Погрузиться в историю города, прогуливаясь старинными улочками, и узнать о Богородском модерне
Пробовали ли вы знаменитое ногинское мороженое? Знаете, как связаны с нашим городом «Девочка с персиками» и патриарх Пимен? А почему Ногинск есть на советских и немецких планах Второй Мировой войны? Об этом и многом другом вы услышите на прогулке по городу с коренной ногинчанкой.
Мы встретимся у памятника Виктору Павловичу Ногину, имя которого носит город. Из сквера открывается отличный вид на ворота города и здание железнодорожного вокзала. Я расскажу о его истории и известной династии Морозовых, а также объясню, как он связан с нынешним министром иностранных дел. Далее, прогуливаясь по историческому центру, вы увидите памятный знак у Ногинского военкомата, откуда уже в первый день войны горожане добровольно уходили на фронт.
Ямская слобода и местные шедверы
Оказавшись на площади Бугрова, вы сразу заметите здание Краеведческого музея, где порой можно увидеть шедевры Айвазовского, Левитана и Рокотова. Музей можно посетить до или после нашей экскурсии. Я расскажу о традициях, обычаях и культуре региона, местных особенностях и легендах. А после покажу символ города — Богоявленский собор — и Тихвинскую церковь, за стенами которой хранится фаянсовый иконостас.
Народные герои
В завершение прогулки мы подойдем к драматическому театру и поговорим о выдающихся артистах Ногинска, полюбуемся архитектурой старинной школы им. В. Г. Короленко, которая раньше была классической женской гимназией, и остановимся на площади Победы у Мемориала Славы. Обойдя исторический центр, мы вернемся к привокзальному скверу, по пути осмотрев еще несколько знаковых памятников.
Организационные детали
Возможен расширенный вариант обзорной экскурсии на личном транспорте туриста с посещением других объектов
Просьба связаться с гидом перед бронированием для уточнения даты и времени экскурсии
Экскурсия подходит для путешественников старше 14 лет; дети до 14 лет — по договоренности
Что входит в стоимость, а что – нет
Билеты в Краеведческий музей (посещение по желанию) оплачиваются отдельно — 150 ₽/взрослый, 100 ₽/детский
Обед не предусмотрен
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у памятника В.П. Ногину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Ногинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 494 туристов
Меня зовут Евгения. Я родилась и всю жизнь живу в Ногинске, как и мои родители. Так случилось благодаря А. И. Морозову: он пригласил в Богородск моего прапрадеда как хорошего специалиста. читать дальшеуменьшить
Я занимаюсь туристско-краеведческой работой с учащимися. Мои воспитанники начинают с походов по родному краю и заканчивают многодневными пешими и водными путешествиями по России, во время которых собирают краеведческий материал. В соавторстве с коллегами я написала несколько книг об истории города и династии Морозовых, справочное пособие по краеведению, помогала в создании путеводителя по Ногинску и разработала несколько буклетов. Я хочу сохранить 650-летнюю историю малой родины и рассказать о ней гостям.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Яна
Были приятно удивлены сколько интересного кроется в этом, казалось, непопулярном месте. Восприятие Ногинска перевернулось с ног на голову:) Спасибо за столь интересную и познавательную прогулку!
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Ирина
Гулять по городу с Евгенией было очень интересно. Сразу видно, что это неравнодушный человек и специалист, влюбленный в Ногинск. Интересные факты, городские легенды, прекрасные и логично подобранные локации, эмоциональный и передающий энергетику рассказа экскурсовод. Евгения, вы топ!
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П
Павел
Экскурсия нам очень понравилась. Евгении большое спасибо. Здорово, что есть такие увлеченные историей родного края люди.
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Н
Наталья
Экскурсия понравилась, нам было интересно. Разнообразили походом в чебуречную, дети довольны. Евгения очень любит свой родной город, рассказала нам много интересных фактов и историй.
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Евгения
Мы даже не предполагали, что экскурсия по не очень популярному у туристов Ногинску окажется такой интересной! Евгения - квалифицированный гид, доброжелательный человек, внимательный к запросам гостей. Мы увидели больше, чем читать дальшеуменьшить
ожидали: по окончании запланированной пешеходной экскурсии Евгения предложила нам посмотреть еще несколько объектов, до которых удобно добираться на автомобиле. Поскольку мы были на своей машине, это оказалось несложно - и по-настоящему увлекательно. Мы увидели замечательные церкви и старейшую гидроэлектростанцию, побывали к еще только готовящемся к открытию Музее Богородской ткацко-ниточной фабрики. Гид дала все необходимые рекомендации: где припарковаться, где пообедать, что посмотреть в свободное время. Огромное спасибо!
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Николай
Мы все смотрим на новые города глазами гида, который нам их представляет. И от того, насколько гид владеет своей профессией, насколько любит и знает город и край, в котором живет, читать дальшеуменьшить
во многом зависит и наше восприятие увиденного. Евгения великолепный гид, бесконечно влюблённый в свой город, прекрасно владеющая мастерством рассказчика, с колоссальным массивом знаний по истории города Ногинска—Богородска. Имена купцов и промышленников, архитекторов и учёных, священнослужителей и революционеров, военных и спортсменов превращались в яркие живые образы со всеми их достоинствами и недостатками, с характерами и настроениями. Евгения — очень красивый и обаятельный человек, экскурсия с ней в холодный январский день пролетела на одном дыхании. Спасибо Вам за глубокий и героический Ногинск, с которым, благодаря Вам, пусть и очень не надолго, мы были единым целым!
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