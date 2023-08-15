Эта страна водопадов, каньонов и тектонических озер по площади сопоставима с территорией Великобритании и мы приглашаем вас отправиться с нами в горный поход, чтобы своими глазами увидеть ее величие.
Программа тура по дням
Приезд. Дорога на плато Путорана
Встреча в аэропорту Алыкель города Норильска в 08:30.
Получаем багаж и едем в город.
Завтрак, трансфер на причал реки Норильская.
Грузимся в катер и едем. Нам предстоит пройти на лодке 190 километров. Дорога очень живописная.
Проходим систему горных рек и тектонических озёр. Как только зайдём в озеро Лама, перед нами предстанет самое сердце горной страны под названием плато Путорана. Озеро длиной 80 километров мы пройдём полностью, от его конца в начало (орографически).
Место высадки — восточный берег, именно там соединяются долины трёх больших рек: Хойси, Бунисяк, Талая.
Ставим лагерь, готовим ужин, осматриваем окрестности.
Инструктаж, сон.
В долину Хойси
Собираем рюкзаки и выходим на маршрут.
Двигаемся на восток.
Набрав 200 метров высоты, мы окажемся на смотровой площадке, откуда открывается вид на озеро, а также долины рек Хойси, Бунисяк и Талая, которые являются его основными притоками.
Идём вверх в долину Хойси.
По пути нас ждёт несколько бродов.
По правому берегу проложена хорошая тропа, а также имеются оборудованные места для стоянок.
На месте одной из них ставим лагерь.
Вверх по долине к водопадам
Продолжаем движение вверх по долине.
Сегодня нам предстоит увидеть сразу несколько небольших водопадов высотой 14, 17, 22 метров, а также огромное количество каскадных водопадов которые находятся на склонах гор.
Лиственные редколесья плавно сменяются суровой горной тундрой.
На границе леса, вблизи у водопада 22 м ставим лагерь.
Подъем на плато
Подъем на плато.
Покидаем зону леса и двигаемся с набором высоты 500м, после чего мы оказываемся на огромном плоскогорье плато Путорана.
Сверху открывается панорама на долину Хойси.
По пути нас ждёт несколько горных озёр с кристально чистой водой. На берегу одного из них ставим лагерь.
Радиальный выход
Радиальный выход.
Мы увидим один из самых больших водопадов в России — водопад Невеста.
Также полюбуемся долиной озера Собачье с высоты птичьего полёта. Сегодня двигаемся налегке, с собой только перекус и тёплые вещи.
Возвращение в лагерь, ужин, сон.
Долина реки Бунисяк
Продолжаем маршрут.
Собрав лагерь идём по направлению к долине реки Бунисяк.
До обеда увидим водопад высотой 67 м, подойдём к каньону Хикикаль, поставим лагерь и налегке отправимся к каньону Бунисяк.
Вечером возвращаемся в лагерь.
Спуск с плато
Спуск с плато.
Сегодня вернёмся в зону леса, ночуем у подножия горы Элден с видом на долину реки, нас снова ждёт костёр, комфортная стоянка.
Вниз по долине реки
Идём вниз по долине реки.
Места эти очень дикие, поэтому тропы тут нет.
Двигаемся по руслу реки, проходя вброд мелкие притоки.
После обеда выходим на тропу.
По пути нас ждёт несколько смотровых площадок, оборудованных стоянок.
Ставим лагерь на одной из них.
Озеро Лама
Озеро Лама.
Покинув долину, направляемся к руслу реки Хойси, совершаем переход вброд при помощи переправы.
Путь от Хойси нам уже знаком — по этой тропе мы начинали наш поход.
Двигаемся до берега озера Лама, ставим лагерь.
Резервный день
Резервный день на случай непогоды.
Имея в запасе этот день, можем сделать дополнительную днёвку во время и после похода.
На берегу Ламы есть база — можно сходить на экскурсию, в столовую, баню (оплачивается отдельно).
Резервный день
Резервный день на случай непогоды для капитана катера.
Территория плато расположена в субарктической зоне, поэтому ветер и шторм тут явление частое.
