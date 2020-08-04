Приглашаем Вас в экспедицию на плато Путорана, жемчужину Таймыра и российской Арктики, край первозданной нетронутой красоты. Здесь причудливо переплелись зеленоватая бездна тектонических озер и монументальные базальтовые каньоны, скальные массивы, напоминающие средневековые замки, рассеченные долинами бурных порожистых рек со множеством водопадов и горные вершины, усеянные каменными россыпями и снежниками.

Поднимемся на плато над Идолом

Пройдем водным путем от Норильска до озера Лама 330 км

На активной части маршрута будем преодолевать пешком около 15 км в день

Программа тура по дням

1 день Озеро Лама

Встреча в аэропорту Алыкель. Трансфер Алыкель – Норильск. Перед отъездом на базу Валек, места отправки катеров, заезжаем в кафе на завтрак и, при необходимости в магазины города Норильска за необходимым. Трансфер на причал Валек, место стоянки и отправления речных судов на озеро Лама. Сама поездка очень зрелищна и познавательна. Вы увидите весь переход от долинной, низинной лесотундры, в пойме реки Норилки, до северной тайги в сердце плато Путорана. Начало маршрута проходит по руслу реки Норилка. Далее входим в реку Талая. Проходим три живописных переката, и выходим в озеро Мелкое. Со всех сторон видны горы, отроги плато Путорана. Далее входим в речку Лама, которая вытекает из одноименного озера. По сути это не речка, а разлив между двумя озерами Глубокое и Лама. В ней почти нет течения, множество островов, отмелей, проток, лавируя между которыми выходим в озеро Лама. Прибываем на базу «Бунисяк». Размещение в благоустроенном гостевом доме. Ужин. Свободное время. Желающие могут заняться рыбалкой с берега, или взяв на прокат моторную лодку для тролинга. Можно прогуляться по близлежащему лесу. Протяженность маршрута 165 км. Время в пути 6-7 часов в зависимости от погоды.

2 день Плачущие скалы

Завтрак. Выезд на моторной лодке к Плачущим скалам (2,5 км от базы) – одно из красивейших мест на всех путоранских озерах. По скалам сбегает несколько ручейков, большие из которых образуют красивые водопады, а меньшие струятся по скальным обрывам, капая с уступов, создавая впечатление, что скалы "плачут". Высаживаемся на берег и в сопровождении егерей начинаем подъем вдоль ручья впадающего в озеро рядом с Плачущими скалами. Вскоре нам открывается вид на первый, 25-ти метровый водопад, находящийся в 800 м от берега озера. Поднимаемся выше водопада на смотровую площадку рядом с ним. Отсюда открывается великолепный, панорамный вид на озеро Лама. Выше, в 300 м находятся еще два водопада высотой около 10 и 30 м, в великолепном каньоне. Далее поднимаемся вдоль каньона по его восточному краю выше и выходим на развилку ручья. Отсюда в распадках на склоне цирка увидим несколько ледников, с которых берут начало ручьи. Вдоль восточного русла поднимаемся до выхода на плато. Подъем достаточно сложный и доступен только физически подготовленным людям. Те, кому он не по силам, в сопровождении егеря осматривают водопады, любуются пейзажами, или по желанию начинают спуск обратно к озеру. С края плато открывается незабываемый вид на восточную оконечность озера Лама, долины рек Бунисяк и Талая. Походный перекус, чай из термосов, бутерброды, сладости. Прогулка по краю плато над цирком, 3-4 км. Возвращение на базу. Сперва по пройденной тропе до первого водопада. Ниже него поворачиваем на восток и двигаемся наискосок по террасам прямо на базу. Выходим на берег озера и по нему доходим до базы. Полноценный ужин с национальными долганскими и нганасанскими блюдами, отдых, по желанию баня. В свободное время желающие могут заняться рыбалкой с берега, или взяв на прокат моторную лодку для тролинга. Можно прогуляться по близлежащему лесу. Протяженность маршрута около 15 км. Время в пути 6-8 часов в зависимости от подготовленности группы.

3 день Долина реки Векхткай

Завтрак. В сопровождении егерей выходим к живописному каньону прорезанному Векхикаем, в 1,5 км от базы. Далее подымаемся вдоль русла до устья первого правого притока, начинаем подъем вверх вдоль него. Отсюда открывается великолепный вид на каскады водопадов левых притоков Векхикая. Походный перекус, чай из термосов, бутерброды, сладости. Выходим к каскаду водопадов. Поднимаемся выше и выходим на смотровую площадку, откуда открывается живописный вид на окрестности. Возвращение домой. Ужин с национальными долганскими и нганасанскими блюдами, отдых, по желанию баня. В свободное время желающие могут заняться рыбалкой с берега, или взяв на прокат моторную лодку для тролинга. Можно прогуляться по близлежащему лесу. Протяженность маршрута около 15 км. Время в пути 4-6 часов, в зависимости от подготовленности группы.

4 день Подъем на плато над Идолом

Завтрак. Выезд на моторной лодке к краю высокой террасы у основания горы. Подъём на террасу.

