Поход по Плато Путорана
Начало: Красноярский край, Норильск
«Мы серьезно относимся к безопасности в походах, группа обязательно регистрируется в МЧС и оснащена спутниковым телефоном и средствами для отпугивания животных»
2 авг в 10:00
144 900 ₽ за человека
Горный поход на плато Путорана
Начало: Красноярский край, Норильск
«Эта страна водопадов, каньонов и тектонических озер по площади сопоставима с территорией Великобритании и мы приглашаем вас отправиться с нами в горный поход, чтобы своими глазами увидеть ее величие»
19 июл в 10:00
125 000 ₽ за человека
Пеший поход к водопаду Виктория. Плато Путорана
Начало: Россия, Красноярский край, Норильск
«За 13 дней похода нам предстоит пройти 75 км под рюкзаком и увидеть северную природу во всей ее красоте»
25 июл в 10:00
128 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия12 марта 2025Я была в полном восторге от наших гидов, Евгения и Богдана, самые отзывчивые и понимающие ребята, всегда готовы помочь, объяснить, повторно и с терпением что-то рассказать и повторить, спасибо им за незабываемые впечатления!)
- ННадежда10 января 2025Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода
- ППавел6 января 2025Организаторы — большие молодцы! Несмотря на то, что тур бронировали 31 декабря, ребята оперативно отвечали на все вопросы и помогли всё спланировать. Огромное спасибо гидам Александру, Богдану и Екатерине! Отдельное спасибо за фирменный напиток "Пряник"!
- ВВолкова6 января 2025Всё до мелочей было отлично!
- ТТатьяна7 ноября 2024Организаторы Татьяна и Тимофей постарались. Бытовые условия в лагере на высоте. Отличные большие палатки и баня сделали проживание в лагере комфортным. Сама обстановка была дружелюбной и почти семейной. Гиды тоже были на высоте, особенно Эльмира!
- ООльга10 сентября 2024Организация отличная.
- ААлла30 августа 2024Профессионалы! Прекрасные, сильные, гостеприимные и бесконечно добрые люди! Сибирь всегда славилась такими ребятами!
- ССтанислав17 августа 2024Остался очень доволен организаторами тура. Перед началом тура гид и помощники максимально подробно отвечали на все вопросы, по прилету в
- ССергей15 июля 2024Организаторам лагеря можно усложнить рацион и меню питания повысить качество исходных продуктов.
Ответы на вопросы от путешественников по Норильску в категории «Многодневные походы»
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