Встреча в аэропорту Алыкель. Трансфер Алыкель – Норильск.
Перед отъездом на базу Валек, места отправки катеров, заезжаем в кафе на завтрак и, при необходимости в магазины города Норильска за необходимым.
Трансфер на причал Валек, место стоянки и отправления речных судов на озеро Лама.
Сама поездка очень зрелищна и познавательна. Вы увидите весь переход от долинной, низинной лесотундры, в пойме реки Норилки, до северной тайги в сердце плато Путорана.
Начало маршрута проходит по руслу реки Норилка. Далее входим в реку Талая.
Проходим три живописных переката, и выходим в озеро Мелкое. Со всех сторон видны горы, отроги плато Путорана.
Далее входим в речку Лама, которая вытекает из одноименного озера. По сути это не речка, а разлив между двумя озерами Глубокое и Лама.
В ней почти нет течения, множество островов, отмелей, проток, лавируя между которыми выходим в озеро Лама.
Прибываем на базу «Бунисяк». Размещение в благоустроенном гостевом доме.
Ужин. Свободное время.
Желающие могут заняться рыбалкой с берега, или взяв на прокат моторную лодку для тролинга. Можно прогуляться по близлежащему лесу.
Протяженность маршрута 165 км. Время в пути 6-7 часов в зависимости от погоды.
Завтрак.
Выезд на моторной лодке к Плачущим скалам (2,5 км от базы) – одно из красивейших мест на всех путоранских озерах.
По скалам сбегает несколько ручейков, большие из которых образуют красивые водопады, а меньшие струятся по скальным обрывам, капая с уступов, создавая впечатление, что скалы "плачут".
Высаживаемся на берег и в сопровождении егерей начинаем подъем вдоль ручья впадающего в озеро рядом с Плачущими скалами.
Вскоре нам открывается вид на первый, 25-ти метровый водопад, находящийся в 800 м от берега озера.
Поднимаемся выше водопада на смотровую площадку рядом с ним. Отсюда открывается великолепный, панорамный вид на озеро Лама.
Выше, в 300 м находятся еще два водопада высотой около 10 и 30 м, в великолепном каньоне.
Далее поднимаемся вдоль каньона по его восточному краю выше и выходим на развилку ручья. Отсюда в распадках на склоне цирка увидим несколько ледников, с которых берут начало ручьи.
Вдоль восточного русла поднимаемся до выхода на плато.
Подъем достаточно сложный и доступен только физически подготовленным людям. Те, кому он не по силам, в сопровождении егеря осматривают водопады, любуются пейзажами, или по желанию начинают спуск обратно к озеру.
С края плато открывается незабываемый вид на восточную оконечность озера Лама, долины рек Бунисяк и Талая.
Походный перекус, чай из термосов, бутерброды, сладости. Прогулка по краю плато над цирком, 3-4 км.
Возвращение на базу.
Сперва по пройденной тропе до первого водопада. Ниже него поворачиваем на восток и двигаемся наискосок по террасам прямо на базу. Выходим на берег озера и по нему доходим до базы.
Полноценный ужин с национальными долганскими и нганасанскими блюдами, отдых, по желанию баня.
В свободное время желающие могут заняться рыбалкой с берега, или взяв на прокат моторную лодку для тролинга. Можно прогуляться по близлежащему лесу.
Протяженность маршрута около 15 км. Время в пути 6-8 часов в зависимости от подготовленности группы.
Завтрак.
В сопровождении егерей выходим к живописному каньону прорезанному Векхикаем, в 1,5 км от базы.
Далее подымаемся вдоль русла до устья первого правого притока, начинаем подъем вверх вдоль него. Отсюда открывается великолепный вид на каскады водопадов левых притоков Векхикая.
Походный перекус, чай из термосов, бутерброды, сладости.
Выходим к каскаду водопадов. Поднимаемся выше и выходим на смотровую площадку, откуда открывается живописный вид на окрестности.
Возвращение домой.
Ужин с национальными долганскими и нганасанскими блюдами, отдых, по желанию баня.
В свободное время желающие могут заняться рыбалкой с берега, или взяв на прокат моторную лодку для тролинга. Можно прогуляться по близлежащему лесу.
