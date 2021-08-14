Авторский пеший тур на плато Путорана. Каньоны и водопады

Авторский пеший тур на плато Путорана
Отправьтесь в пешее путешествие в край гор, каньонов и водопадов. От Норильска, затем по воде до места впадения реки Хойси в озеро Лама.

Далее пешком по каньонам рек Хойси и Бунисяк,
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по пути любуйтесь северным лесом и плоскими вершинами плато, базальтовыми скалами. Вы увидите, как начинаются каньоны и как водопады обрываются мощным потоком со склонов. Тур проводится при сборе группы от 7 человек. Оставьте заявку, чтобы узнать сколько участников на данный момент.

2.33
3 отзыва
Авторский пеший тур на плато Путорана. Каньоны и водопады
Авторский пеший тур на плато Путорана. Каньоны и водопады
Авторский пеший тур на плато Путорана. Каньоны и водопады
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Заброска по воде до озера Лама

9:00 Встреча в Норильске.

Трансфер в гидропорт.

Водная заброска к началу маршрута, 165 км.

Время в пути зависит от уровня воды в озерах, шторма и прочих условий.

По воде проходим оз. Мелкое, озеро Лама.

Начало маршрута в устье реки Хойси.

Распределяем общественное снаряжение (палатки, тент, бензин, горелки, продукты между участниками, в зависимости от количества человек в группе ориентировочно это 9-10 кг).

Заброска по воде до озера ЛамаЗаброска по воде до озера ЛамаЗаброска по воде до озера Лама
2 день

Каньон Хойси

Пешком с рюкзаками двигаемся по каньону Хойси.

Ночёвка.

Дистанция на день 10 км.

Каньон ХойсиКаньон ХойсиКаньон ХойсиКаньон ХойсиКаньон ХойсиКаньон Хойси
3 день

Радиальный выход к безымянному водопаду

Двигаемся по каньону дальше.

Радиальный выход налегке к безымянному водопаду, тонкой нитью падающему вниз с отвесных уступов Путоранских гор.

Ночёвка.

Дистанция на день 14 км.

Радиальный выход к безымянному водопадуРадиальный выход к безымянному водопадуРадиальный выход к безымянному водопадуРадиальный выход к безымянному водопадуРадиальный выход к безымянному водопадуРадиальный выход к безымянному водопаду
4 день

Подъем на плато

Продолжаем движение по каньону.

Сегодня мы увидим как начало каньона, 4 водопада, очень разных, мощных, каскадных.

Подъем на плато.

Ночёвка у озера.

Подъем на платоПодъем на платоПодъем на платоПодъем на платоПодъем на платоПодъем на платоПодъем на платоПодъем на плато
5 день

Радиальный выход к озеру Собачье

Сегодня лагерь остается ждать нашего возвращения.

После завтрака, собираем маленькие рюкзаки с дождевиками, перекусом и термосом и выходим налегке в радиальный выход.

Увидим озеро Собачье, много водопадов, как обрывается с края плато водопад 67 м.

Дистанция на день 16 км.

Радиальный выход к озеру СобачьеРадиальный выход к озеру СобачьеРадиальный выход к озеру СобачьеРадиальный выход к озеру СобачьеРадиальный выход к озеру СобачьеРадиальный выход к озеру Собачье
6 день

Пеший переход к реке Хихикаль

Двигаемся с рюкзаками к границе заповедной зоны реке Хихикаль.

Грандиозные виды на узкие каньоны и огромные водопады.

Дистанция на день 15 км.

Пеший переход к реке ХихикальПеший переход к реке ХихикальПеший переход к реке ХихикальПеший переход к реке Хихикаль
7 день

Радиальный выход на гору Элдэн

Радиальный выход на г. Элдэн (1222 м).

С нее открывается потрясающий вид на плато, озера и каньоны, панорама начала каньона Бунисяк.

Радиальный выход на гору ЭлдэнРадиальный выход на гору ЭлдэнРадиальный выход на гору Элдэн
8 день

Пеший переход к каньону Бунисяк

Двигаемся между озер к началу спуска в каньон Бунисяк.

