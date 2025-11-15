Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Тканый половик… Сколько теплых воспоминаний о детстве, о деревенском доме, о бабушке. Хотите прикоснуться к традициям и создать свой собственный маленький коврик? Тогда приглашаем Вас на интерактивную программу с мастер-классом по ткачеству.

Описание мастер-класса Тканый половик… Сколько теплых воспоминаний о детстве, о деревенском доме, о бабушке. Хотите прикоснуться к традициям и создать свой собственный маленький коврик? Тогда приглашаем Вас на интерактивную программу с мастер-классом по ткачеству. На ткацкой раме вы изготовите яркий, полосатый коврик из тряпичной ленты или шерстяных ниток. Его можно использовать как по подставку под чашку или для украшения интерьера.