Протяженность маршрута около 15 км. Время в пути 4-6 часов, в зависимости от подготовленности группы.
Завтрак.
Выезд на моторной лодке к краю высокой террасы у основания горы. Подъём на террасу.
Проходим в глубь террасы.
Именно здесь находится уникальный эвенкийский идол, давший название маршруту.
Поднимаемся выше, открывающиеся виды всё более эпические. Подъем становится более сложным.
Идти необходимо по курумникам. Но на этом подъёме курумники устоявшиеся, относительно безопасные.
И вот, наконец, и само плато Путорана! Неземные, космические пейзажи. Плато, уходящее в бесконечность.
Возвращение обратно по своей тропе. Выход на берег озера и далее на моторной лодке домой.
Полноценный ужин с национальными долганскими и нганасанскими блюдами, отдых, по желанию баня.
В свободное время желающие могут заняться рыбалкой с берега, или взяв на прокат моторную лодку для тролинга. Можно прогуляться по близлежащему лесу.
Протяженность маршрута около 17 км. Время в пути 6-8 часов в зависимости от подготовленности группы.
Завтрак.
Такое название было дано из-за простоты и доступности этого маршрута. Обычно мы ставим его после сложного и тяжелого подъема на плато.
Выезд на моторной лодке на берег напротив устья реки Бучарама, это около 7 километров от базы.
Здесь гости осматривают местную достопримечательность, домик геолога Урванцева, первооткрывателя Норильского месторождения полиметаллических руд.
Выходим в долину небольшого ручья и далее двигаемся вдоль него.
Выше по ручью выходим на каскады водопадов. Они не особо высокие, но очень красивые.
Поднимаемся выше вдоль ручья, проходим еще несколько зрелищных водопадов. Доходим по большому распадку до середины склона.
Походный перекус, костер, чай, бутерброды, сладости.
Возвращаемся на берег озера другим маршрутом и доезжаем до базы на вызванных лодках.
Полноценный ужин с первым блюдом, отдых, по желанию баня.
В свободное время желающие могут заняться рыбалкой с берега, или взяв на прокат моторную лодку
для тролинга. Можно прогуляться по близлежащему лесу.
Протяженность маршрута около 10 км. Время в пути 5-7 часов в зависимости от подготовленности группы.
Первая часть пути проходит по террасам р. Хойси.
Выходим на большой каньон Хойси. Высота скальных стен до 15-20 метров. Он тянется на несколько километров.
Обратная дорога по своему следу.
Полноценный ужин с первым блюдом, отдых, по желанию баня.
В свободное время желающие могут заняться рыбалкой с берега, или взяв на прокат моторную лодку для тролинга. Можно прогуляться по близлежащему лесу.
Общая протяженность маршрута 15-25 км, по желанию группы. Время в пути 6-8 часов в зависимости от подготовленности группы
Проезжаем вдоль живописного южного берега озера до устья реки Нералах (38 км от базы).
В полутора километрах от озера на этой реке расположен, очень красивый каньон. В вершине каньона расположен большой, очень зрелищный водопад, к которому можно подойти очень близко.
Походный перекус, костер, чай, бутерброды, сладости.
Пересекаем озеро и доезжаем до перешейка между озерами Ламой и Капчуг. Перешеек между озерами шириной всего 400 м. С него открывается живописный вид на оба озера.
Возвращение на базу.
Полноценный ужин с первым блюдом, отдых, по желанию баня.
Вечером возможно посещение священного двенадцати поворотного лабиринта, находящегося в 500 метрах от базы. Точно такой лабиринт был обнаружен на одном из островов Соловецского архипелага.
Лабиринт построен с соблюдением древних традиций, восходящих к традициям Гипербореи - Ориадны. Осмысленное прохождение лабиринта способствует избавлению от различных жизненных проблем, в том числе и со здоровьем.
Далее по берегу, находится традиционное славянское капище и священная роща. Осмотр, беседа о старых славянских традициях, славянских волхвах и шаманах.
В свободное время желающие могут заняться рыбалкой с берега, или взяв на прокат моторную лодку для тролинга. Можно прогуляться по близлежащему лесу.
Общая протяженность маршрута по воде около 95 км, пешком около 11 км.