Спуск в каньон Бунисяк.

Брод и ночевка.

Дистанция на день 16 км.

Пеший переход к каньону БунисякПеший переход к каньону БунисякПеший переход к каньону Бунисяк
9 день

Переход вдоль реки Бунисяк

Спуск по каньону реки Бунисяк.

Дистанция на день 15 км.

Переход вдоль реки БунисякПереход вдоль реки БунисякПереход вдоль реки БунисякПереход вдоль реки Бунисяк
10 день

Пеший переход до озера Лама

Спуск по каньону реки Бунисяк.

Выход на озеро Лама.

Дистанция на день 14 км.

Пеший переход до озера ЛамаПеший переход до озера ЛамаПеший переход до озера ЛамаПеший переход до озера Лама
11 день

Дневка на озере Лама

Запасной день на случай непогоды (используем его для дневки на озере, выброски на день раньше с маршрута).

Завтрак.

Дневка на озере Лама.

Отдых.

Дневка на озере ЛамаДневка на озере ЛамаДневка на озере Лама
12 день

Завершение маршрута

Возвращение в Норильск.

Можно сходить на экскурсию по городу, посетить музей Севера, поесть оленины и вкусной северной еды.

Авиабилеты домой, не ранее 19:00 этого дня.

Проживание

Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.

Варианты проживания

Палаточный городок

11 ночей
Палаточный городок

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Заброска и выброска на водомоторном транспорте
  • Питание на маршруте
  • Услуги гида
  • Спутниковая связь на экстренный случай
  • Аренда общественного снаряжения
  • Страховка включающая выброску вертолетом. (в случае травм)
  • Оформление разрешения на посещение буферной зоны заповедника на группу
  • Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до г. Норильск и обратно
  • Питание и проживание в г. Норильск
Место начала и завершения?
Г. Норильск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение и аксессуары:

  • рюкзак (80 л для девушек и 100 л для мужчин);
  • коврик полиуретановый;
  • сидушка (попер);
  • полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги);
  • очки солнцезащитные;
  • теплый спальник — температурный режим комфорт -5;
  • ложка, кружка, тарелка, ножик;
  • треккинговые палки;
  • дождевик;
  • дождевая накидка на рюкзак;
  • фонарик;
  • спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку или зажигалку;
  • индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу). Общая аптечка на случай травм будет у инструкторов, какие-то специфические медикаменты необходимые нужно будет взять с собой:
    • штучные бактерицидные лейкопластыри 5-10 шт.;
    • эластичный бинт 1-2 шт. или наколенники (колени часто болят из-за большой нагрузки, а положить 10 бинтов в групповую аптечку нет возможности – они очень объёмные);
    • медицинские препараты, которыми пользуетесь именно вы;
  • термос или пластиковая бутылка;
  • репелленты от комаров, накомарник. .

Одежда:

  • термобелье (комплект, в зависимости от времени года);
  • брюки легкие, спортивные, для ежедневной носки, в зависимости от времени года;
  • кофта, флиска или т. п 1-2 шт. (желательно из современных материалов);
  • непродуваемый непромокаемый костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно (Летом — защита от ветра и дождя);
  • теплая куртка, в идеале маленький пуховик;
  • носки шерстяные (трекинговые, утепленные) — не менее 2 пары;
  • обувь:
    • разношенные треккинговые ботинки (обувь должна иметь хорошие водоотталкивающие свойства);
    • болотные сапоги;
    • треккинговые сандали;
  • шапочка теплая спортивная — 2 шт (летом кепка с козырьком + шапочка);
  • средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
  • перчатки летом – простые 2 пары;

Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого, так как, кроме них придется нести продукты питания (примерно 600 гр. в день на человека) на весь маршрут и групповое снаряжение (палатки, тент, горелки, котлы и т. п.)

На маршруте много заболоченных участков, которые приходится проходить в брод, поэтому длинные болотные сапоги иметь обязательно.

Какие документы необходимы для иностранных граждан?

