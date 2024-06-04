Интересные программы мастер-классы Великого Новгорода

Найдено 13 экскурсий в категории «Мастер-классы» в Великом Новгороде, цены от 1 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
24 отзыва
Экскурсия на старейший хлебозавод Великого Новгорода с мастер-классом
Добро пожаловать на экскурсию с ароматом горячего хлеба! Вас ждёт путешествие по цехам хлебозавода, дегустация и мастер-класс по оформлению пирожных
Начало: на проспекте Александра Корсунова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 11:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 600 за человека
Групповой мастер-класс «Стань шоколатье»
Групповая
1.5 часа
2 отзыва
Популярное предложение
Групповой мастер-класс «Стань шоколатье» в Великом Новгороде
Присоединяйтесь к групповому мастер-классу «Стань шоколатье» в Великом Новгороде. Научитесь темперировать шоколад и создавайте вкусные шедевры
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник и четверг в 13:00, во вторник в 11:00, в пятницу в 17:00
10 июня в 13:00
11 июня в 11:00
1 250 за человека
Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
Приготовить полезные батончики с хрустящим арахисом и солёной карамелью в мини-группе
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:00, во вторник и пятницу в 13:00, в среду в 11:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
1 900 за человека
Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
Групповая
1.5 часа
2 отзыва
Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
Стать шоколадным художником и создать вкусную работу без грамма химии и вредных добавок
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник в 11:00, во вторник и субботу в 17:00, в среду в 13:00
Сегодня в 17:00
10 июня в 11:00
1 450 за человека
Народные промыслы Великого Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
43 отзыва
Уникальный мастер-класс по народным промыслам Великого Новгорода
Погрузитесь в мир русских традиций с мастер-классом по народным промыслам. Создайте уникальное изделие ручной работы, познакомьтесь с историей и культурой
Начало: По договоренности
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
6 800 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде
Индивидуальная
1 час
12 отзывов
Мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде
Посетите мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде и создайте уникальный сувенир своими руками под руководством опытных мастеров
15 июня в 11:30
18 июня в 11:30
4 200 за всё до 3 чел.
Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде
Научиться пользоваться старинным ткацким станом и создать на нём собственное полотно
Начало: на Сенной площади
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
2 140 за человека
Дар Валдая
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
23 отзыва
Дар Валдая
Начало: Великий Новгород, ул. Предтеченская 24
Расписание: Смотрите ближайшие свободные даты
Сегодня в 08:00
16 июня в 08:00
3 500 за человека
Детинец Великого Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Погружение в историю Великого Новгорода: Детинец и Ярославово дворище
Познайте дух средневековья Великого Новгорода через уникальный мастер-класс, раскрывающий тайны Детинца и Ярославова дворища
Начало: Сенная площадь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 9 чел.
Южные окрестности Великого Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Уникальный мастер-класс: Южные окрестности Великого Новгорода и музей Витославлицы
Откройте для себя уникальный мир старинных ремёсел и быта в музее Витославлицы, начните путешествие с Юрьева монастыря
Начало: Сенная площадь
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Великий Новгород и Рюриково городище - «Откуда есть пошла русская земля»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Великий Новгород: путешествие в истоки русской истории через мастер-класс
Приглашаем на уникальный мастер-класс, где вы окунетесь в атмосферу IX века и узнаете, как начиналась история Великого Новгорода
Начало: 173000, Великий Новгород, Сенная площадь
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4 200 за всё до 5 чел.
Музей деревянного зодчества «Витославлицы» и Юрьев монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Мастер-класс: «Витославлицы» и Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир древнерусского зодчества и православной культуры с уникальным мастер-классом в Великом Новгороде
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Рисуем Великий Новгород: мастер-класс по росписи пряников
Индивидуальная
2 часа
Рисуем Великий Новгород: мастер-класс по росписи пряников
Научиться разрисовывать пряники кисточками, весело провести время и увезти с собой вкусный сувенир
Начало: На ул. Стратилатовской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 5 400 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    PAVEL
    4 июня 2024
    Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города
    Отличная экскурсия! Всё было так хорошо, что даже не ожидали. Всё производство показали-рассказали. Мы получили преогромное удовольствие! Еще и вкусно было))!!!! Больше бы таких экскурсий и душевных экскурсоводов.
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города
    Очень интересно и вкусно! Обязательно к посещению, особенно с детьми:)
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Дар Валдая
    Посетили музей колоколов и Иверский мужской монастырь. Очень понравилась работа местного гида. Не получила представление о Валдае, хотелось бы, чтобы провезли по городу или дали свободное время в центре города.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города
    Огромное спасибо заводу за предоставленную возможность погрузиться в производство самого важного продукта в жизни. Нас было 8 человек, мы все
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    сотрудники общепита. Однако нам не помешало насладиться увлекательной экскурсией на производство. Экскурсовод Наталья- фея своего дела, очень доступно для простого человека доносила информацию, сопровождая шутками. От всей нашей компании Азбука Вкуса СПБ, желаем вам процветания, неугасаемой энергии вашим сотрудникам и любви к этому вкусному делу.

