Семейные развлекательные туры Норильска

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Норильске, цены от 191 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большой круиз от Норильска до Красноярска
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
17 дней
3 отзыва
Большой круиз от Норильска до Красноярска
Начало: г. Норильск
27 июня в 10:00
191 200 за человека
Путоранский хит с вертолетом
🚶 Пешая
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
8 дней
Путоранский хит с вертолетом
Начало: Красноярский край, Норильск
14 июля в 10:00
4 авг в 10:00
от 440 000 за человека
Лучшее на плато Путорана
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Лучшее на плато Путорана
Начало: Красноярский край, Норильск
5 сен в 10:00
от 270 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    24 июля 2023
    Большой круиз от Норильска до Красноярска
    По туру с 29 июня по 15 июля "Большой круиз от Норильска до Красноярска" могу сказать следующее. Очень жаль, что мы
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    не попали на красные камни (наш организатор увидел следы медведя, идти было опасно) и нам пришлось плыть на целые сутки больше на теплоходе (один мотор на "Чкалове" не работал), что было очень обидно, так как пришлось кроме лишнего топтания на теплоходе без интернета (толстая книга у меня уже кончилась) еще и на день сократить программу в Енисейске, отменив все церкви, а там они интересные и их много. В остальном поездка очень понравилась, организовано все было отлично, и переезды, и размещение, и питание, и экскурсии. Особенно хочу поблагодарить принимающую сторону за то, что мне с Красноярска практически организовали индивидуальный тур, возили и рассказывали лично. Отдельно хочется сказать про Настю (сопровождающий в Красноярске), которая все по несколько раз объясняла, расписывала в вотсапе и успокаивала такого тревожного туриста, как я. Большая благодарность Елене Петровне и Александру Яковлевичу (Шушенское) за максимально комфортные переезды и увлекательные рассказы. Спасибо также всем организаторам тура от Большой страны, на все вопросы были своевременно получены ответы. Буду к Вам обращаться в будущем! Надежда

  • Т
    Татьяна
    28 августа 2022
    Большой круиз от Норильска до Красноярска
    Српровождающие и Гиды по всему маршруту были замечательные!

Ответы на вопросы от путешественников по Норильску в категории «Можно с детьми»

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  3. Лучшее на плато Путорана
Сколько стоит тур в Норильске в июне 2024
Сейчас в Норильске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 191 200 до 440 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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