Для посещения Норильска иностранным гражданам требуется разрешение на въезд от ФСБ. Это не виза, это именно разрешение на въезд в закрытый город.

Разрешение можно получить подав документы самостоятельно. Подтверждение участия в пешем туре в Норильске от нас как от организатора, имеющего права принимать иностранных туристов выдается (за это никаких оплат не берется).

Или мы можем помочь в подаче документов (платная услуга). При помощи в подаче документов, не гарантируется точное получение разрешения, оплата за подачу документов не возвращается.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Есть страховой полис на группу медицинские расходы (по которому будет возмещены, например, транспортные расходы в случае экстренной эвакуации). Страховой полис групповой находится у инструктора.

Транспорт

Заброска на лодке с мотором, длительная, протяженность зависит от погодных условий. На обратном пути берем запасной день, на случай большой волны, для того чтобы был запас к обозначенной дате

Питание

В день приезда (сбора) группы и в день отъезда группы питание не предоставляется. На маршруте пища готовится на костре и на горелках. Питание на маршруте (завтрак, обед (или перекус), ужин) облегченное по весу и усиленное по калорийности (сушеное мясо, крупы, макаронные изделия, чай, кофе, конфеты, сухари и т. д.)). Если есть ограничения в еде предупреждайте организаторов заранее.

Во время походов есть возможность рыбачить (не на всех маршрутах; рыболовное снаряжение нужно иметь с собой), собирать грибы, ягоды.

Предоставляемое общее снаряжение, которое распределяется равномерно между всеми участниками группы
  • общая аптечка (с общим набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе). Каждому участнику похода желательно иметь личную аптечку;
  • тент;
  • костровой набор (котлы, топор, половник, спички), горелки, баллоны;
  • палатки (по палаткам распределимся когда будет известен окончательный состав группы), палатки Salewa (2-3 местные);
  • ремнабор;
  • средства связи: спутниковый телефон, навигатор;
  • веревка, (система (1 шт.), железо – на всякий случай).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

2.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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И
14 авг 2021
Путешествие оставило самые приятные впечатления. Видовая составляющая никого не оставит равнодушным. Неповторимое озеро Лама с тихой голубой водой и белыми стелящимися облаками, потрясающей пейзажности каньонообразные долины рек, прорезающих плато Путорана,
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и само каменистое высокогорье с тундровой растительностью и безумным количеством столь непохожих друг на друга водопадов - местные ландшафты берут за душу. Желание сделать красивые кадры утолил на 100%.

По сложности поход соответствует 1й категории пешего туризма. Вес общественного снаряжения с учётом не самой скромной и лёгкой раскладки (сушеными и сублимированными продуктами организатор не заморачивается), вышло по 10-11 кг на человека. Много бродов через бурные речки, причём в июле, в период таяния снега, да и в августе, в период затяжных дождей, они могут быть весьма глубокими. 80% маршрута мы шли в болотниках, регулярно раскатывая их на полную высоту, половину похода пробирались по болотам (во время дождей превращающихся в полосу препятствий), другую половину скакали по скользским речным валунам и глыбовым россыпям разных размеров и степени подвижности. 3 дня шли мокрые под неперестающим дождём в густом тумане, 8 дней усиленно защищались от комаров и гнуса (в тёплую, безветренную погоду кровососущих насекомых летает легион, накомарник - обязателен, противомоскитный костюм или баллон рефтамида на жаркую погоду желателен), 2 дня наслаждались ясной и относительно жаркой, ветренной погодой, 5 дней ходили со слезящимися глазами в густом дымном тумане лесных пожаров, который придуло из соседнего региона. 2/3 маршрута видимость вокруг не превышала 300-500 м, нередко сокращаясь до 50-100м. Виды из-за этого были сильно ограничены. Единственное чего не было - заморозков и снега, и на том спасибо. Тем не менее к не самым простым погодным условиям и длинным переходам (радиалки по 8-11 часов безостановочного перемещения по курумникам и осыпным склонам) я был морально готов, поэтому неожиданностью они не стали. Трудностей не испытывал, субъективно при хорошей физической подготовке маршрут не кажется сложным. Хотя у рядового туриста точно будет другое мнение. Ну, а я, что хотел, то получил.

