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и само каменистое высокогорье с тундровой растительностью и безумным количеством столь непохожих друг на друга водопадов - местные ландшафты берут за душу. Желание сделать красивые кадры утолил на 100%.



По сложности поход соответствует 1й категории пешего туризма. Вес общественного снаряжения с учётом не самой скромной и лёгкой раскладки (сушеными и сублимированными продуктами организатор не заморачивается), вышло по 10-11 кг на человека. Много бродов через бурные речки, причём в июле, в период таяния снега, да и в августе, в период затяжных дождей, они могут быть весьма глубокими. 80% маршрута мы шли в болотниках, регулярно раскатывая их на полную высоту, половину похода пробирались по болотам (во время дождей превращающихся в полосу препятствий), другую половину скакали по скользским речным валунам и глыбовым россыпям разных размеров и степени подвижности. 3 дня шли мокрые под неперестающим дождём в густом тумане, 8 дней усиленно защищались от комаров и гнуса (в тёплую, безветренную погоду кровососущих насекомых летает легион, накомарник - обязателен, противомоскитный костюм или баллон рефтамида на жаркую погоду желателен), 2 дня наслаждались ясной и относительно жаркой, ветренной погодой, 5 дней ходили со слезящимися глазами в густом дымном тумане лесных пожаров, который придуло из соседнего региона. 2/3 маршрута видимость вокруг не превышала 300-500 м, нередко сокращаясь до 50-100м. Виды из-за этого были сильно ограничены. Единственное чего не было - заморозков и снега, и на том спасибо. Тем не менее к не самым простым погодным условиям и длинным переходам (радиалки по 8-11 часов безостановочного перемещения по курумникам и осыпным склонам) я был морально готов, поэтому неожиданностью они не стали. Трудностей не испытывал, субъективно при хорошей физической подготовке маршрут не кажется сложным. Хотя у рядового туриста точно будет другое мнение. Ну, а я, что хотел, то получил.



Приключения мои начались в самом начале поездки, когда после прилёта выяснилось, что авиакомпания s7 потеряла мой трансферный багаж. Все снаряжение пришлось спешно покупать в рыболовных магазинах Норильска (город - та ещё дыра). Заброску нашей группы по согласованию со всеми участниками (помимо меня было ещё 3 человека) перенесли на день! Были и мелкие технические накладки, связанные с организацией похода, но благодаря нашему гиду - инструктору по альпинизму из Екатеринбурга Евгению Балтыбаеву - они все успешно решались. Гид оказался многоопытным сопровождающим и прекрасным человеком. Он отлично справлялся с ведением маршрута, организацией лагерной жизни и гармонично влился в наш небольшой коллектив из 4х участников. Гиду огромное спасибо.



Итого:

1. За зрелищность маршруту - 8/10 (снижение оценки из-за плохой видимости по погоде).

2. Соответствие программе - 7/10. Маршрут сильно зависит от погоды. По долине Бунисяк так и не пошли, к горе Элден не сходили. Возвращались, как и пришли, под долине Хойси. Программа требует доработки в плане реалистичности. Пустые красивые слова нужно убрать, а о реальных ландшафтных условиях рассказать подробнее.

3. Питание - 7/10. Вкусно, разнообразно, достаточно по объёму, претензия только к весу еды. Есть простор для улучшения.

4. Проживание - 6/10 - о качестве палаток написал в отзыве об организаторе.

5. Координатору Большой страны Юлии Тюриной - 10/10. К работе претензий нет.

6. Гиду Евгению Балтыбаеву - 10/10.

7. Местному организатору Головиной Татьяне - 4/10

8. Общая оценка туру 8,5/10.