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Авторский тур
17 дней
Большой круиз от Норильска до Красноярска
Начало: г. Норильск
27 июня в 10:00
191 200₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Путоранский хит с вертолетом
Начало: Красноярский край, Норильск
14 июля в 10:00
4 авг в 10:00
от 440 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Лучшее на плато Путорана
Начало: Красноярский край, Норильск
5 сен в 10:00
от 270 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда24 июля 2023По туру с 29 июня по 15 июля "Большой круиз от Норильска до Красноярска" могу сказать следующее. Очень жаль, что мы
- ТТатьяна28 августа 2022Српровождающие и Гиды по всему маршруту были замечательные!
Ответы на вопросы от путешественников по Норильску в категории «Можно с детьми»
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Сейчас в Норильске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 191 200 до 440 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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