Приключения мои начались в самом начале поездки, когда после прилёта выяснилось, что авиакомпания s7 потеряла мой трансферный багаж. Все снаряжение пришлось спешно покупать в рыболовных магазинах Норильска (город - та ещё дыра). Заброску нашей группы по согласованию со всеми участниками (помимо меня было ещё 3 человека) перенесли на день! Были и мелкие технические накладки, связанные с организацией похода, но благодаря нашему гиду - инструктору по альпинизму из Екатеринбурга Евгению Балтыбаеву - они все успешно решались. Гид оказался многоопытным сопровождающим и прекрасным человеком. Он отлично справлялся с ведением маршрута, организацией лагерной жизни и гармонично влился в наш небольшой коллектив из 4х участников. Гиду огромное спасибо.

Итого:
1. За зрелищность маршруту - 8/10 (снижение оценки из-за плохой видимости по погоде).
2. Соответствие программе - 7/10. Маршрут сильно зависит от погоды. По долине Бунисяк так и не пошли, к горе Элден не сходили. Возвращались, как и пришли, под долине Хойси. Программа требует доработки в плане реалистичности. Пустые красивые слова нужно убрать, а о реальных ландшафтных условиях рассказать подробнее.
3. Питание - 7/10. Вкусно, разнообразно, достаточно по объёму, претензия только к весу еды. Есть простор для улучшения.
4. Проживание - 6/10 - о качестве палаток написал в отзыве об организаторе.
5. Координатору Большой страны Юлии Тюриной - 10/10. К работе претензий нет.
6. Гиду Евгению Балтыбаеву - 10/10.
7. Местному организатору Головиной Татьяне - 4/10
8. Общая оценка туру 8,5/10.

А
7 авг 2021
тур мог быть хорошим, приложи организаторы минимум усилий, но им это видимо не интересно, поэтому получилось то, что получилось.
"гид" Евгений - это вовсе не гид, ибо я не могу назвать
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гидом человека, который сам впервые на маршруте и абсолютно не знает местность, ещё и с огромной самооценкой (в принципе не слушает никого). как результат - водил группу по болотам, шёл не оглядываясь, а группа пусть как хочет успевает за ним.
"организаторы" тура, рекомендовали взять сапоги "на всякий случай", для кратковременных переходов бродов и т. п., но "гид" даже не останавливался чтобы люди могли переобуться, якобы времени на это нет. . на самом деле, учитывая что половину дней двигались по щиколотку в воде (болото, снег - троп то "гид" не знает), сапоги должны быть основной обувью, к чему большая часть группы естественно была не готова (да и в принципе в сапогах некомфортно и небезопасно - голеностоп не зафиксирован).
ещё характеристика качества организации тура - в день радиального выхода к водопадам мы 6 часов шли до этих водопадов, и всё ради 20 минут, в это время включено и фотографирование, и отдых, и перекус. . отличный подход! и о чудо, обратно дошли за 4 часа (при этом идти было легче - меньше воды и снега под ногами), ибо первую дорогу "гид" нас вёл в обход (как я уже писал, он абсолютно не знает местность и где проще пройти)
в общем, при хорошей организации оценка была бы совершенно другой, но "организатор" Татьяна и "гид" Евгений заслуживают лишь неудовлетворительной оценки, поскольку не провели никакой подготовки.

И
28 июля 2021
Это был худший поход в котором я был:
Гид был один, при этом он сам впервые на этом маршруте. Говорит одно, по факту происходит другое, убегает вперёд (гид идёт отдельно и
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вся группа отдельно, даже не видя его впереди). Ходили без троп (хотя они там есть), ночевали без планирования, просто где посуше.
У гида был навигатор, на котором были отмечены несколько точек, но никакого трека маршрута и нормального плана.
Полная экономия на продуктах (одна банка тушёнки на 9 человек на ужин, нежареный и неочищенный арахис на перекус).

Природа крайне красивая, но идти на Путорана с этой компанией я не советую никому

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