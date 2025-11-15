Тканый половик… Сколько теплых воспоминаний о детстве, о деревенском доме, о бабушке. Хотите прикоснуться к традициям и создать свой собственный маленький коврик? Тогда приглашаем Вас на интерактивную программу с мастер-классом по ткачеству.
Описание мастер-классаТканый половик… Сколько теплых воспоминаний о детстве, о деревенском доме, о бабушке. Хотите прикоснуться к традициям и создать свой собственный маленький коврик? Тогда приглашаем Вас на интерактивную программу с мастер-классом по ткачеству. На ткацкой раме вы изготовите яркий, полосатый коврик из тряпичной ленты или шерстяных ниток. Его можно использовать как по подставку под чашку или для украшения интерьера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Торговая сторона, ул. Славная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