Проходим в глубь террасы. Именно здесь находится уникальный эвенкийский идол, давший название маршруту. Поднимаемся выше, открывающиеся виды всё более эпические. Подъем становится более сложным.

Идти необходимо по курумникам. Но на этом подъёме курумники устоявшиеся, относительно безопасные. И вот, наконец, и само плато Путорана! Неземные, космические пейзажи. Плато, уходящее в бесконечность. Возвращение обратно по своей тропе. Выход на берег озера и далее на моторной лодке домой.



Полноценный ужин с национальными долганскими и нганасанскими блюдами, отдых, по желанию баня.



В свободное время желающие могут заняться рыбалкой с берега, или взяв на прокат моторную лодку для тролинга. Можно прогуляться по близлежащему лесу. Протяженность маршрута около 17 км. Время в пути 6-8 часов в зависимости от подготовленности группы.

5 день Экскурсионный маршрут "Пионерский"

Завтрак. Такое название было дано из-за простоты и доступности этого маршрута. Обычно мы ставим его после сложного и тяжелого подъема на плато. Выезд на моторной лодке на берег напротив устья реки Бучарама, это около 7 километров от базы. Здесь гости осматривают местную достопримечательность, домик геолога Урванцева, первооткрывателя Норильского месторождения полиметаллических руд. Выходим в долину небольшого ручья и далее двигаемся вдоль него. Выше по ручью выходим на каскады водопадов. Они не особо высокие, но очень красивые. Поднимаемся выше вдоль ручья, проходим еще несколько зрелищных водопадов. Доходим по большому распадку до середины склона. Походный перекус, костер, чай, бутерброды, сладости. Возвращаемся на берег озера другим маршрутом и доезжаем до базы на вызванных лодках. Полноценный ужин с первым блюдом, отдых, по желанию баня. В свободное время желающие могут заняться рыбалкой с берега, или взяв на прокат моторную лодку

для тролинга. Можно прогуляться по близлежащему лесу. Протяженность маршрута около 10 км. Время в пути 5-7 часов в зависимости от подготовленности группы.

6 день Вверх по реке Хойси

Первая часть пути проходит по террасам р. Хойси. Выходим на большой каньон Хойси. Высота скальных стен до 15-20 метров. Он тянется на несколько километров. Обратная дорога по своему следу. Полноценный ужин с первым блюдом, отдых, по желанию баня. В свободное время желающие могут заняться рыбалкой с берега, или взяв на прокат моторную лодку для тролинга. Можно прогуляться по близлежащему лесу. Общая протяженность маршрута 15-25 км, по желанию группы. Время в пути 6-8 часов в зависимости от подготовленности группы

7 день Поездка по озеру Лама

Проезжаем вдоль живописного южного берега озера до устья реки Нералах (38 км от базы). В полутора километрах от озера на этой реке расположен, очень красивый каньон. В вершине каньона расположен большой, очень зрелищный водопад, к которому можно подойти очень близко. Походный перекус, костер, чай, бутерброды, сладости. Пересекаем озеро и доезжаем до перешейка между озерами Ламой и Капчуг. Перешеек между озерами шириной всего 400 м. С него открывается живописный вид на оба озера. Возвращение на базу. Полноценный ужин с первым блюдом, отдых, по желанию баня. Вечером возможно посещение священного двенадцати поворотного лабиринта, находящегося в 500 метрах от базы. Точно такой лабиринт был обнаружен на одном из островов Соловецского архипелага. Лабиринт построен с соблюдением древних традиций, восходящих к традициям Гипербореи - Ориадны. Осмысленное прохождение лабиринта способствует избавлению от различных жизненных проблем, в том числе и со здоровьем. Далее по берегу, находится традиционное славянское капище и священная роща. Осмотр, беседа о старых славянских традициях, славянских волхвах и шаманах. В свободное время желающие могут заняться рыбалкой с берега, или взяв на прокат моторную лодку для тролинга. Можно прогуляться по близлежащему лесу. Общая протяженность маршрута по воде около 95 км, пешком около 11 км.

Осуществляется на скоростной моторной лодке Казанка 2 М.

8 день Выезд в Норильск

Завтрак. Сборы. Выезд в Норильск. В середине дороги перекус (горячий чай из термоса, бутерброды, сладости). По прибытии размещение в гостинице «Норильск», ужин в ресторане «Норильск».

9 день Резервный день

Это время необходимо на случай непогоды, когда по метеоусловиям невозможно передвижение по озерам на катере. Если по прилёту в Норильск погода будет благоприятная, то это экскурсионное время переносится на конец тура. В этот день для группы запланирована экскурсионная программа по Норильску: 09.00 – 10.00 Подъем, завтрак. 10:00 Сбор на крыльце гостиницы Норильск. 10.00 – 14.00 Обзорная экскурсия по городу Норильску и Норильскому Промышленному району. После 14.00 свободное время, приобретение сувениров, рыбы и самостоятельное ознакомление с городом. Экскурсионная программа по НПР, может меняться по срокам и содержанию на усмотрение организаторов.

10 день Завершение программы