Далее пешком по каньонам рек Хойси и Бунисяк,
Программа тура по дням
Заброска по воде до озера Лама
9:00 Встреча в Норильске.
Трансфер в гидропорт.
Водная заброска к началу маршрута, 165 км.
Время в пути зависит от уровня воды в озерах, шторма и прочих условий.
По воде проходим оз. Мелкое, озеро Лама.
Начало маршрута в устье реки Хойси.
Распределяем общественное снаряжение (палатки, тент, бензин, горелки, продукты между участниками, в зависимости от количества человек в группе ориентировочно это 9-10 кг).
Каньон Хойси
Пешком с рюкзаками двигаемся по каньону Хойси.
Ночёвка.
Дистанция на день 10 км.
Радиальный выход к безымянному водопаду
Двигаемся по каньону дальше.
Радиальный выход налегке к безымянному водопаду, тонкой нитью падающему вниз с отвесных уступов Путоранских гор.
Ночёвка.
Дистанция на день 14 км.
Подъем на плато
Продолжаем движение по каньону.
Сегодня мы увидим как начало каньона, 4 водопада, очень разных, мощных, каскадных.
Подъем на плато.
Ночёвка у озера.
Радиальный выход к озеру Собачье
Сегодня лагерь остается ждать нашего возвращения.
После завтрака, собираем маленькие рюкзаки с дождевиками, перекусом и термосом и выходим налегке в радиальный выход.
Увидим озеро Собачье, много водопадов, как обрывается с края плато водопад 67 м.
Дистанция на день 16 км.
Пеший переход к реке Хихикаль
Двигаемся с рюкзаками к границе заповедной зоны реке Хихикаль.
Грандиозные виды на узкие каньоны и огромные водопады.
Дистанция на день 15 км.
Радиальный выход на гору Элдэн
Радиальный выход на г. Элдэн (1222 м).
С нее открывается потрясающий вид на плато, озера и каньоны, панорама начала каньона Бунисяк.
Пеший переход к каньону Бунисяк
Двигаемся между озер к началу спуска в каньон Бунисяк.
Спуск в каньон Бунисяк.
Брод и ночевка.
Дистанция на день 16 км.
Переход вдоль реки Бунисяк
Спуск по каньону реки Бунисяк.
Дистанция на день 15 км.
Пеший переход до озера Лама
Спуск по каньону реки Бунисяк.
Выход на озеро Лама.
Дистанция на день 14 км.
Дневка на озере Лама
Запасной день на случай непогоды (используем его для дневки на озере, выброски на день раньше с маршрута).
Завтрак.
Дневка на озере Лама.
Отдых.
Завершение маршрута
Возвращение в Норильск.
Можно сходить на экскурсию по городу, посетить музей Севера, поесть оленины и вкусной северной еды.
Авиабилеты домой, не ранее 19:00 этого дня.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.
Варианты проживания
Палаточный городок
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Заброска и выброска на водомоторном транспорте
- Питание на маршруте
- Услуги гида
- Спутниковая связь на экстренный случай
- Аренда общественного снаряжения
- Страховка включающая выброску вертолетом. (в случае травм)
- Оформление разрешения на посещение буферной зоны заповедника на группу
- Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
- Авиаперелет до г. Норильск и обратно
- Питание и проживание в г. Норильск
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение и аксессуары:
- рюкзак (80 л для девушек и 100 л для мужчин);
- коврик полиуретановый;
- сидушка (попер);
- полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги);
- очки солнцезащитные;
- теплый спальник — температурный режим комфорт -5;
- ложка, кружка, тарелка, ножик;
- треккинговые палки;
- дождевик;
- дождевая накидка на рюкзак;
- фонарик;
- спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку или зажигалку;
- индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу). Общая аптечка на случай травм будет у инструкторов, какие-то специфические медикаменты необходимые нужно будет взять с собой:
- штучные бактерицидные лейкопластыри 5-10 шт.;
- эластичный бинт 1-2 шт. или наколенники (колени часто болят из-за большой нагрузки, а положить 10 бинтов в групповую аптечку нет возможности – они очень объёмные);
- медицинские препараты, которыми пользуетесь именно вы;
- термос или пластиковая бутылка;
- репелленты от комаров, накомарник. .
Одежда:
- термобелье (комплект, в зависимости от времени года);
- брюки легкие, спортивные, для ежедневной носки, в зависимости от времени года;
- кофта, флиска или т. п 1-2 шт. (желательно из современных материалов);
- непродуваемый непромокаемый костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно (Летом — защита от ветра и дождя);
- теплая куртка, в идеале маленький пуховик;
- носки шерстяные (трекинговые, утепленные) — не менее 2 пары;
- обувь:
- разношенные треккинговые ботинки (обувь должна иметь хорошие водоотталкивающие свойства);
- болотные сапоги;
- треккинговые сандали;
- шапочка теплая спортивная — 2 шт (летом кепка с козырьком + шапочка);
- средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
- перчатки летом – простые 2 пары;
Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого, так как, кроме них придется нести продукты питания (примерно 600 гр. в день на человека) на весь маршрут и групповое снаряжение (палатки, тент, горелки, котлы и т. п.)
На маршруте много заболоченных участков, которые приходится проходить в брод, поэтому длинные болотные сапоги иметь обязательно.
Какие документы необходимы для иностранных граждан?
Для посещения Норильска иностранным гражданам требуется разрешение на въезд от ФСБ. Это не виза, это именно разрешение на въезд в закрытый город.
Разрешение можно получить подав документы самостоятельно. Подтверждение участия в пешем туре в Норильске от нас как от организатора, имеющего права принимать иностранных туристов выдается (за это никаких оплат не берется).
Или мы можем помочь в подаче документов (платная услуга). При помощи в подаче документов, не гарантируется точное получение разрешения, оплата за подачу документов не возвращается.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Есть страховой полис на группу медицинские расходы (по которому будет возмещены, например, транспортные расходы в случае экстренной эвакуации). Страховой полис групповой находится у инструктора.
Транспорт
Заброска на лодке с мотором, длительная, протяженность зависит от погодных условий. На обратном пути берем запасной день, на случай большой волны, для того чтобы был запас к обозначенной дате
Питание
В день приезда (сбора) группы и в день отъезда группы питание не предоставляется. На маршруте пища готовится на костре и на горелках. Питание на маршруте (завтрак, обед (или перекус), ужин) облегченное по весу и усиленное по калорийности (сушеное мясо, крупы, макаронные изделия, чай, кофе, конфеты, сухари и т. д.)). Если есть ограничения в еде предупреждайте организаторов заранее.
Во время походов есть возможность рыбачить (не на всех маршрутах; рыболовное снаряжение нужно иметь с собой), собирать грибы, ягоды.
Предоставляемое общее снаряжение, которое распределяется равномерно между всеми участниками группы
- общая аптечка (с общим набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе). Каждому участнику похода желательно иметь личную аптечку;
- тент;
- костровой набор (котлы, топор, половник, спички), горелки, баллоны;
- палатки (по палаткам распределимся когда будет известен окончательный состав группы), палатки Salewa (2-3 местные);
- ремнабор;
- средства связи: спутниковый телефон, навигатор;
- веревка, (система (1 шт.), железо – на всякий случай).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
"гид" Евгений - это вовсе не гид, ибо я не могу назвать
Гид был один, при этом он сам впервые на этом маршруте. Говорит одно, по факту происходит другое, убегает вперёд (гид идёт отдельно и