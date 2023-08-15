2 день

В долину Хойси

Собираем рюкзаки и выходим на маршрут.

Двигаемся на восток.

Набрав 200 метров высоты, мы окажемся на смотровой площадке, откуда открывается вид на озеро, а также долины рек Хойси, Бунисяк и Талая, которые являются его основными притоками.

Идём вверх в долину Хойси.

По пути нас ждёт несколько бродов.

По правому берегу проложена хорошая тропа, а также имеются оборудованные места для стоянок.

На месте одной из них ставим лагерь.