  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Музей деревянного зодчества «Витославлицы» и Юрьев монастырь
    Интересная экскурсия, можно не только посмотреть дома с внешней стороны, но и зайти внутрь. Экскурсовод Ирина провела прекрасную экскурсию, рассказала много интересных фактов 👍
  • И
    Игорь
    17 мая 2024
    Народные промыслы Великого Новгорода
    В общем экскурсия неплохая. Достаточно содержательная. Что-то узнали новое. Длительность указана 2 часа, но либо время пролетело быстро, либо было
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    максимум 1,5 часов с изготовлением поделки. НО ценник неоправданно высок! 5500 за три экспозиции. Для сравнения в Костроме в музее льна экскурсия стоит 350 р. + входной билет 200-250р. И музей там на двух этажах.

  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
    Очень интересный мастер-класс, узнали много нового о полезных сладостях. Группа небольшая, каждому частнику уделяется достаточно внимания. Каждый сделал по 10
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    шоколадных батончиков и упаковал в коробочку. Было чаепитие с дегустацией сладостей, которые производит мастерская. Все очень вкусно, из натуральных ингредиентов, нет приторной сладости, как от белого сахара. Рекомендую мастер-класс и взрослым, и детям, все справятся! Организатор Татьяна очень приятная и общительная))

    Очень интересный мастер-класс, узнали много нового о полезных сладостях. Группа небольшая, каждому частнику уделяется достаточно вниманияОчень интересный мастер-класс, узнали много нового о полезных сладостях. Группа небольшая, каждому частнику уделяется достаточно внимания
  • А
    Анастасия
    1 мая 2024
    Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
    Ходили с сыном 15 лет, нам очень понравилось. Девочки прекрасно все объясняют, получились замечательные наборчики шоколадок. Нас напоили чаем с разными полезными вкусняшками. Мы в восторге!!! Спасибо Вам!!!
  • Л
    Людмила
    30 апреля 2024
    Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде
    В Новгород приехали на выходные и визит на ткацкий мастер-класс запланировали заранее. Кстати, бронировать лучше за несколько недель, особенно, в
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    туристический сезон. Мы, трое взрослых, получили огромное удовольствие от процесса, от рассказов хозяйки Надежды, от уюта мастерской. Возможно, не каждому ребёнку здесь будет интересно, так что родителям лучше заранее узнать подробности на сайте. Манифактуре процветания!

    В Новгород приехали на выходные и визит на ткацкий мастер-класс запланировали заранее. Кстати, бронировать лучше за
  • Г
    Галина
    30 апреля 2024
    Групповой мастер-класс «Стань шоколатье»
    Интересный мастер класс, но больше будут заинтересованы дети.
    Интересный мастер класс, но больше будут заинтересованы дети

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города
  2. Групповой мастер-класс «Стань шоколатье»
  3. Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
  4. Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
  5. Народные промыслы Великого Новгорода
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
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