Возвращение в Норильск
Выброска в город.
Прощаемся с Плато и грузимся в катер.
По пути будет несколько остановок.
Вечером заселение в гостиницу (квартиры).
Поход в ресторан и за сувенирами (оплачивается отдельно).
Завершение тура
В 5:00 трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предполагает проживание в палатке (10 ночей) и в городе Норильске (2 ночи), комфорт номера. Завтрак включен (шведский стол).
Это полностью автономный поход, весь маршрут мы пройдем под рюкзаком.
Стоимость тура на 1 человека: 125 000 руб.
Варианты проживания
Палатка
Отель Норильск
«Норильск» является самой крупной гостиницей, расположенной в одноименном городе. К предлагаемым услугам здесь есть зал для спортивных занятий, массаж, бильярдная, парковка.
Огромный номерной фонд в 220 номеров позволит всегда быть уверенным в имеющейся свободной брони. Все они выполнены в различных стилях в зависимости от уровня комфортности и вместимости, это позволит выбрать то, что требуется именно для вас.
На территории гостиницы за отдельную оплату для вас организовано полноценное питание в кафе. Поблизости находятся несколько продуктовых магазинов, и всегда есть возможность воспользоваться сервисом городских доставок еды на ваш вкус.
Если для вас и вашего бизнеса требуется провести презентацию, деловую встречу, семинар, то отель располагает небольшим, но вместительным залом в лаконичном стиле на 30 человек.
Рядом с отелем имеются такие достопримечательности, как мемориал Черный тюльпан, Первый дом Норильска, Памятник стулу и Церковь Всех скорбящих. Также можно заказать обзорную экскурсию для подробного ознакомления с историей города.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение гида
- Трансфер
- Проживание в городе Норильск (2 суток)
- Заброска и выброска на лодке
- Питание на маршруте
- Регистрация группы в МЧС
- Аренда бивачного снаряжения (палатки)
- Сертификат о прохождении маршрута
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Норильска и обратно:
- Страховка на период похода (обязательно)
- Питание в городе
- Баня на базе в последний день (по желанию)
- Личные траты (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь:
- ботинки трекинговые;
- сапоги забродные (эва);
- гамаши;
- носки: 2-3 пары х/б, 1-2 пары шерстяных либо утеплённых;
- термобельё верх + низ;
- 2 пары штанов, трекинговых брюк (х/б, мембрана, флис и пр.);
- ветрозащитные штаны, дождевик;
- футболки 2-3 шт, кофта тёплая либо свитер 2-3 шт;
- куртка с капюшоном, анорак, жилетка пуховая;
- тёплая пуховая куртка с капюшоном;
- перчатки, утеплённые перчатки либо рукавицы;
- несколько шапок, кепка либо бандана, балаклава.
Личное снаряжение:
- рюкзак 80-100 литров, накидка на рюкзак;
- спальник (t комфорта –10 C°), коврик, поппер;
- палатка;
- фонарик налобный + запасной комплект батареек;
- посуда: кружка, ложка, миска, нож, термос 0,5-1л, спички;
- солнцезащитные очки либо горнолыжная маска;
- личная аптечка: средства от простуды и пищевых отравлений, широкий пластырь, эластичный бинт, препараты по предписанию врачей;
- солнцезащитный крем с фактором 40 и выше;
- гигиеническая помада;
- гигиенический набор: туалетная бумага, зубная щётка и паста, мыло и полотенце.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Особенности похода
Продолжительность тура — 13 дней.
Это полностью автономный поход, весь маршрут мы пройдем под рюкзаком.
Сопровождать в походе вас будет наш гид, который родился и вырос в Норильске. Он с радостью покажет, в каких локациях вы сможете сделать самые сочные снимки, которых нет больше ни у кого, а также расскажет множество тайн и загадок, которыми полна эта территория.
Допустимы возраст. туриста от 14 лет, но обязательно в сопровождении родителя и имеющий опыт горных маршрутов.
Обязательно подтверждение опыта. Если без родителя, то с 18 лет.