Осуществляется на скоростной моторной лодке Казанка 2 М.
Завтрак.
Сборы. Выезд в Норильск.
В середине дороги перекус (горячий чай из термоса, бутерброды, сладости).
По прибытии размещение в гостинице «Норильск», ужин в ресторане «Норильск».
Это время необходимо на случай непогоды, когда по метеоусловиям невозможно передвижение по озерам на катере. Если по прилёту в Норильск погода будет благоприятная, то это экскурсионное время переносится на конец тура.
В этот день для группы запланирована экскурсионная программа по Норильску:
09.00 – 10.00 Подъем, завтрак.
10:00 Сбор на крыльце гостиницы Норильск.
10.00 – 14.00 Обзорная экскурсия по городу Норильску и Норильскому Промышленному району.
После 14.00 свободное время, приобретение сувениров, рыбы и самостоятельное ознакомление с городом.
Экскурсионная программа по НПР, может меняться по срокам и содержанию на усмотрение организаторов.
Завтрак.
Выезд в аэропорт Алыкель.
Вылет в Москву.
Доставка на озеро Лама осуществляется на катерах КС-100. Суда имеют просторные каюты вместимостью 10-12 посадочных мест, палубу для пассажиров, желающих подробнее осмотреть окружающий пейзаж.
Тур предусматривает размещение на базе «Бунисяк» в 3-5 местных номерах, а также проживание в гостинице «Норильск» в двухместных номерах.
Доплата за размещение в одноместном номере в гостинице «Норильск» – 7000 руб.
Доплата за размещение в двухместном номере на базе «Бунисяк» – 6000 руб.
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере на базе «Бунисяк» – 21000 руб.
Река Норилка.
Это спокойная, долинная река, по берегам редколесья, перемежающиеся большим количеством мелких озер и заболоченными лайдами.
Река Талая.
Это извилистая, перекатистая река, с быстрым течением, крутыми берегами, одно из любимых мест отдыха норильчан.
Озеро Мелкое.
Это долинное озеро, с пологими берегами, поросшими лесотундрой вперемешку с участками северной тайги. Со всех сторон видны горы, отроги плато Путорана. Видны горные долины образованные озерами Глубокое и Лама. Озеро соответствует своему названию: оно действительно очень мелководно, на нем множество живописных островов, а к берегам, из-за отмелей, очень сложно подойти.
Озеро Лама
В своей западной части, выходит в заболоченную долину. Здесь у нее пологие, топкие, мелководные берега поросшие лесотундрой. Где то здесь, когда то в незапамятной древности, находилась одна из столиц Атлантиды. Через несколько километров ландшафт меняется. Озеро со всех сторон окружают горы с ярко выраженными террасами, типичными для плато Путорана. В начале они относительно невысокие, развалистые, водопады на них редкость. Но, чем дальше по озеру, тем они становятся выше, круче, неприступней. Начинают появляться водопады срывающиеся с горных террас. Берега покрыты северной тайгой, состоящей из лиственницы, ели, березы, с густым подлеском из ольхи. В первой части озера Лама расположены несколько турбаз "Норильского никеля", встречаются домики построенные норильчанами для отдыха, попадаются лодки и катера. Но после прохождения половины озера домиков и лодок становится очень мало, а последние 25-30 км редко кого можно встретить по берегам и на озере. Из-за удаленности, эти места редко кто посещает кроме нас и наших гостей. Горы здесь высотой 1000-1200 м. Они плотно обступают озеро со всех сторон неприступными стенами, изрезанными небольшими каньонами и крутыми ручьевыми распадками, каждый из которых несет в себе каскад водопадов. Их сотни, и их рев, особенно после дождей, непрерывно стоит над долиной озера. Только несколько речных долин разрывают непрерывную стену гор в восточной части озера Лама. По берегам почти исчезают ели и березы. Это типичный ландшафт центральной части плато Путорана.
Восточная оконечность озера Лама.
Издревле считалось у обитавших здесь когда то эвенков, шаманским местом, местом силы, местом камланий и общения с духами природы и духами предками. Это место Великой силы, сосредоточением которой является легендарная Шайтан-гора, напротив которой и расположена база Бунисяк, место для которой, естественно, выбрано далеко не случайно. Где то здесь, в 30-40-е годы ХХ века, доживала свой век последняя шаманка этого древнего народа.
