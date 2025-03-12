Собирайтесь в поход из Норильска вместе с нашими гидами

Найдено 3 тура в категории «Многодневные походы» в Норильске, цены от 125 000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Поход по Плато Путорана
Пешая
14 дней
3 отзыва
Поход по Плато Путорана
Начало: Красноярский край, Норильск
«Мы серьезно относимся к безопасности в походах, группа обязательно регистрируется в МЧС и оснащена спутниковым телефоном и средствами для отпугивания животных»
2 авг в 10:00
144 900 ₽ за человека
Горный поход на плато Путорана
Пешая
13 дней
3 отзыва
Горный поход на плато Путорана
Начало: Красноярский край, Норильск
«Эта страна водопадов, каньонов и тектонических озер по площади сопоставима с территорией Великобритании и мы приглашаем вас отправиться с нами в горный поход, чтобы своими глазами увидеть ее величие»
19 июл в 10:00
125 000 ₽ за человека
Пеший поход к водопаду Виктория. Плато Путорана
Пешая
13 дней
3 отзыва
Пеший поход к водопаду Виктория. Плато Путорана
Начало: Россия, Красноярский край, Норильск
«За 13 дней похода нам предстоит пройти 75 км под рюкзаком и увидеть северную природу во всей ее красоте»
25 июл в 10:00
128 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    12 марта 2025
    Горный поход на плато Путорана
    Я была в полном восторге от наших гидов, Евгения и Богдана, самые отзывчивые и понимающие ребята, всегда готовы помочь, объяснить, повторно и с терпением что-то рассказать и повторить, спасибо им за незабываемые впечатления!)
    Я была в полном восторге от наших гидов, Евгения и Богдана, самые отзывчивые и понимающие ребятаЯ была в полном восторге от наших гидов, Евгения и Богдана, самые отзывчивые и понимающие ребятаЯ была в полном восторге от наших гидов, Евгения и Богдана, самые отзывчивые и понимающие ребятаЯ была в полном восторге от наших гидов, Евгения и Богдана, самые отзывчивые и понимающие ребята
  • Н
    Надежда
    10 января 2025
    Поход по Плато Путорана
    Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода
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    нас баловала, группа подобралась отличная, дружная. Гиды (Елена и Никита) смогли всё отлично организовать и порадовать нас не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всей поездки. Особенно полезной была подготовка к туру по экипировке, проведённая Еленой. Всем рекомендую этот тур.

  • П
    Павел
    6 января 2025
    Горный поход на плато Путорана
    Организаторы — большие молодцы! Несмотря на то, что тур бронировали 31 декабря, ребята оперативно отвечали на все вопросы и помогли всё спланировать. Огромное спасибо гидам Александру, Богдану и Екатерине! Отдельное спасибо за фирменный напиток "Пряник"!
  • В
    Волкова
    6 января 2025
    Поход по Плато Путорана
    Всё до мелочей было отлично!
  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2024
    Пеший поход к водопаду Виктория. Плато Путорана
    Организаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баня сделали проживание в лагере комфортным. Сама обстановка была дружелюбной и почти семейной. Гиды тоже были на высоте, особенно Эльмира!
    Организаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баняОрганизаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баняОрганизаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баняОрганизаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баняОрганизаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баняОрганизаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баняОрганизаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баня
  • О
    Ольга
    10 сентября 2024
    Поход по Плато Путорана
    Организация отличная.
  • А
    Алла
    30 августа 2024
    Пеший поход к водопаду Виктория. Плато Путорана
    Профессионалы! Прекрасные, сильные, гостеприимные и бесконечно добрые люди! Сибирь всегда славилась такими ребятами!
  • С
    Станислав
    17 августа 2024
    Пеший поход к водопаду Виктория. Плато Путорана
    Остался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на все вопросы, по прилету в
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    Норильск оперативно встретили на точке сбора группы, помогли сложить и собрать вещи, дали время немного отдохнуть и осуществили заброску в лагерь. Каждый день программы прошел насыщенно, были интересные истории и рассказы связанные с местами где шла группа. Кормили вкусно и сытно каждый день здоровой пищей, приготовленной на костре. После завершения тура есть желание в следующем году приехать еще раз в этот тур, главное чтобы повезло с погодой как в этом году!

    Остался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на всеОстался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на все
  • С
    Сергей
    15 июля 2024
    Горный поход на плато Путорана
    Организаторам лагеря можно усложнить рацион и меню питания повысить качество исходных продуктов.
    Организаторам лагеря можно усложнить рацион и меню питания повысить качество исходных продуктов

Ответы на вопросы от путешественников по Норильску в категории «Многодневные походы»

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Сейчас в Норильске в категории "Многодневные походы" можно забронировать 3 тура от 125 000 до 144 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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