Пробовали ли вы знаменитое ногинское мороженое? Знаете, как связаны с нашим городом «Девочка с персиками» и патриарх Пимен? А почему Ногинск есть на советских и немецких планах Второй Мировой войны? Об этом и многом другом вы услышите на прогулке по городу с коренной ногинчанкой.

Описание экскурсии

Ворота города

Мы встретимся у памятника Виктору Павловичу Ногину, имя которого носит город. Из сквера открывается отличный вид на ворота города и здание железнодорожного вокзала. Я расскажу о его истории и известной династии Морозовых, а также объясню, как он связан с нынешним министром иностранных дел. Далее, прогуливаясь по историческому центру, вы увидите памятный знак у Ногинского военкомата, откуда уже в первый день войны горожане добровольно уходили на фронт.

Ямская слобода и местные шедверы

Оказавшись на площади Бугрова, вы сразу заметите здание Краеведческого музея, где порой можно увидеть шедевры Айвазовского, Левитана и Рокотова. Музей можно посетить до или после нашей экскурсии. Я расскажу о традициях, обычаях и культуре региона, местных особенностях и легендах. А после покажу символ города — Богоявленский собор — и Тихвинскую церковь, за стенами которой хранится фаянсовый иконостас.

Народные герои

В завершение прогулки мы подойдем к драматическому театру и поговорим о выдающихся артистах Ногинска, полюбуемся архитектурой старинной школы им. В. Г. Короленко, которая раньше была классической женской гимназией, и остановимся на площади Победы у Мемориала Славы. Обойдя исторический центр, мы вернемся к привокзальному скверу, по пути осмотрев еще несколько знаковых памятников.

Организационные детали

Возможен расширенный вариант обзорной экскурсии на личном транспорте туриста с посещением других объектов

Просьба связаться с гидом перед бронированием для уточнения даты и времени экскурсии

Экскурсия подходит для путешественников старше 14 лет; дети до 14 лет — по договоренности

Что входит в стоимость, а что – нет