с Евгенией было очень интересно. Сразу видно, что это неравнодушный человек и специалист,
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П
Экскурсия нам очень понравилась. Евгении большое спасибо.
Здорово, что есть такие увлеченные историей родного края люди.
Экскурсия нам очень понравилась. Евгении большое спасибо.
Экскурсия нам очень понравилась. Евгении большое спасибо.
Экскурсия нам очень понравилась. Евгении большое спасибо.
Экскурсия нам очень понравилась. Евгении большое спасибо.
Экскурсия нам очень понравилась. Евгении большое спасибо.
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Н
Экскурсия понравилась, нам было интересно. Разнообразили походом в чебуречную, дети довольны. Евгения очень любит свой родной город, рассказала нам много интересных фактов и историй.
Экскурсия понравилась, нам было интересно. Разнообразили походом в чебуречную, дети довольны. Евгения очень любит свой родной
Экскурсия понравилась, нам было интересно. Разнообразили походом в чебуречную, дети довольны. Евгения очень любит свой родной
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Евгения
Мы даже не предполагали, что экскурсия по не очень популярному у туристов Ногинску окажется такой интересной! Евгения - квалифицированный гид, доброжелательный человек, внимательный к запросам гостей. Мы увидели больше, чем
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ожидали: по окончании запланированной пешеходной экскурсии Евгения предложила нам посмотреть еще несколько объектов, до которых удобно добираться на автомобиле. Поскольку мы были на своей машине, это оказалось несложно - и по-настоящему увлекательно. Мы увидели замечательные церкви и старейшую гидроэлектростанцию, побывали к еще только готовящемся к открытию Музее Богородской ткацко-ниточной фабрики. Гид дала все необходимые рекомендации: где припарковаться, где пообедать, что посмотреть в свободное время. Огромное спасибо!

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Николай
Мы все смотрим на новые города глазами гида, который нам их представляет. И от того, насколько гид владеет своей профессией, насколько любит и знает город и край, в котором живет,
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во многом зависит и наше восприятие увиденного.
Евгения великолепный гид, бесконечно влюблённый в свой город, прекрасно владеющая мастерством рассказчика, с колоссальным массивом знаний по истории города Ногинска—Богородска. Имена купцов и промышленников, архитекторов и учёных, священнослужителей и революционеров, военных и спортсменов превращались в яркие живые образы со всеми их достоинствами и недостатками, с характерами и настроениями. Евгения — очень красивый и обаятельный человек, экскурсия с ней в холодный январский день пролетела на одном дыхании.
Спасибо Вам за глубокий и героический Ногинск, с которым, благодаря Вам, пусть и очень не надолго, мы были единым целым!

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