Плачущие скалы
Это уникальное место, единственное на всех Норильских озерах. Тут крутые скалы, высотой 12-15 м, вертикально уходят в озеро на глубину до 20-25 м. По скалам сбегает несколько ручейков, большие из которых образуют красивые водопады, срывающиеся прямо в озеро. В утренние часы, в солнечную погоду, в разлетающихся брызгах одного из водопадов, стоит яркая радуга, к которой можно подъехать очень близко. А меньшие ручейки струятся по скальным обрывам, капая с уступов. Создается впечатление что скалы "плачут". Это, пожалуй, одно из красивейших мест на всех путоранских озерах. Над скалами есть ровная площадка, укромно скрытая от чужих глаз. Это одно из мест где когда-то происходили шаманские мистерии. Мало что сохранилось с тех пор…
Подъем к первому, 25-ти метровому водопаду, проходит вдоль широкого каменного русла. Среди камней иногда попадаются огромные обломки плит, одна сторона которых идеально ровно обработана неведомыми, древними народами, жившими здесь в незапамятные времена.
Шайтан гора.
Всегда считалась у местного населения местом Великой силы. У ее подножья жили и камлали эвенкийские шаманы, рядом с ней проводились различные ритуалы. Именно под его склонами, по рассказам старожилов, в 30-40-е годы ХХ века доживала свой век последняя эвенкийская шаманка этого района. На плато над Шайтан горой найдены руины древнего мегалитического сооружения, с остатками резьбы. На склоне горы в ясную погоду виден "лик Шайтана", человеческое лицо в полупрофиль огромного размера. Возможно что это игра природы, но уж больно в подходящем, энергетически очень мощном, месте, которое издревле почиталось народами здесь живущими. Несколько лет назад, после очередного обвала, на склоне горы открылся круглый тоннель, уходящий вглубь горы. Но позже, при попытке проникнуть внутрь, другой, внутренний обвал, засыпал проход, хотя контуры отверстия хорошо видны до сих пор.
Останец на Шайтан горе
Хорошо просматриваются древние руины, мегалитические блоки которых перекрывают друг друга. Это угловая часть некогда грандиозного сооружения, видимо остатки фундамента. На нескольких блоках хорошо видны остатки резьбы, почти стертой временем. У основания лежит плита прямоугольной формы, притесанная к другим, вертикально уходящим в глубь, плитам. Из каких глубин времени дошли до нас эти остатки былого, неведомо…
Шаманские ворота
Это два очень старых эвенкийских деревянных идола, место камлания эвенкийских шаманов. Это олицетворение мужского и женского начала. Молчаливые стражи таинств, стоящие у подножья Шайтан - горы, устремившие свои взоры на долину Хойси. Когда-то они открывали вход в шаманский чум, от которого, к сожалению, ничего не осталось… Но сила наработанная на этом месте, до сих пор велика. Регулярно проводимые ритуалы, поддерживают древнюю традицию. И дремлющая сила шаманских ворот, связанная непосредственно с великой силой Шайтан-горы, отвечает потоками энергий, которые иногда переходят в причудливые миражи, поражающие воображение…
Во всех маршрутах туристов сопровождают опытные егеря, хорошо знающие местность, и имеющие опыт работы с туристами.
Количество сопровождающих группу егерей, в зависимости от численности группы, от 2 до 5.
В случае если группа очень разная по подготовленности и физическим данным, она делится на две или более меньшие группы, каждую из которых сопровождает егерь.
Все егеря имеют рации и находятся в постоянном контакте как между собой, так и базой.
Турист обязан соблюдать:
К маршрутам, поездкам на моторных лодках и катерах, не допускаются люди в нетрезвом состоянии.
Егеря – руководители групп, имеют право снять туриста с маршрута и с тура, в случае грубого или неоднократного нарушения правил техники безопасности.
В июне и с конца сентября по конец октября заброска по воде осуществляется на хивусе (судно на воздушной подушке), поэтому стоимость тура в этом месяце составляет 136 000 руб. /чел.
О возможности проведения тура на эти даты уточняйте при бронировании тура. А именно заезды:
Медицинская страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.