🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 24 отзыва Экскурсия на старейший хлебозавод Великого Новгорода с мастер-классом Добро пожаловать на экскурсию с ароматом горячего хлеба! Вас ждёт путешествие по цехам хлебозавода, дегустация и мастер-класс по оформлению пирожных Начало: на проспекте Александра Корсунова Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 11:30 1 600 ₽ за человека

Групповая 1.5 часа 2 отзыва Популярное предложение Групповой мастер-класс «Стань шоколатье» в Великом Новгороде Присоединяйтесь к групповому мастер-классу «Стань шоколатье» в Великом Новгороде. Научитесь темперировать шоколад и создавайте вкусные шедевры Начало: На набережной Александра Невского Расписание: в понедельник и четверг в 13:00, во вторник в 11:00, в пятницу в 17:00 1 250 ₽ за человека

Мини-группа 1.5 часа 1 отзыв Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде Приготовить полезные батончики с хрустящим арахисом и солёной карамелью в мини-группе Начало: На набережной Александра Невского Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:00, во вторник и пятницу в 13:00, в среду в 11:00 1 900 ₽ за человека

Групповая 1.5 часа 2 отзыва Групповой мастер-класс «Шоколадная картина» Стать шоколадным художником и создать вкусную работу без грамма химии и вредных добавок Начало: На набережной Александра Невского Расписание: в понедельник в 11:00, во вторник и субботу в 17:00, в среду в 13:00 1 450 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 43 отзыва Уникальный мастер-класс по народным промыслам Великого Новгорода Погрузитесь в мир русских традиций с мастер-классом по народным промыслам. Создайте уникальное изделие ручной работы, познакомьтесь с историей и культурой Начало: По договоренности 6 800 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1 час 12 отзывов Мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде Посетите мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде и создайте уникальный сувенир своими руками под руководством опытных мастеров 4 200 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде Научиться пользоваться старинным ткацким станом и создать на нём собственное полотно Начало: на Сенной площади 2 140 ₽ за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 8 часов 23 отзыва Дар Валдая Начало: Великий Новгород, ул. Предтеченская 24 Расписание: Смотрите ближайшие свободные даты 3 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Погружение в историю Великого Новгорода: Детинец и Ярославово дворище Познайте дух средневековья Великого Новгорода через уникальный мастер-класс, раскрывающий тайны Детинца и Ярославова дворища Начало: Сенная площадь 4 900 ₽ за всё до 9 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Уникальный мастер-класс: Южные окрестности Великого Новгорода и музей Витославлицы Откройте для себя уникальный мир старинных ремёсел и быта в музее Витославлицы, начните путешествие с Юрьева монастыря Начало: Сенная площадь Расписание: Ежедневно 4 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Великий Новгород: путешествие в истоки русской истории через мастер-класс Приглашаем на уникальный мастер-класс, где вы окунетесь в атмосферу IX века и узнаете, как начиналась история Великого Новгорода Начало: 173000, Великий Новгород, Сенная площадь Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 4 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Мастер-класс: «Витославлицы» и Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде Погрузитесь в мир древнерусского зодчества и православной культуры с уникальным мастер-классом в Великом Новгороде Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, в любое время 6 000 ₽ за всё до 5 чел.